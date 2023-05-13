Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.56

Моменты войны Моменты войны

https://t.me/boris_rozhin/82204

На Лычаковском кладбище под Львовом, экскаваторами и бульдозерами в выходные равняли могилы воинов Первой мировой войны и советских солдат периода Великой Отечественной

https://t.me/srochnow/30685

«БАТЯ СВО» Святейший Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения Специальной военной операции. Должность с длинным названием, сложносоставная, но суть её проста и очень важна: у наших бойцов на фронте появился общий духовный отец. Человек, которого уже скоро наверняка назовут «Батя СВО».

Отец Димитрий прекрасно знает ратное служение, с 2006 года, как военный священник, он совершил более 40 командировок в горячие точки. Крестил сотни бойцов, а во время одной из командировок был ранен в бою. В 2008 году в Южной Осетии духовно окормлял воинов, участвовавших в операции по принуждению Грузии к миру. Награждён орденом Мужества, орденом Дружбы и многими другими наградами.

Ровно год назад, когда в зоне СВО погиб первый военный священник, протоиерей Олег Артёмов, отец Димитрий, прекрасно знавший батюшку лично, в интервью «Первому русскому» сказал о своём погибшем друге так:

«Будучи очень крепким и жёстким, он всегда преображался, когда к нему приходили курсанты и молодые солдаты. По-отечески любовью покрывал их немощи, всегда, как говорится, был готов в лепёшку расшибиться ради своих пасомых. Словом, пастырь добрый».

Нет сомнений, таким же добрым пастырем и настоящим отцом для наших воинов, освобождающих Русскую землю, будет протоиерей Димитрий. Как нет сомнений и в том, что его горячие и искренние молитвы приблизят нашу Победу. Божией помощи Вам, дорогой отче! Спаси и сохрани Вас, Господи!

https://t.me/tsargradtv/39989

Фронтовая и армейская авиация в зоне проведения СВО. Фронтовая и армейская авиация в зоне проведения СВО.

https://t.me/boris_rozhin/82488

Кадры Марьинки с высоты. Кадры Марьинки с высоты.

https://t.me/boris_rozhin/82513

Памяти иностранных добровольцев воевавших против украинского нацизма на Донбассе. Мы находимся на донецком фронтe.

Мы не забудем наших товарищей, погибших в бою. Но сейчас особенно хочется вспомнить Альфонсо и Элию, приехавших добровольцами из Колумбии и Италии.Oба героически погибли, сражаясь против нацизма и империализма. Тысячи людей на их родине и здесь знают об этом и всегда будут помнить.

Альфонсо и Элия погибли не только за народ Донбасса и России, но и за справедливость, солидарность и будущее человечества. Мы сражаемся сегодня и ради их стран, чтобы освободить народы от пут США.

Многие бойцы, такие как Альфонсо и Элия, давно с нами. Другие скоро вступят в наши ряды.

Наша дело правое! Победа будет за нами! Но пасаран!

https://t.me/boris_rozhin/82598

Арзамасский машиностроительный завод. Коллектив предприятия постоянно увеличивает темпы выпуска бронетехники для российской армии.

https://t.me/mod_russia/25513

Снайперы ДШРГ «Русич» в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/23914

Морпехи десантно-штурмовой роты 155-й гв. отдельной бригады морской пехоты ТОФ на Угледарском направлении. Фото @voin_dv

https://t.me/ok_spn/23922

Жители Ирбитского района Свердловской области в третий раз отправили груз с гуманитарной помощью уральцам, которые принимают участие в специальной военной операции. В составе груза – мотоциклы «Урал», спецоборудование, вещи первой необходимости. Кроме того, учреждения культуры Ирбитского района отправили маскировочные сети, которые своими руками изготовили посетители сельских домов культуры. Ткань для сетей закуплена на средства, собранные советом ветеранов Ирбитского района в ходе благотворительных концертов. А представители сельхозпредприятий нашли возможность выделить на покупку необходимых вещей для солдат более миллиона рублей.

https://t.me/zarussia_1/12740

Ахмат.

Это очень крутые и безбашенные парни.

Те, кто называют их тик-ток войсками - вы не были там, где мне довелось бывать с ними... Попасная, Лисичанск - населённые пункты, которые парни штурмовали в первом эшелоне.

