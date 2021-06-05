Тайна 1937 года. Зачем Сталин уничтожил революционную элиту



Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942 г. Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942 г. Русский град Китеж Русские коммунисты дважды обманули злой рок:

1) первый раз, когда буквально чудом спасли погибшую в 1917–1920 гг. русскую цивилизацию и государство, возродив её в виде советской цивилизации и СССР;

2) второй раз, когда конченая страна образца 1920-х годов, с деморализованным народом, деградирующей культурой, еле живой экономикой, обществом, которое быстро сползало в новую смуту, была в невиданные сроки превращена в промышленную супердержаву с сильными вооруженными силами.

В одно мгновение Россия покончила с неграмотностью, безработицей, подготовила миллионы специалистов в науке, технике и образовании. Рывок 1930-х годов выглядел просто фантастикой. Русские коммунисты дважды обманули злой рок:1) первый раз, когда буквально чудом спасли погибшую в 1917–1920 гг. русскую цивилизацию и государство, возродив её в виде советской цивилизации и СССР;2) второй раз, когда конченая страна образца 1920-х годов, с деморализованным народом, деградирующей культурой, еле живой экономикой, обществом, которое быстро сползало в новую смуту, была в невиданные сроки превращена в промышленную супердержаву с сильными вооруженными силами.В одно историческое мгновение Россия покончила с неграмотностью, безработицей, подготовила миллионы специалистов в науке, технике и образовании. Рывок 1930-х годов выглядел просто фантастикой.

Более того, русские предложили миру свой глобальный проект – альтернативный западному, рабовладельческому, грабительскому и паразитарному. Общество будущего – общество знания, служения и созидания. Человек в этом обществе был не рабом, слугой или господином, а мыслителем, созидателем, учёным, тружеником-творцом.

Именно фантастичность, сказочность Советского Союза объясняет лихорадочность, кризисность его истории. Всё делалось впервые в истории, вопреки объективным трудностям, сталкиваясь с невиданными вызовами.

Отсюда ошибки, «перегибы», метания. Старый мир, чувствуя невиданную себе угрозу, всеми силами пытался погубить советскую Гиперборею, сказочный град Китеж. Поэтому хозяева Парижа, Лондона и Вашингтона взрастили и выпестовали проект «Гитлер», отдали ему почти всю Европу, её ресурсы, позволили фюреру использовать тайные психотехнологии, чтобы создать могущественный Третий рейх, и бросили «чёрное солнце» (воплощение западного «нового мирового порядка», его саму сущность) против Страны Советов. Запад стремился любой ценой раздавить СССР, пока не стало поздно. Пока цивилизация будущего не окрепла, не заматерела и не стала непобедимой, обгоняя весь мир на поколения вперёд.

Однако Иосифу Сталину удалось и в третий раз обмануть злой рок, сорвать планы глобальных «каменщиков». СССР выстоял в чудовищной, кровавой бойне, закалился. Война завершилась Великой Победой! Рождением советской сверхдержавы, равной по силам коллективному Западу.

Попытка избежать войны

Было понятно, что большая война неизбежна. Кризис капитализма, в который Запад нырнул с головой в конце 20-х – начале 30-х годов, должен был закончиться мировой бойней. На Западе и Востоке сознательно вырастили три очага войны – фашистскую Италию, нацистскую Германию и милитаристскую Японию. Это были «тараны», которые сокрушат Версальскую систему и ввергнут мир в страшную войну. Италия начала войну в Африке (Эфиопия), Япония вторглась в Китай, но главную роль должна была снова сыграть Германия – развязать войну в Европе.

Сталин отлично понимал всё слабости России и до последнего пытался избежать втягивания в новую мировую войну. Он не хотел повторять ошибки русских царей, которые играли в чужие игры и проигрывали. В частности, Россия Николая II ввязалась в чуждую и ненужную русскому народу Первую мировую войну, что завершилось страшной геополитической, цивилизационной катастрофой 1917 года. Россия Романовых взорвалась, лопнула из-за перегрузки и надрыва, но ценой своей смерти спасла Францию и Англию от германских железных корпусов. Запад же тут же бросился грабить и насиловать обломки павшей русской империи, наживая на нашей беде сказочные богатства. И это было уже не первый раз. Так, чуть более столетия назад Россия спасла Вену, Берлин и Лондон от великого Наполеона. Тогда Россия устояла, но цена победы была велика.

