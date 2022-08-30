Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.19

Небо Донбасса В ТГ каналах появились вот такие посвящения нашим героям. Я не знаю авторов стихов, но народ уважает и любит своих героев. А тем временем в стране 404 уничтожают память своих и наших предков. 20 августа в Закарпатье снесли очередной памятник Советскому солдату. И в то время, когда они крушат памятники, наши восстанавливают. И ставят новые памятники, но уже современникам, отдавших свою жизнь. В ДНР начался очередной этап восстановления мемориального комплекса Саур-Могила. На месте реставрации памятника побывал корреспондент "Известий" Александр Сафиулин. По словам журналиста, участие принимают не только художники-реставраторы, но и множество рабочих разных специальностей:

"Электрики прокладывают коммуникации, другие рабочие сейчас занимаются укладкой плитки, третьи строители, например, обрамляют отреставрированный памятник плитами". Восстановительные работы идут полным ходом, несмотря на возникающие сложности. Так, например, чтобы установить освещение, специалистам приходится бороться со скальными породами. Корреспондент отметил, что памятник был практически целиком разрушен после событий 2014 года, и сейчас его восстанавливают буквально по деталям — рабочие собирают элементы конструкции, привезенные с литейного цеха, как мозаику.

https://t.me/izvestia/99683

Вот такими билбордами встречает Мелитополь всех гостей Вот такими билбордами встречает Мелитополь всех гостей.

Назван в честь героя

На Черноморском флоте прошла церемония присвоения патрульному катеру П-415 почетного наименования «Андрей Палий». Замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Андрей Палий погиб под Мариуполем в ходе выполнения задач специальной военной операции. В церемонии приняли участие родственники Андрея Николаевича, сослуживцы и члены экипажей кораблей флота, а также командование флота и руководство города. https://t.me/mod_russia/18873

Ох уж этот коварный российский многонационализм.

В украинском и западном сегменте обсуждают способ, которым этнические подразделения ВС РФ научились бороться с радиоэлектронной разведкой ВСУ.

Зарубежные обозреватели с сожалением отмечают, что тувинские подразделения, бравшие Лиман, кодировали свои переговоры, разговаривая между собой на тувинском языке, чтобы их передвижения и планы не вскрыл противник. https://t.me/radioARBAT/16142

МОО Вече закуплено и едет по назначеню более 100 единиц беспилотников: Мавик 3, Мавик 3 мини, Энтерпрайз Адвансед и другие. В настоящее время сбор продолжается - идет большая закупка тепловизионного оборудования. Для большой закупки тепловизоров необходимо собрать еще 30 млн.

Реквизиты МОО Вече (https://t.me/MOOVeche) для помощи защитникам Донбасса и подразделениям ВС РФ:

Карта Сбера 5469380039842876 Игорь К.

Карта Сбера 4276380166806872 Владимир О.

и по номеру телефона +79037001243 Владимир О. или по этому номеру через СБП.

ЮMoney (Яндекс-деньги): 410014744876811

По всем вопросам: пишите на почту OrlovLDNR@yandex.ru или по телефону +79037001243 (вотсап или телеграм) или +79060372855 (вотсап или телеграм @Ispanecw) Пишите нам в наш чат-бот @WarDonbass_Bot - мы всегда на связи.

https://t.me/boris_rozhin/60894

Собран очень большой груз техники для фронтовых подразделений, включая 77 тепловизоров. И не только. 100 цифровых и 500 обычных раций. И т.д. и т.п. Всем читателям канала, кто помогал собирать на этот груз большое спасибо. Межрегиональная общественная организация Вече оказала помощь в том числе и 810 бригаде морской пехоты Черноморского флота ВС РФ. Фото на память, много чего привезти получилось. Спасибо вам всем огромное!

https://t.me/katya_valya_dnr/1387

Работают и другие волонтеры. Спасибо нашим самым лучшим в мире читателям и отважной Насте Михайловской за электрокардиографы, аквадистиллятор, оборудование для рентгенодиагностического кабинета.

Боксер Денис Лебедев привез коптеры и каски бойцам Народной милиции ДНР. "Мы приехали в 3-ю отдельную бригаду спецназначения и точечно, в чем ребята нуждались, то и привезли. Сегодня в таком объеме: нужно будет — еще привезем", — заявил Лебедев. Это уже 13-я доставка груза, сформированного по результатам сбора в проекте "Все для победы!".

