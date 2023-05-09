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Исторические фото времен Великой Отечественной войны

Сегодня, в предверии Дня Победы в рубрике фото времен СССР я посвящу фотографиям времен Великой Отечественной Войны.
Всеволод Тарасевич за работой в Ленинграде, 1941.Исторические фото времен Великой Отечественно войныСолдаты Ленинградского фронта сидят в окопах перед началом наступления, 1 сентября 1941.

Когда фотографу едва миновало 20 лет, он в качестве корреспондента информагентства ТАСС попал на передовую. Снимал окопы и бои на линии фронта — его фотографии поражают живостью эмоций. Среди самых известных того периода — снимки блокадного Ленинграда, сделанные, как он сам вспоминал, на старенькую «лейку». Цензура не позволяла публиковать настоящие ужасы войны и блокады, но не снимать того, что на самом деле происходило в городе, он не мог. Тарасевич также одним из первых снял разрушенные немцами бывшие царские дворцы под Ленинградом. Ниже еще несколько работ Тарасевича.Исторические фото времен Великой Отечественно войны

Девочка укладывает болванки снарядов на ленинградском заводе, 1942.Исторические фото времен Великой Отечественно войны

Бойцы дивизии полковника Щеглова ведут бой с врагом на окраине Гатчины, Ленинградская область, январь 1944.Исторические фото времен Великой Отечественно войны

Жители блокадного Ленинграда расчищают Литейный проспект от снега, 1942.Исторические фото времен Великой Отечественно войны

Жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице, январь 1942.Исторические фото времен Великой Отечественно войны

Ленинград. Обстрел улицы Достоевского, 1941.Исторические фото времен Великой Отечественно войны

«Дорога жизни». Конный обоз с зерном на Ладожской трассе. Ленинградская область, декабрь 1941.Исторические фото времен Великой Отечественно войны

Жалее фото других фотокорреспондентов.
31 августа 1944 года от немецко-фашистских захватчиков был освобожден БухарестИсторические фото времен Великой Отечественно войны

1941 год. Эти мальчишки два дня успешно отражали атаки немцев на деревню Стеблево, до подхода Красной армии.Исторические фото времен Великой Отечественно войныАлександра Самусенко была единственной женщиной-танкистом в 1-й гвардейской танковой армии, 1943 г.Исторические фото времен Великой Отечественно войны
Бойцы Красной армии встречают Новый год. Сталинградский фронт, 1942 год.Исторические фото времен Великой Отечественно войны
Бойцы морской пехоты на фоне   арки Драконьего мостика (Мост влюбленных) на  Приморском бульваре в освобожденном Севастополе, 1944 годИсторические фото времен Великой Отечественно войны
Девушки-снайперы красной армии на железнодорожной станции перед отправкой на фронт. 1943 год.Исторические фото времен Великой Отечественно войны
Женская рота снайперов 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, Германия, май 1945 годИсторические фото времен Великой Отечественно войны
Казалось бы, к 1945 году вермахт получил уже и Панцерфаусты, и штурмовые винтовки StG 44, но воевать уже было некому.Исторические фото времен Великой Отечественно войны
Краматорск, Укр ССР. 1943 год. Рабочие Краматорского маш з-да вырывают вывеску нем металлургической комп Friedrich Krupp AG, когда Кр Ар освободила этот район от нем войск.Исторические фото времен Великой Отечественно войны
На улице оккупированного немцами украинского города прохожие смотрят на мужчину, привязанного к столбу. Август 1941 года.Исторические фото времен Великой Отечественно войны
ываИсторические фото времен Великой Отечественно войныНа щите надпись «Мы возродим тебя наш родной Киев!», 1944Исторические фото времен Великой Отечественно войныНаселение китайского города Далянь (Дальний) встречает танкистов 7-го механизированного корпуса 6-й гвардейской танковой армии, 24 августа 1945 года.Исторические фото времен Великой Отечественно войны
Настоящее репортерское фото, которых почему-то в общем массиве не так уж и много. Раненые красноармецы выгружаются из джипа Виллис, Восточная Германия. Авторское название: "Проскочили зону артобстрела". Валерий Фаминский, апрель-май 1945 г.Исторические фото времен Великой Отечественно войныявар
Ополченцы с 82-мм минометом во время учений под Москвой. 1941 г.Исторические фото времен Великой Отечественно войныОсиротевший мальчик, которого усыновил авиаполк, пишет на бомбах «За маму, за папу!»Исторические фото времен Великой Отечественно войныПоследние оставшиеся в живых защитники форта в Севастополе… бойцы 365-й зенитной батареи. 13.06.1942г. (историческое фото)Исторические фото времен Великой Отечественно войныПрямое попадание. Разбитый немецкий блиндаж, июль 1944Исторические фото времен Великой Отечественно войныРабоче-Крестьянская Красная Армия в Северном Китае после разгрома японцев в районе Харбина, 1945 гИсторические фото времен Великой Отечественно войныРасчет противотанкового ружья красноармейцев Тхемаладзе и Тамразие на огневой позиции на горном перевале Северного Кавказа. 1942 год.Исторические фото времен Великой Отечественно войныРусские партизаны - в ИталииИсторические фото времен Великой Отечественно войныСевастополь. 1944 год. Жизнь продолжается... Евгений ХалдейИсторические фото времен Великой Отечественно войныСоветские бойцы водружают красный флаг над населенным пунктом Найро (ныне с. Гастелло).Исторические фото времен Великой Отечественно войныСоветские войска проходят по улице Харбина. Сентябрь 1945 г.Исторические фото времен Великой Отечественно войныСоветские войска, вооруженные трофейными панцерфаустами, движутся по улицам Данцига (Гданьска), 1945 годИсторические фото времен Великой Отечественно войныСоветские солдаты открывают ворота концлагеря Освенцим, освобождая заключенных. 27 января 1945 год⁠.Исторические фото времен Великой Отечественно войныСоветские солдаты смотрят на Восточный бассейн в освобожденном Порт-Артуре.Исторические фото времен Великой Отечественно войныСоветские школьницы на занятиях по военному делу в Челябинске, 1942 год.Исторические фото времен Великой Отечественно войныСоветский плавающий танк Т-37А, захваченный финнами в укрытии на полуострове Ханко. 04.12.1941Исторические фото времен Великой Отечественно войныСоветский солдат осматривает подорванный экспериментальный немецкий сверхтяжелый танк «Маус»Исторические фото времен Великой Отечественно войныТанк Т-34 на улице освобожденного Севастополя. Май 1944Исторические фото времен Великой Отечественно войныУличные бои в Севастополе. Отряды пехоты ведут бой на приморском бульваре в Севастополе.Исторические фото времен Великой Отечественно войныЭкипаж польской САУ СУ-76 с надписью на броне «Да здравствует вождь Красной Армии Сталин». Польша 1944 годИсторические фото времен Великой Отечественно войныФотография бойцов Советской Армии внутри Рейхстага.

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