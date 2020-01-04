История создания киносказки «Чародеи»

Каждому человеку, даже самому взрослому и не верящему в чудеса, в Новый год просто необходимо чудо, пусть и на экране: в «Чародеях» чудеса не просто случаются, их там творят.

Представляем вам любопытные факты из истории создания этого прекрасного фильма, которая не менее интересна, чем сама кинокартина.

1. Мюзикл «Чародеи» вышел на экраны страны в конце декабря 1982 года. И хотя после премьеры критики не прочили фильму ничего хорошего – например, в газете «Труд» 1983 года писали, что «чувства большого удовлетворения, глубокого следа в памяти премьера не оставила» — эта картина прочно вошла в наш новогодний “телевизионный набор”. Написанный по книге братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» сценарий фильма нам повествует о том, что настоящая любовь может творить чудеса. В институте «НУИНУ» (научный универсальный институт необыкновенных услуг) кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, в Новогодний вечер. Но тут в дело вступают противники директора института, преследующие свои цели…

2. Кстати, внутренние помещения НУИНУ снимали в здании телецентра Останкино. Режиссер фильма Константин Бромберг однажды заблудился в нем и забрел в часть здания, где обнаружил восьмипролетную мраморную лестницу с мозаикой и смальтой, о которой, как потом выяснил, все забыли. Банкетный зал, где происходила финальная сцена фильма, — суздальский гостинично-туристический комплекс «Турцентр». Дом, где жила Алена, снимали в городе Пущино. В фильме есть эпизод — когда Алёна летает на метле, она облетела здание «НУИНУ», и его показали снаружи. Хотя выглядит это здание как гостиница «Союз» с двухскатной крышей, однако в реальности гостиница «Союз» двухскатной крыши не имеет. Были выполнены комбинированные съёмки: взяли здание гостиницы «Союз» и наверх «затащили» здание ГТК «Турцентр». Надо сказать, гибрид получился весьма удачным.

3. Эффектную сцену проезда тройки лошадей по зимнему лесу решили снять в московском Ботаническом саду, что удачно дополнило легендарный музыкальный эпизод «Три белых коня».

4. В первые дни картину снимали без главного героя. Во всех сценах, где мчится лихая тройка, персонаж Эммануила Виторгана играет на трубе, а сестрёнка Вани (Александр Абдулов) задорно поёт «Три белых коня», Абдулова заменяет дублёр. Крупные планы Ивана были сняты значительно позже. Проблема была в том, что Абдулова отказывалось утверждать телевизионное начальство, которое ранее также отвергло Михаила Боярского. В конце концов Абдулова удалось согласовать, но выяснилось, что помимо работы в театре он снимается в четырёх картинах одновременно. «Чародеи» были пятым фильмом, так что Абдулов поставил всех перед фактом: «Могу сниматься только ночью».

5. Сотрудницу института НУИНУ, заведующую лабораторией абсолютных неожиданностей, опытную и соблазнительную чародейку Аленушку сыграла Александра Яковлева. В начале фильма она показана как добрая и отзывчивая девушка, которая позже из-за ревности Шемаханской и интриг Сатанеева была превращена в бессердечную и расчётливую карьеристку. Её книжным прототипом, возможно, является ведьмочка Стелла (Понедельник начинается в субботу). Не смотря на слова режиссер Бромберга в самом начале съёмок: «Ведьму-то она сыграет, а вот Алёнушку вряд ли» (у актрисы был весьма своеобразный характер), Аленушка в исполнении Яковлевой неотразима и убедительна. И с Абдуловым актриса прекрасно поладила, так что играть симпатию друг к другу им было несложно.

6. Сестру главного героя, Вани, Нину Пухову сыграла Аня Гайдаш. «Мои родители к кино никакого отношения не имели, — рассказывала Анна. — Я, как обычно, пришла с подружками в художественную школу во Дворец пионеров, к нам подошла женщина, спросила, хотим ли мы сниматься в кино. Кинопробы мне не удавались. Не хотела говорить текст про то, что я вредная девчонка и плохо учусь, потому что всегда была прилежной ученицей. Но сниматься в кино очень хотелось, и я взяла себя в руки».

7. Идея белого костюма, в котором щеголял Александр Абдулов (шедевральное «Главное, чтобы костюмчик сидел»), заимствована из фильма «Лихорадка субботнего вечера» (1977). В этом фильме такой же костюм достался главному герою в исполнении Джона Траволты.

8. На роль директора института НУИНУ Шемаханской пробовались и Наталья Гундарева, и Алиса Фрейндлих, однако сыграла ревнивого мага Первой величины Екатерина Васильева.

Персонаж Шемаханской не имеет книжного прототипа, её образ был создан авторами фильма, как синтез образов средневековых чародеек, и вместе с тем он во многом родствен образу Людмилы Прокофьевны Калугиной (Служебный роман). Фамилия, возможно, взята из пушкинской «Сказки о золотом петушке» («шамаханская царица»).

9. Заместителя директора института НУИНУ, главного антагониста фильма Аполлона Сатанеева бесподобно сыграл Валентин Гафт.

Сатанеев — интриган и конъюктурщик, пытающийся обманом жениться на Алёне и «подсидеть» Шемаханскую перед комиссией в Новогоднюю ночь. Примечательно, что на протяжении всей картины Сатанеев не совершает самостоятельно ни одного магического действия и, возможно, даже ничего не смыслит в магии — он даже не смог пройти сквозь стену вслед за Иванушкой. Зато он стал сатирическим образом ловкого администратора, карьериста и «чиновника от науки», устроившегося не на своём месте и занимающегося своими личными делами в ущерб работе.

10. На съёмочной площадке отношения у Александры Яковлевой и Валентина Гафта были крайне напряженными: актера раздражал чрезмерно долгий процесса макияжа Яковлевой, иногда она путалась в тексте.

Однажды она снова забыла текст и Гафт, не переставая играть Сатанеева, схватил её за шею. Артист так разозлился, что его еле уговорили продолжать съёмки. Но снимался он только отдельно от Яковлевой — потом их сводили при монтаже.

11. Семен Фарада вспоминает, что его роль задумывалась как эпизодная — гость с юга с четырьмя фразами. Но актёр сам придумал себе роль. Например, выдумал появление следов, когда его герой потерялся в лабиринтах коридора. Прямо в кадре выдал фразу: «Боже, как я похудел». Фразу, ставшую крылатой, «Ну кто так строит?!» предложил Семён Фарада после того, как однажды реально заблудился в телецентре и не мог найти съёмочную группу.

12. Михаил Светин (товарищ Брыль), Абдулов и Виторган свои песни в фильме поют сами (за исключением «Серенады» «…Ей хватит, одной интонации хватит, чтоб пламя до неба разжечь!..»). А вот за Яковлеву и Ашимову пели, соответственно, Ирина Отиева, Жанна Рождественская и Лариса Долина.

13. Георгий Вицин озвучил говорящего кота Василия. Однако в итоговом монтаже цензура вырезала почти всю роль кота, остались всего два слова: «Хам!» и «Ура!». Вицин был ужасно расстроен. Между прочим, на роль говорящего котика пробовались 18 животных. Им давали сметану и следили за мимикой. Чем выразительнее кот фыркал и облизывался, тем больше шансов у него было получить роль.