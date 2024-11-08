Некоторые уроки

Как поступали с ваххабитами в Османской империи Прочёл пост (https://t.me/sashakots/48562) про сюсюканье с ваххабитами на зонах и решил вспомнить историю.

Ваххабиты - старая проблема мусульман всего Ближнего Востока. Каждый раз, набирая армию, они шли огнём и мечом на соседей. Ну потому что те якобы "неправильно" верят.

Первое вторжение на османскую территорию ваххабиты предприняли в 1802 году, напав на священный город Кербела.

Вот как местный хронист Ибн Бишр описал это кровавое событие:

"Они [ваххабиты] окружили Кербелу и взяли город штурмом. Они убили

многих людей в домах и на рынках. Разрушили купол над могилой Хусейна и

забрали все, что нашли в усыпальнице и рядом с ней, в том числе покрывало, расшитое изумрудами, сапфирами и жемчугом, покрывавшее могилу. Они забрали все, что нашли в городе, – оружие, одежду, ткани, золото, серебро и

драгоценные книги. Невозможно счесть их трофеи. Они оставались в городе одно утро и ушли после полудня, забрав все награбленное. Почти две тысячи человек были убиты в Кербеле".

Осквернение гробницы Хусейна и разграбление города – но в первую очередь убийство сотен невооруженных мужчин и беззащитных женщин и детей в священном месте – вызвало возмущение по всей Османской империи и создало ваххабитам репутацию жестоких убийц. Впоследствии ваххабиты захватили колыбель ислама - города Мекку и Медину, мешая паломникам совершать хадж.

Османская империя расправилась с ваххабитами спустя 16 лет с резни в Кребеле. Их армия была в итоге блокирована в городе Дарийя. Спустя шесть месяцев тяжелой войны на истощение ваххабиты сдались египтетскому наместнику Мухаммеду Али-паше. Город Дарийя он приказал разрушить. Вожаков фанатиков отправили в Стамбул к султану Махмуду II. В сердце Османской империи они предстали перед правосудием.

"Махмуд II превратил казнь ваххабитских лидеров в торжественную церемонию. В качестве зрителей во дворец Топкапы были приглашены первые лица империи, иностранные послы и главные представители знати. Трое обвиняемых – правитель Дирийского эмирата Абдалла Ибн Сауд, главный министр и духовный лидер ваххабитского

движения – были приведены закованными в тяжелые цепи в зал заседаний и публично осуждены за свои преступления против религии и османского государства.

Султан завершил слушания, приговорив всех троих к смертной казни. Абдалла Ибн Сауд был обезглавлен перед главными воротами мечети Айя-София, главный министр – перед центральным входом во дворец, а духовный лидер ваххабитов – на главном городском базаре. Их тела выставили на всеобщее

обозрение, отрезанные головы вложили в руки, чтобы не перепутать, кто где, а через три дня

выбросили в море".

В общем, османы особо с ними не церемонились, хотя палку может и перегибали. Нравы в 19 веке были другими, но ваххабиты в 21 -ом остались прежними. А на окраинах Османской империи, между прочим, около ста лет было тихо...

Написано по материалам книги Юджина Рогана "Арабы. XVI-XXI вв."

С. Шилов

https://t.me/bayraktar1070/2614

Исламовед Роман Силантьев просит главу Следкома инициировать запрет Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ

Об этом рассказал канал «Ценности РФ».

В своем обращении к Александру Бастрыкину, Силантьев называет обе эти структуры, подконтрольные муфтию Равилю Гайнутдинову, «наиболее криминализированными религиозными организациями страны».

В подтверждение своих слов он приводит, в частности, такие факты:

🔹СМР и ДУМ РФ значительно чаще прочих мусульманских организаций фигурируют в криминальной хронике и резонансных скандалах, хотя контролируют не более 9% зарегистрированных и не более 7% реально действующих мусульманских общин России

🔹самым известным высказываниями муфтия Гайнутдинова стали слова о том, будто коренное население России спилось и не может работать, а вот мигранты, напротив, не пьянствуют, дисциплинированы и трудолюбивы

🔹Равиль Гайнутдинов неоднократно высказывался в поддержку ваххабизма и резко протестовал против запрета этого движения, хотя ваххабиты убили десятки тысяч российских граждан, затем лоббировал деятельность лидеров экстремистского турецкого движения "Нурджулар" (запрещено в РФ) Мустафы Сунгура и Фетхуллаха Гюлена, за что даже в 2010 году единственным из российских муфтиев получил предостережение (https://www.interfax.ru/russia/119476) прокуратуры

