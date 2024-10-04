Беззаботное детство на картинах советских и российских художников

Лето уже прошло, но так не хочется с ним расставаться...
Давайте посмотрим лето на картинах, да еще и с ребятишками.Ирина Рыбакова. «Каникулы. В сельской библиотеке»Художник Баскаков Николай Николаевич / СССР, Россия, 1918 - 1993 / «Васильковое поле»Картина «Лето» написана Вячеславом Жемерикиным в 1974-м году.
Александр Аверин. Что может быть лучше проведенного времени на берегу моря или речки?Алексадр АверинАлександр Аверин
Художник Ксения Николаевна Успенская / СССР 1922- 2019 / Не взяли на рыбалку/ 1955 год. Это самая известная картина художницы, которая занималась живописью под руководством А. А. Дейнеки. Данная картина находится в экспозиции ГТГ.Удивительно хорошо погожим летним днём на реке. От воды веет прохладой и привольем, таким понятным и близким чуткой детской душе, возрастающей посреди этих необъятных просторов. Картина «Детвора» написана Алексеем и Сергеем Ткачёвыми в 1960-м году.
Художник Аркадий Александрович Пластов / СССР 1893- 1972 / Дети на прогулке / 1950 год. А. А. Пластов являлся Народным художником СССР, Академиком АХ СССР, Лауреатом Ленинской премии и Сталинской премии первой степени.
Художник Аркадий Александрович Пластов /СССР 1893- 1972 / Юность. Утро. 1954 год
Художники Алексей и Сергей Ткачевы / СССР / Сергей Петрович (1922—2022) и Алексей Петрович (1925 г. р.) «Лето»
Художник Косенков Василий Петрович / СССР / 1919 - 1992 / «Лето»
Художник Григорий Густавович Ликман /СССР / 1904- 1991 / Энергия , 1964 год
Художница Хохловкина Эльза Давидовна / 1934 СССР / Россия / В небе голубом
Художник Подшивалов Андрей Геннадьевич / 1965 СССР, Россия / Рыбное место / Современный российский художник, который родился родился в деревне Кислянка Курганской области, начальное и среднее специальное образование получил в Куйбышеве, а затем последовало обучение в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова, где его основным наставником был Ю.К. Королев.
Художник Радоман Игорь Владимирович Дети на крыше. 1963 год.
Художник Александр Александрович Дейнека /СССР 1899-1969 /Будущие летчики/ 1937 год А. А. Дейнека является всемирно известным советским художником- живописцем, монументалистом, графиком, скульптором и педагогом. А также Лауреатом Ленинской премии, Народным художником СССР, Героем Социалистического Труда.
Художник Александр Александрович Дейнека /СССР 1899-1969 / В Севастополе
Летом. 1972 /соавтор Юхно Иван Иванович / Юхно-Гуревич Анна Мееровна /1920- 1980/
Художник Богатырев Михаил Григорьевич / СССР / 1924-1999 / "Будущие чемпионы" 1950 год
Художник Андрея Подшивалова / 1965 СССР, Россия / « Яблоки из чужого сада »
Художник Борис Павлович Николаев / 1925 СССР — 2017 / Полевые цветы
Художница Рыбакова Ирина Владимировна / 1962 СССР, Россия / На террасе у бабушки / Современная российская художница-живописец. Является членом Союза художников СССР и ТСХР, а также Членом-корреспондентом РАХ. Заслуженный художник Российской Федерации.
Художница Рыбакова Ирина Владимировна // 1962 СССР, Россия / Летом в деревне
Художник Дмитрий Левин / 1955 / СССР, Россия / На утренней зорьке
Художник Щербаков Олег / 1963 СССР, Россия / На отдыхе в Крыму
Художник Денис Валериевич Чернов /1978 СССР, Россия , Украина / На лугу
Художник Бельцов Георгий Иванович / 1920 СССР , Украина / На речке
Художник Левченков Александр Михайлович / 1978 СССР, Россия / У бабушки в деревне
Художник Теняев Олег Анатольевич / 1960 СССР, Россия / Гуси, гуси ? Га-га-га! Современный и петербургский живописец, который в своем творчестве продолжает традиции русской реалистической живописи. Прошел обучение в Российской Академии Художеств. С 1992 года является постоянным участником выставок в России и за рубежом.
Художники Леонид и Ольга Тихомировы /Леонид Петрович -1926 / Ольга Вячеславовна -1937/ Лето, Подсолнухи,
Сергей Евгеньевич Бессонов / г. р ; 1961 СССР, Россия / Пляжная пора
Художник Агеев Михаил Сергеевич / СССР 1918-2007/ « Молодое лето » 1981 год
Художник Гусев Владимир Сергеевич / 1957 СССР, Россия / Юная велосипедистка
Художник Бондаренко Николай Никифорович / Россия, 1924-1983 / «Семья на отдыхе» 1975 год
Художник Алексей Белых «Летом на Волге. У Плёса»,
Художник Михаил Ларичев / СССР, Россия / 1921 – 1995 / «На ветряном угоре» Ларичев Михаил Алексеевич - советский художник - живописец .Член Союза художников СССР Основными темами работ этого художника стали картины северной природы, портреты его современников и жанровые зарисовки
Художник Акимов Владимир Яковлевич / 1950 СССР / «Голубое утро» 1981 год
Художник Исаев Сергей Иванович / 1949 СССР / Летнее утро в Крыму / 1981 год«Велосипедная прогулка», 1965 год, Цветков Виктор
«Рассказ первоклассника», 1957 год.Василий Карпушевский. Не совсем лето, но после негоАлександра Сайкина Лето (1987)Анатолий Левитин, «Тёплый день», 1957Аркадий Александрович Пластов, Солнышко (1966)Владимир Гуснв "Лето"В. Мавеев, "Лето детства"К. Прохоров — «Лето в Артеке» (1956)Б. Орлов — «В парке» (1960-е)В. Васин — «Карусель» (1956)А. Любимов — «Материнство» (1950)Т. Еремина — «За грибами» (1953)А. Корнилов — «Юные рыболовы» (1956)Пластов — «Тройка (Ребятишки у речки)» (1937-1946)
«Рассказ первоклассника», 1957 год.Василий Карпушевский. Не совсем лето, но после негоАлександра Сайкина Лето (1987)Анатолий Левитин, «Тёплый день», 1957Аркадий Александрович Пластов, Солнышко (1966)Владимир Гуснв "Лето"В. Мавеев, "Лето детства"К. Прохоров — «Лето в Артеке» (1956)Б. Орлов — «В парке» (1960-е)В. Васин — «Карусель» (1956)А. Любимов — «Материнство» (1950)Т. Еремина — «За грибами» (1953)А. Корнилов — «Юные рыболовы» (1956)Пластов — «Тройка (Ребятишки у речки)» (1937-1946)
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