Колымский Титаник

У каждой морской страны есть свой «черный список» морских катастроф. Как правило, в него входят погибшие пассажирские суда и паромы. Ведь при их гибели больше всего жертв. В нашей стране такой «черный список» тоже существует. Он не очень длинный, но он есть. В него входят пассажирские суда, погибшие во время войны и в мирные годы.

Отдельно в этом списке числится пароход «Индигирка». Это был грузовой пароход, но в том роковом рейсе он вез не грузы, а заключенных ГУЛАГа. В этой статье как раз и будет рассказ о гибели парохода «Индигирка».

Организация «Дальстрой» и её флот

В 30-е годы ХХ века многие отрасли промышленности и целые территории развивались, используя труд заключенных. Это не секрет. На Дальнем Востоке был свой монополист, использующий труд заключенных – трест «Дальстрой». В его истории сфокусированы все испытания нашей страны в 30-х годах. Начинался «Дальстрой» как государственный трест по дорожному и промышленному строительству в верховьях реки Колымы.

Правда, просуществовала она недолго – всего два года. По понятным причинам, её эффективность была низка, и большевики приняли решение сделать Нагаевскую бухту базой старателей, добывающих золото на Колыме. Так появился поселок Нагаево. Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза. Общий вид. Первоначально, в бухте Нагаева (на берегу этой бухты сегодня располагается город Магадан), в 1929 году началось строительство Восточно-Эвенкой культбазы.Правда, просуществовала она недолго – всего два года. По понятным причинам, её эффективность была низка, и большевики приняли решение сделать Нагаевскую бухту базой старателей, добывающих золото на Колыме. Так появился поселок Нагаево.Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза. Общий вид.

Пароход "Сахалин". Январь 1932 года.

Культурная работа уступила место золотодобыче. 11 ноября 1931 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) «О Колыме» за подписьюСталина. В этом постановлении «Дальстрою» давался жёсткий план по добыче золота. 4 февраля под проводкой ледореза «Ф. Литке» в бухту Нагаева прибыл пароход «Сахалин».Он привез руководство «Дальстроя» и первых 100 заключенных. В 1938 году «Дальстрой» был полностью передан под контроль и управление НКВД. Удивительная вещь. Из заключенных, находившихся в колымских лагерях, в случае войны с Японией планировали сформировать стрелковую дивизию численностью от шести до двенадцати тысяч человек.Ледокол "Федор Литке" за работой.

Географически, край был отрезан от Большой земли. Добраться до Нагаевской бухты можно было только по морю. Поэтому было принято решение о поэтапном развитии транспорта и логистики. Сначала, в конце 1932 года для снабжения приисков, расположенных в бассейне реки Колыма, было создано Колымское речное управление «Дальстроя» – впоследствии Колымо-Индигирское речное пароходство. В 1941 году в состав речного пароходства входило 54 самоходных речных судов. В 1933 году в бухте Нагаева был принят в эксплуатацию гидроаэродром. Мало кто знает, но на Колыме была построена даже узкоколейная железная дорога Магадан – Хасын. Первый директор Дальстроя Э. Берзин (третий слева в первом ряду) со стрелками военизированной охраны на борту парохода "Сахалин" следует к новому месту службы (январь 1932 г.). Фото: из свободных источников

Грузы «Дальстроя» при перевозке морем были приравнены к воинским перевозкам. Для СССР того периода это был высший приоритет. Последним этапом решения логистических задач была закупка грузовых судов, для работы на линии Владивосток – Магадан. Пароход "Сахалин" и ледокол "Федор Литке". Разгрузка в бухте Нагаева.

В разное время в состав «Дальстроя» входили следующие торговые суда:

Три судна – «Генрих Ягода», с 1937 года «Дальстрой», «Джурма» и «Кулу» были куплены в Голландии.

Пароход «Николай Ежов», с 1939 года «Феликс Дзержинский» был куплен в Великобритании,

пароход «Индигирка» – в США.

Парусно-моторная шхуна «Звезда» была построена в Одессе,

а теплоход «Советская Латвия» был переведен из Балтийского моря на Дальний Восток после вхождения стран Прибалтики в состав СССР.

Но даже такого флота НКВД было мало. Для перевозки вольнонаемных и заключенных НКВД фрахтовало 22 сухогрузных парохода, ледорез и танкер. Особая линия Владивосток – Магадан отличалась большой интенсивностью. Были и потери. Кроме гибели «Индигирки», при перевозки промышленной взрывчатки погибли из-за взрывов в 1946 году пароход «Дальстрой», а через год, в 1947 году – пароход «Генерал Ватутин».

