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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Все фото взяты из разных каналов телеграм.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

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