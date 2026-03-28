Лаврентию Павловичу Берия 127 лет

Скажи мне, насколько оклеветан тот или иной деятель русской истории – и я скажу, насколько велики его заслуги перед Россией!

Причём речь не только о советском периоде нашей истории, но и о дореволюционном: вспомним Иоанна Грозного, Григория Потёмкина, Алексея Аракчеева, Александра Невского и др. А уж про советский – и говорить нечего.

Наша официальная история ещё с XV-XVI вв. пишется идейными русофобами, поэтому оклеветанность, того или иного деятеля русской истории (в первую очередь со стороны либерастов) – это огромный знак качества.

Никому ведь не придёт в голову очернять г*рбачёва или ел*цина: нельзя очернить то, что само по себе чернее чёрного! Очерняют то, что является светлым и чистым!

29 марта всё прогрессивное человечество отмечает день рождения великого, гениального Лаврентия Павловича Берия (грузинские фамилии, как правило, не склоняются).

Это был величайший после И. В. Сталина деятель всей нашей истории, и по степени абсолютно сознательной и целенаправленной оболганности своей фигуры, по заслугам перед Россией Берия тоже уступает только Сталину. Как говорится, совпадение? Не думаю!

Сталинский СССР сначала избавил значительную часть мира от гибели под пятой фашизма, победив во Второй мировой войне, затем – от гибели под пятой американского империализма, избавил десятки стран и тысячи городов от участи Хиросимы и Нагасаки, создав атомную бомбу и ликвидировав атомную монополию сша!

В обоих случаях Берия был одной из ключевых фигур, поэтому справедливо говорить о Лаврентии Павловиче как о выдающемся историческом деятеле мирового масштаба.

Таких гениальных руководителей государственного масштаба, как Берия, которые чем бы ни занимались, везде эффективность просто зашкаливала – таких руководителей немного и в русской, и в общемировой истории.

Тем более речь идёт о деятельности в критические моменты истории, когда от степени эффективности руководства Берия зависели десятки миллионов жизней и сотни миллионов судеб.

Берия – это одно из первых имён нашей Победы в Великой Отечественной войне, но главное, что уже после войны Лаврентий Павлович как руководитель советского атомного проекта сделал так, чтобы наша Победа в этой войне не стала напрасной.

Ведь избежав гибели под пятой немецкого нацизма, Советский Союз тут же запросто мог погибнуть под пятой американского империализма, завладевшего ядерным оружием.

Благодаря Берия этого не случилось!

Итак, главная заслуга Берия – это руководство советским атомным проектом, успешная координация деятельности учёных и разведки в вопросе создания собственной атомной бомбы: здесь Лаврентий Павлович проявил себя и как выдающийся чекист, и как гениальный организатор.

Берия, с одной стороны, руководил закордонной разведывательной работой по получению технической и экономической информации об урановой промышленности и атомных бомбах на Западе.

С другой стороны, Лаврентий Павлович отвечал за организацию советской промышленности, за создание с нуля многих её отраслей, за ведение научно-исследовательских работ.

Благодаря чекистским и организаторским способностям Берия в нашей стране за 3 с небольшим года с нуля была создана атомная промышленность.

Ядерная монополия США была ликвидирована, и это спасло не только СССР, но и десятки других стран и тысячи городов от участи Хиросимы и Нагасаки.

А ведь проблема состояла не только в том, чтобы просто создать атомную бомбу, а в том, чтобы, во-первых, создать её в кратчайшие сроки; во-вторых, сделать это в условиях послевоенной ограниченности ресурсов.

В свою очередь у американцев уже были готовы планы ядерной бомбардировки советских городов ("Дропшот", "Чариотир" и др.), которые они, правда, не спешили претворять в жизнь, в том числе потому, что не верили, что СССР в сжатые сроки сможет создать ядерный щит.

Возможно, Советский Союз действительно не смог бы его создать, будь на месте Берия другой человек – например, Молотов, который первоначально и куда менее успешно возглавлял советский атомный проект.

Молотов был гением дипломатии – немало, но этим его способности исчерпывались. Берия же демонстрировал гениальность во всём, чем занимался.

Следующей неоспоримой и огромной заслугой Берия является его деятельность во главе советских органов государственной безопасности, которые Лаврентий Павлович вернул на путь чистых рук, горячего сердца и холодной головы, откуда они временно свернули усилиями ягоды-ежова и компании.

Возглавив в конце 1938-го НКВД СССР, Берия очистил руководство Партии, руководство НКВД и руководство армии от пятой колонны – это и были СТАЛИНСКИЕ репрессии, и простого народа они никак не коснулись.

Репрессии же, длившиеся с августа 1937-го по ноябрь 1938-го, не были СТАЛИНСКИМИ – вина за них лежит отчасти на местных партийных секретарях (тот же хрущёв в бытность Первым секретарём Московского обкома в 1937-м, через 5 лет после окончания коллективизации, умудрился найти в Подмосковье 30000 "кулаков"), отчасти – на руководстве ежовского НКВД, который тогда не был подконтролен Сталину – таковым НКВД стал лишь после того, как ведомство возглавил Л. П. Берия.

Тот же Молотов как-то заметил, что без 1937-го не было бы 1945-го. Конечно, правильнее было бы сказать не про 1937-й, а про 1938-39 гг., но логика в его словах железная.

Без сталинско-бериевских чисток 1938-39 гг. Победа в Великой Отечественной войне была бы куда маловероятнее и тяжелее. История знает одного правителя, который вступил в вoeнное противостояние, предварительно не уничтожив (или даже толком не ослабив) пятую колонну, что привело к крайне плачевным итогам.

