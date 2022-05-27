Макаревич продолжает терпеть убытки, а тиктокеры бегут из России

Терпеть убытки из-за отмены запланированных концертов продолжает назвавший сограждан «мудачьём» светлоликий Андрей Макаревич. На днях стало известно, что ещё несколько выступлений «Машины времени» накрылись медным тазом. Наш народ выражает удовлетворение по этому поводу, а также по поводу того, что из России массово побежали креаклы-тиктокеры.

Продолжаю вести наблюдение за тем, как артисты со светлыми лицами получают ответный удар по кошелькам от отечественных зрителей, возмущённых предательской позицией бывших кумиров.

https://vk.com/video3485515_456244643

15 мая «Машина времени» собиралась выступить в Калининграде. Однако концерт – не состоялся. Как не состоятся ещё несколько выступлений в России, анонсированных группой Макаревича ранее.

«Как сообщил создатель и бессменный лидер группы Андрей Макаревич, концерт, который должен был состояться 23 мая в Ивановском музыкальном театре, отменён по инициативе организаторов. Причину отмены Макаревичу, может быть, и объяснили, однако зрителям ни он, ни организаторы никаких обоснований отмены не называли. Можно предположить, что это связано с политической позицией самого Макаревича, которую он неоднократно высказывал.

Одновременно концерт "Машины времени" отменён 15 мая в Калининграде – тоже по инициативе организатора, компания "Make Music". Выступления группы в Курске, Белгороде и Воронеже 27, 29 и 31 мая отменены по другой причине – в связи с введением "жёлтого" уровня террористической опасности.

https://vladimir.tsargrad.tv/news/pochemu-v-ivanove-otmenili-koncert-mashiny-vremeni_547661

В общем, заработать в мае на обзываемых согражданах Макаревичу не удалось. Но он попытается сделать это в следующем месяце, поскольку выступления 2 июня в Нижнем Новгороде и 9 июня в Питере пока что не отменены.

Впрочем, времени для отмены и этих концертов – ещё предостаточно.

А вот у российских креаклов времени – всё меньше. И они явно чувствуют это, иначе не продолжали бы убегать за пределы нашей страны. Как юный креакл Милохин, которого в прошлом году либерал Греф притащил на Петербургский международный экономический форум и раскручивал там изо всех сил.

https://vk.com/video3485515_456242859

Вместе с этим пропагандистом дегенерации Россию покинула ещё пачка таких же, но известных лишь завсегдатаям Тиктока.

«Даня Милохин намекнул на эмиграцию из России. Тиктокер заявил, что заселяется в новый дом в Казахстане вместе с Dream Team House.

После блокировки социальных сетей блогеры разъехались кто куда, большая часть отдыхала в Мексике, а Даня работал в Москве. В это время продюсер популярного тикток-дома времени не терял и уехал в Казахстан работать. Теперь, кажется, он подтянул за собой и своих подопечных.

11 мая Даня запустил на популярной онлайн-платформе стрим, который назвал «Заселяемся в новый дом с Дрим Тим». Все бы ничего, но вот только дом этот находится в Алма-Ате, куда блогеры приехали на фестиваль тиктокеров, но судя по всему, останутся там надолго».

https://radiokp.ru/znamenitosti/danya-milokhin-i-dream-team-house-pokinuli-rossiyu-i-pereekhali-v-kazakhstan_nid614799_au47321au?

Такие новости не могут не радовать. Да, конечно, тиктокеры продолжат пропагандировать дегенерацию через интернет, но зато, по крайней мере, Греф больше не сможет притащить этого наряжавшегося в женскую одежду Милохина на какой-нибудь форум.

Точно так же, как внесённого в список иноагентов Моргенштерна теперь не возьмут на работу в российский банк, чтобы он вкручивал в головы молодёжи идеологию «здесь всё просто так, кроме денег».

У креаклов много иллюзий относительно себя, любимых. И одна из ключевых заключается в том, что они считают себя очень талантливыми. Однако даже если у них был талант, как, допустим, у Макаревича, этот талант всё равно не смог бы реализоваться в чуждой культурной среде. Ну, просто потому, что у тамошних обитателей свои детишки есть, которые хотят быть звёздами шоу-бизнеса, а электриками или токарями – не хотят. Вон, бывший коллега Макаревича ПодгородЕцкий не зря писал в своей наполненной троллингом книге «Машина с евреями», что Макаревич активно использовал для карьеры в СССР свою фамилию, будучи однофамильцем, кажись, главного архитектора Москвы.

Смог бы он проделать такой фокус, если бы попытался сделать в те же годы карьеру в Израиле? Очень сомневаюсь.

Теперь-то он, конечно, переводит свои древние хиты на иврит, рассчитывая на аудиторию своего нового местопребывания, но таких позиций, какие «Машина времени» когда-то занимала в России, в Израиле ей не занять.

То же самое будет и с этим Милохиным. Посидев в Казахстане, он вскоре обнаружит, что это совсем не то же самое, что жить в Москве.

Много новых проектов запустил иностранный агент Моргенштерн после бегства в ОАЭ? Да нисколько. Он просто перестал быть интересен российской аудитории, у которой каждый день хватает инфоповодов и без участия беглого креаклиата.

Нужно всегда поддерживать свою страну, как делают ребята из Нижегородского экспериментального театра, о которых я рассказывал вам на днях.

https://vk.com/video3485515_456244727

И тогда страна ответит артистам тем же.

https://ruslanostashko.livejournal.com/928612.html?utm_refer...