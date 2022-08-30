Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сорокин Владимир
    Это не Эра Рыб. это время когда все делалось по указке Запада, и модель управления оттуда слизана, да еще с нашим Рус...«Посмотрите на Се...
  • Николай Гончаров
    Спасибо за эти фото!!! Спасибо за защиту Донбасса и России!Некоторые фото с ...
  • Ирина Черных
    Проблема чиновников, о которых говорит Михаил Делягин, заключается в том, что они выросли, сформировались и заняли св...«Посмотрите на Се...

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19

Небо ДонбассаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19В ТГ каналах появились вот такие посвящения нашим героям.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Я не знаю авторов стихов, но народ уважает и любит своих героев.  А тем временем в стране 404 уничтожают память своих и наших предков. 20 августа в Закарпатье снесли очередной памятник Советскому солдату.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19И в то время, когда они крушат памятники, наши восстанавливают.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19И ставят новые памятники, но уже современникам, отдавших свою жизнь.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19В ДНР начался очередной этап восстановления мемориального комплекса Саур-Могила. На месте реставрации памятника побывал корреспондент "Известий" Александр Сафиулин.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19По словам журналиста, участие принимают не только художники-реставраторы, но и множество рабочих разных специальностей:
"Электрики прокладывают коммуникации, другие рабочие сейчас занимаются укладкой плитки, третьи строители, например, обрамляют отреставрированный памятник плитами".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Восстановительные работы идут полным ходом, несмотря на возникающие сложности. Так, например, чтобы установить освещение, специалистам приходится бороться со скальными породами.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Корреспондент отметил, что памятник был практически целиком разрушен после событий 2014 года, и сейчас его восстанавливают буквально по деталям — рабочие собирают элементы конструкции, привезенные с литейного цеха, как мозаику.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19https://t.me/izvestia/99683

 

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Вот такими билбордами встречает Мелитополь всех гостейНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Вот такими билбордами встречает Мелитополь всех гостей. 

Назван в честь героя

На Черноморском флоте прошла церемония присвоения патрульному катеру П-415 почетного наименования «Андрей Палий».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Андрей Палий погиб под Мариуполем в ходе выполнения задач специальной военной операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19В церемонии приняли участие родственники Андрея Николаевича, сослуживцы и члены экипажей кораблей флота, а также командование флота и руководство города. https://t.me/mod_russia/18873

Ох уж этот коварный российский многонационализм.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19В украинском и западном сегменте обсуждают способ, которым этнические подразделения ВС РФ научились бороться с радиоэлектронной разведкой ВСУ.
Зарубежные обозреватели с сожалением отмечают, что тувинские подразделения, бравшие Лиман, кодировали свои переговоры, разговаривая между собой на тувинском языке, чтобы их передвижения и планы не вскрыл противник. https://t.me/radioARBAT/16142

МОО Вече закуплено и едет по назначеню более 100 единиц беспилотников: Мавик 3, Мавик 3 мини, Энтерпрайз Адвансед и другие.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19В настоящее время сбор продолжается - идет большая закупка тепловизионного оборудования. Для большой закупки тепловизоров необходимо собрать еще 30 млн.

Реквизиты МОО Вече (https://t.me/MOOVeche) для помощи защитникам Донбасса и подразделениям ВС РФ:
Карта Сбера 5469380039842876 Игорь К.
Карта Сбера 4276380166806872 Владимир О.
и по номеру телефона +79037001243 Владимир О. или по этому номеру через СБП.
ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811

По всем вопросам: пишите на почту OrlovLDNR@yandex.ru или по телефону +79037001243 (вотсап или телеграм) или  +79060372855 (вотсап или телеграм @Ispanecw) Пишите нам в наш чат-бот @WarDonbass_Bot - мы всегда на связи.
https://t.me/boris_rozhin/60894

Собран очень большой груз техники для фронтовых подразделений, включая 77 тепловизоров. И не только. 100 цифровых и 500 обычных раций. И т.д. и т.п.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Всем читателям канала, кто помогал собирать на этот груз большое спасибо.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Межрегиональная общественная организация Вече оказала помощь в том числе и 810 бригаде морской пехоты Черноморского флота ВС РФ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Фото на память, много чего привезти получилось. Спасибо вам всем огромное!
https://t.me/katya_valya_dnr/1387

Работают и другие волонтеры.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Спасибо нашим самым лучшим в мире читателям и отважной Насте Михайловской за электрокардиографы, аквадистиллятор, оборудование для рентгенодиагностического кабинета.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19

Боксер Денис Лебедев привез коптеры и каски бойцам Народной милиции ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19"Мы приехали в 3-ю отдельную бригаду спецназначения и точечно, в чем ребята нуждались, то и привезли. Сегодня в таком объеме: нужно будет — еще привезем", — заявил Лебедев.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Это уже 13-я доставка груза, сформированного по результатам сбора в проекте "Все для победы!".

