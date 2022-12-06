Что нам "Моцарт" и "Сальери"? У нас на это есть "Вагнер"!

Командир штурмового отряда «Оркестра» Алексей «Терек» Нагин в Попасной во время освобождения города, 7 мая. Уже во время дальнейших боев был тяжело ранен в руку, но после реабилитации вернулся в строй. Алексей погиб 20 сентября.

Нагин являлся кавалером трех орденов Мужества, медали «За отвагу». Посмертно ему было присвоено звание Героя России, а также был удостоен звезды героя ЛНР и «Платиновой звезды» ЧВК.

https://t.me/ok_spn/21869

Боевой путь Вагнера. Создание. Зоны присутствия. Украина. Боевой путь Попасная, освобождённый Вагнером в начале мая город в ЛНР.

Кто он, Дмитрий Уткин? Тот самый "Вагнер". Командир нашего ЧВК

О вооруженном формировании частного характера под названием «Вагнер» достаточно часто пишут и говорят СМИ. Однако, информация об этой команде крайне незначительна и сказать о вагнеровцах что-то подтвержденное фактами, довольно сложно. Дмитрий Уткин, командир героев отличившихся в боях на Украине (и не только на Украине) ЧВК Вагнера, личность весьма закрытая. Но вот что известно о нем.

Его точное место рождения остается неизвестным. Только год рождения - 1970-й. Но есть две версии. Либо это город Асбест на Урале, либо поселок Смолино Кировоградской области, где он жил в детстве и учился в школе. В молодые годы Дмитрий Уткин служил в рядах российских Вооруженных Сил. Командовал воинской частью на границе с Эстонией. Воевал на Северном Кавказе. И как офицер спецназа прошел обе чеченские кампании. Сослуживцы описывают его как "безбашенного и храброго воина, однажды чуть ли не в одиночку отбившего из плена боевиков какого-то полковника". Дмитрий Уткин - разведен. Причиной развода называют "его неадаптацию к мирной жизни", неумение просиживать штаны в тылу. Чего так и не смогла принять супруга. Воины, прошедшие ад войны часто впоследствии уже не могут применить себя на каких-то гражданских должностях, поэтому они нашли себя в этой военной компании. Специалисты высокой квалификации ценятся и в компании «Вагнер» им платят хорошие деньги. Здесь поддерживается строгая дисциплина. Известно, что он - кавалер сразу четырех орденов Мужества. Как обладатель таких наград присутствовал на банкете в Кремле, где попал на фото с президентом России. Дмитрий Уткин - крайний справа Службу в вооруженных силах РФ наш герой завершил в 2013-м году, в должности командира отряда спецназа ГРУ. В отставку вышел подполковником.

Службу в частной военной кампании Дмитрий Уткин начал в том же году - защищал в Сирии президента Башара Асада.

В феврале 2014-го, как один из "вежливых людей", помогал в возвращении Крыма в родную гавань. После чего отправился на Донбасс. В это же время он и был назначен командиром созданной Евгением Пригожиным группы Вагнера. Группа Вагнера получила свое название в честь позывного командира. Сам же Дмитрий Уткин такой позывной получил в честь прославленного немецкого композитора Рихарда Вагнера. По одной из версий - из-за большого увлечения культурой Германии. В том числе, музыкальной.



Существует несколько киноповоплощений Дмитрия "Вагнера" Уткина. В лентах «Турист», «Солнцепёк» и «Гранит», его роль, как "Седьмого", мастерски исполнил актёр Глеб Темнов. Ну а вот что Вагнер говорит о себе:

- У каждого своя работа. Кто-то в офисе сидит, кто-то хлеб печет. А я вот за Россию сражаюсь, куда дядя Вова направит.

https://dzen.ru/media/etnobaza/dmitrii-utkin-kto-on-zagadoch...

