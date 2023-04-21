Никита Михалков - об опасности внутри России: зреет бунт мигрантов

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В каждом новом выпуске своей программы "Бесогон" Никита Михалков поднимает важные для нашего общества темы. Он не боится задавать острые вопросы, в том числе и власти. Но и сам ищет на них ответы. Нередко эти ответы кому-то могут показаться очень неприятными.

В этот раз одной из тем выпуска, который режиссёр назвал "Одиннадцать друзей Хрюши", стала миграция. Никита Михалков разбирался в вопросе, кому выгодна сегодняшняя миграционная политика в России, в чьих интересах она работает, что делать с пугающим ростом преступности среди "гостей" и почему русские, вернувшиеся на Родину, получив гражданство, оказываются ненужными в своей же стране.

Чужие среди своих?

А поводом для этого разговора стало письмо одной из зрительниц, которое пришло в редакцию "Бесогона". Жительница Выгоничского района Брянской области Наталья Хорошева рассказала свою непростую историю.

В Россию из Донбасса она вместе с мужем и ребёнком приехала ещё в 2014 году. Спустя три года женщина получила гражданство России. И теперь, когда она стала нашей соотечественницей, у неё появились странные проблемы с устройством на работу.

Конечно, работа у ней была с самого начала, когда она ещё и не была гражданкой России, но по каким-то причинам ей пришлось уволиться. И вот, получив гражданство, Наталья решила устроиться на работу в агропромышленный холдинг, куда постоянно требуются сотрудники, рассказал Михалков.

НИКИТА МИХАЛКОВ. СКРИНШОТ/"БЕСОГОН"- YOUTUBE

Женщина прошла собеседование и стала ждать решения отдела кадров. И через несколько дней она узнала, что вакансия уже занята. Такая же история повторилась четыре раза. И тут вскрылась неприятная правда: по указанию учредителей компании на работу в АПХ не принимают выходцев с Донецкой и Луганской областей.

Я с мужем здесь часто сталкивалась с мелкой дискриминацией и смирилась с этим. Если бы не ребёнок, который учится в восьмом классе, плюнули бы на всё и вернулись обратно, - с горечью пишет женщина.

Вы только вдумайтесь: гражданке России отказывают в работе только по месту её рождения. Это что такое, как это надо понимать? Они какие-то "не такие" граждане России? И это, отмечает Никита Михалков, притом что президент Владимир Путин неоднократно требовал, чтобы наших соотечественников, приезжающих с Донбасса, окружали особой заботой:

Особое внимание следует уделять тем людям, которые прибывают в Россию с Украины, из Донецкой, из Луганской народных республик. На сегодня их уже порядка миллиона человек. В том числе свыше 100 тысяч детей. Я прошу Генеральную прокуратуру оказывать людям правовую помощь, защищать их права. В том числе рассматривать обращения пострадавших в максимально короткие сроки. Людям и так тяжело, помогайте им.

И ведь Наталья Хорошева – она уже не беженка, она полноправная гражданка России, которая сталкивается с необъяснимой дискриминацией. Что это такое, почему так происходит?

Это территория России. И не принимать на работу человека, приехавшего, допустим, из Луганска – это все равно что не принимать на работу человека, приехавшего из Омска или из Пермского края, потому что они приехали с этих территорий,

- не скрывает негодования Никита Сергеевич. А ведь у нас уже почти 20 лет, с 2006 года, должна работать программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, напомнил режиссёр.

Но на деле получается странное: переехав в Россию и получив гражданство нашей страны, люди сталкиваются с таким отношением, что готовы вернуться обратно. Так ведь ещё и само гражданство получить надо, а тут тоже немало проблем.

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Мы русских вернуть не можем..

Эту тему неоднократно поднимали и в студии Царьграда, эксперты говорили о том, что в Концепции государственной миграционной политики несколько лет назад появились какие-то послабления для создания "благоприятных условий переселения в Россию и получения гражданства лицами, владеющими русским языком и близкими нам по ментальности и культуре". Понятно, что речь, прежде всего, идёт о русских. Но открыто об этом сказать почему-то постеснялись.

Более того, в конце 2021 года правительство написало негативный отзыв на законопроект первого зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о репатриации наших соотечественников на Родину. Одно из возражений – термины "репатриация" и "репатриант" отсутствуют в миграционном законодательстве, а понятие "соотечественник" якобы "не учитывает ряд категорий указанных лиц и тем самым сужает их возможности".

Сегодня остаётся всё та же проблема: нередко русским людям с Украины, из Белоруссии или других стран получить гражданство значительно сложнее, чем любому мигранту, готовому заплатить несколько сотен тысяч рублей за паспорт России.