Сейчас одно из направлений работы Ахмата - Запорожское. В зоне ответственности батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ обстановка под полным контролем.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что совсем недавно на Запорожском направлении было очень горячо, но весь пыл украинских подразделений и натовских наёмников сбили военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ», сорвав их наступление на наши позиции. «Миномётчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции», — сообщил глава Республики.

https://t.me/Crimeanprachka/21228

Сотрудники спецназа Росгвардии во время разведывательно-поисковых мероприятий в Волновахском районе ДНР. Фото: @vgor999

https://t.me/ok_spn/23926

В Национальном центре управления обороной России звезду Героя России вручили летчику, которой в одном бою на своем истребителе Су-27 уничтожил сразу три воздушных цели врага. За один вылет! «В один из дней патрулировал воздушное пространство на переднем крае. Средствами объективного контроля обнаружил две воздушных метки - по характеристикам два Ми-24. Принял все меры: сближение, атаку на уничтожение. При входе из атаки заметил в другом районе, но в своей зоне ответственности еще три цели типа Су-25. Выполнил вторую атаку. Две цели развернулись, а одна цель решила попробовать, но у нее ничего не получилось. Она была сбита. В итоге 3:0 в мою пользу», - рассказал майор Алан Датиев.

На парадном мундире офицера два ордена Мужества, медаль «За отвагу», которые он получил раньше.

https://t.me/c/1801542020/3991

Вот так выглядит производство боевых квадроциклов для нужд ВС РФ в Якутии. В ближайшее время в зону СВО направят 50 таких машин. Для справки: в регионе не специализируются на «оборонке», это непосредственный ответ на те вызовы, которые встают перед страной. Помимо квадроциклов в республике развернуто производство защитных материалов для военной техники, в будущем начнет работу лаборатория по изготовлению беспилотных летательных аппаратов. Опыт региона, который показал гибкость и способность оперативно перенаправить часть производственных мощностей на задачи по оснащению армии, наверняка будут масштабировать. Все к этому идет. Сейчас предприятие по выпуску квадроциклов посетил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Оставшись под впечатлением он одобрил расширение производства.

https://t.me/c/1801542020/4007

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин от лица всего региона передал военнослужащим 106-й дивизии ВДВ, которая находится в зоне СВО, дополнительную технику и оборудование. А также поблагодарил волонтеров, бизнес и всех неравнодушных граждан, поддерживающих бойцов на линии соприкосновения.

https://t.me/rosich_ru/39801

Боевая работа САУ "Мста-С" в Южном секторе СВО Боевая работа САУ "Мста-С" в Южном секторе СВО

https://t.me/rosich_ru/39830

Тут Маргарита Симонян плачется: Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь.

А вот этого тоже не утаить. Любуемся:

Ну и как? Страдать будем? А Маргарите стоит подумать. Хорошо так подумать.

https://t.me/grey_zone/18163

Кстати. По данным источника РЕН ТВ, Эдуарда Багирова госпитализировали в московскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением 1 апреля. Все это время он находился в медучреждении, где и умер.

Польша хочет разместить у себя производство боеприпасов для американских танков Аbrams с обедненным ураном — сообщил Премьер Польши

https://t.me/izvestia/127961

Указом президента России военный корреспондент Андрей Филатов (https://t.me/FilatovCorr) награжден орденом Мужества. Благодаря Андрею все узнавали подробности битвы за Мариуполь и другие населенные пункты Донбасса, узнали героев-морпехов с позывными Струна и Рокот. Более чем заслуженная награда.

https://t.me/milinfolive/99168

13 апреля 2022 года, в ходе специальной операции на территории Украины погиб рядовой Роман Пилявский. Роман служил по контракту в отдельном разведывательном батальоне 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября.

В тот роковой день, возвращаясь после выполнения боевой задачи, группа Романа попала в засаду, по ним был открыт огонь из миномёта.

Мина упала рядом с товарищами по группе, после чего Роман незамедлительно накрыл её собой, чтобы спасти жизни остальным.

https://t.me/strana_geroev/4397

В память о погибшем друге. Гвардии лейтенант Лебедев Никита Алексеевич. Родился 15 октября 1998 года в городе Балашов Саратовской области.

После окончания школы выбрал путь военного, офицера разведки и в 2017 году поступил в Рязанское Высшее Воздушно-Десантное Командное училище на факультет специального назначения, лингвист переводчик китайского и английского языков, командир группы специальной разведки.

