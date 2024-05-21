Как шахтёр из Донецка стал олимпийским чемпионом и чем занимается в 95 лет: Рудольф Плюкфельдер

20 лет Рудольф Плюкфельдер совмещал изнуряющий труд в шахте с тяжёлыми тренировками. Грамотный подход к делу не только не подорвал здоровье спортсмена, но и позволяет ему даже в 95 лет оставаться в удивительной форме.

Рудольф Владимирович воспитал плеяду результативных спортсменов. Среди его подопечных шестеро олимпийских чемпионов, установивших свыше двухсот мировых рекордов. Сегодня Плюкфельдер продолжает регулярно тренироваться, занимается собственным садом, проводит массу времени с внуками-правнуками, музицирует на баяне и охотно делится главными секретами долголетия.

Громкие рекорды никому неизвестного донбасского паренька Плюкфельдер 20 лет тренировался, работая в шахте.

Рудольф Владимирович Плюкфельдер носил в СССР звание заслуженного мастера спорта по тяжелой атлетике и заслуженного тренера. Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы за свою карьеру установил 12 рекордов мирового уровня и 22 рекорда в рамках СССР. Создатель школы тяжелой атлетики в Шахтах написал ряд книг, самая известная из которых - «Металл и люди». В 80 лет Плюкфельдер спокойно выполнял следующую связку: 10 приседаний со штангой в 100 кг, 5 – с весом в 135 кг, 4 жима с 65 кг, становая тяга на скорость со 170 кг.

Будущий спортсмен воспитывался в донбасской семье этнических немцев. В ноябре 41-го старшие мужчины были расстреляны, а женская половина семьи с маленьким Рудольфом выслана в Сибирь. Там, в маленьком городке Киселевск, парень и начал шахтерский путь. Юный организм не справлялся с подземными нагрузками, и врачи посоветовали подумать об общеукрепляющей физкультуре. Рудольф не стал откладывать здоровье в долгий ящик, и скоро регулярные занятия принесли отличный результат. Позже судьба привела его на борцовский ковер. Делая успехи в классической борьбе, Плюкфельдер победил в первых же любительских соревнованиях. На очередном турнире среди шахтеров Сибири и Дальнего востока состязались и штангисты. Вызвавшись выступить вместо заболевшего приятеля по команде, Рудольф взял серебро. Так в его жизнь вошла штанга.

Мечты о простой здоровой жизни Спортивные будни и звездные ученики.

Первый глобальный успех пришел к Рудольфу-тяжелоатлету в 1956-м, когда он завоевал на Спартакиаде народов СССР бронзовую медаль. На тех соревнованиях свой успех праздновали ленинградцы Федор Богдановский и Александр Фаламеев. На всесоюзном чемпионате в следующем году Плюкфельдер взял уже серебро, а в 1958-м завоевал звание чемпиона большой страны в своей весовой категории. Когда в 1959 году спортсмен получил травму из-за непрофессиональных самостоятельных тренировок в свободное от работы время, перед ним захлопнулась дверь на олимпийский помост—1960. Но настойчивый Плюкфельдер исправил ситуацию спустя 4 года, став олимпийским чемпионом в Токио. 36-летний рекордсмен показал такой результат, который до тех пор не удавался ни одному спортсмену его возрастной категории.

Главное качество Плюкфельдера заключалось в отсутствии стремления к славе. Он работал исключительно над самосовершенствованием и доказательством собственных методик. Его целью были не медали и титулы, а крепкое здоровье и по максимуму отложенная старость. Завершив профессиональную спортивную карьеру, спортсмен переключился на тренерскую работу в Шахтах. Организовав отличную тяжелоатлетическую школу, наставник воспитал массу известных на весь мир штангистов. Среди учеников Плюкфельдера - олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира Алексей Вахонин, Геннадий Бессонов, Давид Ригерт, Николай Колесников, Виктор Трегубов. Всего Плюкфельдером приведены в большой спорт семь чемпионов мира и шесть олимпийских победителей. В советских 80-х Рудольф Плюкфельдер тренировал спортсменов в Литве. Он регулярно выступал с учениками на Кубках Балтики, не вылезая из товарищеских встреч прибалтийских стран. После распада Советского Союза Плюкфельдер вместе с большой семьей эмигрировал в Германию, где живет по сей день.

Индивидуальная программа и философия спортсмена Спортсмен не прекращал тренировок ни на день. /Фото: hna.de

Сегодня 95-летний Рудольф Владимирович демонстрирует невероятную форму и утверждает, что легко может улучшить силовые показатели, но не считает это главным стремлением. По философии Плюкфельдера, силовая подготовка служит базисом для здоровья и активного долголетия. Спортсмен активно делится с желающими своими мыслями относительно пожизненного тренировочного процесса. Рудольф Владимирович поясняет, что если заниматься одним лишь, к примеру, бегом, то тренировки остановятся на этапе возрастных проблем с опорно-двигательным аппаратом бегуна (колени, поясница).

В свою очередь, отдельно взятые силовые тренировки также возможны до поры до времени, так как стареющего спортсмена будет подводить сердечно-сосудистая система (отсутствие работы над выносливостью). Когда занятия с отягощениями в итоге прекратятся, замедлится и обмен веществ костных тканей, а вместе с этим станут невозможными эффективные тренировки. И исходя из всего Плюкфельдер делает главный вывод, доказанный личным опытом: одинаково важны как силовые, так и аэробные тренировки. Только чередуя разные виды нагрузок можно рассчитывать на успех. Называет Рудольф Владимирович и третье обязательное звено - работа на скорость.

Самой распространенной из возможных ошибок тренирующихся Плюкфельдер называет нерегулярность занятий. И особенно это правило касается немолодых спортсменов, тренирующихся со значительными отягощениями. Рывки с места в карьер приводят только к травмам, не принося нужных результатов.

Отметив 95-летний юбилей, Рудольф Плюкфельдер остается здоровым, жизнерадостным и оптимистичным человеком. Никто ни разу не был свидетелем его жалоб на самочувствие или настроение. Он с удовольствием проводит время в собственном саду, умиротворенно обхаживая цветы, часами общается с внуками и правнуками, занимая их правильными делами, и играет на германском крыльце русские мелодии на баяне. А год назад, комментируя в интервью свой возраст, ответил так: «Мне ведь только 94 года».

https://kulturologia.ru/blogs/281022/54596/