W - это не просто шеврон, который можно встретить в зоне СВО или найти в ближайшем военторге. Этот шеврон нужно заслужить.

https://t.me/orchestra_w/3405

Репортаж о продолжающихся боях «Группы Вагнера» за освобождение Бахмута в Донецкой области. Кто-то, в основном числе из оппонентов, в последнее время начинает шутливо говорить, мол, ну и сколько ещё «Вагнер» будет его освобождать? В принципе, на фоне ряда крупных и молниеносных успехов противника в Харьковской и Херсонской области, ирония врага вполне себе оправдана, вот только на тех фронтах, где отошли наши союзники, бойцы «оркестра» ни наступательных, ни оборонительных действий не вели.

У «Группы Вагнера» есть свой фронт и свой спектр задач, который обеспечивается силами и средствами самой Конторы, так, например, ранее при активном участии, а также посильной помощи наших республиканских союзных сил, были освобождены такие крупные населённые пункты, как Северодонецк (население ~105 000чел.), Лисичанск (население ~98 000чел.) и Попасная (население ~19 000чел.). Окончив вышеуказанные военные кампании, «музыканты» путём занятия подступов с другими населёнными пунктами, к 29 июля вышли к Бахмуту (население ~73 000чел.). "Встретилась с музыкантами «ЧВК Вагнер». В их рядах и сын Евгения Пригожина — Павел. Он есть на этом фото."

Своими силами «Группа Вагнера» обеспечивает неспешное, но продуктивное продвижение исключительно своими силами, которые гораздо меньше в относительном сравнении, чем вооруженные силы России или Украины. К тому же, как руководством «оркестра», так и его бойцами никогда сказано ничего «шапказакидательского» по отношению к противнику. А наоборот, неоднократно заявлялось, что украинская сторона оказывает там сильное и достойное сопротивление, осознавая со своей стороны о стратегической важности города. Немного о дневном расходе боекомплекта на бахмутском направлении, где одной из движущих сил являются вагнера при каждодневной поддержке артиллерии.

Фактически Бахмут превращён в одну большую крепость, в том числе и его окраины. Ротация за ротацией противника осуществляет попытку удержать населённый пункт и фронт. Так что всё познаётся в сравнении и объективном анализе, по сей причине, продвижение и есть и результаты на нашей стороне. По крайней мере, про Бахмут за три дня никто из «Группы Вагнера» не говорил.

https://t.me/orchestra_w/3356

Чекан Впервые изнутри продемонстрировано специзделие "Оркестра" УрАЛ 432007 0111-31 "Чекан". "Из вооружения тут башня от БТР. На ней пулеметы КПВТ и ПКМ. Вот там вы видите экраны - это ночные камеры, перед и зад". https://t.me/orchestra_w/2354

Немного слов про УРаЛ 432007 0111-31 ,,Чекан,,. Бронеавтомобиль, созданный по спецзаказу, был сразу обкатан в боевых условиях в Сирии, Ливии и ЦАР. Музыкант и легендарный вагнеромобиль УРаЛ Чекан в окрестностях ПС Донбасская под Бахмутом В Сирии была потеряна одна единица в результате попадания ПТУР боевиков ИГИЛ (запрещено на территории России) под Дейр эз-Зором, но при этом сохранила жизни экипажу. "Чекан" не раз переживал прилёты осколков тяжёлой артиллерии в Ливии и подрывы на французских минах в ЦАР. Бронетранспортёры серии «Чекан», разработанного и принадлежащего «Группе Вагнера» на Бахмутском направлении. Теперь он служит "музыке" на Украине. https://t.me/orchestra_w/2378

"На стекле видны осколки от танковых снарядов, машина ["Чекан"] попадала под обстрел, но со своей задачей - сохранение жизни личного состава - справилась".

Сладков

«ВАГНЕР» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РОССИИ ВИДИТСЯ СОВЕМ НЕ ТАК, КАК «АКАДЕМИЯ» ИЛИ «БЛЭК ВОТЕРС».

У нас «вагнеровцы», в глазах народа, это никак не зловещие наёмники, у которых в мыслях только чужая кровь и грязные деньги. Нет, у нас это загадочные богатыри, каким-то своим чудо-оружием защищающие народ.

