Каталог товаров Торгиздат, 1956-1961 гг.

За скучным названием прячется одно из интереснейших справочных изданий советской эпохи. Цель издания этого 9-томника – ознакомить руководящих работников торговли с ассортиментом товаров народного потребления, выпускаемых советской промышленностью.

Каталог содержит громадное количество подробных описаний различных товаров, например состав колбасы «Докторская» или того, из каких именно марок латуни делают самовары. Кроме того, множество статей объясняют, например, чем отличается надглазурная роспись от подглазурной, какие существуют виды алмазной грани, как делают в СССР виски и т.д. и т.п.

В каждом томе около двух десятков цветных вклеек,отпечатанных на прекрасной немелованной бумаге с особым, характерным только для 50-х и начала 60-х, шиком. Черно-белых же картинок в этом издании тысячи. Качество его полиграфического исполнения чрезвычайно высоко.

Посмотрим иллюстрации из справочного издания для работников торговли, издававшегося в 1956-1961 гг.





https://otevalm.livejournal.com/6005800.html

https://humus.livejournal.com/3100745.html

https://humus.livejournal.com/3102377.html

https://humus.livejournal.com/3104462.html

https://humus.livejournal.com/3105823.html