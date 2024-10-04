Беззаботное детство на картинах советских и российских художников

Лето уже прошло, но так не хочется с ним расставаться...

Давайте посмотрим лето на картинах, да еще и с ребятишками. Ирина Рыбакова. «Каникулы. В сельской библиотеке» Художник Баскаков Николай Николаевич / СССР, Россия, 1918 - 1993 / «Васильковое поле» Картина «Лето» написана Вячеславом Жемерикиным в 1974-м году.

Александр Аверин. Что может быть лучше проведенного времени на берегу моря или речки? Алексадр Аверин Александр Аверин

Удивительно хорошо погожим летним днём на реке. От воды веет прохладой и привольем, таким понятным и близким чуткой детской душе, возрастающей посреди этих необъятных просторов. Картина «Детвора» написана Алексеем и Сергеем Ткачёвыми в 1960-м году. Художник Ксения Николаевна Успенская / СССР 1922- 2019 / Не взяли на рыбалку/ 1955 год. Это самая известная картина художницы, которая занималась живописью под руководством А. А. Дейнеки. Данная картина находится в экспозиции ГТГ.Удивительно хорошо погожим летним днём на реке. От воды веет прохладой и привольем, таким понятным и близким чуткой детской душе, возрастающей посреди этих необъятных просторов. Картина «Детвора» написана Алексеем и Сергеем Ткачёвыми в 1960-м году.

Художник Аркадий Александрович Пластов / СССР 1893- 1972 / Дети на прогулке / 1950 год. А. А. Пластов являлся Народным художником СССР, Академиком АХ СССР, Лауреатом Ленинской премии и Сталинской премии первой степени.

Художник Аркадий Александрович Пластов /СССР 1893- 1972 / Юность. Утро. 1954 год

Художники Алексей и Сергей Ткачевы / СССР / Сергей Петрович (1922—2022) и Алексей Петрович (1925 г. р.) «Лето»

Художник Косенков Василий Петрович / СССР / 1919 - 1992 / «Лето»

Художник Григорий Густавович Ликман /СССР / 1904- 1991 / Энергия , 1964 год

Художница Хохловкина Эльза Давидовна / 1934 СССР / Россия / В небе голубом

Художник Подшивалов Андрей Геннадьевич / 1965 СССР, Россия / Рыбное место / Современный российский художник, который родился родился в деревне Кислянка Курганской области, начальное и среднее специальное образование получил в Куйбышеве, а затем последовало обучение в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова, где его основным наставником был Ю.К. Королев.

Художник Радоман Игорь Владимирович Дети на крыше. 1963 год.

Художник Александр Александрович Дейнека /СССР 1899-1969 /Будущие летчики/ 1937 год А. А. Дейнека является всемирно известным советским художником- живописцем, монументалистом, графиком, скульптором и педагогом. А также Лауреатом Ленинской премии, Народным художником СССР, Героем Социалистического Труда.

Художник Александр Александрович Дейнека /СССР 1899-1969 / В Севастополе

Летом. 1972 /соавтор Юхно Иван Иванович / Юхно-Гуревич Анна Мееровна /1920- 1980/

Художник Богатырев Михаил Григорьевич / СССР / 1924-1999 / "Будущие чемпионы" 1950 год

Художник Андрея Подшивалова / 1965 СССР, Россия / « Яблоки из чужого сада »

Художник Борис Павлович Николаев / 1925 СССР — 2017 / Полевые цветы

Художница Рыбакова Ирина Владимировна / 1962 СССР, Россия / На террасе у бабушки / Современная российская художница-живописец. Является членом Союза художников СССР и ТСХР, а также Членом-корреспондентом РАХ. Заслуженный художник Российской Федерации.

Художница Рыбакова Ирина Владимировна // 1962 СССР, Россия / Летом в деревне

Художник Дмитрий Левин / 1955 / СССР, Россия / На утренней зорьке

Художник Щербаков Олег / 1963 СССР, Россия / На отдыхе в Крыму

Художник Денис Валериевич Чернов /1978 СССР, Россия , Украина / На лугу

Художник Бельцов Георгий Иванович / 1920 СССР , Украина / На речке

Художник Левченков Александр Михайлович / 1978 СССР, Россия / У бабушки в деревне

Художник Теняев Олег Анатольевич / 1960 СССР, Россия / Гуси, гуси ? Га-га-га! Современный и петербургский живописец, который в своем творчестве продолжает традиции русской реалистической живописи. Прошел обучение в Российской Академии Художеств. С 1992 года является постоянным участником выставок в России и за рубежом.

Художники Леонид и Ольга Тихомировы /Леонид Петрович -1926 / Ольга Вячеславовна -1937/ Лето, Подсолнухи,

Сергей Евгеньевич Бессонов / г. р ; 1961 СССР, Россия / Пляжная пора

Художник Агеев Михаил Сергеевич / СССР 1918-2007/ « Молодое лето » 1981 год

Художник Гусев Владимир Сергеевич / 1957 СССР, Россия / Юная велосипедистка

Художник Бондаренко Николай Никифорович / Россия, 1924-1983 / «Семья на отдыхе» 1975 год

Художник Алексей Белых «Летом на Волге. У Плёса»,

Художник Михаил Ларичев / СССР, Россия / 1921 – 1995 / «На ветряном угоре» Ларичев Михаил Алексеевич - советский художник - живописец .Член Союза художников СССР Основными темами работ этого художника стали картины северной природы, портреты его современников и жанровые зарисовки

Художник Акимов Владимир Яковлевич / 1950 СССР / «Голубое утро» 1981 год