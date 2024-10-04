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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • boris555 Да не тот
    Очень хорошая поэтесса и человек!Быть "жертвой реж...
  • Владимир Швайбович
    Какой жизнеутверждающий дух исходит от этих картин, какая светлость души... Художники отображали состояние души совет...Беззаботное детст...
  • Макс
    Севастополь сразу узнаваем! Хоть и прошло столько лет!Беззаботное детст...

Беззаботное детство на картинах советских и российских художников

Лето уже прошло, но так не хочется с ним расставаться...
Давайте посмотрим лето на картинах, да еще и с ребятишками.Ирина Рыбакова. «Каникулы. В сельской библиотеке»Художник Баскаков Николай Николаевич / СССР, Россия, 1918 - 1993 / «Васильковое поле»Картина «Лето» написана Вячеславом Жемерикиным в 1974-м году.

Александр Аверин. Что может быть лучше проведенного времени на берегу моря или речки?Алексадр АверинАлександр Аверин

 

Художники Алексей и Сергей Ткачевы / СССР / Сергей Петрович (1922—2022) и Алексей Петрович (1925 г. р.) «Лето»
Художник Григорий Густавович Ликман /СССР / 1904- 1991 / Энергия , 1964 год
Художница Хохловкина Эльза Давидовна / 1934 СССР / Россия / В небе голубом
Художник Подшивалов Андрей Геннадьевич / 1965 СССР, Россия / Рыбное место / Современный российский художник, который родился родился в деревне Кислянка Курганской области, начальное и среднее специальное образование получил в Куйбышеве, а затем последовало обучение в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова, где его основным наставником был Ю.К. Королев.
Художник Радоман Игорь Владимирович Дети на крыше. 1963 год.
Художник Александр Александрович Дейнека /СССР 1899-1969 /Будущие летчики/ 1937 год А. А. Дейнека является всемирно известным советским художником- живописцем, монументалистом, графиком, скульптором и педагогом. А также Лауреатом Ленинской премии, Народным художником СССР, Героем Социалистического Труда.
Художник Александр Александрович Дейнека /СССР 1899-1969 / В Севастополе
Летом. 1972 /соавтор Юхно Иван Иванович / Юхно-Гуревич Анна Мееровна /1920- 1980/
Художник Богатырев Михаил Григорьевич / СССР / 1924-1999 / "Будущие чемпионы" 1950 год
Художник Борис Павлович Николаев / 1925 СССР — 2017 / Полевые цветы
Художница Рыбакова Ирина Владимировна / 1962 СССР, Россия / На террасе у бабушки / Современная российская художница-живописец. Является членом Союза художников СССР и ТСХР, а также Членом-корреспондентом РАХ. Заслуженный художник Российской Федерации.
Художница Рыбакова Ирина Владимировна // 1962 СССР, Россия / Летом в деревне
Художники Леонид и Ольга Тихомировы /Леонид Петрович -1926 / Ольга Вячеславовна -1937/ Лето, Подсолнухи,
Сергей Евгеньевич Бессонов / г. р ; 1961 СССР, Россия / Пляжная пора
Художник Гусев Владимир Сергеевич / 1957 СССР, Россия / Юная велосипедистка
Художник Бондаренко Николай Никифорович / Россия, 1924-1983 / «Семья на отдыхе» 1975 год
Художник Акимов Владимир Яковлевич / 1950 СССР / «Голубое утро» 1981 год
Художник Исаев Сергей Иванович / 1949 СССР / Летнее утро в Крыму / 1981 год
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