Неудивительно, что Сталин до последнего маневрировал, пытался остаться в стороне от мировой войны. Стремился, чтобы кризис капитализма не вовлек в войну и нас, остался внутренним делом западного мира. Он старался вести игру по своим правилам. И у него многое получилось! Нам удалось избежать войны на два фронта: против Германии и Японии, что могло привести Россию к гибели. Московская дипломатия обыграла Англию и Францию: Сталин потребовал от них полноценный военный союз против Германии, а когда те заюлили и отказались, заключил с Берлином договор о ненападении. Отсрочил войну, выиграл драгоценное время. Сталин возвращает наши земли в Западной Белоруссии и на Украине.

Об этом редко вспоминают, но Иосиф Виссарионович, проведя успешную и быструю Зимнюю кампанию против финнов 1939–1940 гг., сумел избежать войны с коллективным Западом. Ведь Англия и Франция уже находились в состоянии «странной» войны с Германией и уже планировали войну с СССР. Удары по России в Скандинавии и на Кавказе. Для Гитлера это был бы сказочный подарок – его главные противники начинали войну друг с другом. Но Сталин смог разобраться с Финляндией быстрее, чем ожидали на Западе. Вернул Выборг и укрепил оборону Ленинграда на северо-западном направлении. Затем Сталин вернул наши земли в Прибалтике и Бессарабии. Оборона на западном направлении значительно крепнет.

И вот германские дивизии, в отличие от 1914 года, в Париже. Британцы разбиты и бегут на свой остров. Немцы начинают «доставать» Британскую империю, столь много нам гадившую в прошлом. А русские солдаты не воюют с немцами и не спешат стать «пушечным мясом» в руках Лондона и Вашингтона. Мировая война началась без нас! Этого западная элита и «финансовый интернационал» простить красному императору не могли. Идёт активная работа, чтобы всё вернуть на старую траекторию, стравить немцев и русских. Стоит отметить, что забыть этот провал западники (включая российских) не могут до сих пор. На все лады повторяя мифы о «кровавом палаче» Сталине, его «сговоре» с Гитлером летом 1939 года, из-за которого якобы и началась мировая война. Совершенно замалчивая факты своих сговоров с фюрером (сдача Рейнской области, Австрии, Судет, Чехословакии, Польши и пр.), попыток натравить рейх на СССР.

О слабых местах Союза

Иосиф Сталин лучше всех знал слабости Страны Советов. Ведь катастрофа 1917 года ещё была не за горами, не прошло и четверти века. Общество ещё оставалось неустойчивым. Новые поколения уже становились ядром общества служения и созидания. Были полны энергии и задора. Старые поколения частью перевоспитывались, частью тянули в прошлое. Много людей, особенно на окраинах, мечтали, возможно, просто на уровне подсознания, вернуться в прошлое, в стабильное «болото». С ханами, баями, борделями и трактирами вместо исследовательских лабораторий, чудес науки и техники. Процесс преображения России делал только первые шаги, его можно было прервать.

Поэтому СССР образца конца 30-х – начала 40-х гг., как система, был нестабилен. Катастрофа 1917 года, её преодоление, рывок 30-х потребовали от народа невиданных жертв, миллионы погибли, другие миллионы ненавидели советскую власть и коммунистов. Кто-то пострадал по делу, кто-то в силу своей личной ограниченности, кто-то – безвинно. В стране имелось немало озлобленных людей, «бывших» или их родственников, тех, кто не принял новый мир. Они могли стать «пятой колонной», поддержать интервентов. Также было множество просто слабых людей, безвольных, равнодушных, готовых при первой угрозе бросить оружие, бежать домой или сдаться в плен. Таким образом, СССР действительно напоминал колосс на глиняных ногах.

Напряжение царило и в советской элите. Долгое время насаждался миф, что Сталин был всемогущим и вездесущим диктатором, абсолютным монархом, который кроил реальность по своему усмотрению. Однако это сказки.

Драма в том, что советская элита не была единой. В 1917 году и в последующем было два мощных крыла: русские коммунисты (сталинцы), мечтающие построить «светлое будущее» для народа; интернационалисты, троцкисты, которые рассматривали Россию и русский народ как топливо для мировой революции и строительства будущего «нового мирового порядка» (опять же, по западным лекалам).

Сначала интернационалисты преобладали в высших эшелонах советского государства. Троцкий рассматривался как преемник Ленина. Люди с такими взглядами составляли значительную часть государственного аппарата раннего СССР, верхушку Красной армии и ЧК. Никакой новой русской державы взамен рухнувшей империи они строить не желали. Это были чистой воды разрушители, готовые снести всю русскую цивилизацию до основания. Они уничтожали русскую веру, русские памятники, святыни, историю и культуру. Они убрали из русских учебников Александра Невского и Дмитрия Донского, Ивана Грозного и Александра Суворова, Александра Пушкина и Фёдора Достоевского. Россия была для них «тюрьмой народов», русские – «колонизаторами» и «рабами».

