"Гарантии безопасности США" и выступление генсека НАТО ставят крест на любых переговорах.

Пока все обсуждают Эпштейна и весь ад, который вскрыли его файлы, западные СМИ сообщили о гарантиях для Украины, которые готовы предоставить США, а вслед за этим выступил генсек НАТО Рютте, который с трибуны Верховной Рады Украины заявил, что «как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились».

Собственно, оба события еще раз, в сотый или тысячный, ставят крест на любых переговорах, снова все подводя к капитуляции России или подготовке уже полномасштабной войны с Западом.

На днях стало известно, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мира между Москвой и Киевом. Об этом пишет Financial Times. Речь идет о порядке реагирования на срыв договоренностей. Согласно плану, «скоординированный ответ» США и европейских стран будет в случае постоянных нарушений условий соглашения со стороны России.

Реакция последует в течение 24 часов и должна начаться с дипломатического предупреждения и неких ответных действий украинской армии. Если боевые действия продолжатся, план предусматривает вторую фазу — вмешательство «коалиции желающих».

Если же эскалация конфликта перерастет в масштабное наступление, то через 72 часа после первого нарушения перемирия начнутся скоординированные военные действия поддерживаемых Западом сил с привлечением американских вооруженных сил.

Отдельно там указывается размещение войск НАТО на границе России. Конкретно там хотят стать французы и британцы. США же будет их прикрывать с воздуха. Эти планы подтвердил во время выступления и Генсек НАТО Рютте, который не только сообщил о том, что как только наши согласятся на капитуляцию, а ничем иным это назвать нельзя, то НАТО тут же введет свой контингент.

Также он признал, что "независимые арбитры" этого конфликта напрямую воюют с нами. По словам Рютте, рассказывает блогер Живов , НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине и параллельно с этим оказывать давление на Россию, а на данный момент альянс дал Киеву 90% средств ПВО с лета прошлого года, а также 75% ракет из списка потребностей Украины.

Собственно, после публикации "гарантий" и заявлений Рютте поездки в Абу-Даби теряют смысл, ибо ничего с таким подходом Россия не примет, потому что:

1. В гарантиях безопасности нет ни единого упоминания действий, если агрессию в виде обстрелов или атак БПЛА будет проводить Украина. Априори в Киеве сидят "светлые эльфы, которые ни за что". То есть, России предлагается молча терпеть удары вдоль 2 тыс. км своей границы и не отсвечивать. Или платить Украине/НАТО, чтобы те сегодня не били. Но без гарантий.

2. Повторимся – один из главных поводов для этой войны стал возможный ввод войск НАТО и их вооружений. Теперь нам предлагают его опять. Для России это неприемлемо, ибо станет подготовкой для новой, уже полноценной войны с НАТО.

Последующие выступление главы НАТО только подтвердило, что мирный договор с Россией им нужен исключительно с целью подготовки для большой войны и ничего больше.

Какие шансы после этого, что Россия согласится на эти условия? Правильно – никаких.- отмечает РИА "Катюша"

Заявление Рютте относительно того, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине сразу же появятся западные вооруженные силы, сводит весь переговорный процесс к нолю.

С такой позицией коллективного Запада до мирного соглашения ситуация просто не дойдёт.

Присутствие иностранных военных контингентов на сопредельной территории для России – неприемлемо.

Выходит, что Рютте и партнёры не оставляют выбора ни нам, ни Украине.

Украинцы и далее будут терпеть лишения и покрывать своими жизнями интересы нелегитимной власти и её спонсоров, а мы продолжим достигать целей спецоперации военным путём, — написал военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

Между тем закончились очередные переговоры в Абу-даби. Реакция 6.02.2026 Абу-даби как Анти-ялта, или немного о национальности «духа Анкориджа» - представляет РИА "Катюша"

Если попытатьcя коротко охарактеризовать происходящее в России в последнее время, и при этом воздержаться от табуированной лексики - можно свести все к слову: «приплыли». Причем сразу и во внутренней, и во внешней политике.

Начнем с первой: когда ты внутренне собран, враг, как собака, это чувствует, и опасается. А когда – наоборот, любая Эстония может захватить твои торговые корабли. Так вот, во внутренней политике у нас торжество плова, в смысле, Год единства народов России. Просто посмотрите видео и сделайте выводы –они многое объясняют. В т.ч. и некоторые последние новости, вроде отставки одного из самых влиятельных представителей «питерских силовиков» Сергея Иванова. А еще у нас случился Максим Орешкин. Бывший минэкономразвития, которого Блумберг называл любимчиком Путина, выступил " с апологетикой цифро-трансгуманизма, тем самым подтвердив сомнительную славу своей alma mater, кудринско-грефовского Центра стратегических разработок как автора концепции государства как цифровой платформы.

