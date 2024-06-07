Жизнь Юрия Власова — русского супергероя, которому поклонялся сам Шварценеггер

Юрий Петрович Власов — олимпийский чемпион, политик, писатель и наставник нескольких поколений тяжелоатлетов. Власова называл в числе своих учителей Арнольд Шварценеггер, его считал своим другом Юрий Гагарин, а соперником в политике — Борис Ельцин. Что же мы знаем о жизни человека, которого можно по праву считать настоящим отечественным супергероем?

Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года в городе Макеевке, Сталинской области (сейчас Донецкая). Его отец, советский разведчик, дипломат и журналист, был родом из воронежских крестьян, а мать, работавшая библиотекарем — кубанской казачкой. В годы войны маленького Юру, его брата и маму эвакуировали в Западную Сибирь. Отец не был с ними, так как в это время находился в длительной командировке в Китае. В эвакуации Юра Власов узнал что такое нужда и голод. В 1943 году его организм был настолько истощен недоеданием, что восьмилетний мальчик начал лысеть как старик. В своей книге «Стечение сложных обстоятельств» Власов писал о своем детстве так:

«Я всегда сожалел о том, что годы войны лишили меня полноценного питания. Я вырос бы намного более крепким, если бы не полуголод. Я тяжко переживал недостаток еды, потому что рос бурно, могуче».

Недоедание не помешало Юре вырасти физически крепким. Парень поступил в Саратовское военное училище, где активно занялся спортом. Нет, это не была тяжелая атлетика, с которой мы все ассоциируем Власова — курсант увлекался лыжами, коньками, плаванием, толканием ядра и даже занял первое место на чемпионате Саратова по борьбе. Чуть позднее Юрий получил еще и разряд по легкой атлетике. Юрий Власов с отцом

Штангой парень заинтересовался в 1954 году. После первых месяцев занятий Юрий понял — это его. Тело молодого человека отлично реагировало на тренировки — это была прекрасная генетика, помноженная на железную волю и трудолюбие.

«После первых трех месяцев тренировок в 1954 году — только пригляделся к штанге, еще в робости перед ней — я без натуги стал приседать с двумястами килограммами на плечах. Я мог поднимать силу ног до любого уровня. Сколько ни тренировался, ни разу не было так, чтобы я наткнулся на предел силы в приседаниях».

Очень скоро без зала тяжелой атлетики Юрий не представлял себе жизни. Но, несмотря на постоянные тренировки, курсант не забросил учебу. Стены училища Власов покинул с серебряной медалью и легко сдал вступительные экзамены в Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского в Москве. Юрий Власов среди выпускников академии

За год до поступления в академию Юрий потерял отца. Разведчик Петр Парфенович Власов погиб из-за нежелания идти на компромисс с совестью. Он должен был уезжать в Бирму, но перед командировкой Власова-старшего захотел увидеть сам Лаврентий Берия. До этого всемогущий нарком не раз предлагал разведчику работать лично на него, но всегда получал отказ.

В этот раз Берия поинтересовался здоровьем Власова — он знал, что Петр Парфенович страдает хроническим заболеванием желудка и очень боится рака. Поговорив с разведчиком о здоровье, Берия неожиданно предложил сделать прививку от рака. Инъекцию сделали тут же, в кабинете на Лубянке и уже к вечеру рука, куда вкололи неизвестный препарат, сильно распухла.

Всем было ясно, что Берия отомстил Петру Власову за его отказ и конец близок. Через несколько месяцев после «прививки» мужчина был госпитализирован с легочным кровотечением и вскоре умер от саркомы легкого. Юрий Власов всю жизнь бережно хранил память о своем отце и посвятил ему целые главы в своих книгах.

На свои первые соревнования по штанге Юрий Власов попал по принуждению — его обязало выступить за факультет руководство академии. Молодой спортсмен хоть и пропадал часами в зале тяжелой атлетике, но душа его больше лежала к легкой, а точнее — к толканию ядра. Первый результат Юрия был очень неплохим: жим 80, рывок 75, а толчок 95 кг.

Перспективного легкоатлета переманил в штангисты тренер Евгений Шаповалов, коварно расписав пользу атлетических упражнений для толкателей ядра. Власов постепенно втянулся в систематические тренировки и начал стремительно прибавлять как в силе, так и в мышечной массе.

При этом Юрий продолжал тренироваться нетрадиционно, как большинство легкоатлетов. Ему претили классические силовые упражнения — медленные и с большими весами. Власов предпочитал тренировки динамичные, быстрые, развивавшие не только мышцы, но и координацию, ловкость, прыгучесть. Одним из мировых столпов тяжелой атлетики в 50-х годах был американец Пол Андерсон, по прозвищу «Подъемный кран». В Зеленом театре парка Горького, Андерсон в трех видах собрал 518 кг и ему стоя аплодировали 12 тысяч советских граждан. Власов наблюдал атлета из толпы зрителей и пообещал отнять у гиганта из США чемпионский титул.

Это обещание — одно из немногих, которое Власову не удалось выполнить, причем не по своей вине. Он обошел Андерсона в результатах, но победить не смог — американец, завоевав титул олимпийского чемпиона, неожиданно ушел из спорта, легендарным и непревзойденным.

Кроме спорта Власов занимался литературой. Он писал рассказы «в стол», надеясь когда-нибудь опубликовать. Но времени на писательство катастрофически не хватало — молодого атлета заметили на самом высоком уровне и все чаще приглашали на чемпионаты. В 1957 году Юрий выполнил норматив Мастера спорта и значок ему вручал сам Семен Буденный! В том же 1957 году Власов бьет первый серьезный рекорд — всесоюзный, и получает на соревнованиях во Львове первую спортивную травму, которая будет давать о себе знать всю жизнь. Пострадал позвоночник атлета и боль была настолько сильной, что изменила отношение спортсмена к тренировкам. Он стал осторожным и начал больше внимания уделять технике.

