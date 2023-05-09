Исторические фото времен Великой Отечественной войны

Сегодня, в предверии Дня Победы в рубрике фото времен СССР я посвящу фотографиям времен Великой Отечественной Войны.

Всеволод Тарасевич за работой в Ленинграде, 1941. Солдаты Ленинградского фронта сидят в окопах перед началом наступления, 1 сентября 1941.

Когда фотографу едва миновало 20 лет, он в качестве корреспондента информагентства ТАСС попал на передовую. Снимал окопы и бои на линии фронта — его фотографии поражают живостью эмоций. Среди самых известных того периода — снимки блокадного Ленинграда, сделанные, как он сам вспоминал, на старенькую «лейку». Цензура не позволяла публиковать настоящие ужасы войны и блокады, но не снимать того, что на самом деле происходило в городе, он не мог. Тарасевич также одним из первых снял разрушенные немцами бывшие царские дворцы под Ленинградом. Ниже еще несколько работ Тарасевича.

Девочка укладывает болванки снарядов на ленинградском заводе, 1942.

Бойцы дивизии полковника Щеглова ведут бой с врагом на окраине Гатчины, Ленинградская область, январь 1944.

Жители блокадного Ленинграда расчищают Литейный проспект от снега, 1942.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице, январь 1942.

Ленинград. Обстрел улицы Достоевского, 1941.

«Дорога жизни». Конный обоз с зерном на Ладожской трассе. Ленинградская область, декабрь 1941.

Жалее фото других фотокорреспондентов.

31 августа 1944 года от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Бухарест

1941 год. Эти мальчишки два дня успешно отражали атаки немцев на деревню Стеблево, до подхода Красной армии. Александра Самусенко была единственной женщиной-танкистом в 1-й гвардейской танковой армии, 1943 г.

Бойцы Красной армии встречают Новый год. Сталинградский фронт, 1942 год.

Бойцы морской пехоты на фоне арки Драконьего мостика (Мост влюбленных) на Приморском бульваре в освобожденном Севастополе, 1944 год

Девушки-снайперы красной армии на железнодорожной станции перед отправкой на фронт. 1943 год.

Женская рота снайперов 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, Германия, май 1945 год

Казалось бы, к 1945 году вермахт получил уже и Панцерфаусты, и штурмовые винтовки StG 44, но воевать уже было некому.

Краматорск, Укр ССР. 1943 год. Рабочие Краматорского маш з-да вырывают вывеску нем металлургической комп Friedrich Krupp AG, когда Кр Ар освободила этот район от нем войск.

На улице оккупированного немцами украинского города прохожие смотрят на мужчину, привязанного к столбу. Август 1941 года.

ыва На щите надпись «Мы возродим тебя наш родной Киев!», 1944 Население китайского города Далянь (Дальний) встречает танкистов 7-го механизированного корпуса 6-й гвардейской танковой армии, 24 августа 1945 года.

Настоящее репортерское фото, которых почему-то в общем массиве не так уж и много. Раненые красноармецы выгружаются из джипа Виллис, Восточная Германия. Авторское название: "Проскочили зону артобстрела". Валерий Фаминский, апрель-май 1945 г. явар

Ополченцы с 82-мм минометом во время учений под Москвой. 1941 г. Осиротевший мальчик, которого усыновил авиаполк, пишет на бомбах «За маму, за папу!» Последние оставшиеся в живых защитники форта в Севастополе… бойцы 365-й зенитной батареи. 13.06.1942г. (историческое фото) Прямое попадание. Разбитый немецкий блиндаж, июль 1944 Рабоче-Крестьянская Красная Армия в Северном Китае после разгрома японцев в районе Харбина, 1945 г Расчет противотанкового ружья красноармейцев Тхемаладзе и Тамразие на огневой позиции на горном перевале Северного Кавказа. 1942 год. Русские партизаны - в Италии Севастополь. 1944 год. Жизнь продолжается... Евгений Халдей Советские бойцы водружают красный флаг над населенным пунктом Найро (ныне с. Гастелло). Советские войска проходят по улице Харбина. Сентябрь 1945 г. Советские войска, вооруженные трофейными панцерфаустами, движутся по улицам Данцига (Гданьска), 1945 год Советские солдаты открывают ворота концлагеря Освенцим, освобождая заключенных. 27 января 1945 год⁠. Советские солдаты смотрят на Восточный бассейн в освобожденном Порт-Артуре. Советские школьницы на занятиях по военному делу в Челябинске, 1942 год. Советский плавающий танк Т-37А, захваченный финнами в укрытии на полуострове Ханко. 04.12.1941 Советский солдат осматривает подорванный экспериментальный немецкий сверхтяжелый танк «Маус» Танк Т-34 на улице освобожденного Севастополя. Май 1944 Уличные бои в Севастополе. Отряды пехоты ведут бой на приморском бульваре в Севастополе. Экипаж польской САУ СУ-76 с надписью на броне «Да здравствует вождь Красной Армии Сталин». Польша 1944 год Фотография бойцов Советской Армии внутри Рейхстага.