Расчетам лучших курсантов, на отлично сдавших зачеты, были вручены беспилотные летательные аппараты.

С тех пор, как в мае посетил учебный центр (https://t.me/pushilindenis/2226) по управлению беспилотными летательными аппаратами, в нем подготовлено уже нескольких сотен специалистов. Начальник центра с позывным Инок характеризует их как грамотных, очень дисциплинированных и мотивированных ребят, которые рвутся в бой применять полученные знания. Недавно состоялся очередной выпуск республиканского центра – он теперь носит имя Героя Донецкой Народной Республики и Российской Федерации Владимира Жоги. Расчетам лучших курсантов, на отлично сдавших зачеты, были вручены беспилотные летательные аппараты. Желаю выпускникам как можно эффективнее применять полученные знания и навыки. Успехов в боевой работе! https://t.me/ssigny/38848

Медики

Видео (просто нажмите на ссылку): https://zen.yandex.ru/video/watch/62e0dbc7de60cc0b8110b0c2

Врач Антон Новиков - Почему поехали на Донбасс?

- Чувство невыполненного долга с 2014-го года.

Врач-травматолог из Нижнего Новгорода объясняет, почему он бросил привычную жизнь и отправился помогать медикам на Донбасс.

Фельдшер медицинского отряда 1-го армейского корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики Максим Перов Максим Перов в мирной жизни заведовал стоматологическим отделением городской больницы. С первых дней специальной военной операции в рядах добровольцев помогает союзным силам освобождать Донбасс. Сменив белый халат на полевую форму, Максим в первое время чувствовал себя непривычно, но в дальнейшем быстро освоился.

Начинал служить в Херсоне, где на блокпостах на въезде в город нёс службу с оружием в руках. Приходилось оказывать первую помощь раненым.

Позднее Максим был прикомандирован к медицинскому подразделению, где сейчас занимается тем, что умеет делать лучше всего – лечить людей.

Среди его пациентов как военнослужащие, которые приезжают с передовой, так и мирные жители, нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи.

Медик Маша "Мы русские и всё должно быть едино. Мы не Украина. Мы никогда ей не были"

Начальник медслужбы батальона НМ ЛНР с позывным "Маша" рассказала о работе военного медика, полевой романтике и объяснила единство Донбасса и России. "Когда мой ребенок первый раз заплакал под обстрелом, тогда я поняла, что я пойду. Родители поддержали мое решение полностью", — поделилась она с корреспондентом "Известий" Мурадом Магомедовым.

Женщина рассказала, что основная задача военного врача — довезти до скорой. Кроме того, она сама звонит близким погибших и раненых. При этом сами медики часто становятся целью для ВСУ. Украинские националисты пытаются не подпускать их к раненым, обстреливают медицинские машины. https://t.me/izvestia/99264

Позывной Доктор Младший сержант-фельдшер с позывным "Доктор" рассказал корреспонденту "Известий" Мураду Магомедову о том, какие ранения чаще всего встречаются, как оказывается помощь и сколько человек он уже спас.

Как только случается какое-то ЧП, бригада медиков немедленно спешит на помощь, если нужна госпитализация — эвакуируют. Также они ежедневно узнают у военных на позициях, кто нуждается в медосмотре и в медикаментах.

"При обстрелах идет именно взрывное ранение, осколками повреждаются мягкие ткани, бывает кости. Пулевые бывают, но редко", — рассказал фельдшер.

Врачи спасают и мирных граждан, у многих нет возможности достать нужные лекарства для лечения. Помощь оказывается всегда, когда это возможно. Каждый "прием" зафиксирован. Всего, по словам "Доктора", он спас уже примерно 100 человек.

В Мариуполь прибыла новая бригада тульских врачей И это только маленькая часть. А сколько их, таких вот медиков, вытаскивают наших бойцов и мирных жителей с края!

В Киеве сотрудниками СБУ убит священник Сергий Тарасов, известный пророссийскими взглядами. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, ссылаясь на данные дочери погибшего Анны.

По словам Анны, к ним домой ещё 16 марта ворвалось около двенадцати сотрудников СБУ (https://t.me/ssigny/11582). Они предъявили священнику обвинение в «измене родине», хотя он не был госслужащим и присяги Украине не давал.

