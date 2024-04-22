"Зачистил кишлак" - в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов

Мигрантам больше негде работать: Дальний восток увольняет иностранцев из большинства сфер

По всей стране сейчас идут облавы, депортируют тысячи нелегалов из Средней Азии, начаты десятки уголовных дел против тех, кто незаконно помогал приезжим. В этот преступный бизнес были вовлечены миграционные службы, диаспоры, адвокаты, и даже Институт имени Пушкина, где сотрудники помогали получать фальшивые документы о знании русского языка для мигрантов из Средней Азии.

В России стали строже с выдачей гражданства и российского паспорта через брак. Документ сходу прошел в первом чтении в Государственной Думе.

Если раньше получить вид на жительство в стране можно было сразу после свадьбы с гражданином России, то теперь нужно прожить вместе два года, чтобы получить разрешение на временное проживание. Это сделано для борьбы с фиктивными браками.

К примеру Екатерина из Среднеуральска неожиданно получила уведомление на «Госуслугах» о том, что она теперь замужем. Выяснилось, что ее новым супругом стал некий 25-летний таджик. Оказывается, кто-то успел воспользоваться ее старым паспортом и, не дожидаясь ее согласия, зарегистрировал брак в районном загсе.

Изменения затрагивают также легализацию через детей.

Раньше, к примеру семья мигрантов могла приехать в Россию, родить здесь ребенка, он автоматически становился гражданином страны, а родители сразу получали вид на жительство. Или, к примеру, усыновить ребенка. Теперь же ребенок должен быть рожден или усыновлен в браке с гражданином России.

Такая мера была принята так как, по мнению Госдумы, одной из лазеек для нелегальной миграции был не только фиктивный брак, но и фиктивное усыновление. Занимались этим организованные преступные группы.

В Москве поймали более 20 человек, которые делали фальшивые документы для иностранцев. Все они - участники межрегиональной этнической группы Они подделывали паспорта, устраивали фиктивные браки. Кроме того задержанные прокручивали аферы с усыновлением несовершеннолетних граждан России.

Таким образом, нелегальные мигранты становились легальными в России. По версии следствия, участники группировки подыскивали граждан России, кто был согласен за денежное вознаграждение вступать в фиктивные браки или давал согласие на отцовство с иностранцами. После этого сотрудники ЗАГСов в различных федеральных округах легализовывали пребывание иностранных граждан в России.

Например, в Калужской области обнаружили случаи, когда женщина пыталась установить фиктивное отцовство для своих пятерых детей. Она пришла в ЗАГС с заявлением о том, что пять разных отцов хотят усыновить каждый по одному ребенку. Но потом выяснилось, что все это афера, за которую она получила денежное вознаграждение. А двое из предполагаемых отцов вообще не были в России в то время, как она забеременела. Более того, до быстрого превращения в отцов они вообще никогда не были в РФ.

Жестче всех регионов за мигрантов взялась Якутия. Республика отказалась от трудовых мигрантов практически во всех ключевых сферах экономики. Работодателям дано три месяца, чтобы уволить «иностранных специалистов» практически из всех ключевых сфер экономики.

Список отраслей, где теперь запрещено работать мигрантам, оставляет им мало шансов остаться в регионе. Иностранцы больше не могут трудиться на фермах, в лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве. Запрещено им работать на предприятиях, где занимаются охотой и рыбной ловлей, а также предоставлять услуги в этих отраслях. Теперь им также нельзя работать и в сельском хозяйстве.

Под запретом теперь для мигрантов весь спектр предприятий и бизнесов обрабатывающей отрасли: от производства пищевых продуктов и напитков до табачных изделий и текстиля. Запрещено мигрантам работать в сфере производства одежды, обуви, кожи, изделий из кожи, также на производстве мебели.

Теперь нельзя нанимать иностранных рабочих на стройках даже для сноса старых зданий.

Запрещено мигрантам работать в сфере торговли, включая розничную и оптовую торговлю, а также в автосервисах. Исключение составляет лишь торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, но данный бизнес в Якутии преимущественно небольшой, что делает маловероятным привлечение мигрантов для работы в этой области.

Теперь для мигрантов также запрещены все виды перевозок, включая как пассажирские, так и грузовые.

Мигрантов не примут на работу в почтовые отделения, гостиницы, предприятия общественного питания, агентства недвижимости. Также иностранные работники не смогут трудоустроиться во всех сферах, связанных с научной деятельностью, образованием, здравоохранением, социальной сферой и многими другими областями.

Работодателям предоставлен срок в 3 месяца для замены мигрантов на работников с российским гражданством.

Вероятно, мигранты теперь будут искать работу в основном в добывающей отрасли, такой как работа на шахтах и в рудниках Якутии. Возникает вопрос: захотят ли сами мигранты перейти на эти рабочие места.

В регионах Дальнего Востока последовательно отказываются от привлечения мигрантов к работе в экономике. Пять лет назад в Амурской области был запущен эксперимент, в рамках которого мигранты были исключены из сельского хозяйства и золотодобычи – ключевых отраслей региональной экономики.

Сегодня стало очевидно, что данная стратегия оказалась успешной: местные жители успешно справляются с работой в указанных сферах без привлечения иностранных рабочих. Следующим этапом станут другие отрасли – пассажирские перевозки и торговля. Колыма также сокращает присутствие мигрантов в различных сферах деятельности.

https://dzen.ru/a/ZhjSkLhpp1uO...

Путин возвращает миллионы русских домой. Первые успехи репатриации.