Все эти тайны, загадки, закрытые действия только плотнее формируют в народе «вагнеровский» образ народных героев. И не портит этот образ ни «кувалдапобашке», ни суровый образ Пригожина с хищной челюстью и колючими глазами. И я вам хочу сказать, при любом приближении этот образ продолжает работать. Почему? Да потому, что «сказка про Вагнера» зиждется на реальности.

Они реально никогда не отступают (народ не слышал про такое).

У «Вагнера» нет проблем (конечно, наверняка, есть, только мы об этом тоже не слышим). В Сирии, где я немного сталкивался с «вагнерАми», в простой солдатской среде у них безупречная репутация: всегда откликнутся или, если увидят, что нужна помощь, сразу помогут, им под силу успешно штурмовать объекты, которые простая армия взять не может днями и месяцами.

Ну и пару слов о деньгах. Зарплата у «вагнеровцев» не выше, чем у вновь прибывающих российских военных МО РФ, но система конкретнее: война - значит война, и только война.

У американских ЧВК репутация реально зловещая. Это головорезы без репутации непобедимых воинов. Одна кровавая история в иракской Фаллудже чего стоит, когда штатовская ЧВК, взамен выстрела по ее сотруднику, буквально залила кровью гражданских людей. Это была расправа, но не военная операция, российскую ЧВК «Вагнер» даже представить себе в той роли никак не возможно.

Сегодня «Вагнер» - это уже часть нашей войны, часть ее экономики, часть культуры войны, и обойтись без «Вагнера» уже, кажется, невозможно. Ребята из РТ сделали фильм про ЧВК «Вагнер», прекрасные съёмки, актуальность, как раз идет освобождение Артемовска (Бахмута) о нем и речь.

Фильм: https://t.me/rt_russian/136326

https://t.me/Sladkov_plus/6676

Наш пострел везде поспел.



Инструкторы ЧВК "Вагнер" проводят тренировки для народного ополчения в Белгородской области.

https://t.me/orchestra_w/3396

Мало того, что в Белгородской области строят защитную полосу, но еще и обучает ополченцев. Первые группы народных ополченцев из Курской области уже прошли обучение на базе ЧВК «Вагнер» Ополченец, когда-то служивший в десантных войсках рассказал, что тут за недельный срок стажировки получил больше, чем за 2 года службы. Другой ополченец подтверждает, что военная тренировка на высоком уровне и дает уверенность в своих силах, что смогут отбиться в случае внезапного нападения. Проходят помимо тактических стрельб даже обкатку танками. Недельный курс тренировок проходит в Краснодарском крае на полигонах базы ЧВК.

https://t.me/riafan_everywhere/14565

Информации из под Бахмута/Артемовска не много. Музыканты не любят лишних свидетелей, но это никак не влияет на их результаты. По моей информации в стане ВСУ откровенная паника. Целые роты отказываются выполнять боевые задачи.

Причем это не свежемобилизованные, а матерые штурмовые подразделения ВСУ. "Отказники" требуют ротацию, резервы из свежепоступивших украинских "мобиков" не могут изменить ситуацию. Паника усиливается, оборона Бахмута/Артемовска трещит по швам. У ВСУ конечно есть резервы с Херсонщины, но они особо не спешат в Артемовск.

Вагнера покрывают свой подвиг славой, оставаясь одной из лучших конструкций этой войны. Их боятся и свои, и чужие. Музыканты ротами сдаваться не будут, для них это - моветон, за который свои же спросят, если что. Воевать против них страшно даже самым отмороженным украм. У сотрудников ЧВК есть стойкость, необходимая жестокость, и самое главное - желание победить. Весь Мир понимает, что там, где стоит Вагнер, стоит Россия.

https://t.me/orchestra_w/3377

Дискотеки с зажигательными боеприпасами на позициях боевиков. Первое видео - в окрестностях посёлка Опытное, к югу от Бахмута. Второе видео - в окрестностях села Берестовое, к северо-востоку от Соледара. На данный момент "Вагнер" работает в юго-восточной части Опытного. Кроме этого, продолжаются бои в районе Берестового (20.11).

https://t.me/orchestra_w/3402

Как уже не раз сообщали пленные, взятые "вагнеровцами" под Бахмутом, украинское командование, несмотря на накопление резервов в Часов Яре и Константиновке, почти не меняет на этом участке фронта своих военнослужащих. Обычно используются заградотряды для поддержания порядка.