«Страх перед повторением травмы все время присутствовал в посылах штанги с груди. Он страховал неправильным движением на предельных весах, понуждая освобождаться от веса. Он зашифровался в движения. Я полагал, будто подавил его, а он сидел во мне. Власть и страх той боли прошли через все рекорды и преодоления. И в Токио, когда я ослабил волевой контроль, когда посчитал соперника (Леонида Жаботинского) сломленным, а рекорд на штанге — всего лишь рекордом, та далекая боль, уже перекрытая в других травмах другими болями, вроде бы изжитая победами, привела к сбою». Победить боль в 1957 году Власову помогла большая любовь. Встретил он ее в лице художницы Натальи Модоровой, которая однажды пришла в зал, где тренировался Юрий. Девушка хотела нарисовать атлета с фигурой античного божества и так получилось, что украла его сердце. К сожалению, счастье пары было недолгим — Наталья вскоре умерла, успев родить любимому мужчине дочь.

В 1960 году произошло важнейшее событие в жизни Власова — он поехал на Олимпиаду в Рим в составе сборной СССР. Юрий Петрович нес советский флаг при выходе сборной легко, в одной могучей руке. Веса в Риме Власов брал играючи — это был настоящий звездный час советского тяжелоатлета.

В Риме же атлет едва не погубил свою спортивную карьеру, приняв участие с другими спортсменами в распитии бутылки бренди в гостинице. Об этом узнал капитан сборной — Аркадий Воробьев и надежда советской тяжелоатлетики едва не отправился домой. Но в итоге Власова простили, ведь он был единственным, кто мог противостоять главному сопернику советских штангистов — афроамериканцу Джеймсу Брэдфорду. И Власов победил Брэдфорда! Его триумф был настолько грандиозным, что мигом забылась и история с выпивкой и другие промахи Юрия. Он стал героем и сам Брэдфорд помогал его качать! Во время чествования чемпиона его едва не раздели догола, охотясь за сувенирами — кто-то все же стащил туфли, которые позднее всплыли в одном из музеев. Это были драгоценные туфли — в них ходил самый сильный человек планеты. Рекорд Андерсона в 512,5 кг был побит — Власов собрал в сумме фантастические 537,5 кг.

На чемпионат мира 1961 года в Вену Власов приехал уже иконой тяжелой атлетики. Именно там к Юрию Петровичу подвели тощего долговязого 14-летнего мальчишку и попросили чемпиона мотивировать пацана. Наставник юноши боялся, что тот бросит тренироваться.

«Ко мне подошел худой мальчишка. Тренер попросил, чтобы я не дал ему бросить спорт. У него были неудачи на турнирах. Я подумал: елки-палки, нахрена ты ко мне подошел на соревнованиях, не до тебя сейчас. Но поговорили — и он завелся».

Этим мальчишкой был Арнольд Алоиз Шварценеггер, который позднее много раз назовет Власова человеком, который помог ему не отчаяться и стать лучшим из лучших. В 1988 году они встретятся еще раз, когда обладатель всех возможных титулов в мире бодибилдинга Шварценеггер приехал в Москву на съемки «Красной жары». Железный Арни дал себе слово, что не уедет из СССР, пока не встретится с Власовым и ему пришлось даже сдать билеты, так как Юрия Петровича нигде не могли найти. Но встреча состоялась! Впавший в немилость у власти Власов нашелся в скромном атлетическом зале на окраине, куда и заявился Шварценеггер. Арнольд был по-настоящему счастлив этой встрече и подписал Юрию Петровичу фотографию — «Моему идолу…».

Карьера Власова как спортсмена завершилась в 1964 году — он уступил золото на Олимпиаде в Токио другому советскому спортсмену — Леониду Жаботинскому. Свою первую не золотую, а серебряную олимпийскую медаль спортсмен в сердцах выбросил в окно гостиничного номера. После этого он исчез из мира спорта и начал заниматься литературой, политикой и сильно пошатнувшимся здоровьем.

На помосте он появился всего один раз — на первенстве Москвы в 1967 году. Там Власов поставил последний свой мировой рекорд, за что получил 850 рублей. Потом Юрий Петрович окончательно ушел из спорта, но спорт не ушел из Власова. В 70 лет атлет шутя поднимал 185-килограммовую штангу! В в 1996 году Юрий Петрович попробовал стать президентом России и у него не получилось. Известный политик Эдуард Лимонов рассказывал, что Власов мог бы победить на выборах, но ему банально не хватило денег на развернутую предвыборную кампанию. Но на самом деле помешала порядочность. Как и отец, Власов не пошел на компромисс с совестью, что и погубило его как кандидата.

«Да, я участвовал в выборах президента 1996 года и столкнулся с такой ложью и клеветой… Меня неоднократно приглашали в „Президент-Отель“, где был выборный штаб Ельцина. Я мог сделать выбор. Или играть по их правилам, и тогда мне предлагали партию, деньги, высокий рейтинг, широкий доступ в СМИ. Или полная блокада в печати, ноль процентов на всех выборах, очень трудное будущее. И я этот выбор сделал… Тогда за две недели до голосования по стране пустили „Спецвыпуск“ с некрологом, что я умер…». Сложно поверить, что жизнь Юрия Петровича Власова прожита одним человеком. Она слишком насыщена событиями, необычна и великолепна! Чемпион ушел из жизни 13 февраля 2021 года, но оставил после себя учеников, книги, рекорды и добрую память, которую будут хранить еще многие поколения.

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