После выпуска в 2022 году назначен на должность командира разведывательного взвода 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. После проведения курса боевого слаживания убыл в зону проведения специальной военной операции.

7 апреля 2023 года в ходе боя группа гвардии лейтенанта Лебедева без потерь взяла очередной опорный пункт противника и ожидала подразделения закрепления.

Враг начал массированный артиллерийский обстрел потерянного опорного пункта.

Командир дал команду на отход и остался прикрывать подчинённых. Гвардии лейтенант Лебедев погиб 7 апреля в районе населенного пункта Кременная, получив осколочное ранение.

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://t.me/ok_spn/23971

«Я бы хотел, чтоб они пошли в наступление. Я бы очень хотел. Прорвут оборону? А заводить в брешь кого будут? Некого заводить». — Командир ОБТФ «Каскад» ДНР Алексей Дикий, генерал-полковник полиции России

https://t.me/c/1515424968/7660

Экс-боец «Иностранного легиона Украины» Джон Макинтайр: На полигоне в Яворове нас была тысяча — а после первого боя осталось 150

https://t.me/c/1524001401/8347

Кадры обмена пленными. На Родину возращены 106 российских военнослужащих. Видео опубликовал депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев

https://t.me/izvestia/127727

Новые кадры с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими. 10 апреля на Родину вернулись 106 бойцов.

"Прям радость, что в России вообще, что услышал родных и близких – жену, ребенка, родителей"

https://t.me/izvestia/127730

Самолет с обменянными военнопленными приземлился на военном аэродроме Чкаловский.

Больных и раненых сразу отправили в госпиталь.

https://t.me/ssigny/58446

"Три дня кряду гвоздодером... тщательно и больно" Вернувшийся из украинского плена боец ВС РФ рассказал о зверствах украинских националистов над пленными. По его словам, в качестве орудия пыток использовали гвоздодер.

https://t.me/izvestia/127751

На херсонском направлении уже действуют поставленные Киеву танки Leopard По словам офицера добровольческого батальона «Сокол», одну из таких машин российские войска захватили и затопили в болоте.

https://t.me/c/1801542020/4061

Оборудованные позиции ВС РФ в Южном секторе СВО Оборудованные позиции ВС РФ в Южном секторе СВО

https://t.me/rosich_ru/39976

Якутские бойцы под Энергодаром показали, как сбивают с толку противника в радиоэфире В Запорожье вот уже полгода стоит батальон, сформированный из якутов-добровольцев. Они служат вместе с бойцами ВДВ из Уссурийска в составе дальневосточной бригады. Задача этого подразделения - круговая оборона города Энергодара. Как оказалось, якуты отличные воины - они и охотники, и рыбаки, и оленеводы. По словам бойца с позывным «Береза», солдатский быт для якутов во многом привычен. Охота и рыбалка для них не экзотика, а нормальная часть жизни. Здесь нередко можно услышать чистую якутскую речь. Это лучше любых шифровок. Такой обмен данными никто не поймет, даже если разговор перехватят. Якутский батальон между собой старается именно так и общаться.

Командиры не против такого «национального колорита», ведь на слаженности батальона это сказывается только в лучшую сторону. Полное взаимопонимание, а значит и выполнение приказов будет четким и незамедлительным.

https://t.me/boris_rozhin/82896

Один из центров по подготовке операторов БПЛА с начала СВО на фронт отправил тысячу дронов «Мы закрывали потребность дронов на фронте. На этом не остановимся. Пытаемся наращивать. У нас в стране многие взялись за это», — рассказал организатор учебной площадки по подготовке операторов беспилотников Сергей Паршиков (Лыня). https://t.me/boris_rozhin/82926

Выступление Беглова в Питере на фоне флага Украины это примерно как если бы в 1942 году руководитель горкома Ленинграда выступал на фоне флага нацистской Германии. Наверное надо еще больше погибших на фронте и терактов в стране, чтобы чиновники милостиво соблаговолили бы убрать подобное. Хотя если спустя год войны ничего не поняли, видимо там уже поздно что-то менять, только резать. В аппаратном смысле конечно же.

https://t.me/boris_rozhin/83026

Питерские нацболы сорвали украинский флаг Только что в самом центре Петербурга (15 апреля), возле Таврического дворца, места проведения очередной сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, лимоновцы сорвали с флагштока развевающееся жовто-блакитное знамя. Украинская тряпка — вражеский символ, и ей не место в самом центре русского города ни под каким предлогом. Партия Лимонова, как главная организация внесистемных патриотов, немедленно отреагировала на это и отправила вражеское полотно в топку.