Все чаще из-за деморализации личного состава прибегаю к помощи иностранных наёмников:

"Сколько накатов наёмники ни делали, мы отбивали. Им наше подразделение выбивать не получается".

https://t.me/orchestra_w/3424



Бывшие заключённые из ИК-29 Кузбасса, пополнившие ряды ЧВК "Вагнер", проходят подготовку перед отправкой в зону боевых действий. "У нас все нормально. Не слушайте, что там говорят. Все идём добровольно. Скоро заработаем медали. Кузбасс, вперёд!"

https://t.me/orchestra_w/3433

Работа ЧВК Вагнер на Артемовском направлении Артемовское направление считается одним из самых горячих и важных на линии фронта в данный момент. Сотрудники ЧВК Вагнера, которые громят украинских националистов на этом направлении, по праву считаются одними из самых профессиональных и мотивированных бойцов. Парни применяют разнообразные тактические приемы и военные премудрости, чтобы максимально эффективно уничтожать противника.

https://t.me/rsotmdivision/2705

Проекты, заявленные в "ЧВК Вагнер Центре", помогут в военной промышленности. "Скрещивали молодых-талантливых со взрослыми и опытными. Была видеоконференция, ребята на территории слушали тех, кто рассказывал им о своих проектах, своих наработках. Много интересных вещей, которые помогут нам в развитии военной промышленности, я надеюсь и применим это на практике".

Евгений Пригожин после презентации инженерных и IT-проектов.

https://wek.ru/proekty-zayavlennye-v-chvk-vagner-centre-pomo...

https://t.me/orchestra_w/3388

"Так сложилось, что ЧВК "Вагнер" - самая крупная частная армия в мире и самая боеспособная. Поэтому как бы не называли себя: "Моцартами" или "Сальери", "Шубертами" или "Киркоровыми" - различные воинские формирования, в любом случае, это не даёт им ни сил, ни преимуществ, ничего, кроме хайпа.

Безусловно, всегда может найтись в мире сила, которая может тебе противостоять и в этом нет ничего неожиданного. Это нормальное течение истории.

Но говорить о противостоянии Вагнера и Моцарта - это как-то смешно. ЧВК "Вагнер" достойно противостоит украинской армии и она - решающая сила на этом направлении.

Безусловно, американцы, наверное, могут научить украинцев техническим новшествам, но что касается боевого мастерства, украинская армия сама может успешно обучать любую армию Европы или мира".

Евгений Пригожин об американцах из т.н. "Моцарта".

https://t.me/orchestra_w/3411

Традиционно ответы Пригожина на некоторые запросы: ЗАПРОС:

Добрый день! Я спецкор «Экспресс газеты» Максим Самохин.

Уважаемый Евгений Викторович, Вы даете много комментариев про СВО, а также политическую и экономическую ситуацию в России, в связи с чем хотим задать несколько вопросов. Как Вы считаете, как ситуация будет развиваться и ждать ли нам изменений в ближайшее время, какие шаги будут приняты и какие стоило бы предпринять?

Благодарим за сотрудничество!

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Все ожидают, что всё изменится. Так вот – волшебства не будет. Чудес не бывает. Мы вязались в такую драку, в которой чтобы победить, надо выйти на новый уровень. Поэтому нам предстоят тяжёлые годы, но это не значит, что они будут несчастными. Мы должны начать работать на могущество страны, чтобы она могла себя защитить. Последние события показывают: нам много есть над чем работать и не надо верить в сказки тех, кто будет говорить, что всё само собой рассосётся. Ничего не рассосётся.

