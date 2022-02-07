Говорят, этому промыслу уже 700 лет, а первым мастером был беглый каторжник Филимон. Он и научил людей делать игрушки из глины, в честь него же назвали деревню — Филимоново. Расположена она в Одоевском районе Тульской области.

Но на деле всё не так романтично. В этих местах неплодородные земли, зато много уникальной синеватой глины. Поэтому жители занимались гончарным делом. Мужчины лепили горшки, а женщины — глиняные игрушки. Вообще производство игрушек всегда было побочным делом. Сейчас наоборот, посуда уже никого не интересует.

После революции очень известный промысел начал умирать: торговля игрушками приравнивалась к спекулянтству, за это сажали в тюрьму. Лет 30 назад оставалось всего несколько бабушек, которые еще могли лепить из глины.

Конечно, филимоновская игрушка не в состоянии конкурировать с китайской продукцией. Сегодня небольшой рассказ про один из народных промыслов, которому не даёт умереть лишь небольшая группа энтузиастов.

Фотографии и рассказ Алексея Куликова

Сегодня филимоновская игрушка перехала в Одоев, где её делают несколько семей. В самом Филимонове ничего не осталось, а дачники очень удивляются, когда узнают, что в их деревне делали когда-то популярную игрушку.

Константин Николаевич и Елена Ивановна Кехаиди уже 30 лет занимаются производством Филимоновской глиняной игрушки: Елена Ивановна лепит заготовки игрушек из глины, Константин Николаевич занимается росписью уже обожженной в печи игрушки. Глину до сих пор добывают в окрестностях Филимонова и Одоева. Каждая игрушка делается из одного куска. Это будущая барыня с петухами: Ещё недавно в одном из оврагов в Филимонове можно было увидеть развалины большого горна — гончарной печи. Теперь же игрушки обжигают в электрической и не такой большой.

Игрушка после печи посветлела, теперь нужно её раскрасить. Делается это анилиновыми красками. В промысле используются 3 цвета — желтый, малиновый (даже, скорее, это модная фуксия) и зелёный. Очень редко фиолетовый и синий. Желтый является основным. Его наносят широкими кистями и достаточно грубо: Раскраска зависит от фантазии автора. Правда у игрушек есть и общие черты, определённые узоры и росписи — зигзаги, ёлочки, солнце, ягоды. Когда-то это связывалось с язычеством и оберегами, теперь — традиционный рисунок.

После желтого идет малиновый цвет. Все краски прозрачны в своей основе, что дает возможность получать разные цвета из-за наложения слоев: Лица либо не прорисовываются вообще, либо наносятся небольшими штришками. Это связано с тем, что в древности боялись сглазить человека, нарисовав лицо. Своеобразные куклы Вуду: Наконец наносится заключительный, зелёный цвет. Его меньше всего. Раньше цвета выбирали исходя из того, что было под рукой: Это все стадии изготовления: Основные герои — барышни, всадники, солдаты и звери. Кстати, каждая игрушка — это свистулька. Не делают их почему-то только в петухах и индюках.

Кроме Филимоновской, мастера делают ещё такие вещи из керамики: Также мастера работают в художественной школе. Преподают детям младших классов. Многие ребята добиваются очень хороших результатов. Одна ученица победила в Дельфийских играх (что-то похожее на Олимпийские, только в области искусства). Приз составил около 120 тысяч, что бесспорно является хорошей мотивацией для учеников.

Будем надеяться, что она еще не раз внесет вклад в сохранение русской культуры, на которую большинству наплевать.

