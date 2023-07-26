Может пора щелкнуть по носу?

С подачи Тины Канделаки была запущена дискуссия о выдворении западных послов из России.

Сделать это хочется очень многим в России по понятным причинам, но любой профессиональный дипломат скажет - лучше иметь дипломатические контакты, чем их не иметь. Ради собственных интересов иногда диалог надо держать даже с последней мразью. Так бывает.

Чуть раньше я писал (https://t.me/tasmanian_diablo/1290), что англосаксонская элита повёрнута на символизме, поэтому есть инструменты давления на их самолюбие и без разрыва дипотношений прямо сейчас.

Возьмём, к примеру, посольство США на Новинском, которое занимает просто гигантскую территорию. Ну есть у американцев такая традиция - строить огромную крепость в каждой стране присутствия, в том числе и в России. Так вот, почему бы у США не отобрать величественное монументальное здание в стиле сталинского неоклассицизма на Садовом кольце? Тем более, оно для посольства США давно не основное, а вся работа ведётся в новых корпусах со стороны Конюшковской улицы. Просто посмотрите на карту - оцените масштаб застройки посольства США. А легендарное здание архитектора Стамо отдать под реконструкцию девелоперам - квартиры с видом на Садовое кольцо в доме с такой историей расхватают моментально. Или там может быть прекрасный отель. А американцы пусть сидят на московских задворках и не отсвечивают на Садовом своим флагом и не пугают всех огромными бетонными тумбами перед зданием и решётками на окнах - дичь какая, ей Богу. Тем более, у США давно нет такого количества сотрудников для огромного посольского комплекса. Разрыва отношений не будет, а вот унижения Вашингтону навалом - истерика США будет гарантирована.

Это же касается и резиденции посла Великобритании на Софийской набережной (особняк Харитоненко). Вангую - ну вот не нужно оно им. Одного здания с посольством Канады на Смоленской набережной более чем достаточно британским дипломатам. Про посольство Австралии тоже уже писал. После того свинства, что они сделали в отношении российских дипломатов в Канберре, посольство Австралии в Москве явно должно сменить здание - шикарный исторических особняк в Хамовниках явно излишество для Австралии. Пусть переедут в здание куда попроще - может Великобритания и Канада приютят в своих корпусах?

На данном этапе нужно сделать так, чтобы западные посольства не имели ни единого формального преимущества перед российскими дипломатами в их странах: ни по площади, ни по количеству консульств и персонала. Исключительно равные условия и никакого ущемления. Увы, пока нет и этого - Россия до сих пор нередко проявляет неоправданное великодушие.

Меня, к примеру, до сих пор удивляет, что у той же Польши есть консульства в Питере, Иркутске(!) и Калининграде и вроде как работают какие-то культурные польские центры. Это ли не дичь?

https://t.me/tasmanian_diablo/1298