Мировой шторм и Истерика западной пропаганды

Мировой шторм. События ускоряют темп

Россия открыто назвала США пособниками террористов, ЕС массово штрафует американские компании, президент Израиля обвиняет укронаци в Холокосте... то ли ещё будет

Последние дни чрезвычайно насыщены событиями. Даже не считая выступлений в Совете Безопасности ООН, где Россия практически открытым текстом обвинила США в крышевании террористических группировок, а также заявила, что «дальнейшие попытки построить однополярный мир будут бессмысленны и безрезультатны».

Акции «Дойче банка» снова просели, побив многолетние минимумы, на фоне слухов о том, что правительство Меркель якобы не собирается помогать банку. Правда, тут присутствует вопрос интерпретации. В оригинале могло быть нечто типа «мы не будем платить американцам», а неполживые журналисты могли подать это как «мы не будем спасать банк». Тонкости перевода, как и тонкости восприятия – каждый слышит то, что хочет услышать, или пишет так, как хотят от него хозяева издания.

В целом, как я и неоднократно предсказывал, кампания по мочилову «Дойче банка» активно продолжается. Американцы хотят, чтобы европейская экономика обрушилась раньше, чем полопаются пузыри деривативов американских банков (которые по отдельности почти не уступают немецкому, а в совокупности в несколько раз больше его).

Европейцы сопротивляются. И вслед за налоговыми штрафами «Эппл» оштрафовали «МакДональдс» (прокомментировав сие фразой «это только начало») и заявили о том, что нашли у международных банков (преимущественно американских, что, безусловно, «чистая случайность») нарушений на сумму свыше десяти миллиардов евро.

Следующий знаковый факт: представительство ЕС на Украине в преддверии визита в Киев еврокомиссара по торговле Сесилии Мальстрём заявило, что Евросоюз не намерен предоставлять Киеву ранее обещанный кредит на 600 миллионов евро.

То есть и тут европейцы показывают Вашингтону «вы может и нагнули МВФ, но с нами так сделать не получится».

Также по мелочи – глава Международного Олимпийского Комитета внезапно проснулся и заявил, что не понимает причин отстранения российских спортсменов от участия в олимпиаде. Лучше бы уже молчал, позорище. Но, похоже, и он чует, что ветер меняется.

Ещё один гость в Киеве, израильский президент, выступая в Раде, чуть более, чем полностью забитой неонацистами, осудил преступления «воякив» ОУН-УПА, причастных к еврейским погромам во время Второй мировой войны, в частности к массовому убийству в Бабьем Яру. У самого президента бандеровцы убили тётю Цилю и её племянников, если я правильно понял криворукий украинский перевод его выступления.

И все идейные нацисты сидели молча и обтекали. Никакой сосатник Поросюк не ударил его со спины ногой в голову (и даже не поцарапал ему машину), никакая Берёза не метнула в него бутылку с водой, никакие сволотовцы не скандировали «Ук-ра-йин-сько-ю». Они, конечно, повозмущались в своих маленьких нацистских бложиках, но это уже потом, а во время выступления «чужинца» все молча обтекали.

И, как ехидно заметил Владимир Богун, израильского президента даже не привлекли к ответственности за нарушение закона «О правовом статусе и чествовании борцов за независимость Украины в ХХ веке». Пункт 1 статьи 6 этого епического документа гласит:

«Граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, которые публично проявляют пренебрежительное отношение к лицам, указанным в статье 1 данного закона, препятствуют реализации прав борцов за независимость Украины в XX веке несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины». Но ничего подобного.

Запомните, руинцы, здесь хозяева таки имеют отношение к Ершалаиму.

Если же серьёзно, то «наши люди» всегда чётко понимают, когда уже можно опускать отработанный материал.

Ну и уже внутренние новости Руины, также показательные.

1. В Полтаве разъярённая толпа, недовольная тарифами, ворвалась в мэрию и чуть не линчевала мэрина.

Говорят, что аналогичное происшествие было ещё в одном областном центре, но я пока перепроверяю эту информацию.

2. В Запорожье работники крупнейшего агрохолдинга публично потребовали у Порошенко восстановить торгово-хозяйственные связи с Россией. Перед этим с аналогичным заявлением выступил один из народных депутатов.

Вполне возможно, что это скоординированная цепь событий, и таким образом часть украинских элит подаёт сигнал в Россию, что они готовы договариваться. С высокой степенью вероятности можно предположить, что они готовы и более активно выступить против режима «евроинтеграторов», если получат гарантии поддержки. В любом случае – это уже открытое непризнание бреда про «российскую агрессию» и фактически заявка на бунт.

3. В Киеве на станции метро «Героев Днепра» платформа треснула пополам. Длина трещины свыше десяти метров. А также за последнюю неделю дважды частично обваливался потолок станции. Большинство пассажиров предпочитает пешком добираться до соседней станции и садиться на метро там, не рискуя пользоваться аварийной станцией. Местные связывают аварии со строительством очередного торгового центра на поверхности, но это также показатель общей изношенности инфраструктуры. Впрочем, как и недееспособности киевских властей, которые не в состоянии принять никаких мер – ни остановить строительство, ни произвести усиление и ремонт платформы.

