Чеченцы. Есть ли право на вендетту? Мнение русского майора

Долго думал, писать или нет о ситуации вокруг семьи Янгулбаевых.

Дело в том, что у меня весьма двоякое отношение к происходящему.

Сразу оговорюсь, в тексте мне придется сдерживаться.

Поэтому буду сух и краток...чтоб не заблокировали

Мои постоянные читатели знают, что я воевал на Северном Кавказе.

Пять командировок, в том числе участие в новогоднем штурме Грозного 1994-1995 годов. Терял боевых товарищей. Казалось бы, что должен недолюбливать чеченцев. Но, нет.

Я отношусь к ним ровно. Так же, как и к другим народам Кавказа.

Считаю чеченцев хорошими воинами, особенно приспособленными к диверсионной и партизанской войне.

Это я. Глупо было бы писать такой текст без своей фотографии ***

За годы работы в милиции мне многократно приходилось сталкиваться с чеченцами. Возглавляемый мною отдел расследовал уголовное дело о массовом столкновении с русскими. Но лично у меня никаких конфликтов не возникало. Зато во время работы журналистом был серьезный инцидент.

Пару лет назад неподалеку от моей деревни вырубали лес. Документы на вырубку не внушили мне доверия. Я дал по этому поводу статью в газете и собрал сход в деревне. Вырубка быстро прекратилась. Накануне выхода статьи к моему дому подъехал японский пикап с двумя бородатыми парнями.

Тут надо пояснить, что вырубкой занимался предприниматель-чеченец. Они жестко так спросили меня: «Ты знаешь, кто такие чеченцы?». Я ответил что знаю, и подозвал своих псов. Ребята уехали.

К чему я это? А к тому, что в вопросе, который задали мне те два парня, кроется очень большая опасность. Некоторые представители этой нации посчитали себя кастой неприкасаемых, этакими преторианцами Кремля. Не зря ведь Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем Путина. Но правильнее было бы назвать гвардейцем. Так вот, некоторые из этих гвардейцев, на мой взгляд, реально думают, что им позволено большее, чем другим гражданам России. И ярким примером являются последние заявления со стороны высоких чеченских политиков в адрес семьи Янгулбаевых.

Я лично в бога не то, чтобы совсем не верю, но отношусь к этому вопросу без фанатизма. Однако считаю категорически неприемлемым публичное и показное оскорбление чувств верующих. Например, я полностью поддерживал строгий приговор «Пуси Райт». Если кто-то из Янгулбаевых или их сторонников грубо оскорбил святых чеченского народа, то это заслуживает порицания и даже наказания. Но ни в коем случае лидеры нации, лидеры российского региона не должны кидаться публичными угрозами о кровной мести. Мы в России живем. В ней все народы должны жить по одинаковым правилам, прописанным в Конституции и Федеральных законах.

Чеченцы. Фото из откр. источников ***

Мне кажется, что в Кремле поняли, что в этот раз руководство Чечни перегнуло палку. Рамзан Кадыров был вызван в Кремль. Из администрации Президента приходят осторожная информация, что разговор велся, в том числе, о правоохранительных органах. Показательно, что политики второго эшелона, типа Сергея Миронова, уже попросили прокуратуру оценить слова депутата от Чечни Адама Делимханова о жестких мерах по отношению к оппонентам и взять под охрану ФСБ членов семьи федерального судьи. Понятно, что без согласования с Кремлем такие заявления не делаются.

Но у этой медали есть и обратная сторона. Ведь сейчас чеченцы и вправду являются неким подобием кремлевской гвардии. По приказу своего командира они готовы выполнять очень непростые задачи, что уже реально доказали в Грузии и в Сирии. Кроме этого команда Рамзана Кадырова реально и местами очень жестко противостоит чеченским сепаратистам, выехавшим в страны Азии и Европы. В Кремле, видимо, полагают, что всегда могут положиться на кадыровцев, и в этом есть своя правда. Я также считаю, что в трудную минуту, например, при критическом обострении ситуации на Украине и конфликте с НАТО, чеченцы не повернутся спиной, а смело пойдут в бой под двумя флагами – зеленым и российским. А это многого стоит.

В любом случае, я бы советовал не забывать историческую истину. Преданная гвардия – это хорошо. Но мир знает массу случаев, когда именно гвардейцы совершали перевороты и сажали на трон своих императоров.

Вот как-то так. Надеюсь, вы поняли мою двоякую позицию.

Илья Гусаров

https://zen.yandex.ru/media/id/6112189c87e0cd1ee4ce0725/chec...