После акции был задержан и досмотрен сотрудниками ФСО нацбол Илья Степанов. Причины задержания неизвестны, участия в акции он не принимал.

https://t.me/drugoros_spb/2293

Уточнение: Украина временно заморозила своё участие в СНГ ещё в 2018 году, поэтому даже юридически, судя по всему, нахождение её флага в зале пленарного заседания МПА СНГ было не обязательным. Мягко говоря.

Пишет человек, сорвавший флаг Украины в Питере.

Народ, всем спасибо за поддержку, очень ценю... Жаль, что в наше время этот поступок кажется чем-то нереально крутым, любой порядочный человек должен был поступить на моём месте также.

Пока не задержали, не знаю что будет и чем эта история закончится... Надеемся на лучшее и готовимся к худшему. Вот камрада Ильюху Степанова менты в отделе держат вместо меня, за него кулочки держим, народ.

Просто красавчик! А Илюху уже отпустили.

https://t.me/boris_rozhin/83058

"Союз Ветеранов СВО" обратился к президенту Путину и губернатору Ленинградской области с просьбой разобраться с ненормальной ситуацией связанной с украинским флагом в Питере.

https://t.me/souzveteranovsvo/104

Командир разведывательной роты одного из соединений Вооруженных сил России в зоне СВО. Выпускник НВВКУ, кавалер ордена Мужества.

https://t.me/ok_spn/23974

Командир батальона спецназа Вооруженных сил майор Сергей «Бармалей» Богатырев. Участник кампании в Сирии, на СВО с первых дней. Со своим подразделением заходил на Черниговское направление, где был ранен. Далее участвовал в форсирование реки Северский Донец где был снова ранен, а также в штурме Ямполовки, Торского, Ямполя, Тошковки, Лисичанска, где опять был ранен. 16 января в штабе ЮВО министр обороны вручил майору Богатыреву орден Александра Невского. Также награжден двумя орденами Мужества.

https://t.me/ok_spn/23982

Более 10 тысяч куличей направят бойцам в зону СВО Освященные патриархом Московским и всея Руси Кириллом куличи направят воинам, принимающим участие в СВО, а также солдатам и офицерам Президентского полка, сообщили в патриаршей пресс-службе в субботу.

"Участники молодежного движения "Патриаршие добровольцы" подготовили более десяти тысяч куличей, основная часть которых после освящения предстоятелем Русской православной церкви будет доставлена на Светлой седмице на позиции бойцам, в военные госпитали и мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, а часть будет направлена солдатскому и офицерскому составам Краснознаменного ордена Октябрьской революции президентского полка службы коменданта Московского Кремля федеральной службы охраны Российской Федерации", – говорится в сообщении.

https://t.me/c/1801542020/4097

Киев сегодня. Сама природа восстала уже против бесчинств,которые творят хохляцкие бесовские выродки.

- Неожиданно Днепр вышел из берегов. Такого еще не было, чтоб на набережной была вода, - говорит снимавший.

https://t.me/Crimeanprachka/21411

Отец Киприан (Валерий Бурков) рассказал о помощи бойцам на передовой как гуманитарной, так и духовной "Священник смотрит на войну не глазами политического деятеля, а глазами духовными. Ни одна война не может начаться, если Бог её не разрешит. Более того, она начинается тогда, когда Бог считает нужным ей начаться. Продолжаться она будет, пока цели Господни не будут достигнуты. Политики себе могут какие угодно ставить цели, но у Бога свои цели. Священник это может объяснить", - отмечает Отец Киприан.

Также он рассказал о том, что поможет войне скорее закончиться и о предстоящем празднике Светлого Христова Воскресения.

Бурков Валерий Анатольевич – известный в России военный, полковник запаса авиации, Герой Советского Союза, депутат, священнослужитель.

После войны в Афганистане Бурков сделал успешную карьеру, но в одночасье от всего отказался и посвятил себя Богу. В 2016 году он принял решение отречься от мирской жизни и стал отцом Киприаном.

Отец Киприан (Валерий Бурков) о расколе в духовной жизни на Украине.

