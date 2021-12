Атака западных СМИ и пять сигналов Путина для НАТО

Сюрпризы российского вооружения, которое может обойти американскую ПРО и устроить звёздные войны, раздражают западных политиков, поэтому в отношении России давно уже развёрнута ментальная война.

Фото © ТАСС / Владимир Иващенко / Пресс-служба Северного флота

Маховик войны, который раскручивают главные европейские и американские СМИ в общественном сознании, уже давно потерял пределы реальности. "Путин готов сделать ставку на войну с Западом", — запугивает англичан депутат парламента Великобритании Боб Сили в газете The Telegraph. О "высокой вероятности" того, что якобы Россия может планировать новую военную агрессию против Украины, не написали только ленивые. За несколько дней заметками на эту тему отметились Financial Times, The New York Times и The Wall Street Jornal. И авторы WSJ, хотя немного и похвалили российского президента, сумевшего не только успешно модернизировать армию и улучшить международную торговлю топливом, однако в конце скатились к страшилкам о сосредоточении российских войск на границе с Украиной.

Между тем НАТО продолжает наращивать военную группировку в Польше и Чёрном море. Североатлантический альянс провёл внеплановые учения. США отправили стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, к российским границам.

Американские политики уже не справляются с проблемами внутри страны, поэтому активно используют образ внешнего врага. И единственный, кто, по мнению политического истеблишмента, тянет на эту роль, — глава далёкой и снежной России. Вероятно, поэтому в Конгресс США внесена резолюция о непризнании российских выборов 2024 года, если в них примет участие Владимир Путин. Однако Россия не только отбивает провокации, но и проводит испытания, модернизируя армию и создавая новое вооружение.

Испытание противоспутникового оружия "Нудоль"

Фото © Wikipedia

Пентагон обеспокоен потенциальной возможностью России "ослепить" орбитальную группировку спутников США и сбить американский космический беспилотный аппарат Х-37 с ядерным оружием.

Минобороны вернуло к жизни советскую разработку "Нудоль", уничтожающую космические спутники. В ходе испытаний Россия сбила недействующий спутник радиотехнической разведки "Космос-1408" серии 11Ф619 "Целина-Д". Американские военные, а вслед за ними политики Европы заявили, что такие испытания создают угрозу не только другим орбитальным аппаратам, но и МКС. При этом в январе 2007-го собственный спутник сбил Китай, повторив аналогичную операцию в июле 2010-го. В феврале 2008-го США уничтожили американский спутник, произведя запуск ракеты с корабля. Индия ликвидировала космический аппарат на околоземной орбите в марте 2019-го.

Испытания "Циркона"

Первый запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" из акватории Белого моря. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Гиперзвуковая ракета "Циркон", обладающая скоростью 9 Махов, не имеет аналогов в мире и представляет угрозу для всего американского побережья. Запуск был произведён с борта фрегата "Адмирал Горшков", прямым попаданием уничтожена цель в Белом море. Известно, что новейшее оружие рассматривается как противокорабельная ракета и предназначается для уничтожения больших вражеских кораблей, находящихся на расстоянии до тысячи километров. По некоторым данным, настоящая дальность "Циркона" составляет две тысячи километров.

"Это была впечатляющая демонстрация силы", — пишет The Sun, напоминая, что ранее "Циркон" запустили с атомной подводной лодки, что "усилило доверие к её возможностям после того, как Россия заявила", что ракета "способна уклоняться от всех западных противоракетных средств".

"Сармат", или "Сатана-2"

Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" с тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Ракетой, которая "совершенно ломает всю систему противоракетной обороны США", военный эксперт Яков Кедми назвал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", известную на Западе как "Сатана-2". Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал ракетный комплекс пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой ракетой основой российского ядерного щита на ближайшее десятилетие. Предстоящие в 2022 году испытания в случае успеха обеспечат боевое дежурство в составе командного пункта и нескольких шахтных пусковых установок.

Ядерные торпеды "Посейдон"

Океанская многоцелевая система "Посейдон". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В июне Россия спустила на воду крупнейшую за последние 30 лет подлодку "Белгород", которая способна уничтожить целый город. Она является первой лодкой – носителем беспилотных подводных ядерных торпед "Посейдон", которые британские СМИ окрестили оружием Судного дня. В составе океанской многоцелевой системы "Посейдон" будет четыре подлодки-носителя, каждая из которых будет оснащена как минимум шестью суперторпедами. Систему планируют развернуть к 2027 году.

ЗРК С-500

Фото © YouTube

С-500 "Триумфатор-М" ("Прометей") принят на вооружение. Об этом 16 сентября 2021 года сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Основная задача комплекса — борьба с баллистическими ракетами средней дальности: самостоятельный перехват БРСД с дальностью пуска до трёх с половиной тысяч километров, межконтинентальных баллистических ракет. В комплекс задач системы входит и уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА; ликвидация низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ. Тактико-технические характеристики С-500 относят к первому поколению систем ПКО — противокосмической обороны.

Путин первым сформулировал идеологию противостояния глобализму

В ходе выступлений на площадках Давосского форума и Валдайского клуба Владимир Путин обозначил тезисы идеологического противостояния традиционного общества, которым является Россия, и концепции, которая негласно правит бал на Западе, — "Великой перезагрузки" глобалиста Клауса Шваба. Речь идёт о глобальной перестройке мировой экономики в пользу якобы более экологичной и социально ориентированной модели развития.

Президент сказал, что мир настиг цивилизационный кризис, а существующая модель капитализма себя исчерпала. Он высказался и о западных ценностях, которые зачастую находятся "на грани преступления против человечности". Говоря о России, Путин отметил, что страна будет развиваться в соответствии с принципами разумного консерватизма. Европа, услышав об отказе от глобалистских принципов, назвала это окончанием "бракоразводного процесса" России и Запада, а по сути запустила холодную войну 2.0.

Проводник "четвёртой промышленной революции" говорит в своих книгах об освобождении капитала от издержек социальных выплат в результате развития онлайн-платформ, роботизации, которые вытеснят человека из сферы производства. Тотальный контроль над человечеством будет принадлежать искусственному интеллекту. Согласно этой концепции, человечество должно разделиться на два вида — победителей (радикально улучшенных при помощи генной инженерии) и проигравших. И места национальным государствам там не останется — власть перейдет к ИИ и ТНК

Противостояние Запада и России давно перешло из сферы военно-стратегической и экономической в идеологическую. Мы вернулись к фазе холодной войны, которая существовала до 1991 года. Хотя теперь линии разделения будут иными, считает военный эксперт Константин Сивков. Они пройдут по зонам отчуждения между сторонниками глобалистских идей и традиционных обществ. Эта тенденция уже охватила весь мир. То же самое мы наблюдаем в Европе: партии "Альтернатива для Германии", "Национальное объединение" с Марин Ле Пен и сторонники Трампа в США. Если вспомнить, что большевиков в июле 1917 года было меньшинство и они считались маргинальной партией, то позиции пока равны.

— Россия сопротивляется глобалистам во главе с Путиным, именно поэтому происходит дискредитация нашей страны во всех отношениях: начиная с военного противостояния, заканчивая правом оставаться русским за пределами страны (дело в отношении русской диаспоры, инициированное ФБР в США), — сказал Лайфу военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, сегодня американское общество расколото. Любые провокации ведут к событиям протестного характера, которые превращаются в погромы. Например, оправдание отстреливавшегося от нападений в ходе массовых демонстраций движения Black Lives Matter молодого человека. Суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве двух человек Кайла Риттенхауса (Kyle Rittenhouse). Его дело прогремело на всю страну. Общество разделилось на два лагеря: часть американцев считает его массовым убийцей, часть уверена, что он не превысил пределов допустимой самообороны. Чернокожие активисты считают оправданного линчевателем и убийцей и собирают демонстрации.

Можно презирать предупреждения утопистов о "новом дивном мире", смеяться над Хаксли, Оруэллом и Азимовым, но если уже ваши дети не будут понимать, зачем им ядерное оружие и военный бюджет, значит, идеологическая война проиграна. Первым о ведении ментальной войны против России заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий. Он считает, что современный мир столкнулся с призраком системного кризиса и коллапсом моделей развития. Глобалистскими структурами давно уже ставится вопрос о "демонтаже мироустройства, основанного на национальных государствах".