Расчетам лучших курсантов, на отлично сдавших зачеты, были вручены беспилотные летательные аппараты.

С тех пор, как в мае посетил учебный центр (https://t.me/pushilindenis/2226) по управлению беспилотными летательными аппаратами, в нем подготовлено уже  нескольких сотен специалистов. Начальник центра с позывным Инок характеризует их как грамотных, очень дисциплинированных и мотивированных ребят, которые рвутся в бой применять полученные знания.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Недавно состоялся очередной выпуск республиканского центра – он теперь носит имя Героя Донецкой Народной Республики и Российской Федерации Владимира Жоги.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Расчетам лучших курсантов, на отлично сдавших зачеты, были вручены беспилотные летательные аппараты.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Желаю выпускникам как можно эффективнее применять полученные знания и навыки. Успехов в боевой работе! https://t.me/ssigny/38848

Медики
Видео (просто нажмите на ссылку): https://zen.yandex.ru/video/watch/62e0dbc7de60cc0b8110b0c2

Врач Антон НовиковНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19- Почему поехали на Донбасс?
- Чувство невыполненного долга с 2014-го года.

Врач-травматолог из Нижнего Новгорода объясняет, почему он бросил привычную жизнь и отправился помогать медикам на Донбасс.

Фельдшер медицинского отряда 1-го армейского корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики Максим ПеровНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Максим Перов в мирной жизни заведовал стоматологическим отделением городской больницы. С первых дней специальной военной операции в рядах добровольцев помогает союзным силам освобождать Донбасс. Сменив белый халат на полевую форму, Максим в первое время чувствовал себя непривычно, но в дальнейшем быстро освоился.
Начинал служить в Херсоне, где на блокпостах на въезде в город нёс службу с оружием в руках. Приходилось оказывать первую помощь раненым.
Позднее Максим был прикомандирован к медицинскому подразделению, где сейчас занимается тем, что умеет делать лучше всего – лечить людей.
Среди его пациентов как военнослужащие, которые приезжают с передовой, так и мирные жители, нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи.

Медик МашаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19"Мы русские и всё должно быть едино. Мы не Украина. Мы никогда ей не были"

Начальник медслужбы батальона НМ ЛНР с позывным "Маша" рассказала о работе военного медика, полевой романтике и объяснила единство Донбасса и России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19"Когда мой ребенок первый раз заплакал под обстрелом, тогда я поняла, что я пойду. Родители поддержали мое решение полностью", — поделилась она с корреспондентом "Известий" Мурадом Магомедовым.
Женщина рассказала, что основная задача военного врача — довезти до скорой. Кроме того, она сама звонит близким погибших и раненых. При этом сами медики часто становятся целью для ВСУ. Украинские националисты пытаются не подпускать их к раненым, обстреливают медицинские машины. https://t.me/izvestia/99264

Позывной ДокторНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Младший сержант-фельдшер с позывным "Доктор" рассказал корреспонденту "Известий" Мураду Магомедову о том, какие ранения чаще всего встречаются, как оказывается помощь и сколько  человек он уже спас.
Как только случается какое-то ЧП, бригада медиков немедленно спешит на помощь, если нужна госпитализация — эвакуируют. Также они ежедневно узнают у военных на позициях, кто нуждается в медосмотре и в медикаментах.
"При обстрелах идет именно взрывное ранение, осколками повреждаются мягкие ткани, бывает кости. Пулевые бывают, но редко", — рассказал фельдшер.
Врачи спасают и мирных граждан, у многих нет возможности достать нужные лекарства для лечения. Помощь оказывается всегда, когда это возможно. Каждый "прием" зафиксирован. Всего, по словам "Доктора", он спас уже примерно 100 человек.

В Мариуполь прибыла новая бригада тульских врачейНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19И это только маленькая часть. А сколько их, таких вот медиков, вытаскивают наших бойцов и мирных жителей с края!