Никита Михалков в "Бесогоне" по этому поводу приводит слова журналиста Андрея Медведева:

Мы русских в Россию вернуть не можем. Они хотят, они мечтают приехать к нам – из Центральной Азии, из Европы. А мы их шлём… Вместо закона о репатриации мы устраиваем русским людям прожарку в миграционной системе, когда русские вынуждены доказывать, что знают русский язык, и это у них не получается. У меня сейчас в работе обращения от людей, которые пытались вернуться в Россию из Европы. Они были вынуждены уехать назад, потому что их чиновник наш сожрал. При нашем отношении к нашим же людям, при миграционной политике, выгодной только разным бизнес-лобби, но не государству, никто, ни один специалист в Россию не поедет.

И действительно, об этом тоже много говорилось в эфире Царьграда, у нас в России волею определённого круга лоббистов сложилась странная система, при которой искусственно стимулируется приезд в нашу страну не носителей русского языка, русской культуры , русской истории, русских традиций, а людей, чуждых всему этому, которые приезжают к нам только на заработки.

И им не нужен ни русский язык, ни русская культура, ни русская история. Более того, многие из них даже и не собираются постигать всё это, им не интересны ни наши традиции, ни устои страны, в которую они приехали. При этом никто не заставляет их менять свою веру или отказываться от своего языка. Напротив, государство не препятствует созданию национальных диаспор.

Согласитесь, что государство, которое идёт навстречу этим людям, тоже имеет право на то, чтобы требовать от них, чтобы они учили русский язык, говорили на нём, понимали его, с уважением относились к традициям, к культуре и к истории страны, в которую они приехали. Притом в других странах это требование государства выполняется довольно жёстко,

- отметил Михалков, напомнив недавнюю историю, случившуюся в Индонезии с русским блогером Юрием Чиликиным, которого из-за фото с оголёнными ягодицами, сделанного на фоне священной горы Агунг, депортируют из страны. Причём до этого ему придётся пройти церемонию подношения даров богам, чтобы усмирить их гнев.

Ещё Никита Сергеевич упомянул историю с девушками-эскортницами с Украины, которые в 2021 году устроили групповую фотосессию в стиле ню на балконе гостиницы в Дубае, за что им грозил и штраф, и тюремное заключение, и, конечно, депортация без права въезда в страну в будущем.

Мигранты не знают даже русского языка, не то что историю

Почему же у нас иначе? Понятно, что в стране не хватает рабочих рук, продолжил режиссёр, что мигранты приезжают и выполняют ту работу, которую многие выполнять не хотят или не могут. Но, с другой стороны, как можно смириться с тем, чтобы человек, сдающий абсолютно элементарный экзамен на знание русского языка и истории России, с трудом прочитав вопрос "Кто прославленный полководец Великой Отечественной войны", выбирает.. рисунок флага России. То есть он даже не понял самого вопроса!

ЭКЗАМЕН НЕ СДАН - И ЭТО ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ. ФОТО: АГН "МОСКВА/НИКЕРИЧЕВ АНДРЕЙ

Казалось бы, 74 года, до развала СССР у нас была одна история и в Великой Отечественной войне участвовали все республики. Но выяснилось, что в школах отделившихся стран историю преподают по-новому.

Никита Сергеевич приводит очень интересное замечание об учебниках истории в странах ближнего зарубежья научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова:

292 раза в учебнике по истории Узбекистана упоминается о "русском колониализме". Нет термина "Великая Отечественная война", есть термин "участие той или иной республики во Второй мировой войне". "Сталин – такой же преступник, как Гитлер", и так далее. На Украине начиналось с этого же. Мы должны сегодня обратить внимание на наших соседей.

Так что удивляться тому, что мигрант не знает великих полководцев времён Великой Отечественной войны, смысла нет. Но абсолютное незнание русского языка – как быть с этим?

Права у мигрантов есть, а обязанностей нет. Почему такая несправедливость?

Конечно, работодателю, по большому счёту не так важно, знает ли человек, который переносит камни, копает землю или мешает бетон, произведения Пушкина или Чехова. Но, с другой стороны, тот работодатель, который берёт на работу этого человека, он должен делить ответственность за него. И за поступки, которые могут быть совершены именно из-за незнания ни правил, ни законов, ни языка, ни традиций, подчеркнул Михалков.

А потом мы видим, как люди, уже совершившие преступление, вынуждены с трудом читать по шпаргалке тексты, смысла которых они тоже, может быть, не очень понимают. Они не могут объяснить на русском языке, что они сделали. И какой смысл тогда в их извинениях, которые они тоже прочли по бумажке?

Но ведь посмотрите, какая возникает несправедливость, продолжил Никита Сергеевич: человек, который приезжает в нашу страну и получает гражданство, он же получает и все права, которые имеет гражданин нашей страны. Но получается, что права-то он имеет, а обязанности, знание языка, культуры, законов – они размыты.

Из слов начальника Управления общего образования Администрации Обнинска Татьяны Волнистовой мы узнаём следующее: "Из 15 тысяч городских школьников у 2099 русский не является родным. Это каждый седьмой. И учителя отмечают, что они владеют им на очень-очень слабом уровне".

