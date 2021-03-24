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Красоты России. Кунашир, ч.1

Продолжаем наше путешествие по Курильским островам вместе с Касперским. Следующий остров Большой Курильской гряды (он же последний Курильский в нашем путешествии) - обалденный Кунашир, весь покрытый совершенно замечательными вулканизмами. На севере - Роскошныф Тятя, южнее - остолбененный мыс Столбчатый, ещё южнее разноцветные фумарольные поля Менделеева, горячие грязевые ванны в кальдере Головнина... Плюс эти вулканы красавцы сами по себе. Короче, если сложить всё вместе, то Кунашир однозначно попадает под категорию "пять-К" в моей личной категоризации природных созерцательных жемчужин. А поскольку название Кунашира начинается на 'К', то это будет просто К-ККККК.

Мы здесь уже бывали, в прошлый раз излазили многое, а сейчас решили доопробовать ранее неопробованное и закрепить самые яркие впечатления. Увы, на Тятю нас погода не пустила (прибой был такой силы, что высадиться на берег не удалось), зато мы от души погуляли по фумаролам Менделеева и по каменным структурам Слолбчатого.

Если кратко, то Кунашир - ура!Красоты России. Кунашир, ч.1

0DSC04079.jpg DSC03837.jpg DSC03951.jpgАх, Кунашир!

DSC04121.jpg DSC04044.jpg DSC04044-2.jpg DSC04080.jpgМыс Столбчатый прекрасен, всё как в прошлый раз... Гулять по этим камням можно бесконечно долго..

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DSC04101.jpg DSC04128.jpg DSC04148.jpg DSC04173.jpgЭти формации образовались в результате выплеска огромного количества лавы и её неоднородного остывания сверху вниз.

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По-научному это называется "ячейка Бенара": верхний слой вязкой лавы остывает, уменьшается в объёме, трескается - и таким образом задаёт формат всей остальной толщи затвердевающих камней. И в результате получается вот такое чудо:

 

DSC04042.jpg DSC04043.jpg DSC04046.jpg DSC04099.jpg DSC04102.jpgСад каменных карандашей...

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DSC04116.jpg DSC04118.jpg DSC04123.jpg DSC04133.jpgС теорией затвердевания по Бенару вроде всё понятно. Но вот как получились вот такие срезанные конструкции?DSC03980.jpg DSC03986.jpg DSC03988.jpgМестами - как будто ножом торт делили...DSC03993.jpg DSC03996.jpg DSC03999.jpgКак?? Как вот это получилось?DSC04003.jpg DSC04008.jpgВот такие прямые трещины в однородно-столбчатых формациях..DSC04017.jpg DSC04018.jpgПричём не просто трещины, а действительно как будто гиганты ножиками орудовали...DSC04019.jpg DSC04020.jpgЗагадочно это всё...DSC04021.jpg DSC04025.jpgКороче, как таскали трилитоны Баальбека - наверное, понятно. Примерно как и Гром-Камень тащили. Мускульной силой, навыками и с применением изобретательного человечьего головного мозга. Как природа понастроила здесь вот такие "карандаши" в ассортименте - тоже понятно. Но как их вот так ровненько срезало, упаковало и провернуло поперёк всей общей остальной массе - загадка...Красоты России. Кунашир, ч.1DSC04026.jpg Вот так здесь я ходил, загадки фиксировал и свою удивлённую тень фотографировал..

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DSC04154.jpg DSC04165.jpg DSC04172.jpgБереговые формации, источенные зимними штормами и прибоями..DSC03970.jpg DSC03972.jpg DSC03973.jpg DSC03974.jpg

DSC03975.jpg DSC03978.jpg DSC03982.jpg DSC03983.jpgНа горизонте - Япония, Хоккайдо...DSC03966.jpg DSC03968.jpgА здесь под ногами и вокруг просто какой-то чёрт-побери творится!

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DSC04158.jpg DSC04163.jpg DSC04174.jpg DSC04175.jpgКурилы, Кунашир, мыс Столбчатый. Однозначно столбчатый..

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...

https://e-kaspersky.livejournal.com/177172.html

природафото сегодняСветлана Митленко
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