Пароход «Лейк Галва» был построен в 1919 году в городе Манитовок в штате Висконсин. За время своей службы под американским флагом (1920 – 1938 годы) пароход трижды менял названия – «Рипон», «Малсах» и даже «Коммерческий квакер». Как мы уже говорили, в основном, «Дальстрой» покупал пароходы за границей, и в 1938 году «Коммерческий квакер» был куплен СССР, и переименован в «Индигирку». Это был самый небольшой пароход из флотилии «Дальстроя». Его водоизмещение составляло 2 700 тонн, длина 77 метров. В каютах могли разместиться только 12 пассажиров, остальные – в твиндеках. Так как пароход был грузовой, то средства спасения – две спасательные шлюпки по 40 человек каждая и 55 спасательных круга – были рассчитаны на экипаж (39 моряков) и 12 пассажиров. Все остальные люди, которых перевозили на «Индигирке» ни на какие спасательные средства рассчитывать не могли. Через месяц после покупки пароход впервые зашел в бухту Нагаева. За 1939 год «Индигирка» перевезла на особой линии 16 392 тонн груза и 580 пассажиров. В свой последний рейс «Индигирка» вышла из порта Нагаево 8 декабря 1939 года.

Крушение

12 декабря 1939 года в Японском море бушевал жестокий шторм. Пароход «Индигирка» совершал очередной рейс из Нагаево во Владивосток. Пароход был грузовой, но его переоборудовали под перевозку внеклассных пассажиров в твиндеках. Твиндек – это пространство между палубами в трюме сухогруза. В конце XIX – начале XX веков в твиндеках оборудовали двух-трех ярусные койки для перевозки так называемых внеклассных пассажиров – солдат, переселенцев, заключенных, беженцев. Настоящих пассажирских и грузопассажирских судов на советском Дальнем Востоке тогда было очень мало, и основная часть пассажирских перевозок осуществлялась грузовыми пароходами с оборудованными для перевозки людей твиндеками. В том рейсе на борту «Индигирки» было 1 173 человека: 39 членов экипажа, 835 отбывших свой срок заключенных (в 1938 году Лаврентий Берия стал главой НКВД, перед Великой Отечественной войной часть заключенных амнистировали, а части не стали добавлять срок), 50 заключенных, этапируемых для пересмотра дела и 10 конвоиров ( по некоторым данным, конвой состоял из 28 человек) и 239 вольнонаемных и членов их семей, возвращавшихся во Владивосток. Среди членов семей вольнонаемных были дети, младшему из которых был один месяц.

Индигирка» шла проливом Лаперуза. Вечером пароход прошел траверс мыса Анива на юге Сахалина (тогда южная часть Сахалина принадлежала Японии). Сила ветра составляла 9 баллов по шкале Бофорта, шел снег. Так как на «Индигирке» не было груза, пароход в том рейсе перевозил людей, у судна была небольшая осадка и большая парусность, и его, под воздействием ветра, стало сносить к югу, к острову Хоккайдо. В таких условиях капитан парохода Н.Л. Лапшин совершил роковую ошибку. Капитан находился на мостике без отдыха 13 часов, и в условиях плохой видимости он и второй помощник Песковский увидели огонь японского маяка, но приняли его за огонь встречного судна. Капитан дал команду на отклонение от курса … и корабль оказался на скалах Хоккайдо. Второй ошибкой капитана было то, что он отказался от промера глубины под судном, что позволило бы привязать положение «Индигирки» на карте. Судно наскочило на скалу Морской Лев (Тоддо), расположенную в 1 400 метрах от рыбацкого поселка Саруфуцу округа Соя острова Хоккайдо. В момент первого удара о камни, радист «Индигирки» передал сигнал SOS. В тот момент никто на него не откликнулся, так как вблизи места катастрофы не было никаких судов. «Индигирка» на камнях

Спасение

На борту началась паника. Волнами смыло с палубы группу пассажиров. Пассажиры бросились из твиндеков трюмов к шлюпкам. Как мы уже говорили, на борту было 50 заключенных, которых этапировали для пересмотра их дел. Их сопровождал конвой из 10 человек. Самая большая пробоина образовалась в носовом трюме, где и находились эти заключенные. Капитан дал команду выводить людей из трюмов, но конвоиры НКВД открыли огонь по выходящим людям. По различным источникам, было убито от 10 до 30 заключенных. Оставшиеся заключенные прорвали цепочку конвоиров и бросились … не спасаться, а грабить и убивать вольнонаемных и амнистированных! Эмоции, которые сдерживались в лагерях, прорвались наружу при критической ситуации.

Часть команды и пассажиров самовольно спустили две шлюпки, и ушли на ней в сторону берега. Правда, живыми берег достигла только половина людей, севших в шлюпки. В одну из шлюпок сел начальник конвоя и стрелки НКВД. Можно только представить реакцию японских рыбаков из маленькой деревушки, когда на берегу оказались люди в военной форме. Стоить напомнить, что тогда совсем недавно закончились советско-японские бои на озере Халкин-Гол. Кто-то из японских рыбаков принял людей на берегу за советский десант, и сообщил об этом в полицию. Начальник полицейского участка небольшого японского городка Вакканай Такэиси Исама стал первым координатором спасательной операции. Два небольших спасательных катера «Сосуй-Мару» (водоизмещением 25 тонн) и «Саньё-Мару» (20 тонн) попытались подойти к пароходу, но безрезультатно. Нужно было ждать улучшения погоды.