Между тем, Россия, которую власть предержащие пытаются лишить национальной субъектности, воюет с Антироссией, и терпит лишения, многие из которых запрограммированы ошибками и недоработками московских начальников. То же отключение «Старлинков» над Малороссией, оставившее без связи и лишившее наши ВС преимущества в тяжелых ударных дронах - абсолютно прогнозируемый и ожидаемый ход врага, о котором в последние два года не говорил только ленивый. Но на «верхних этажах», где дух Анкориджа поселился задолго до того как название этого городка на Аляске стало нарицательным, эти сигналы не воспринимали. Кстати говоря, украинский режим, при всей его мерзости и внешнем управлении, научился правильно использовать своих цифровиков, а у нас наоборот: цифровики используют государство.

Даже за лужей уже пытаются цифровизацию частично притушить. Руководство одного из крупнейших маркетплейсов Amazon сообщило, что закрывает свой платежный инструмент Amazon One tech, сканирующий биометрию (ладонь) клиентов для оплаты товаров.

Прекращение использования является ответом на ограниченное использование устройства клиентами”, - говорится в заявлении представителя Amazon, отправленном по электронной почте.

А у нас, тем временем, биометрию в магазинах и на транспорте внедряют все активнее. Тот факт, что почти никто не хочет ей пользоваться, цифросекту ничуть не останавливает. Оказывается, и рыночники способны прислушиваться к сигналам от потребителей, на которых они наживаются. Но в нашей стране это правило почему-то пока не работает.

Во внешней политике все также. Вчера была годовщина начала Ялтинской конференции 1945 года, на которой Сталин с Рузвельтом и Черчиллем обсуждали послевоенный мировой порядок. Сравните с достижениями- 2026, с организованными американскими евреями переговорами в Абу-даби (с кем и о чем там разговаривать?), с клоуном Рютте с ультиматумами на трибуне все еще не снесенной Верховной Рады и вбросами СМИ о подготовке интервенции НАТО на Украину и полномасштабной войны. А еще вчера закончился ДСНВ, бывший одной из последних юридических гарантий безопасности мира. Президент Путин вызвался - было исполнять его и после окончания - но США проигнорировали и это предложение. Немудрено: Запад, как и Восток, понимает только палку, и договаривается только с тем кто способен этой палкой ударить (не путать с владением палкой –это другое).

Павел Кухмиров, Донецк (специально для РИА «Катюша»):

Тем временем, пока в Москве "демонстрируют верность духу Анкориджа" в ответ на захваты эстонцами судов, идущих в Россию (рассказывая, что ни "шли не под нашим флагом" и неубедительно угрожая использовать военный флот для охраны теневого), не такой уж и большой Иран показательно "идёт другим путём". Вчера иранские военные задержали в Персидском заливе два нефтяных танкера из-за "подозрений в контрабанде топлива". Об этом 5 февраля сообщило иранское агентство Fars.

«Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два судна, занимавшиеся контрабандой топлива, вблизи Персидского залива» — сообщают в Тегеране.

Отмечается, что в ходе досмотра судов было обнаружено более 1 млн литров топлива. Кроме того, 15 задержанных членов экипажа были переданы в суд Ирана.

А накануне, 3 февраля, вообще сообщалось о попытке иранских военных катеров задержать танкер, шедший под флагом США в Ормузском проливе на северо-западе Индийского океана. Причём, даже не в территориальных водах Ирана.

Стоит заметить, что Ирану понимание необходимости именно такой линии поведения с "дорогими партнёрами" далось очень дорого: ценой убийства президента страны (и ключевой части политического руководства Ирана), 12-дневной войны (и убийства почти всего военного руководства страны), военно-политической катастрофы в Сирии и устроенного "партнёрами" кровавого внутреннего мятежа. А до этого иранские элиты тоже упорно игрались в "договорнячок животворящий" и "демонстрировали договороспособность". У них там был свой "дух Анкориджа". А потом их начали убивать.

Вопрос: неужели и у нас поумнеют только уплатив ТАКУЮ цену?

Честно, нам хочется проснуться и прочитать в новостях что Россия начала уничтожать американские спутники, объявила бесполетную зону, потопила/сбила каких-то натовских подсвинков, провела какие-то диверсии в отношении командных центров врага, пусть даже и под чужим флагом, хотя бы разорвала контракты/ дип.отношения и др.-но, увы: пока таких новостей нет. Надеемся, что пока. И еще: без Божьей помощи нам не обойтись. И многонационалы с цифровиками тут точно не помогут. Только закопают страну.

.

.

.

.

.

.