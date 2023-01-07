Из Мордора с любовью

Встречайте юбилейный и последний в этом году выпуск "Мордорских новостей"! Всем адептам секты "свидетелей погибающей России" нужно срочно закупиться нашатырем и корвалолом, а с патриотов по "лайку" и подписке на канал (если по какой-то причине еще не подписаны). Поехали!

По традиции, начинаем с космической новости: "Росэлектроника" успешно завершила испытания новейших отечественных микромодулей на кремниевых кристаллах. Модули будут использоваться для защиты космической бортовой электроники. Характеристики данной разработки позволят заместить зарубежные образцы в рамках программы российского "Технологического суверенитета". Лучше поздно, чем никогда?

В Новосибирске приступили к испытаниям многоразовой крылатой ступени "Крыло-СВ". Проект идёт в "полном соответствии с планом": ранее прототип обещали создать до конца 2022 года, а первое полноценное испытание со стартом с Земли провести в 2023 году. После успешного завершения испытаний (после фактического выполнения посадки ступени в автоматическом режиме), можно будет с уверенностью констатировать, что у России есть своя технология многоразовой возвращаемой ракеты, аналогичная американской SpaceX. Аналогичная по результату, но иная технологически.

В Республике Татарстан на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького спущен на воду новейший малый ракетный корабль проекта 21631 "Наро-Фоминск". Многоцелевые корабли данного проекта предназначены для охраны и защиты экономических зон России.

В Костромской области завершили строительство "Галичского фанерного комбината" с введением в эксплуатацию 11 из 13 рабочих линий. Производственная мощность комбината составит 124 тыс. куб. м. На данный момент ведутся пусконаладочные работы и остаточные строительные работы по монтажу вентиляции, пожаротушения и отопления. На предприятии уже доступно более 600 вакансий, а общее количество новых рабочих мест составит около двух тысяч.

Российская авиастроительная корпорация "Иркут" и ученые из Центрального аэрогидродинамического института завершили финальный цикл испытаний самолета "МС-21". В ходе тестов были подтверждены прочностные характеристики самолета. "МС-21" будучи среднемагистральным пассажирским самолетом нового поколения, имеет вместимость до 211 пассажиров и ориентирован на востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.

В Московском "Технополисе" запустили процесс строительства завода по производству SIM-карт. Планируется производить как и обычные, так и виртуальные eSIM. А "Информационные спутниковые системы" приступили к созданию космического комплекса для спутниковой связи в рамках фед.проекта "Сфера". Комплекс обеспечит предоставление услуг связи по всей территории России и в акватории Северного Ледовитого океана.

В Северной Осетии ввели в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Владикавказ". Совокупная пропускная способность здания составит более чем 1,5 млн. пассажиров/год. Проект осуществлен в короткие строки - реализация стартовала в декабре 2020 года.

В Ямало-Ненецком автономном округе завершили работу первой поисковой скважины на Бухаринском участке. В результате было открыто новое газовое месторождение. Предположительные запасы природного газа оцениваются в объеме 52 млрд куб.м., а запасы жидких углеводородов - более чем 2 миллиона тонн. Этих запасов (по данным 2020 года) Германии хватило бы на 17 лет, но поздно кусать локти. Русский газ теперь еще надо заслужить и долго каяться.

Вот и всё, дорогие друзья Мордорцы! И помните: тот, кто ступил на путь уныния и упадничества, уже проиграл вне зависимости от конечного результата. Желаю всем обуздать пессимизм разума и обрести больше оптимизма воли, потому что воля движет жизнь вопреки проблемам и пессимизму разума.

Благодарю за внимание!

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