Сталин же и его сторонники, преобладавшие в низовых звеньях партии, создавали новое русское (советское) государство, державу. Поэтому они вернули классическую школу культуры и искусство. Прекратили разгром русской церкви. Достижения социализма были объективно в интересах народа.

С таким «обозом», в сущности, «пятой колонной», которая желала вернуться к идее мировой революции, использовать ресурсы и богатства России, сделать страну полигоном в деле создания очередной вариации нового глобального порядка, сделать этого было нельзя.

В этом тайна 1937 года, «великой чистки». Пришлось «зачистить», уничтожить большую часть революционной элиты, как совершенно не годной к созидательной деятельности. В деле строительства новой цивилизации, общества служения и знания. Не просто не годную, но ещё и вредную. Ведь она не пускала наверх новую поросль, душила тех, кто умел строить и созидать. Эти люди могли вести подрывную деятельность, разрушать, красиво говорить, но не создавать. Среди них были и люди с мещанско-кулацкой психологией, имитаторы-приспособленцы, бюрократы, которые не хотели развития, они желали «стабильности», сытого болота. Приватизации народно-государственного имущества.

Тайна 37-го

Очевидно, что в такой среде, «болоте», немцы или британцы легко бы сформировали «пятую колонну», которая нанесла бы удар с началом мировой войны. Поэтому Сталин провёл «зачистку» партийно-государственной и военной знати. Интернационалистов, троцкистов, бывшую «ленинскую гвардию», гнилую верхушку вооруженных сил и спецслужб уничтожили. Понятно, что не всех. Но удар был настолько мощным, что Великую войну мы прошли без серьёзных внутренних проблем, саботажа, волнений, восстаний, мятежей и революций. Ведь именно «пятая колонна» убила Российскую империю, а не немцы её разгромили в прямой схватке. Несмотря на все многочисленные проблемы, царская Россия выстояла войну, её убил удар в спину.

Иосиф Виссарионович одержал новую победу – разгромил «пятую колонну» (Как Сталин разгромил «пятую колонну»). Не дал внутренним «крысам» свалить советскую власть, когда начнется очередное европейское вторжение. Но уцелевшие скрытые троцкисты, партийные чины и бюрократы, не желающие идти в будущее, возненавидят Сталина (среди них был, очевидно, и Хрущёв).

Советский вождь собирался сделать ещё один важный шаг в будущее – ограничить власть компартии, отстранить её от руководства госаппаратом и хозяйством, оставив в её ведении только постановку стратегических целей, идеологию и кадровую работу. Коммунисты должны были стать своего рода «орденом меченосцев», своим примером показывающим путь в светлое будущее. Но партийные чиновники властью поступаться не желали и саботировали этот процесс. Дело шло тяжело, сопровождалось чистками, перестройками аппарата управления, наркоматов-министерств. До войны Сталин эту задачу решить не сумел. После войны он хотел вернуться к этим замыслам, но его смогли устранить. После этого началась необратимая деградация партии и советского государства, завершившаяся катастрофой 1985–1993 гг.

Поэтому Гитлер и стоящие за ним силы Запада вполне могли рассчитывать на возможный крупный переворот в Москве в случае новой большой войны и крупного поражения Красной армии. Разгром основных сил Красной армии на западном направлении, окружение и пленение целых армий, потеря крупнейших городов и важнейших промышленных районов – и Сталин либо капитулирует, подписав новый Брест, либо его уберут партийные функционеры и военные. Затем ради сохранения власти они капитулируют перед Германией. Рейх получит «жизненное пространство» на Востоке – Прибалтика, Западная Белоруссия, Украина, Крым, нефтяные районы Кавказа. Оставшаяся Россия, возможно, раздробленная на несколько марионеточных государственных образований, будет колонией «Вечного рейха». Новая власть, скорее всего, будет уже не коммунистической. Военная диктатура (к такой роли, к примеру, готовили Тухачевского) либо националистические режимы, ставящие примером нацистский рейх. Компартия будет запрещена, колхозы распущены, часть экономики приватизирована, часть – поставлена под контроль немцев (стратегически важные предприятия, рудники).

