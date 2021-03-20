Забавные либералы убедили сами себя в том, что накрученные сто миллионов просмотров кинца Навального означает, что вся Россия думает так же, как они. Шок Ксении Лариной говорит о том, что эти люди живут, под собою не чуя страны.



Безусловно, ее пост должен быть высечен в камне. Ну или хотя бы размещен в моем блоге, чтобы время от времени его перечитывать. Но сначала ролик «Настоящего времени», на который радиоведущая с такой болью откликнулась.

И еще один — «Дождя», о котором она тоже упоминает.

А теперь собственно пост. Если кто раньше не читал — наслаждайтесь.



«Не знаю даже, что произвело на меня большее впечатление, подробности о зоне города Покрова, или обычные жители города Покрова. Если это и есть Россия, то будущего у неё нет. Я уже второй подобный опрос смотрю — на Дожде и сегодня на «Настоящем времени».

Это не специально подобранные люди! Это обычные прохожие в городе Покрове, которым уж точно известно, что из себя представляет ИК 2. Ни один человек не выразил простого человеческого чувства сопереживания, сострадания! Как это возможно? Что это за люди такие? Во что их превратила эта власть? Это тотальное дикое расчеловечивание.



Корреспонденты обращаются к прохожим с одним простым вопросом: «Вы знаете, что в вашей колонии будет отбывать свой срок Алексей Навальный? Как вы к этому относитесь?»



Все ответы, все как один, поражают своим безмозглым единогласием и единомыслием: «да чтоб он сдох!», «врагов народа надо вообще расстреливать!», «да нам он до лампочки», «пусть посидит», «нам этого бардака не надо, хватит уже, правильно», «Путин нас с колен поднял, а этот…» И так далее, далее, далее. Ни один человек не выразил сочувствия или хотя бы сомнения.



Мой вопрос: это так всегда было или это Путин так развратил нацию, поставил ее с колен? Это что же такое надо сделать с народом, чтобы он превратился в мясо? Вот это самое страшное, что случилось.



На фото: кадр из репортажа «Настоящее время» (иноагент). Женщина говорит: « Да хоть бы он сдох! Такая скотина, что даже представить невозможно!» Корреспондент опешил: «За что вы его так ненавидите?»



Больше всего поражает искренность — за деньги с такой скорбью и отчаянием не удивишься. Виктор Шендерович, полный единомышленник Ксении Лариной, тоже абсолютно убежден: россияне Путина ненавидят, против его власти готовы восстать миллионы. Так он рассказал украинскому YouTube-каналу.



Они действительно не знают, чем живет страна. Их убежденность в том, что люди, живущие за МКАДом, особенно остро ощущают гнет властной вертикали, поразительна. Либералы не в состоянии признать, что поддержка у них минимальна — соответствует числу фонариков во дворах на памятной акции. Все их российские сподвижники от Калининграда до Владивостока могут уместиться на пятачке возле высотки на Новом Арбате, где расположена редакция «Эха Москвы».



Обратите внимание на вопросы, которыми задается Ксения Ларина после просмотра роликов: «Это так всегда было или это Путин так развратил нацию, поставил ее с колен? Это что же такое надо сделать с народом, чтобы он превратился в мясо?»



Путин вряд ли ответит, придется мне.



Именно так: развратил. Обул, одел и накормил после лихих девяностых, которые либералы вспоминают, как лучшие годы своей жизни. Вернул чувство собственного достоинства и уверенность в завтрашнем дне. Не так уж мало.



Постепенно мы превратились не в мясо, а в добропорядочных мещан, бюргеров, не желающих перемен. И совсем не хотим лезть на баррикады за ваше либеральное счастье. Скорее наоборот: в общем и целом ко всем либералам и к Навальному лично люди теперь относятся, как к врагам. И чем громче вы голосите и привлекаете внимание, тем больше.



А если все же когда-нибудь придется лезть на баррикады, то только против вас. Ибо — достали.

Павел Шипилин

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