В Киеве сотрудниками СБУ убит священник Сергий Тарасов, известный пророссийскими взглядами.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, ссылаясь на данные дочери погибшего Анны.
По словам Анны, к ним домой ещё 16 марта ворвалось около двенадцати сотрудников СБУ (https://t.me/ssigny/11582). Они предъявили священнику обвинение в «измене родине», хотя он не был госслужащим и присяги Украине не давал.
Спустя несколько дней, 22 марта, по данным родственников, Тарасов был убит. Однако о смерти близкие узнали не сразу.
Семья наняла адвоката, тело отца нашли только в конце мая в одном из моргов Киева, где сообщили о том, что его привезли ещё два месяца назад.
Фролов заключает:
"Я лично знал о. Сергия, заштатного клирика УПЦ, он исповедовал историческую правду о том, что малороссы и белорусы — это русские, и боролся с процессами отделения УПЦ от Русской Церкви. За одно это его убили" https://t.me/ssigny/37346

Военные священники прибыли в Харьковскую область в расположение воинских частей Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операцииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19 Военные священники освятили стяги с изображением святого князя Дмитрий Донского и передали их бойцам передовых подразделений.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19 Точного срока своего пребывания на передовых позициях российских войск отцы не называют. «Будем столько, сколько нужно, сколько будет нужна наша помощь, поддержка, молитва», - подчеркивают они.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19 Кроме того, духовные наставники посетили кафедральный собор (построен в 1826 году) в городе Изюме, который несколько месяцев находился на линии соприкосновения. В один из дней во время проведения службы в храм было несколько прямых попаданий снарядами артиллерии ВСУ. https://t.me/mod_russia/18318

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Священнослужители рассказали о своем восхищении мужеством священников, которые продолжают свое служение в таких сложных условиях.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Военный священникНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Всегда рядом с бойцамиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19

На фото Отец Илья раздаёт крестики бойцам.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Батюшка приехал с гуманитарным грузом для группы "О", да так и остался с бойцами, не смог уехать, чувствует, что сильно нужен.
Отец Илья, спасибо за вашу службу!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Если ты настоящий патриот своей Родины,
Ты будешь убивать своего врага везде, где только встретишь,
Ибо выживший враг завяжет новую войну
И рано или поздно найдет способ убить тебя и твой народ

А.В.Суворов (с)Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19

Немного об артистах.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19

Русский артист Владимир Стеклов.

С КЕМ ВЫ МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ? - вот об этом.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Владимир Александрович, сделавший на территорию несчётное количество заездов и бывший в самых непростых ситуациях, уже может иных младших своих коллег по цеху возить по Донбассу и тыкать носом: «…смотри, вот так воюют, вот так страдают, вот так прилетает, вот так погибают - а ты? Что ты смог сделать даже не для них, а для себя самого, чтоб не выглядеть на их фоне пустым местом?» https://t.me/zakharprilepin/13416

Французский артист Донецкой филармонии Франсуа МодемеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Французский артист Донецкой филармонии Франсуа Модеме, окончивший у себя на родине военную академию, рассказал историю своей жизни и объяснил, почему решил пойти защищать Донбасс в рядах добровольцев.

Стивен СигалНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19"Я русский и это мой дом" – Стивен Сигал о поддержке России на программе Владимира Соловьёва.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Сигал посетил Донбасс. Сигал в Еленовке осматривает осколки ракеты от РСЗО HIMARS, которой были убиты украинские военнопленные.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Стивен Сигал общается с украинскими военнопленными через решеткуНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Актер Джефф Монсон, американский и росссийский актер и спортсмен, снимет фильм о зверствах ВСУ и жителях Донбасса — «За 8 лет до (8 Years Before)»

Андрей Соколов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19«Почему я поддержал спецоперацию? —Это аксиома. Я русский, я вырос в этой стране и помирать буду здесь. Очень много предпосылок было: и "Аллея ангелов", и всё, что творилось всё это время в Донбассе. Если бы этого не произошло, там было бы очень плохо. Вот и все».

Безруков СергейНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Безруков заплатил за учебу своих студентов из Донбасса.

Худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков в этом году будет вести два курса: один во ВГИКе в Москве, другой - в филиале вуза в Ростове-на-Дону, всего 46 человек.
"Это ребята из регионов, ребята, за которых я заплатил. Они все будут учиться бесплатно", - сказал он под аплодисменты актеров своей труппы.
По его словам, донбасские студенты очень талантливые. После учебы они вернутся на родину, чтобы возрождать культуру театра в республиках. https://t.me/c/1524001401/753

Певец ШаманНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Певец "Шаман" напрочь отказался ехать на Евровидение.