Однако Сталин хорошо изучил уроки павшей Российской империи. «Пятая колонна» в партийно-государственной верхушке, армии, спецслужбах была обезврежена. «Свежая кровь» оздоровила партию, госаппарат, вооруженные силы и НКВД. Силы национал-сепаратистов и басмачей были в основном разгромлены ещё до войны. Очаги национал-сепаратизма уже во время войны, как в Чечне и Крыму, беспощадно и стремительно потушили. Это был объективно верный шаг.

Незрелость советской индустриальной цивилизации

Ещё одним фактом слабости Советского Союза была незрелость индустриальной цивилизации. Основную массу офицеров и солдат Красной Армии составляли бывшие крестьяне или дети рабочих первого поколения, которые только освоились в городах. Носители архаичной, крестьянской России объективно уступали в «войне моторов» детям городской, машинно-индустриальной германской цивилизации. Горожане в войне индустриального типа били представителей аграрного общества. Немцы в своей индустриальной, технической революции на несколько поколений превосходили русских. И они помнили своё техническое превосходство в Первой мировой войне, когда германская артиллерия уничтожала целые полки русских солдат.

СССР, в отличие от Российской империи, уже имел количественное превосходство над Германией в числе самолетов, танков и орудий. Но дело было в качестве. Техникой управляли бывшие крестьяне. Красная армия к лету 1941 года ещё не была единым боевым механизмом, как вермахт. Оставались проблемы с управлением, организацией, связью и взаимодействием.

Мы ещё не научились полностью использовать новую техническую мощь советских вооруженных сил. К примеру, танковые войска. Россия к началу войны имела лучший в мире средний танк – Т-34. Но при этом его не снабдили средствами связи и наблюдения. То же самое и в организации бронетанковых соединений. Немецкая танковая дивизия имела в своём составе мотопехоту, артиллерийские, противотанковые, инженерно-сапёрные, разведывательные и пр. подразделения. Получился единый, слаженный и довольно совершенный боевой механизм, который мог самостоятельно решать боевые задачи. Также немецкие подвижные соединения хорошо взаимодействовали с люфтваффе. Советские же мехкорпуса были лишены таких возможностей, уступали в организации. И пока мы учились у немцев на поле боя, умывались кровью. Немцы были хорошими «учителями», довольно скоро советские танкисты станут лучшими в мире.

Русские учились быстро и скоро стали бить лучшую армию Запада – вермахт. Именно аграрное, крестьянское прошлое и стало одной из причин катастроф 1941 года. Причём это крестьянское начало распространялось и на командный состав, который совершил массу ошибок в войне. Советское командование перед войной увлеклось количеством – дивизий, мехкорпусов, самолетов и танков. Позабыв о технологиях организации и связи. Немецкая армия в начале войны была лучше организована и управляема, имела уникальный опыт победных кампаний. Высокий боевой дух, веру в свою «непобедимость».

Таким образом, с чисто материальных позиций СССР имел преимущество над рейхом. В Москве знали, что Германия не готова к длительной войне на истощение. Но в психологическом плане советская система была молодой, незрелой и нестабильной. Общество и советская верхушка оставались ещё довольно неустойчивыми, находились в фазе перехода к новой, высшей стадии. Гитлер чувствовал, что Россию можно сокрушить с помощью блицкрига. Рассматривал Красную армию как огромные плохо организованные и управляемые полчища, которые можно рассекать, рассеивать, окружать и уничтожать. Сотни дивизий были «сырыми», бывшие крестьяне только освоили трактора и пересели в танки.

Это осознавал и Сталин, который изо всех сил старался оттянуть начало войны. Он догадывался о «сырости» новой индустриальной Красной армии. Война с Финляндией была хорошим уроком. Вооруженные силы СССР и общество страдали множеством болезней роста. Нужно было тянуть время, отсюда осторожность и гибкость Москвы в отношениях с Берлином.



Нашествие. К. Васильев. Начало войны. Немецкие войска входят колонной на территорию Киево-Печерской Лавры. Взорван Успенский собор – памятник русской архитектуры XI века. Грозовые тучи нависли над древним русским городом. Фашистские захватчики наступают. Но русские святые на полуразрушенном храме всё ещё стоят. И мы верим, что победа будет за нами Нашествие. К. Васильев. Начало войны. Немецкие войска входят колонной на территорию Киево-Печерской Лавры. Взорван Успенский собор – памятник русской архитектуры XI века. Грозовые тучи нависли над древним русским городом. Фашистские захватчики наступают. Но русские святые на полуразрушенном храме всё ещё стоят. И мы верим, что победа будет за нами

Самсонов Александр

https://topwar.ru/183446-tajna-1937-goda-zachem-stalin-unichtozhil-revoljucionnuju-jelitu.html