Спустя несколько дней, 22 марта, по данным родственников, Тарасов был убит. Однако о смерти близкие узнали не сразу.

Семья наняла адвоката, тело отца нашли только в конце мая в одном из моргов Киева, где сообщили о том, что его привезли ещё два месяца назад.

Фролов заключает:

"Я лично знал о. Сергия, заштатного клирика УПЦ, он исповедовал историческую правду о том, что малороссы и белорусы — это русские, и боролся с процессами отделения УПЦ от Русской Церкви. За одно это его убили" https://t.me/ssigny/37346

Военные священники прибыли в Харьковскую область в расположение воинских частей Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции Военные священники освятили стяги с изображением святого князя Дмитрий Донского и передали их бойцам передовых подразделений. Точного срока своего пребывания на передовых позициях российских войск отцы не называют. «Будем столько, сколько нужно, сколько будет нужна наша помощь, поддержка, молитва», - подчеркивают они. Кроме того, духовные наставники посетили кафедральный собор (построен в 1826 году) в городе Изюме, который несколько месяцев находился на линии соприкосновения. В один из дней во время проведения службы в храм было несколько прямых попаданий снарядами артиллерии ВСУ. https://t.me/mod_russia/18318

Священнослужители рассказали о своем восхищении мужеством священников, которые продолжают свое служение в таких сложных условиях. Военный священник Всегда рядом с бойцами

На фото Отец Илья раздаёт крестики бойцам. Батюшка приехал с гуманитарным грузом для группы "О", да так и остался с бойцами, не смог уехать, чувствует, что сильно нужен.

Отец Илья, спасибо за вашу службу! Если ты настоящий патриот своей Родины,

Ты будешь убивать своего врага везде, где только встретишь,

Ибо выживший враг завяжет новую войну

И рано или поздно найдет способ убить тебя и твой народ

А.В.Суворов (с)

Немного об артистах.

Русский артист Владимир Стеклов.

С КЕМ ВЫ МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ? - вот об этом. Владимир Александрович, сделавший на территорию несчётное количество заездов и бывший в самых непростых ситуациях, уже может иных младших своих коллег по цеху возить по Донбассу и тыкать носом: «…смотри, вот так воюют, вот так страдают, вот так прилетает, вот так погибают - а ты? Что ты смог сделать даже не для них, а для себя самого, чтоб не выглядеть на их фоне пустым местом?» https://t.me/zakharprilepin/13416

Французский артист Донецкой филармонии Франсуа Модеме Французский артист Донецкой филармонии Франсуа Модеме, окончивший у себя на родине военную академию, рассказал историю своей жизни и объяснил, почему решил пойти защищать Донбасс в рядах добровольцев.

Стивен Сигал "Я русский и это мой дом" – Стивен Сигал о поддержке России на программе Владимира Соловьёва. Сигал посетил Донбасс. Сигал в Еленовке осматривает осколки ракеты от РСЗО HIMARS, которой были убиты украинские военнопленные. Стивен Сигал общается с украинскими военнопленными через решетку Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. Актер Джефф Монсон, американский и росссийский актер и спортсмен, снимет фильм о зверствах ВСУ и жителях Донбасса — «За 8 лет до (8 Years Before)»

Андрей Соколов. «Почему я поддержал спецоперацию? —Это аксиома. Я русский, я вырос в этой стране и помирать буду здесь. Очень много предпосылок было: и "Аллея ангелов", и всё, что творилось всё это время в Донбассе. Если бы этого не произошло, там было бы очень плохо. Вот и все».

Безруков Сергей Безруков заплатил за учебу своих студентов из Донбасса.

Худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков в этом году будет вести два курса: один во ВГИКе в Москве, другой - в филиале вуза в Ростове-на-Дону, всего 46 человек.

"Это ребята из регионов, ребята, за которых я заплатил. Они все будут учиться бесплатно", - сказал он под аплодисменты актеров своей труппы.

По его словам, донбасские студенты очень талантливые. После учебы они вернутся на родину, чтобы возрождать культуру театра в республиках. https://t.me/c/1524001401/753

Певец Шаман Певец "Шаман" напрочь отказался ехать на Евровидение.

РОЛИК

Российский певец Ярослав Дронов, который стремительно набирает популярность, сказал, что ни за что не поедет выступать на Евровидение.

