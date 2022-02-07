Говорят, этому промыслу уже 700 лет, а первым мастером был беглый каторжник Филимон. Он и научил людей делать игрушки из глины, в честь него же назвали деревню — Филимоново. Расположена она в Одоевском районе Тульской области.
Но на деле всё не так романтично. В этих местах неплодородные земли, зато много уникальной синеватой глины. Поэтому жители занимались гончарным делом. Мужчины лепили горшки, а женщины — глиняные игрушки. Вообще производство игрушек всегда было побочным делом. Сейчас наоборот, посуда уже никого не интересует.
После революции очень известный промысел начал умирать: торговля игрушками приравнивалась к спекулянтству, за это сажали в тюрьму. Лет 30 назад оставалось всего несколько бабушек, которые еще могли лепить из глины.
Конечно, филимоновская игрушка не в состоянии конкурировать с китайской продукцией. Сегодня небольшой рассказ про один из народных промыслов, которому не даёт умереть лишь небольшая группа энтузиастов.
Фотографии и рассказ Алексея Куликова
Сегодня филимоновская игрушка перехала в Одоев, где её делают несколько семей. В самом Филимонове ничего не осталось, а дачники очень удивляются, когда узнают, что в их деревне делали когда-то популярную игрушку.
Константин Николаевич и Елена Ивановна Кехаиди уже 30 лет занимаются производством Филимоновской глиняной игрушки:Елена Ивановна лепит заготовки игрушек из глины, Константин Николаевич занимается росписью уже обожженной в печи игрушки.Глину до сих пор добывают в окрестностях Филимонова и Одоева. Каждая игрушка делается из одного куска. Это будущая барыня с петухами:Ещё недавно в одном из оврагов в Филимонове можно было увидеть развалины большого горна — гончарной печи. Теперь же игрушки обжигают в электрической и не такой большой.
Игрушка после печи посветлела, теперь нужно её раскрасить.Делается это анилиновыми красками. В промысле используются 3 цвета — желтый, малиновый (даже, скорее, это модная фуксия) и зелёный. Очень редко фиолетовый и синий. Желтый является основным. Его наносят широкими кистями и достаточно грубо:Раскраска зависит от фантазии автора. Правда у игрушек есть и общие черты, определённые узоры и росписи — зигзаги, ёлочки, солнце, ягоды. Когда-то это связывалось с язычеством и оберегами, теперь — традиционный рисунок.
После желтого идет малиновый цвет. Все краски прозрачны в своей основе, что дает возможность получать разные цвета из-за наложения слоев:Лица либо не прорисовываются вообще, либо наносятся небольшими штришками. Это связано с тем, что в древности боялись сглазить человека, нарисовав лицо. Своеобразные куклы Вуду:Наконец наносится заключительный, зелёный цвет. Его меньше всего. Раньше цвета выбирали исходя из того, что было под рукой:Это все стадии изготовления:Основные герои — барышни, всадники, солдаты и звери. Кстати, каждая игрушка — это свистулька. Не делают их почему-то только в петухах и индюках.
Кроме Филимоновской, мастера делают ещё такие вещи из керамики:Также мастера работают в художественной школе. Преподают детям младших классов. Многие ребята добиваются очень хороших результатов. Одна ученица победила в Дельфийских играх (что-то похожее на Олимпийские, только в области искусства). Приз составил около 120 тысяч, что бесспорно является хорошей мотивацией для учеников.
Будем надеяться, что она еще не раз внесет вклад в сохранение русской культуры, на которую большинству наплевать.
