Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

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Китайский художник-иллюстратор под ником JeffHoly нарисовал картину Война с нацистами 1941-2022Китайский художник-иллюстратор под ником JeffHoly нарисовал картину Война с нацистами 1941-2022Это скрины из видео, где кот играет в военным.ПригрелсяМожете представить сколько этим рукам пришлось потрудиться?Флаг Победы, водруженный над горой ИзюмаВоенные ДНРИ так бесперебойноОпаленный войнойСпасли крохуЗнамя Победы над ИзюмомНа горе Кременец, Харьковской обл. Спасли памятник. Не успели взорвать.А это тюльпаны. Не цветы, конечно. Но у нас военные любят давать такие наименования оружию. 240 мм минометыХорош тигр!Скриншот из съемок эвакуации мирного населения из освобожденных кварталов МариуполяДрамтеатр в КурскеСвязь поколенийрош И даже небо нам помогаетПод Питером 10.04.2022Наши не унывают
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