Подытоживая: в Европе усиливается противостояние с США, принимая всё более радикальные формы. Европейцы (и не только) уже открыто посылают Вашингтон, не говоря уже о режиме бухого поросёнка.

На Украине же нарастает хаос и разруха (которая, как известно, начинается в головах). Недовольство жителей также выходит из берегов, и чем больше будет усиливаться коллапс, тем более радикальными будут выступления (причём сегодня мы видим, что часть из них носит уже не нацистский характер, а Поросёнка поджимают уже и с другой стороны, требуя примирения и реинтеграции с Россией). Часть элит готова возглавить и организовать эти выступления. «Власти» же не способны отрабатывать даже простейшие вызовы, типа осыпавшейся штукатурки или лопнувших труб.

Дали будэ.

Александр Роджерс

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-mirovoy-shtorm-sobyitiya-uskoryayut-temp/

Истерика западной пропаганды

В последние дни я, не без удовлетворения, наблюдаю форменную истерику в стане российской оппозиции. Майдан сорвался, деньги конфисковали, без денег собралось полсотни фриков, российская власть остаётся сильной, а ситуация в стране стабильной. И для мечтающих о перевороте хомячков – это крушение всех их надежд и чаяний.

Сорваны все «идеологические» рамки и маски. И вот уже либералы цитируют «коммунистов», а «коммунисты» националистов. И все они единым хором в унисон повторяют и тиражируют одни и те же вбросы. А вот времени на создание качественных вбросов уже не хватило, поэтому они всё бредовей и бредовей.

«Экономист» Жуковский, клятвенно обещавший нам доллар по 150 рублей прошлой зимой, сочиняет новые мантры, как всё плохо в российской экономике, а заодно приглашает к себе какого-то пенсионера, который рассуждает о том, что «военные учения российской армии – это показуха».

Качество прогнозов этого «экономиста» мы уже видели, в реальности же макроэкономические показатели выходят на докризисный уровень, торговый баланс профицитен, золотовалютные резервы растут. Лучше бы он нам рассказал, как там «Дойче банк» поживает. Но он не расскажет, потому что не за это ему печеньки дают.

Что же касается эффективности российской армии, то это нужно спросить грузинских экспертов (прежде всего, экспертов по затяжному бегу, три дня непрерывно бежать – это нужно уметь), выживших после 08.08.08, и сирийских бармалеев, от которых сейчас вполне успешно чистят Алеппо.

Раз не получается взять качеством вбросов, то берут количеством. И количество в последние дни просто зашкаливает. На днях нам сообщили о «друге детства Путина», который работает мясником, и который «предположительно может быть держателем нескольких миллиардов». Доказательств ноль, но если ты учился в одной школе с Путиным, то ты уже по определению тайный миллионер Корейко.

Вот предвыборный фонд Клинтон – это ерунда. Торговля должностями послов и министров – фигня. Вы туда не смотрите, вы сюда смотрите. «Ловкость рук и никакого мошенства».

Или вот сегодня в очередной раз вбросили про «Боинг». Сначала заявили, что «Виновата Россия», а потом добавили «но доказательства мы вам предоставим в 2018 году». Как же так?

Это будет как с олимпиадой, где всех российских спортсменов огульно обвинили, а через два месяца глава МОК делает удивлённо-невинный вид и заявляет «Я не понимаю, на каком основании их отстранили». Рассчитано исключительно на либеральных дурачков, для которых Россия априори виновата всегда и во всём (платить и каяться, каяться и платить).

На мои вопросы «А где днепропетровский диспетчер, который вёл этот самолёт? Где он сам и где его показания?» ответов нет. А это самые главные ответы в данном деле, которые чётко дают понять, кому выгодно, кто имел возможность и, соответственно, кто виноват.

У меня была ещё целая подборка подобных вбросов, начиная с «в селе Гадюкино журналист CNN не дал подделать результаты выборов» и заканчивая «в России собираются запретить бэби-боксы (куда можно подбрасывать нежеланных детей), это не либерально». Но Сан Саныч-младший добрался до компа и позакрывал большинство ссылок.

Несмотря на это не могу не отметить ещё один вброс, от «таёжного революционера» Кунгурова. Он сидит в сибирском СИЗО, но несмотря на это наваял статью, в которой утверждает, что «украинская пропаганда права, и русские на Донбассе сами себя обстреливают – или же ополченцы, или даже российская армия». Конечно, никогда не бывшему на Донбассе Кенгуру из-под сибирской шконки лучше видно, чем нашим военкорам, которые там регулярно попадают под обстрелы.

А, между прочим, баннер с надписью «Свободу Кенгуру!» висит на сайте «Народного журналиста», организованном белоленточными господами Сулакшиным, Несмияном, Просвирниным и Гиркиным. Игорю Ивановичу, я считаю, нужно писать книгу. «Как слить всё и за два года превратиться из Стрелкова в Гиркина». Нудное будет чтение, но поучительное.

В целом же весь этот бессистемный поток вбросов напоминает только одну вещь – истерику. «Ну, устройте майдан! Ну, позязя! А иначе мы заплачем и будем биться в припадке».

Скорее, скорее, а то запад обвалится окончательно, и мы больше не сможем вам рассказывать, какой он замечательный и успешный! Бгг

Александр Роджерс, специально для News Front



http://news-front.info/2016/09/29/isterika-propagandy-aleksandr-rodzhers/