🔹другие лидеры СМР выступали в поддержку террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), а подчиненный Гайнутдинову муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов допустил проведение в своей главной мечети съезда экстремистской пакистанской секты "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ)

🔹в настоящее же время люди муфтия Гайнутдинова активно пытаются зарегистрировать свои общины в Дагестане с тем, чтобы создать на их базе альтернативный муфтият и собрать в него всех противников исторически существующего там муфтията Дагестана. "С учетом вероисповеданиях этих противников - а они преимущественно ваххабиты, такая инициатива может коренным образом дестабилизировать и без того непростую ситуацию в этой республике", - пишет Силантьев

🔹только летом этого года сотрудниками ФСБ были задержаны три имама ДУМ РФ (один в Ульяновске и двое в Тюмени), которые отправили в "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ) почти 30 человек

🔹в целом же, по подсчетам Романа Силантьева, в настоящее время уже 41 духовный лидер Совета муфтиев - ДУМ РФ пополнил ряды экстремистов и террористов. "Это не только является абсолютным рекордом среди мусульманских организаций, но и значительно превышает количество духовных лидеров всех религиозных направлений России, привлеченных по таким статьям. Действительно, раз муфтий Гайнутдин и его сотрудники всегда высказывались в поддержку ваххабитов, то ваххабиты логично расценили это как приглашение вступить в его общины с соответствующими криминальными последствиями", - делает вывод исламовед.

"Как судебный эксперт, работающий в том числе по запросам Следственного комитета России, могу заметить, что самым распространенным подходом к признанию организаций или движений экстремистскими является анализ деятельности их адептов. Если адепты регулярно осуждаются за разжигание розни, оправдание и финансирование терроризма, а также за более тяжкие преступления, то это является главным аргументом для запрета всей организации. Полагаю, что массовое участие не просто рядовых членов Совета муфтиев - ДУМ РФ, а духовных лидеров уровнем до муфтия в преступлениях экстремистского и террористического характера является достаточным основанием для признания этих централизованных организаций экстремистскими", - пишет Силантьев.

https://t.me/tsennostirf/2576

Дай Бог. Особенно всё это актуально в свете шпионского скандала с английскими дипломатами, которые вербовали в том числе и специалистов из ДУМ.

https://t.me/mnogonazi/18994

"Советский Союз в его последние годы жизни пытались реанимировать слоновьими дозами дружбонародности. Русских уже резали в Грозном будущие сторонники независимой Ичкерии, погромный декабрь 1986-го прокатился по Алма-Ате, гражданские войны в Молдавии и Таджикистане уже начинали тлеть, чтобы сразу же заполыхать пожарами после формального распада страны, в Тбилиси тогда совсем перестали стесняться и открыто рассуждали об этнической чистоте республики, это вскоре приведет к войне в Абхазии и Южной Осетии, армяно-азербайджанские погромы и столкновения, в том числе и с использованием оружия, шли вовсю, тысячи людей покинули родные места.

Но прямо накануне того, как все стремительно покатилось под откос, в 1988-м, генеральный секретарь ЦК КПСС Михал Сергеич Горбачёв гневно критиковал разных там алармистов:

"Часто нас хотят просто напугать. Думают, что в Политбюро сидят слепцы. Некоторые уже кричат "караул"! На основании дезинформации считают, что все, мол, рушится. Оснований для паники, для "караула" нет. Все, что завоевано нами на пути интернационализма, непросто сломать".

Просто или непросто, а вскоре советские трудящиеся уже с энтузиазмом жгли, убивали и насиловали друг друга под чутким руководством взрощенной стараниями советской же власти национальной интеллигенции. Устроили такой фестиваль плова, лезгинки и мамалыги, что сравнивать это можно разве что с Африкой. Цитировать тогдашнего главного дружбонародника можно долго, но вот одно из высказываний идеально резонирует с сегодняшним днём:

"Особенно меня порадовал Львов. Ведь у нас такой рефлекс бывает: слышишь слова 'Западная Украина", "Западная Белоруссия", и первое, что приходит в голову, - бандеровцы, лесные братья, 1939 год. А оказывается, для западных украинцев, даже для самой, что называется, высокородной интеллигенции проблем тут никаких нет".

Проблемы, как мы видим, всё же были, хотя для того, чтобы ехать в Донбасс и резать москалей, "высокородной интеллигенции" пришлось ждать аж 2014 года.