Что же касается 1937-го, когда пострадали в т.ч. ни в чём не повинные люди (но абсолютно не в тех масштабах, о которых нам безбожно врут с перестроечных времён), то Берия, во-первых, прекратил этот беспредел.

Во-вторых, партийцы и энкавэдэшники, виновные в неправедных репрессиях, понесли адекватное наказание (а сегодня их тоже пытаются представить как безвинных жертв сталинизма).

Была также создана отдельная церковная комиссия, занимавшаяся расследованием злодеяний в отношении верующих и священнослужителей.

В-третьих, начались пересмотры дел, и те, кто был ни в чём не виноват, массово освобождались и реабилитировались; а хрущёвская и яковлевская комиссии реабилитировали потом уже реальных преступников, ибо почти все безвинные были реабилитированы именно при Берия.

Все эти процессы были открытыми, о них писали в газетах – опять же вопреки всем либерастским бредням, что в СССР "всё от всех скрывали".

Для Сталина и Берия, до мозга костей являвшихся поборниками справедливости, было важно не просто прекратить необоснованные репрессии, но и насколько это возможно восстановить социалистическую законность и справедливость – как в отношении тех, кто её нарушал, так и касаемо тех, кто пострадал от действий первых.

О том, насколько Берия был справедливым и принципиальным человеком, можно судить, например, по судьбе его сына.

Когда началась война, Берия-младший, несмотря на бронь и покровительство "всемогущего отца", не стал отсиживаться в тылу или на штабной работе, а добровольцем ушёл сражаться за Родину, закончил разведшколу, участвовал в спецоперациях НКВД-НКГБ на Северном Кавказе, в северном Иране и Курдистане, потом воевал в составе 4-го, а затем 1-го Украинского фронта.

После войны Серго Лаврентьевич проявил себя как выдающийся инженер-конструктор, стоял у истоков создания советских зенитно-ракетных систем. И здесь опять же начинал и работал без всякого блата – без собственной лаборатории и прочих привилегий.

Наконец, чисто в кадровом плане, Берия привёл НКВД в соответствие со статусом спецслужбы государства, которое через несколько лет выйдет победителем из Второй мировой войны; и роль наших спецслужб в этой Победе трудно переоценить.

С теми кадрами, которыми ягода и его соратники целенаправленно укомплектовывали ОГПУ-НКВД ещё с конца 20-х гг., когда ягода при смертельно больном Менжинском де-факто возглавил систему отечественной госбезопасности (при ежове ситуация не изменилась), победить в войне с гитлеризмом было бы весьма затруднительно.

Лаврентий Павлович заметно славянизировал НКВД, очистив его от соплеменников троцкиста ягоды, а также ввёл в образовательный ценз: места тех, кто окончил в лучшем случае хедер, заняли люди с высшим и неоконченным высшим образованием.

Ну и то, что уровень подготовки и укомплектованность средствами связи пограничных войск и войск НКВД к началу войны были лучшими в нашей армии – тоже повод сказать о Берия как о выдающемся управленце.

На третье место в списке общегосударственных заслуг Лаврентия Павловича нужно поставить его работу в качестве члена ГКО: во время Великой Отечественной войны Берия успешно курировал наркоматы лесной, угольной и нефтяной промышленности, цветной и чёрной металлургии.

Курировал Лаврентий Павлович и производство танков, самолётов, вооружений, моторов, миномётов и боеприпасов. Во многом благодаря Берия уже к 1943 году СССР превзошёл Германию по объёмам производства вооружения.

Во время войны Берия отвечал также за работу по созданию новых видов оружия и военной техники; пути сообщения, железнодорожный и водный транспорт; организовывал оборону Кавказа.

Или взять эвакуацию промышленности с европейской части СССР на Урал и в Сибирь. Как удалось всё это столь успешно и быстро организовать и осуществить?

Да просто эвакуация шла по линии транспортных отделов НКВД, который возглавлял Берия. А там, где Берия, эффективность всегда была очень высокой.

Говоря о более локальных достижениях Берия, можно вспомнить, как в 30-е гг. Лаврентий Павлович, будучи первым секретарем Закавказского крайкома, создал в голодном, промышленно отсталом регионе высоко прибыльное сельское хозяйство, основанное на выращивании цитрусовых (площади мандариновых плантаций увеличились тогда в 20 раз), винограда, чая, табака.

При Берия же в регионе была создана мощная промышленность. Началось бурение каспийской шельфовой нефти.

Стали строиться многочисленные электростанции, предприятия, школы. Имел место рост промышленного производства в 10 раз, сельского хозяйства – в 2,5 раза.

В общем, это действительно был один из величайших деятелей не только советской, но и всей общемировой истории; выдающийся организатор и управленец; достойный, честный и принципиальный человек; большой поборник справедливости.

За это Лаврентия Павловича и ставили поочерёдно на руководящие роли в ЧК-ОГПУ-НКВД. Хотя сам он всегда мечтал быть не чекистом, а архитектором...

Именно благодаря таким людям, как Л. П. Берия, Советский Союз спас десятки стран и сотни миллионов человек и от угрозы фашизма, и от американской ядерной угрозы.

Поэтому в каждом городе мира должен быть памятник Берия и улица, названная в его честь – Лаврентий Павлович это заслужил!

С днём рождения, товарищ Берия!

Слава Вам, товарищ Берия, за всё, что Вы для нас сделали!

Простите нас, товарищ Берия, за то, как мы обошлись с Вашим наследием и с Вашим именем!

https://www.yaplakal.com/forum7/topic2912599.html Предыдущие материалы:

