Как живет закрытый русский город посреди казахской степи. Фотограф Евгений Золотухин

Пока рядом запускают ракеты, в самом городе жизнь напоминает кадры из постапокалиптического кино. Кажется, время здесь остановилось где-то в 60-х, когда Гагарин полетел в космос.

Байконур находится в Казахстане, но отгорожен от этого государства бетонным забором. Секретный космический испытательный полигон вместе с городкам, где будут жить испытатели, начали строить зимой 1955 года.

Причем секретность была такая, что ради введения в заблуждение американцев в нескольких сотнях километров от стройки существовала и другая: там возвели нечто вроде муляжа космодрома, который просуществовал еще несколько десятков лет. Первые годы населенный пункт был поселком Заря, затем поселком Ленинским, затем городом Ленинском и уже только в 90-е официально стал называться городом Байконуром.

После распада СССР Байконур стал территорией Казахстана, но Россия взяла в аренду всю территорию космодрома вместе с городом до 2050 года. Поэтому сейчас Байконур обладает статусом города федерального значения Российской Федерации.

При этом мэр города назначается совместным решением президентов России и Казахстана, также в городе параллельно работают казахстанские и российские школы и больницы.

Байконур находится в далекой степи Казахстана, но от остального Казахстана он отгорожен бетонным забором. Попасть в город можно через контрольно-пропускные пункты или с местной пропиской, или получив разрешение, или же через дырку в заборе.

Последним способом активно пользуются, например, верблюды. Животные через дыры в заборе заходят с территории Казахстана и свободно гуляют по центральным улицам секретного города.

Дошло до того, что недавно в городе был создан специальный отряд, который прогоняет из города незаконно находящихся в нем верблюдов.

На фото ниже типичный верблюд-нелегал на территории Байконура. Новые дома в городе давно не строят, хватает старых. Здесь можно достоверно ощутить ту атмосферу, которая царила во времена первых полетов в космос. С тех пор тут не изменилось ничего. Перед своим полетом Гагарин гулял по этим улочкам. Байконур можно назвать настоящим музеем под открытым небом. Где еще можно встретить такой привет из прошлого?

Обратите внимание на номера, 94-й регион России — это российские машины, зарегистрированные на режимных объектах за пределами страны. Вокруг пустыня, поэтому любые деревья и зелень тут за радость. Живут в городе и граждане Казахстана, и граждане России. Зарплаты в Байконуре небольшие, по словам таксиста, работая в городе, можно получать 10—15 тысяч, когда у работников космодрома зарплата уже в три раза выше.

На такси цена в любой конец города одинаковая, по 40 рублей с человека. В городе практически всё носит имя Королева. Здесь работает несколько школ, причем часть из них принадлежит России и учит на русском, а часть — Казахстану, и обучают там, соответственно, на казахском. Развлечений у детей немного, в основном они копаются в городском песке, тут он повсюду. Для взрослых есть пиво по 30 рублей. Для приезжих в центре города есть большое кафе. В дни запусков ракет здесь целыми днями сидят журналисты и туристы, много американцев. Удивительно, но официантами тут работают только казахи, причем многие слегка говорят на русском, но вот читать не умеют.

«Вы понимаете, что тут написано?» — спросила однажды официантка, глядя на чек с русскими буквами, вышедший из ее терминала. На чеке был написан отказ в проведении операции, такое тут тоже случается часто, не хватает интернета. Пешеходная улица Королева, она же местный Арбат. Приезжие в основном ограничиваются прогулками именно по этой улочке, от гостиницы до вышеупомянутого кафе. Вблизи Байконура протекает река Сырдарья, до реки далеко, и для удобства местных жителей уже ближе к границе города оборудовали зоны отдыха. Когда попадаешь сюда, кажется, что случился апокалипсис…

Дети идут отдыхать, это не шутка, это реальность. Лежаки для желающих загореть. Железная разветвленная палка, из которой льется вода. Так отдыхают в Байконуре.

Еще раз — это городская зона отдыха для горожан, не шутка! Но надо быть осторожным, здесь можно даже утонуть! Вид с зоны отдыха на город Байконур. Городской парк культуры и отдыха порос травой у дома и кустарниками. Вечерами здесь можно снимать фильмы ужасов. В воскресный день в парке не было замечено ни единого человека, но была обнаружена то ли просто закрытая, то ли вообще заколоченная касса.

При этом здесь есть даже время работы, а последнее обновление цен датировано этим годом. Прокатить на аттракционах обещают по 20—40 рублей, но это если вы сможете найти хотя бы одного работника, а тот сможет аттракцион запустить. Нет ни работников, ни посетителей. Покой и умиротворение. Интересно, когда в последний раз здесь ступала нога человека? Кстати, на колесо обозрения расценки не установлены. Может, оно и к лучшему. В Байконуре нет ни одного известного торгового бренда. Как и все остальное, все магазины здесь времен Гагарина… ГУП «Дом торговли». Слава КПСС. Некоторые торговые дома, видимо, настолько известны у байконурцев, что кто-то даже пытается открыть поддельные. Но бдительные сотрудники оригинальных магазинов предостерегают покупателей. Зато посмотрите на цены, здесь все еще коммунизм!

Хлеб по 13 рублей, булочки по четыре! Вообще в байконурских магазинах хорошо! За 50 тысяч рублей здесь легко можно снять двухкомнатную квартиру, правда жить в ней без разрешения на пребывание в городе легально не получится.

Если же приехать и снять квартиру на сутки, то стоимость уже будет от 1000 рублей. На гостиницы же цены в космическом городе по-настоящему космические, стоят они минимум в пять раз дороже квартиры на сутки! При этом и в квартирах, и в гостиницах ремонт и сервис будут соответствовать примерно 70-м годам прошлого века. Город погибает, но до 2050 года, пока Россия арендует его у Казахстана, еще как-то будет стараться дышать. Что будет потом — неизвестно. Пустынные дворы и унылые пятиэтажки. Тлен и безысходность. При этом объявления во дворах говорят, что даже в Байконуре может быть Европа… Еще здесь интересно организованы мусорки у домов — они называются мусорными стоянками и имеют номера. Такие дела… https://photoiskusstvo.info/topics/kak-zhivet-zakrytyj-russk...