«Евровидение»? А что это? Зачем нам конкурс с европейским видением музыки? Я русский артист и с большой гордостью выступаю в своей стране», — заявил Шаман.

Певец не видит ничего ценного в Евровидении и с тем, какие ценности продвигает этот конкурс.

Более того, Ярославу неприятно выступать на сцене, где поют бородатые женщины и занимают первые места те, кто политически выгоден.

Мы поддерживаем. Молодец, Ярослав! https://t.me/c/1524001401/949 Арт Дмитрий Харатьян выступил в Херсоне на концерте, приуроченном ко Дню флага России. Он отметил, что приехал специально для того, чтобы поддержать жителей региона Народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина в Крыму, выступала для участников спецоперации, которые находятся в госпитале. Народный артист России Василий Герелло выступил перед пациентами Военно-медицинской академии. Им были исполнены романсы и эстрадные хиты прошлых лет. Лариса Долина встретилась с участниками спецоперации на Украине, которые сейчас находятся в военном госпитале им. Н.Н.Бурденко в Москве. Вот такие эмоции Артисты ансамбля песни и пляски группировки Отважные выступили перед военнослужащими, участвующими в спецоперации, и жителями Луганска.Они с концертами объезжили многие позиции на фронте Юлия Чичерина. Вот она с Донбасса и не выезжает!

Физик Ричард Фейнман о русских Когда выдающегося американского физика Ричарда Фейнмана спросили, может ли выродиться русский народ, он ответил: «Разве может выродиться и исчезнуть народ, которому принадлежит половина всех фундаментальных открытий в науке? Разве может выродиться народ, которому нет равных в культуре, народ-философ, поэт и воин? Нет, русские не просто народ, это целостная великая цивилизация».

(https://t.me/+8LMurxgTnHk1ZDdi)

Снабжение

Регулярные поставки материально-технического обеспечения на передовую являются залогом успешной работы бойцов российской армии. Корреспондент "Известий" Кирилл Ольков показал движение грузовых колонн в Харьковской области. Служащие подразделений МТО доставляют на позиции ВС России самое необходимое — вооружение, боеприпасы и топливо. Колонна состоит из нескольких десятков фур, перевозящих тонны стратегических грузов. По прибытии на замаскированные укрепленные рубежи припасы выгружаются и передаются подразделениям.

Непрерывное матобеспечение

В местах отдыха личного состава, участвующего в специальной военной операции, подразделения МТО ЗВО проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовываются материальными средствами, снаряжением и обмундированием. Особое внимание уделено вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. В тыловом районе силами специалистов МТО Восточного военного округа развернуты современные мобильные кухни и столовые для обеспечения трехразовым горячим питанием военнослужащих подразделений. Новейшие полевые кухни позволяют приготовить полноценный обед из трех блюд для 200 человек, в том числе в движении. В местах дислокации российских соединений и воинских частей организованы полевые банно-прачечные комплексы на автомобилях высокой проходимости. Полевая баня в автономном режиме без дозаправки позволяет помыть более 120 человек. В полевой прачечной, оборудованной стиральными машинками, военнослужащие группировки «Восток» могут постирать обмундирование и личные вещи. В плотном режиме работают ремонтные бригады. Ремонт Т-80БВМ в полевых условиях, в ходе проведения СВО. Ремонт Т-80БВМ в полевых условиях, в ходе проведения СВО Инженерные войска возводят понтонную переправу. Установка ремонтными бригадами восточной группировки ВС России дополнительных бронеэлементов и противокумулятивных экранов на БМП-2 в зоне проведения специальной военной операции. Тыл тоже работает. Уралтрансмаш передал МО РФ очередную партию восстановленных самоходных миномётов 2С4 «Тюльпан». Состав с бронетехникой, идущей на ремонт из зоны СВО. Состав охраняется, но солдаты разрешают свободно снимать технику и не препятствуют пассажирам осматривать её вблизи. В Одессе в день празднования российского флага, на балконе жилого дома вывесили российский флаг и надпись Одесса - русский город, фото публикуют местные паблики. Теперь этих смельчаков рьяно равзыскивает СВУ. Тем временем в провинции Фуцзян был замечен тактический Z-автомобиль Dongfeng EQ2050 китайской армии. Китайцы знают с кого брать пример Новшества в московском метро. Надеюсь не только в метро. Пшеничное поле в Почепском районе Брянской области.