К счастью, промысел жив и представлен на многих выставках. Колокольчики. Авторы Елена Орлова, Елена Кехаиди, Ирина Бежина. Коллекция О. Поповой

У филимоновских игрушек вытянутые пропорции, мягкие очертания формы, они выглядят стройными, изящными. В росписи преобладают три-четыре цвета. Сама роспись – это чередование горизонтальных полос по белому, желтому фону. В орнаменте преобладают круги, «розетки», треугольники, зигзаги, точки. Лица на игрушках, мелкие детали едва обозначены, как у древних, языческих идолов. Размеры игрушек от 3 – 5 до 25 – 30 сантиметров. В большинстве своем это свистульки. Эти игрушки вылеплены из вязкой, податливой с синеватым оттенком глины. Этапы изготовления филимоновской игрушки. Музей «Филимоновская игрушка», Одоев. Фото О. Поповой, 2019 Любимые цвета филимоновской игрушки – красный, желтый и зеленый. До середины XX века игрушку расписывали куриным перышком. Незатейливы филимоновские игрушки. Но игрушка радует – значит, делают ее добрые руки. Филимоновская игрушка на выставках и в музеях. Фотографии

1. Филимоновская игрушка в государственном Русском музее, Санкт-Петербург

А.И. Дербенева (1909 – 1990). Любота. 1968 г. Русский музей, 2014 А.И. Дербенева (1909 – 1990). Любота. 1968 г. Русский музей, 2014 А.И. Карпова (1910 – 1983). Крестьянки. 1967 г. Русский музей, 2014 А.И. Карпова (1910 – 1983). Крестьянки. 1967 г. Русский музей, 2014 А.И. Карпова (1910 – 1983). Солдаты. 1967 г. Русский музей, 2014 А.И. Карпова (1910 – 1983). Солдаты. 1967 г. Русский музей, 2014 Е.Г. Евдокимова (1912 – 1993). Свинья. 1968 г. Русский музей, 2017 Е.Г. Евдокимова (1912 – 1993). Свинья. 1968 г. Русский музей, 2017 Е.И. Карпова (1912 – ?). Коровы. 1968-1969 гг. Русский музей, 2017 Е.И. Карпова (1912 – ?). Коровы. 1968-1969 гг. Русский музей, 2017 П.П. Илюхина (? – 1976). Корова. 1968 г. Русский музей, 2014 П.П. Илюхина (? – 1976). Корова. 1968 г. Русский музей, 2014 А.И. Карпова (1910 – 1983). Барыня. 1963 г. Русский музей, 2014 А.И. Карпова (1910 – 1983). Барыня. 1963 г. Русский музей, 2014 А.Ф. Масленникова (1910 – 1970). Медведь смотрится в зеркало. 1961 г. Русский музей, 2017 А.Ф. Масленникова (1910 – 1970). Медведь смотрится в зеркало. 1961 г. Русский музей, 2017

2. Филимоновская игрушка во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства, Москва А. Зайцева. Баран. 1970-е г. ВМДПНИ, 2009 А. Карпова. Двое в кресле. Конец 1980-х. ВМДПНИ, 2009 И. Левитина. Любота. 1998 г. ВМДПНИ, 2009 А. Зайцева. Медведь с подарком. 1970-е. ВМДПНИ, 2009 А. Зайцева. Доярка. 1970-е. ВМДПНИ, 2009

3. Филимоновская игрушка на выставке «Свистульки мира. История и современность», ФНХП РФ, Москва, 2009 Выставка проходила с 27 октября по 28 ноября 2009 г. в Фонде народных художественных промыслов Российской Федерации (Музей матрешки). Филимоновская игрушка. ФНХП РФ, 2009 Филимоновская игрушка. ФНХП РФ, 2009

4. Филимоновская игрушка на выставке «Живой источник», Москва, Манеж, 2017 Выставка проходила с 16 по 25 октября 2017 г. в Центральном выставочном зале «Манеж». Е.А. Орлова. Барыня с ребенком и птицей в руках. 2017 г. Манеж, 2017 И.Д. Бежина. Курица с цыплятами. 2017 г. Манеж, 2017 И.Д. Бежина. Всадник на лошадке. 2016 г. Манеж, 2017 Филимоновская игрушка. Манеж, 2017

5. Филимоновская игрушка в ГМЗ «Царицыно», Москва Филимоновская игрушка. ГМЗ «Царицыно», 2014 Филимоновская игрушка. ГМЗ «Царицыно», 2014