Казалось бы, ясно, вся эта "дружба народов" не работает, этносы с разными представлениями о прекрасном плохо уживаются между собой, залогом стабильности и мира может быть только включение всех в единую нацию. Но вот в состав президентского Совета по культуре и искусству включили "писателя" "Захара" Прилепина, человека который на "дружбу народов" фапает буквально двумя руками, да и ещё и других пытается подключить к этому занятию. Вот выдержка из одного поста:

"Зловредный Ленин, кровожадный Сталин и Каганович так украинизировали Украину и национализировали русские окраины, что эти украинские, таджикские, узбекские и прочие ССР в массовом порядке поставляли России художников, поэтов, писателей, воинов, произведения культуры, товары и всю свою экзотику".

Да, каждый житель РСФСР до сих пор вспоминает почему-то не колбасные электрички в Москву в вывернутой наизнанку советской экономике, когда центром дотировались все эти "прочие ССР", а именно художников, писателей и поэтов. Только ни одного имени обычно вспомнить не могут. Ельцин с ЦРУ потому что память стерли. И в 90-х эти же ССР массово поставляли беженцев, очень часто русских. А потом и вся экзотика, а также "воины", кстати, хлынули как раз после развала Союза. Ну и в целом про то, что русне надо сидеть смирно, плести лапти и не пытаться распространить своё культурное влияние на Великие и Гордые народы, а только давать деньги:

"Попытка тотально русифицировать сотни народов - признак национальной слабости, косности и, в конечном итоге, отдает нацизмом".

Урус, бабло гони, а национальный самобытность, не трогай. Мы где-то это уже проходили. Вкупе с возвращением на телевидение яростного пропагандиста СССР Владимира Познера (а он был славен как раз рассказами про страшную нищету в США, это-то на фоне "советского благосостояния" в перестройку), так и накатывает ужас от воспоминаний про 80-е, когда впереди было столько приключений. Один раз дружбонародность дала результат, еле выбрались из-под обломков. Но кто-то хочет повторить увлекательный эксперимент?"

https://t.me/russkiegramoty/50817

Отличие коренного мусульманина и мигранта высветила война. Разница колоссальна Община мусульман Курской области, открывает сбор для жителей Судж, которые вынуждено оставили свои дома из за нападения ВСУ. В отличии от председателя узбекской диаспоры, который ранее призывал всех своих единоверцев бросить все, что можно и убегать из Курской области. Председатель мусульманской общины Курска Иса Салимсултанов, призывает всех объединиться, помогать друг другу независимо от религии и ждать когда наши защитники разобьют врага, чтобы всем можно было вернуться домой.

До напряженных событий в Курской области, Иса Салимсултанов выражал поддержку решению о запрете на ношение никаба в Дагестане и Карачаево-Черкессии

Вот в чем отличие мусульман родившихся и выросших в России, от приезжих мигрантов, которые при любой опасности бросят нашу страну и побегут на свою изначальную родину.

https://t.me/tsargradtv/85273

И вот доказательство: Начальник узбекской диаспоры, или, как теперь принято называть, председатель Узбекской национально-культурной автономии в городе Москве, обратился к своим в Курской области. Перевод сделан с помощью нейросети, поэтому качество хромает. Но суть, думаем, ясна.

Его паства поддержала своего председателя. Добавим от себя, что ехать можно гораздо дальше, чем от границы Курской области. Прямо вот до Ташкента и бегите.

https://t.me/tsargradtv/85019

И все-таки хочется хороших новостей. Очень хочется. Ношение хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность, запретили в школах Владимирской области. Изменения в типовые требования к одежде школьников внесло Министерство образования и молодежной политики области.

В приказе уточняется, что в образовательных организациях нельзя носить одежду, указывающую на религиозные взгляды, включая хиджабы и никабы.

https://t.me/izvestia/189788

И что? Да вот, любуйтесь: Депутат Госдумы Делимханов заявил, что по поручению дорого брата, добьётся отмены приказа о запрете ношения религиозной одежды в школах Владимирской области.

Только вдумайтесь в это. Депутат от одного региона РФ говорит, что запретит, что-то в другом регионе. А у нас точно федерация?

Если мы хотим универсальных порядков везде, то нужно отменять национальные республики, иначе получается, что «мы там у себя будем жить по своим законам как нам по кайфу, а вы в своих областях будете жить так, как именно мы хотим».

Остается надеятся, что руководство Владимирской области не поддастся на это беспрецедентное давление и настоит на своём абсолютно правильном решении. Было бы отлично, если бы и другие регионы сейчас присоединились к такому запрету.

Кстати, в очередной раз отметим манипуляцию, что якобы дискредитируют именно мусульман, хотя речь идёт о запрете для учащихся носить любую религиозную одежду.