13 декабря в 12-00 по местному времени, к «Индигирке» подошёл японский пароход «Карафуто-Мару» (водоизмещением 2 100 тонн). Часть пассажиров и экипаж были переправлены на борт японского судна на шлюпках. Но в трюмах «Индигирки» ещё оставались люди. Дело в том, что пароход лежал на камнях почти на борту, крен составлял 70 градусов, и люки трюмов были залиты водой. Выбраться из них пассажирам помешали выстрелы стрелков охраны. Люди оказались в ловушке. Всего в трюмах осталось около 200 человек, включая женщин и детей. Капитан корабля не предупредил их, и люди в трюме не знали, будет ли им оказана помощь. Просидев в твиндеке трюма четверо суток, многие покончили жизнь самоубийством, перерезав себе вены, или утопившись в воде, которой была заполнена часть трюма. Это не выдумка. Информация взята из уголовного дела, возбужденного по факту гибели парохода.

Только 16 декабря спасатели на берегу со сварочным аппаратом стали резать корпус парохода в районе трюмов. В тот день спасли еще 27 человек. Всего было спасено 428 человек (включая 35 членов экипажа). Погибло 745 человек (в том числе 4 члена экипажа). Отдельно нужно сказать о сотрудниках НКВД. Спаслись 22 охранника, 6 были убиты разъяренными заключенными.

Интересный факт. На «Индигирке» должен был идти Сергей Павлович Королев, будущий Главный конструктор. Его в декабре 1939 года должны были этапировать в Москву для пересмотра дела. Королева доставили в Магадан. Но этап во Владивосток был уже сформирован, и Королев в него не попал. Он очень огорчился, что не попал на ближайший пароход. Если бы его включили в состав того этапа, не факт, что у страны был бы Главный конструктор космических систем.

На место катастрофы прибыл советский консул Тихонов. Он приказал уничтожить партийные и комсомольские билеты, а всем заключенным представляться рыбаками «Дальрыбопродукта». С роб заключенных спороли все лагерные нашивки и объявили, что это рыбацкая униформа. Международный Красный Крест предложил всем желающим остаться в Японии. Но ни один из политзаключенных не высказал такого желания. Парадокс сталинской эпохи. Еще один парадокс состоял в том, что когда все спасенные оказались в СССР, было написано 15 доносов.

Через две недели за спасенными пришел советский пароход «Ильич». 26 декабря 1939 года «Ильич» подошел к острову Аскольд. Там его встретил портовой ледокол «Казак Поярков». С него на «Ильич» перешло около 50 солдат НКВД. Уголовных заключенных стали жестоко избивать. Потом им предложили выдать тех заключенных, которые убили конвоиров на «Индигирке». Им выдали двоих, которых расстреляли прямо на пароходе.

Следствие и суд

В начале 1940 года было возбуждено уголовное дело, которое завершилось судом. Что удивительно – следствие и суд посчитали виновными не только основных четверых обвиняемых. Обвинили начальника мортранспорта «Дальстроя» за то, что выделил неприспособленный для перевозки такого количества людей пароход, и капитана порта Нагаева, за то, что тот выпустил пароход в рейс, зная, что на нем катастрофически мало спасательных средств. За преступную халатность капитана «Индигирки» Н.Л. Лапшина приговорили к расстрелу, старшего помощника капитана Т.М. Крищенко – к 5 годам заключения, второго помощника В.Л. Песковского – к 8 годам заключения, начальника конвоя П.И. Копичинского – к 10 годам заключения. Главное обвинение Копичинского состояло в том, что он не расстрелял всех заключенных в трюме. Из 10 лет он отсидел 4. В 1944 году его амнистировали и назначили небольшим начальником в один из лагерей ГУЛАГа.

Напомню. Всего было спасено четыреста двадцать восемь человек, а погибло семьсот сорок один. По числу жертв это была одна из крупнейших морских катастроф XX века. Всякое повидавший комендант владивостокской тюрьмы, выводивший капитана дальнего плавания Николая Лаврентьевича Лапшина на расстрел, так и не понял, почему последними словами, которые произнес осужденный, были: «Семьсот сорок второй…»



Материалы катастрофы НКВД засекретило. Когда через 50 лет информация стала доступной, журналисты всего мира назвали «Индигирку» «советским «Титаником»».

Память

Погибших с «Индигирки» рыбаки похоронили на берегу, у поселка Саруфуцу. В СССР родственникам погибших сообщили, что они умерли по месту работы или заключения. Ежегодно 12 декабря жители Саруфуцу отмечают день их памяти. В этот день в море выходит катер, люди бросают в море цветы. Памятник безымянным жертвам кораблекрушения парохода «Индигирка»

12 октября 1971 года на могиле был установлен памятник погибшим работы скульптора из города Отару И. Кендзи. Памятник выполнен из серого дальневосточного гранита. По предложению мэра Саруфуцу Кацуо Касаи, деньги на установку памятника собирали жители поселка. Имена многих погибших неизвестны. Памятник у поселка Саруфуцу – безымянным жертвам кораблекрушения парохода «Индигирка». Памятник всем – погибшим в море и умершим на берегу. По инициативе общества «Россия – Япония» Кацуо Касаи был награжден российским орденом Дружбы.