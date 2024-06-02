В Минобороны продолжается чистка. А кто придёт на освободившиеся места?

Вчера уже под вечер пришла информация, что печально известного генерала Сухраба Ахмедова. Главное в этой новости вовсе не то, что взят (хотя пока только отстранён) очередной генерал, попавший под чистку, а то, что он руководил парнями «на земле». И руководил, скажем так, из рук вон плохо.

В отличие от подчинённых Ивана Попова, которые были горой за своего командира и с которыми он по-отечески попрощался, когда его отстраняли, за Ахмедова слова никто не проронит.

Более того, с ним была даже прямо противоположная история. Года полтора назад он отметился абсолютно бездарной операцией и наплевательским отношением к личному составу. В итоге в сети появилось вот такое письмо:

Парни настолько отчаялись, что стали просить защиты у губернатора Приморья. Настолько были сильны позиции у Рустама Мурадова и его протеже Ахмедова, что их было ничем не пронять. В итоге, всё-таки удалось и после этого парни стали там продвигаться потихоньку и без напрасных «трат» личного состава.

Также ряд журналистов и блогеров пишут о том, генералам удавалось пускать пыль в глаза начальству. Они рапортовали об успехах, которых на деле не было, что в итоге привело в дальнейшем к неправильному планированию и провалу. А делали они всё это ради собственной карьеры и регалий. Не берёмся судить о таком, но дыма без огня не бывает

И вот приход Белоусова ставит крест на таких вот карьеристах. И скажем даже больше – сегодня нее отходите далеко от экранов, будут новости из Минобороны.

В целом же хотим отметить, Белоусов взялся за дело лихо. Многие вчера писали, что «кучно пошло» и «долго запрягали». Уверены, что дела были в разработке и до Белоусова, иначе невозможно так быстро их оформить. Значит чистка готовилась и нужен был удобный момент. Ведь тут какая штука – сейчас идёт открытый конфликт и в такое время устойчивость Минобороны наиважнейшее из важных. Бывшему главе удалось создать устойчивую систему. Она не сбоит, даже когда из неё выдернут столько голов. Надеемся, что теперь помимо устойчивости она будет ещё и кристально чистой.

Нам бы очень хотелось, чтобы освободившиеся места заняли люди, для которых не пустой звук любовь к Родине, присяга – не просто слова, а честь, честность, долг - каждодневные мантры. Возможно, что именно для этого сейчас и запущена президентская инициатива «Время героев». Если вкратце, то выглядит всё там вот так:

Вот на таких парней и надежда. Тут есть и экс-мэр Читы, который в ноябре 2022 года ушёл в отставку и поехал спасать Родину (вспомните, какой был тогда тяжёлый период после «перегрупировки» и мобилизации). Он сам полковник, десантник, участник чеченской. В стороне не остался, хотя мог в тёплом кресле сидеть и дальше. В списках участников есть и настоящий Герой, без всяких там преувеличений – Струна (Влад Головин). Видя вот таких людей, которым Родина не безразлична, которые отдали за неё здоровье, то невольно думаешь, что Минобороны получит в их лице классных профессионалов и что немаловажно патриотов именно Родины, а не своего кошелька.

https://dzen.ru/a/ZlAsmj0oYlRC...

Итоги первой рабочей недели Белоусова в МО. Три генерала арестовано и два снято.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 14 мая Андрей Белоусов был согласован Советом Федерации на должность Министра Обороны. Вечером того же дня, Путин подписал указ о назначении его на должность. А уже 15 мая, Андрей Рэмович провёл первое совещание в МО. То есть с первой встречи в стенах МО и до сегодняшнего дня - прошло чуть больше недели. В совокупности, с его назначения, сразу пять военных чиновников и генералов были арестованы либо отстранены от исполнения обязанностей. Фамилии все и так знают. Освежим лишь некоторые (хотя их там больше) - Кузнецов, Шамарин, Вертелецкий, Ахмедов. Безусловно, все эти аресты готовились заранее, потому что подозреваемых вели долгие месяцы до этого, готовя материал. Но при этом, основные аресты и снятия с должности, пришлись на приход Белоусова. Откровенно говоря, мы уже сбились со счёта, запоминая все эти эпизоды, но тенденция характерная. За коррупцию будут наказывать, причём жёстко. Да, в этом списке есть такие фигуры как Иван Попов. Многие пишут, что по нему несправедливое решение. Сегодня в зале суда он был спокоен. Полагаем, что следствие само разберётся, кто виновен, а кто нет. Без давления извне. Очевидно, что проведённые аресты - это далеко не финал истории, будут ещё. И спустя недели, подследственные станут разговорчивее. Главное, чтобы после того, как размотают этот клубок и разворошат "осиное коррупционное гнездо", не начало закручиваться новое "гнездо", со свежими лицами. В заключении, небольшой монолог из сети: "Арестован начальник Главного управления связи ВС России Вадим Шамарин.......будет теперь с Кузнецовым связь налаживать, да с Ивановым перестукиваться.....всё идёт по плану, останутся только боевые Генералы, а коррупционерам дорога заказана". Всем добра. https://dzen.ru/a/ZlCJPvQp0Hls...

ЗА "ЧИСТКОЙ" В МИНОБОРОНЫ МОГ СТОЯТЬ ПРИГОЖИН. ИСТОЧНИК ЗАГОВОРИЛ ПРО ПЕРЕДАННУЮ ПРЕЗИДЕНТУ "ПАПКУ С ДОКУМЕНТАМИ"