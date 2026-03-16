Прототип подпольного миллионера Корейко из «Золотого теленка»

Мы все хорошо знаем, что своих персонажей многие известные писатели брали из реальной жизни. Делали так и Илья Ильф с Евгением Петровым, авторы бессмертных «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». Уже установлено, что прототипом Остапа Бендера был реальный авантюрист Осип Шор. Но как появились другие герои книг про Великого комбинатора?

А вот познакомимся с таким персонажем, как Константин Михайлович Коровко, который помог классикам юмора изобразить подпольного миллионера Корейко. Константин Коровко, прославившийся своими аферами на всю Российскую империю, родился на Кубани в семье казачьего есаула. В его роду не было ни коммерсантов, ни тем более жуликов, поэтому сложно назвать источник таланта этого человека. Смекалку Костя начал проявлять едва ли не раньше, чем начал ходить, а в младшей школе он уже вовсю наживался на своих простоватых сверстниках.

Родители Константина оценили его ум и помогли получить сыну образование. Коровко окончил институт сельского хозяйства и лесоводства в Новоалександрийске, но на родной хутор не вернулся. Парень грезил богатством и славой, поэтому отправился прямиком в столицу. Там потомственный кубанский казак получил еще два образования и окончательно избавился от налета провинциальности.

Блистательный Костя-инженер

Первые аферы Коровко провернул еще в университете вдвоем со своим однокурсником и тезкой Костей Мультко. Друзья обманывали провинциальных купцов, продавали кубанцам велосипеды, спекулировали ценными бумагами. В поисках легких денег Коровко и Мультко даже продавали старых кляч, выдавая их за молодых скакунов.

В итоге им удалось кое-что заработать. Но главное — мошенники обзавелись полезными связями в Санкт-Петербурге и Москве.

Коровко, которому дали прозвище Костя-инженер, умел пускать пыль в глаза. Он одевался как щеголь, ухлестывал за первыми красавицами, разъезжал по городу на рысаках и сорил деньгами. Жил Константин на Невском проспекте, в центре Петербурга и даже имел собственную конюшню. Вскоре он стал вхож в среду банкиров и промышленников, среди которых было тоже немало кутил.

Имидж состоятельного и легко расстающегося с деньгами молодого человека был важной частью планов Коровко. Он быстро освоился в среде богачей и проворачивал аферы одну за другой. Первый большой куш мошенник урвал с Московско-Казанской железной дороги, акциями которой он спекулировал. Но самой наглой аферой Кости-инженера стал «Банкирский дом Русской промышленности».

Финансовое учреждение, основанное Коровко, быстро стало популярным. «Банкирский дом Русской промышленности» выдавал кредиты под залог ценных бумаг на небольшой срок. Но вернуть деньги нужно было вовремя, иначе залог переходил кредитору. Для пущей важности Коровко арендовал роскошное помещение в центре Санкт-Петербурга и лично встречал самых дорогих гостей, облачившись в дорогой фрак.

Но вскоре оказалось, что официально никакого «Банкирский дома» не существует. Такое учреждение не было даже зарегистрировано в Министерстве финансов. Костя-инженер тут же закрыл офис и сбежал. С собой у него были 340 тыс. рублей навара от очередной махинации.

Человек с атрофированной совестью или как жулик жулика нажулил

Константин Коровко отличался большим цинизмом и полным отсутствием даже намека на совесть. Он обманывал и тех, кто был с ним заодно. Стал жертвой жулика и его подельник Константин Мультко. Сначала Костя взял у друга деньги для закупки велосипедов. Их он рассчитывал продать на родной Кубани с наваром. Мультко было обещано, что деньги ему вернут после реализации товара. Не успел Мультко опомниться, как Коровко попросил у него в долг 56 тыс. рублей для строительства конного и кожевенного завода. К этой махинации Костя-инженер подготовился — он даже показывал товарищу фотографии строительства. Мультко все равно не поверил и поехал на место сам, чтобы увидеть стройку своими глазами. Разумеется, он ничего не нашел. Возник неприятный разговор с Коровко, но тот убедил его, что во всем виноваты чиновники-бюрократы.

Коровко покаялся и извинился перед Мультко. Он даже решил пойти на жертву и жениться на богатой девушке из Симбирска, чтобы компенсировать другу его финансовые потери. Чтобы получить приданое, нужно было всего лишь пустить невесте пыль в глаза. Для этого Костя-инженер уговорил товарища купить ювелирный браслет в качестве подарка невесте. Тот снова поверил. Когда выяснилось, что никакой свадьбы не будет, а браслет просто был сдан в ломбард, Мультко отправился в полицию.

Соляные месторождения Донбасса

Одним из самых громких дел Константина Коровко была махинация с «Брянцевско-Преображенским соляным обществом». Жулик взял в банке кредит и приобрел участок земли в Екатеринославской губернии, в Бахмуте. После этого он начал рассылать по всей России красивые буклеты с информацией о новом соляном обществе. Костя-инженер обещал инвесторам высокую прибыль и отсутствие малейших рисков.

По словам Коровко, соляные шахты строятся огромными темпами, и деньги текли к нему рекой. Но один из бдительных пайщиков, гусар Шульц, не поленился приехать в Бахмут лично. Там он, конечно, обнаружил чистую донецкую степь и не нашел ни малейших следов деятельности.

Конец карьеры Кости-инженера

Шульц организовал обманутых пайщиков, и они дружно написали на Коровко заявление. В 1912 году жулика арестовали. Он просидел под следствием до 1914 года, а потом состоялся суд. Он проходил в зале петербургской Судебной палаты и огромный зал не смог вместить всех обманутых Костей.

В ходе первого же заседания присутствующие поняли, что взыскать с Коровко ничего не удастся. Недвижимости и ценного имущества у его не оказалось — вся его роскошь была фикцией, а квартира и экипажи арендованные. На банковском счету у богача обнаружили всего 18 копеек.

Когда начали разбираться с договорами, то выяснилось, что они составлены очень хитро. Костя просто не нес никаких обязательств и предъявить ему было по закону нечего. Адвокат, нанятый Коровко, тоже оказался не промах. Он представил своего клиента как несчастного неудачливого предпринимателя.

В итоге суд признал вину мошенника только в вовлечении людей в невыгодные сделки. Константина Коровко освободили прямо в зале суда, под возмущенные крики потерпевших. Мошенник не стал искушать судьбу и, едва выйдя на свободу, залег на дно. Вскоре грянула Первая мировая война и о Коровко стали забывать. В 1923 году аферист нелегально перешел границу СССР и исчез на просторах Европы.

Вероятнее всего, бежал из страны Костя-инженер не с пустыми руками, а с заветным чемоданчиком. Многие были уверены, что у жулика, помимо 18 копеек в банке, было кое-что еще, о чем не знали суд и истцы. О судьбе Константина Коровко больше неизвестно ничего, он словно растворился в воздухе.