В целом российская часть общества находится в состоянии тунеядства. Часть населения вкалывает как папа Карло, а часть – валяет дурака. Я ещё раз хочу напомнить про олигархов и круги, которые они создают вокруг себя. Иногда эти круги занимают больше площади, чем трудяги. Большинство из российских олигархов получили своё имущество, не заработав его тяжёлым трудом, а при перераспределении активов СССР. Теперь олигархи и те, кто их прикрывают, пытаются украсть всё то, что принадлежит народу, вывести всё это из страны и получить узбекское или израильское гражданство.

Хотим мы этого или не хотим, пока мы воюем со всем миром и не можем сдать свои позиции, чтобы враг как во Второй мировой не рвался на Урал, толпы желающих погреть руки загребают кучу денег. Даже трубопроводы из России в Украину идут со стратегическими военными ресурсами, которых не хватает в России. А украинцы будут делать из них порох, который обернётся против нашей же армии».

https://t.me/concordgroup_official/49

Запрос от редакции РИА «Новый день» и ответ:

ЗАПРОС:

Добрый день, Евгений Викторович, в сети появились кадры расстрела российских военнопленных. Многие на это предлагают жесткие ответные действия. Недавно Вы комментировали так называемую "казнь" Евгения Нужина. Хотели бы узнать ваше мнение, что Вы думаете, как реагировать на подобные действия?

ОТВЕТ

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Ещё раз повторюсь: есть друзья, есть враги, есть предатели. Украина - сегодняшний событийный враг, а те, кто потворствуют врагу, препятствуют усилению и развитию России, они - предатели. Предатель может быть только свой. Поэтому к врагам, безусловно, мы не будем применять никаких карательных мер и украинские пленные непременно будут возвращаться живыми и невредимыми на свою Родину, даже при условии, если нас будут провоцировать на иное. И даже если будут погибать российские пленные, мы не будем поддаваться на провокации. Отдельно хочу заметить, сами украинцы вряд ли бы стали убивать славян таким образом, тем более, что каждый пленный нужен для обмена, а вот янки на это 100% способны. Поэтому думаю, что расстрел российских пленных - это попытка американцев разжечь конфликт на Украине с новой силой. Но мы на это не поведемся, а вот если вы почувствуете запах предателя, тогда «кувалда идет к вам». А между Россией и Украиной должна быть честная драка. Но это чисто теоретически, наверняка, вы хорошо знаете, что кувалда - не мои методы».

https://t.me/concordgroup_official/49

Запрос от редакции издания Politonline и ответ:

ЗАПРОС:

Добрый день!

Уважаемый Евгений Викторович, в заявлениях Вы неоднократно поддерживали Сергея Суровикина. Однако на этот счет есть и другое мнение, появились слухи о скорой отставке генерала. В связи с чем, просим Вас прокомментировать данную информацию.

Благодарим!

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Вы не по зарплате мне задаете вопрос. Одно могу сказать, что не во всех войнах и не во все времена генералы должны одерживать победу за победой каждый день. С кем можно сравнить Суровикина? Суровикин – честный и принципиальный, ему доверяет армия, он – Брусилов сегодняшнего дня. За народ, за веру, за Отечество».

Запрос от редакции РИА URA. RU и ответ:

ЗАПРОС:

Добрый день!

Уважаемый Евгений Викторович, издание Politico сообщило о намерении депутатов Европарламента призвать ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Как Вы относитесь к данным заявлениям? Можете ли Вы как-либо это прокомментировать?

Благодарим!

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Сегодня я провёл совещание командиров ЧВК «Вагнер» и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить».

https://t.me/concordgroup_official/61



Поскольку ответов Евгения Пригожина скопилось очень много, остальное можно прочесть вот в этом материале, который вышел без рассылки: Пригожин отвечает

Предыдущие темы о ЧВК можно найти вот тут: Обновляемая библиотека ссылок