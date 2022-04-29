Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

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Китайский художник-иллюстратор под ником JeffHoly нарисовал картину Война с нацистами 1941-2022 Китайский художник-иллюстратор под ником JeffHoly нарисовал картину Война с нацистами 1941-2022 Это скрины из видео, где кот играет в военным. Пригрелся Можете представить сколько этим рукам пришлось потрудиться? Флаг Победы, водруженный над горой Изюма Военные ДНР И так бесперебойно Опаленный войной Спасли кроху Знамя Победы над Изюмом На горе Кременец, Харьковской обл. Спасли памятник. Не успели взорвать. А это тюльпаны. Не цветы, конечно. Но у нас военные любят давать такие наименования оружию. 240 мм минометы Хорош тигр! Скриншот из съемок эвакуации мирного населения из освобожденных кварталов Мариуполя Драмтеатр в Курске Связь поколений рош И даже небо нам помогает Под Питером 10.04.2022 Наши не унывают