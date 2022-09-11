Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Сначала я хочу напомнить первую тему с работами художника:
Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях
Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.
1 сентября на Камчатке, недалеко от того места, где похоронен Александр Попов, наконец-то установили билболрд. Фото Вадиму прислали родные Александра.Появился и первый банер с работой Вадима ОкладниковаНу хоть Камчатка радует! Выкладываю выполненные уже работы с нашими героями.Огромное спасибо человеку за его труд! И будем надеяться, что его работы обретут жизнь на улицах наших городов!
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