РОЛИК

 Российский певец Ярослав Дронов, который стремительно набирает популярность, сказал, что ни за что не поедет выступать на Евровидение.
 «Евровидение»? А что это? Зачем нам конкурс с европейским видением музыки? Я русский артист и с большой гордостью выступаю в своей стране», — заявил Шаман.
 Певец не видит ничего ценного в Евровидении и с тем, какие ценности продвигает этот конкурс.
 Более того, Ярославу неприятно выступать на сцене, где поют бородатые женщины и занимают первые места те, кто политически выгоден.
 Мы поддерживаем. Молодец, Ярослав! https://t.me/c/1524001401/949Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Арт Дмитрий Харатьян выступил в Херсоне на концерте, приуроченном ко Дню флага России.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Он отметил, что приехал специально для того, чтобы поддержать жителей регионаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина в Крыму, выступала для участников спецоперации, которые находятся в госпитале.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Народный артист России Василий Герелло выступил перед пациентами Военно-медицинской академии. Им были исполнены романсы и эстрадные хиты прошлых лет. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Лариса Долина встретилась с участниками спецоперации на Украине, которые сейчас находятся в военном госпитале им. Н.Н.Бурденко в Москве.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Вот такие эмоцииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Артисты ансамбля песни и пляски группировки Отважные выступили перед военнослужащими, участвующими в спецоперации, и жителями Луганска.Они с концертами объезжили многие позиции на фронтеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Юлия Чичерина. Вот она с Донбасса и не выезжает!

Физик Ричард Фейнман о русскихНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Когда выдающегося американского физика Ричарда Фейнмана спросили, может ли выродиться русский народ, он ответил: «Разве может выродиться и исчезнуть народ, которому принадлежит половина всех фундаментальных открытий в науке? Разве может выродиться народ, которому нет равных в культуре, народ-философ, поэт и воин? Нет, русские не просто народ, это целостная великая цивилизация».
(https://t.me/+8LMurxgTnHk1ZDdi)

Снабжение

Регулярные поставки материально-технического обеспечения на передовую являются залогом успешной работы бойцов российской армии. Корреспондент "Известий" Кирилл Ольков показал движение грузовых колонн в Харьковской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Служащие подразделений МТО доставляют на позиции ВС России самое необходимое — вооружение, боеприпасы и топливо. Колонна состоит из нескольких десятков фур, перевозящих тонны стратегических грузов. По прибытии на замаскированные укрепленные рубежи припасы выгружаются и передаются подразделениям.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19

Непрерывное матобеспечение

В местах отдыха личного состава, участвующего в специальной военной операции, подразделения МТО ЗВО проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовываются материальными средствами, снаряжением и обмундированием.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Особое внимание уделено вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19В тыловом районе силами специалистов МТО Восточного военного округа развернуты современные мобильные кухни и столовые для обеспечения трехразовым горячим питанием военнослужащих подразделений. Новейшие полевые кухни позволяют приготовить полноценный обед из трех блюд для 200 человек, в том числе в движении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19В местах дислокации российских соединений и воинских частей организованы полевые банно-прачечные комплексы на автомобилях высокой проходимости. Полевая баня в автономном режиме без дозаправки позволяет помыть более 120 человек.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19В полевой прачечной, оборудованной стиральными машинками, военнослужащие группировки «Восток» могут постирать обмундирование и личные вещи.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19В плотном режиме работают ремонтные бригады.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Ремонт Т-80БВМ в полевых условиях,  в ходе проведения СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Ремонт Т-80БВМ в полевых условиях,  в ходе проведения СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Инженерные войска возводят понтонную переправу.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Установка ремонтными бригадами восточной группировки ВС России дополнительных бронеэлементов и противокумулятивных экранов на БМП-2 в зоне проведения специальной военной операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Тыл тоже работает. Уралтрансмаш передал МО РФ очередную партию восстановленных самоходных миномётов 2С4 «Тюльпан».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Состав с бронетехникой, идущей на ремонт из зоны СВО. Состав охраняется, но солдаты разрешают свободно снимать технику и не препятствуют пассажирам осматривать её вблизи.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19В Одессе в день празднования российского флага, на балконе жилого дома вывесили российский флаг и надпись Одесса - русский город, фото публикуют местные паблики.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Теперь этих смельчаков рьяно равзыскивает СВУ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Тем временем в провинции Фуцзян был замечен тактический Z-автомобиль Dongfeng EQ2050 китайской армии. Китайцы знают с кого брать примерНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Новшества в московском метро. Надеюсь не только в метро.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19Пшеничное поле в Почепском районе Брянской области.

героифото сегодняНовороссияСветлана Митленко
Обсудить

Картина дня

наверх