Опасность, о которой уже кричат: внутри России зреет грозная сила

И ещё один момент, на который обратил внимание режиссёр: человек, получивший российское гражданство, имеет право получить разрешение на приобретение огнестрельного оружия. Очень интересный результат опроса, который проводили среди мигрантов, приехавших из Средней Азии. Вот что об этом говорит член СПЧ Кирилл Кабанов:

Одной из структур государственных были проведены опросы среди мигрантов и граждан Средней Азии. Один из вопросов звучал так: "Готовы ли вы с оружием в руках отстаивать свои национальные, культурные и религиозные ценности на территории Российской Федерации?". 40% сказали, что да.

То есть 40% мигрантов из Средней Азии готовы с оружием в руках бунтовать, защищая свои религиозные или национальные интересы, подчеркнул Никита Михалков. Притом это только те, кто признались. Наверное, этот процент больше – кто-то просто промолчал.

А это значит, что внутри России зреет очень серьёзная сила, которая может быть направлена против страны. Мало того, она не возникает ниоткуда. Это результат школьного обучения в тех странах, откуда приезжают к нам мигранты.

И все эти факты подтверждаются статистикой, которую привёл глава СКР Александр Бастрыкин:

В России за 2022 год на 10% выросло число тяжких преступлений, совершённых мигрантами. И эти показатели преступности среди мигрантов стали самыми высокими за последние пять лет.

А если к этому прибавить ту работу по развалу страны, которая усиленно ведётся врагами? Например, фейковые новости о том, что в Специальной военной операции в основном принимают участие представители малых народов, которых отправляют туда вместо русских. Это всё работает именно на желание взяться за оружие, чтобы сопротивляться законам страны. И это очень серьёзно.

А теперь соедините в своём сознании эти два факта, – предложил Никита Сергеевич. – Женщина, интеллигентная, русская, с Донбасса, которая не может получить работу, и ускоренное получение гражданства человеком, который на вопрос о знаменитом полководце тычет пальцем в российский флаг. Что-то тут не смыкается, согласитесь.

Для чего им раздают наши паспорта?!

И плоды подобной политики мы уже видим: сегодня стало известно о страшном преступлении, случившемся в Челябинске, где выходец из Таджикистана, получивший гражданство России по программе переселения соотечественников, стал фигурантом дела об убийстве школьника. Как сообщают СМИ, конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице, где 20-летний приезжий схватился за нож и дважды им ударил 11-классника. Подросток скончался почти сразу.

КИРИЛЛ КАБАНОВ:"ДЛЯ ЧЕГО РАЗДАЮТ РУССКИЕ ПАСПОРТА ЭТИМ ЗВЕРЯМ?". ФОТО: АГН "МОСКВА/АВИЛОВ АЛЕКСАНДР

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов сообщил, что СПЧ берёт эту ситуацию на контроль и не позволит преступникам уйти от наказания.

Для этого у нас раздают русские паспорта этим зверям? Чтобы укреплялись их диаспоры и они резали наших детей на улицах? Есть реальные случаи, когда дети мигрантов уже в дошкольном возрасте угрожают ножом детям и их родителям на детских площадках, чтобы те уступили им качели (я не преувеличиваю и не утрирую), – написал Кирилл Кабанов в своём телеграм-канале.

По его мнению, ещё вчерашних мигрантов, совершивших преступление, после выхода из тюрьмы надо лишать гражданства России с пожизненным запретом на въезд в нашу страну. И с этим сложно не согласиться.

И вот что об этом говорит Никита Михалков: у нас перед глазами есть очень яркий европейский пример, где политики свои руками предали собственные страны, собственную культуру, собственную традицию, а свою трусость прикрыли словами "мультикультурализм".

"Мультикультуризм" как приговор Европе

Когда в 2015 году началась волна массовой миграции, госпожа Ангела Меркель горделиво сказала: Wir shaffen – "Мы справимся". И что? Справились?

Белая Европа, Швеция, ещё некогда образец спокойствия и благополучия: актриса Элин Кранц на волне мультикультуризма снимается в довольно пошлом клипе, воспевающем этот мультикультуризм. В видеоряде она занимается любовью с чернокожим мужчиной и поёт гимн Швеции, призывая: "Смешивайтесь!". И именно она становится жертвой 23-летнего мигранта из Эфиопии, который "правильно" понял законы мультикультуризма. Он напал на 27-летнюю девушку, надругался над ней, убил, а тело выбросил. И не испытал никаких угрызений совести, уверен Никита Михалков (действительно, в суде фигурант заявлял о своей невиновности).

И что сказала по этому поводу шведская полиция? "Мы рекомендуем женщинам не выходить на улицу поздно ночью, просить, чтобы их кто-нибудь подвозил, и по возможности передвигаться по городу группами". Точка.

Хотим ли мы такого в нашей России? Конечно, нет. Значит, надо бороться против засилья мигрантов, против того, чтобы на территории наших городов формировались этнические анклавы, за то, чтобы русские могли чувствовать себя хозяевами своей страны.

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