Напомним, (вот тут: https://t.me/mnogonazi/19919) что Президент и Верховный суд поддерживают такой запрет.

https://t.me/mnogonazi/19950

Делимханову ответили "Два майора":

Владимирская область. В отношении запретов религиозных одежд в школах в регионе.

Тут вчера депутат Госдумы от Чечни Делимханов касаемо запрета никабов и хиджабов высказался:

"Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман [касаемо именно хиджабов] ... Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать! РОССИЯ - МОЩЬ! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХУ АКБАР!!!"

Вы, гражданин депутат, от Чечни. Лезть в чужой монастырь со своим уставом во Владимирскую область точно не стоит. Употреблять фразу "доходчиво объясним" в отношении органов власти - тоже.

Сам факт распространения влияния чеченских депутатов на иные регионы страны вызывает резкое отторжение у очень многих представителей государствообразующего народа. И пока что этот народ - не чеченский.

Можете сколько угодно награждать Адама Кадырова региональными чеченскими наградами, кататься у себя на подаренных Илоном Маском машинах, снимать замечательные видеоролики.

Но "доходчиво объяснять" жителям Владимирской и иных областей России, в какой одежде родители хотят видеть школьников не стоит.

Есть более значимые дела, на которые способны депутаты Государственной думы

https://t.me/dva_majors/56353

Поддерживает и Роман Сапоньков:

Хороший вопрос от Двух майоров, кому и главное как собрался чеченский депутат доходчиво разъяснять во Владимирской области о запрете хиджабов во Владимирской области. И с каких пор чеченские депутаты стали депутатами федерального уровня, способными вмешиваться в дела центральных регионов?

И вообще, подобные действия чеченских депутатов не являются ли примером ослабления федерального центра во время СВО? Когда, например, федеральный центр вынужден закрывать глаза на экспансию национальной окраины, чьё население составляет чуть более 1% от населения страны, далеко за пределы национальной республики?

https://t.me/RSaponkov/9573

Ну и от Москалькова:

Главная религиозная традиция, господин депутат, это НЕ НАВЯЗЫВАТЬ свою веру тем, кто её не исповедует.

По крайней мере, так в Православии, которое я исповедую, и которое исповедует большинство населения России.

При этом, Господь Иисус Христос учит нас быть законопослушным "воздавайте кесарю кесарево, а Божие Богу.." (Мф. 22:15–22).

А что говорит нам статья 14 Высшего закона РФ, т.е. Конституции?

«Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом»

Поэтому, я призываю вас, вместо фактического разжигания межнациональной розни, поработать над поправками в закон об образовании, устанавливающие обязательную одинаковую школьную форму светского характера (по аналогии с СССР) на всей территории Российского Государства.

Являясь, пусть и не школьным, но педагогом, могу ответственно заявить, что дети в школе должны выглядеть одинаково.

Никто из детей не должен выделяться ни по социальному, ни по религиозному, ни по какому-то ещё признаку, чтобы не отвлекаться от главного дела — учёбы.

https://t.me/MoskalkovSB/7750

Что-то их слишком много стало и становятся в "каждую бочку затычкой"!

"Великий Новгород, День народного единства, какая то Лига наций, какое-то представительство Чечни... Исток Руси и многонациональность... Все очень печально". Какое отношение Чечня имеет к Великому Новгороду, да еще там организовала какую-то Лигу?

https://vk.com/wall-40496980_10714629

«Праздник большой многонациональной семьи».

На Новгородчине некое представительство главы Чечни (посольство что-ли?) зазывает всех местных на разнузданный многонациональный шабаш. Примечательно, что дружбанародная машалла работает только в одну сторону - хрен вы где в Чечне увидите многонациональную повесточку, этим дерьмом обрабатывают только население русских регионов.

https://t.me/c/2050257270/2057

По периметру России, за ним и внутри самой страны полно всяческих русофобов и русорезов. И только три этноса и три территориальных образования в новейшей истории отличились гораздо больше других:

1. Чечня - кровавый геноцид русского населения. Изгнание выживших. Полная дерусификация республики.

Вот тут: https://t.me/russkiegramoty/46182

2. Таджикистан - кровавый геноцид русского населения. Изгнание выживших. Полная дерусификация республики.

Вот тут: https://t.me/russkiegramoty/49947

3. Азербайджан - погромы русского населения. Изгнание уцелевших. Полная дерусификация республики.

https://t.me/russkiegramoty/32401

По счастливому и совершенно случайному совпадению все трое заслуженных мастеров художественного русореза стали главными любимками российских госдедов. Базой, скрепами и столпами, на которых стоит имитационное многонациональное счастье.

Надо же, как русским подфартило!!!

https://t.me/russkiegramoty/50918