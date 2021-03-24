Красоты России. Кунашир, ч.1

Продолжаем наше путешествие по Курильским островам вместе с Касперским. Следующий остров Большой Курильской гряды (он же последний Курильский в нашем путешествии) - обалденный Кунашир, весь покрытый совершенно замечательными вулканизмами. На севере - Роскошныф Тятя, южнее - остолбененный мыс Столбчатый, ещё южнее разноцветные фумарольные поля Менделеева, горячие грязевые ванны в кальдере Головнина... Плюс эти вулканы красавцы сами по себе. Короче, если сложить всё вместе, то Кунашир однозначно попадает под категорию "пять-К" в моей личной категоризации природных созерцательных жемчужин. А поскольку название Кунашира начинается на 'К', то это будет просто К-ККККК.

Мы здесь уже бывали, в прошлый раз излазили многое, а сейчас решили доопробовать ранее неопробованное и закрепить самые яркие впечатления. Увы, на Тятю нас погода не пустила (прибой был такой силы, что высадиться на берег не удалось), зато мы от души погуляли по фумаролам Менделеева и по каменным структурам Слолбчатого.



Если кратко, то Кунашир - ура!

Ах, Кунашир!

Мыс Столбчатый прекрасен, всё как в прошлый раз... Гулять по этим камням можно бесконечно долго..

Эти формации образовались в результате выплеска огромного количества лавы и её неоднородного остывания сверху вниз.

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По-научному это называется "ячейка Бенара": верхний слой вязкой лавы остывает, уменьшается в объёме, трескается - и таким образом задаёт формат всей остальной толщи затвердевающих камней. И в результате получается вот такое чудо:

Сад каменных карандашей...

С теорией затвердевания по Бенару вроде всё понятно. Но вот как получились вот такие срезанные конструкции? Местами - как будто ножом торт делили... Как?? Как вот это получилось? Вот такие прямые трещины в однородно-столбчатых формациях.. Причём не просто трещины, а действительно как будто гиганты ножиками орудовали... Загадочно это всё... Короче, как таскали трилитоны Баальбека - наверное, понятно. Примерно как и Гром-Камень тащили. Мускульной силой, навыками и с применением изобретательного человечьего головного мозга. Как природа понастроила здесь вот такие "карандаши" в ассортименте - тоже понятно. Но как их вот так ровненько срезало, упаковало и провернуло поперёк всей общей остальной массе - загадка... Вот так здесь я ходил, загадки фиксировал и свою удивлённую тень фотографировал..

Береговые формации, источенные зимними штормами и прибоями..

На горизонте - Япония, Хоккайдо... А здесь под ногами и вокруг просто какой-то чёрт-побери творится!

Курилы, Кунашир, мыс Столбчатый. Однозначно столбчатый..

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...

https://e-kaspersky.livejournal.com/177172.html