"Они ошибаются, думая, что будет для них победа. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт", - отмечает Отец Киприан и подчёркивает, что попытка УПЦ договориться с дьявольской властью - бессмыслица.

"Победа будет за нами, а не за ними. Потому что с нами Бог. А это самое главное", - подытожил Отец Киприан.

https://t.me/ssigny/58760

Рубрика: погода. Готова ли земля для контрнаступления – отвечает ВСУ?!

https://t.me/grey_zone/18281

Фотообзор боевой работы экипажей истребителей Су-35С ВКС России. Лётчики несут воздушное дежурство в зоне СВО в круглосуточном режиме. В зоне специальной военной операции экипажи истребителей прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации.

https://t.me/pvo_vks/8680

Сотрудники спецназа ФСБ задержали гражданина Таджикистана Назарова Т.М., который обвиняется в планирование диверсий в Московской области и Новосибирске.

Сообщается, что Назарова задержали в ходе оперативных мероприятий в Сирийской Арабской Республике, после чего он был доставлен в Москву. https://t.me/ok_spn/24001

Задержанный — гражданин Таджикистана 1989 года рождения Назаров Т. М. Приговором 2-го Западного окружного военного суда Назаров признан виновным в совершении 21 преступления, приговорен к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 млн. рублей. Приговор вступил в законную силу. Красавчик! Поневоле поверишь в версию Гордона, что хохлам помогают инопланетяне.

https://t.me/proofzzz/10099

Еще одна шикарная новость с внутреннего фронта. Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима оппозиционера Владимира Кара-Мурзу.

Политика признали виновным в госизмене, в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти или вражды и в осуществлении деятельности нежелательной организации. Поддержать его пришли около двух сотен граждан и представители посольств иностранных государств, в том числе Великобритании,США и Норвегии.

Поводом для обвинения оппозиционера в распространении фейков о российский армии стало выступление Кара-Мурзы в США 15 марта 2022 года перед членами палаты представителей штата Аризона. Три эпизода госизмены связаны с тремя выступлениями публициста за рубежом: 8 октября 2021 года в Лиссабоне на парламентской ассамблее НАТО, 29 октября в Осло на Хельсинкском комитете и 29 марта 2022 года в Вашингтоне на Хельсинкской комиссии Конгресса США.

Нормально так, по 6 лет за каждое выступление на западе и годик сверху для красивого числа. Пусть скажет спасибо, что это тоталитарный суд в кровавом Мордоре. В демократической Америке, все бы эти сроки сложили в столбик, и получилось бы 100.

Потом бы сократили за хорошее поведение до 75 лет!

А так выйдет в 66 и начнёт жить честно, с чистого листа!

https://t.me/proofzzz/10093

Обратите внимание на риторику! Не попросила, а потребовала!

Они по-прежнему считают себя властелинами мира и разговаривают с нами в повелительно-требовательном тоне! И искренне до сих пор удивляются, почему это мы их требованиям не подчиняемся!

https://t.me/proofzzz/10105

В этот раз наши не смолчали.

Захарова о словах послов Британии, США и Канады в связи с приговором Кара-Мурзе (признан иноагентом), осужденному за госизмену: это прямое вмешательство во внутренние дела России.

Любые действия этих стран, направленные на разжигание розни и вражды в обществе, будут пресекаться, дипломаты - выдворяться из России.

https://t.me/rian_ru/200084

Либералы недоумевают. Как так, нашему подельнику дали 25 лет тюрьмы, а маньякам и педофилам дают меньше. Как же так? За что?

Глупышки не понимают, что с точки зрения государства и общества эта публика сейчас выглядит хуже маньяков и педофилов.

А четвертак, это уже даже не намек, а сигнал, что время полумер и сантиментов закончилось.

https://t.me/boris_rozhin/83189

Теперь он не кiт, а Кот и боевой товарищ на передовой.

Завидев вражеский дрон громко орет, оповещая об опасности. Боевой кот Черномырдин. После боя за Опытное приполз к нашим бойцам 187-го ОМБ раненый, осколок в боку. Котяру вылечили, назвали за цвет и суровый характер Черномырдиным. Несет боевое дежурство, охраняя отдых бойцов. Залезает наверх и бдит. Как только чувствует дрон, начинает громко орать!

https://t.me/boris_rozhin/83243

И еще несколько друзей Хозяин блиндажа.

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