К счастью, промысел жив и представлен на многих выставках.Колокольчики. Авторы Елена Орлова, Елена Кехаиди, Ирина Бежина. Коллекция О. Поповой
У филимоновских игрушек вытянутые пропорции, мягкие очертания формы, они выглядят стройными, изящными. В росписи преобладают три-четыре цвета. Сама роспись – это чередование горизонтальных полос по белому, желтому фону. В орнаменте преобладают круги, «розетки», треугольники, зигзаги, точки. Лица на игрушках, мелкие детали едва обозначены, как у древних, языческих идолов. Размеры игрушек от 3 – 5 до 25 – 30 сантиметров. В большинстве своем это свистульки. Эти игрушки вылеплены из вязкой, податливой с синеватым оттенком глины.Этапы изготовления филимоновской игрушки. Музей «Филимоновская игрушка», Одоев. Фото О. Поповой, 2019
Любимые цвета филимоновской игрушки – красный, желтый и зеленый. До середины XX века игрушку расписывали куриным перышком. Незатейливы филимоновские игрушки. Но игрушка радует – значит, делают ее добрые руки.
Филимоновская игрушка на выставках и в музеях. Фотографии
Фото В. Леонова и О. Поповой
- 1. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
- 2. Всероссийский музей декоратиивно-прикладного и народного искусства, Москва
- 3. «Свистульки мира. История и современность», Москва, ФНХП РФ
- 4. «Живой источник», Москва, Манеж
- 5. ГМЗ «Царицыно», Москва
- 6. Тульский областной краеведческий музей, Тула
- 7. Музей игрушки, Сергиев Посад
- 8. Ладья - зимняя сказка, Москва
- 9. Музей «Филимоновская игрушка», Одоев
1. Филимоновская игрушка в государственном Русском музее, Санкт-Петербург
2. Филимоновская игрушка во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства, МоскваА. Зайцева. Баран. 1970-е г. ВМДПНИ, 2009А. Карпова. Двое в кресле. Конец 1980-х. ВМДПНИ, 2009И. Левитина. Любота. 1998 г. ВМДПНИ, 2009А. Зайцева. Медведь с подарком. 1970-е. ВМДПНИ, 2009А. Зайцева. Доярка. 1970-е. ВМДПНИ, 2009
3. Филимоновская игрушка на выставке «Свистульки мира. История и современность», ФНХП РФ, Москва, 2009
Выставка проходила с 27 октября по 28 ноября 2009 г. в Фонде народных художественных промыслов Российской Федерации (Музей матрешки).Филимоновская игрушка. ФНХП РФ, 2009Филимоновская игрушка. ФНХП РФ, 2009
4. Филимоновская игрушка на выставке «Живой источник», Москва, Манеж, 2017
Выставка проходила с 16 по 25 октября 2017 г. в Центральном выставочном зале «Манеж».Е.А. Орлова. Барыня с ребенком и птицей в руках. 2017 г. Манеж, 2017И.Д. Бежина. Курица с цыплятами. 2017 г. Манеж, 2017И.Д. Бежина. Всадник на лошадке. 2016 г. Манеж, 2017Филимоновская игрушка. Манеж, 2017
5. Филимоновская игрушка в ГМЗ «Царицыно», МоскваФилимоновская игрушка. ГМЗ «Царицыно», 2014Филимоновская игрушка. ГМЗ «Царицыно», 2014
6. Филимоновская игрушка в Тульском областном краеведческом музее, ТулаФилимоновская игрушка. ТОКМ, 2015Филимоновская игрушка. ТОКМ, 2015Филимоновская игрушка. ТОКМ, 2015Филимоновская игрушка. ТОКМ, 2015
7. Филимоновская игрушка в Музее игрушки, Сергиев ПосадКонь-свистулька. 1970-е гг. Музей игрушки, 2017А.И. Дербенёва. Любота. 1969 г. Музей игрушки, 2017Дама с ребенком. Уточка. 1970 г. Музей игрушки, 2017И.Д. Бежина. Чаепитие. Музей игрушки, 2017
8. Филимоновская игрушка на выставке «Ладья - зимняя сказка, 2010»Филимоновская игрушка. Ладья - зимняя сказка, 2010
9. В музее «Филимоновская игрушка». Одоев, 2019
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