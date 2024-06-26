Как сложилась судьба мальчика, купавшего красного коня, и других детей с известных картин

В наши дни право человека на собственное изображение стараются соблюдать, поэтому мы знаем фамилии моделей со снимков известных фотографов и имена людей, позировавших для портретов. Но раньше на это особо не обращали внимание, особенно если речь шла о детях. Поэтому нам неизвестны судьбы многих детей, изображенных на живописных шедеврах, например, таких, как «Девочка на шаре» или «Опять двойка».

Но кое о ком, благодаря трудам биографов и мемуарам самих художников, все же можно узнать.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. «Купание красного коня»

Об этой картине известно практически все, начиная от имени мальчика, которого звали Сережа Калмыков и заканчивая именем жеребца, которого, кстати, звали Мальчиком. Это полотно можно считать редким примером, когда идея принадлежала не художнику, а его натурщику. Сергей Калмыков был учеником Петрова-Водкина и сам написал немало коней разного цвета. Возможно, перед началом работы, они обсуждали новгородскую иконопись, в которой изображения красных лошадей встречаются очень часто.

Калмыков был сыном известного художника и сам достиг в искусстве немалых высот. Его знают у нас в стране и за рубежом как авторитетного авангардиста. К своему юношескому портрету Сергей Калмыков всегда относился с юмором и любил говорить — «В образе томного юноши на этом знамени изображен я собственной персоной».

Когда в 30-х годах начались гонения на деятелей искусства, чье мировоззрение не вписывалось в рамки установленные для советского человека, Калмыков избежал репрессий, покинув столицу. Он обосновался в Алма-Ате, где пользовался репутацией забавного чудака и мог спокойно работать. Всю жизнь он прожил один и умер в бедности, но сегодня его картины оценивают во всем мире очень высоко.

С 1935 г. и вплоть до своей смерти в 1967 г. он безвыездно жил в Алма-Ате, где много лет проработал декоратором в театре оперы и балета. Там он создал огромное количество произведений - около полутора тысяч. Их стиль современные искусствоведы определяют как сочетание экспрессионизма и сюрреализма, хотя многие исследователи считают, что позднего Калмыкова нельзя причислить к какому-либо художественному течению - его творчество уникально. Сергей Калмыков.

Валентин Александрович Серов «Портрет Мики Морозова» Мальчик на полотне Серова — это в будущем известный советский шекспировед Михаил Михайлович Морозов. Специалист по английской классической литературе жил и учился в Англии, но вернулся в Россию в самый нелегкий для страны период — накануне революции.

Жил литературовед вместе с матерью, а работал режиссером в театре и переводчиком. Михаил Морозов написал книгу «Шекспир», изданную в хорошо всем знакомой серии «ЖЗЛ». Жизнь Михаила Михайловича была долгой и продуктивной — он добился больших высот в своем деле и умер в 1960-м году.

Валентин Александрович Серов «Девочка с персиками» Еще на одной известной картине Валентина Серова изображена 11-летняя дочь предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова Вера. Когда девушке был 21 год, ее портрет написал другой знаменитый знакомый отца — Виктор Васнецов. Эту картину мы знаем как «Девушка с кленовой веткой». В 1903 году Вера Мамонтова вышла замуж за Александра Самарина, будущего московского предводителя дворянства и обер-прокурора Святейшего синода. В семье родились трое детей — два сына и дочь. Но семейному счастью не суждено было длиться долго — в 1907 году Вера Саввична заболела пневмонией и умерла. Ее муж после революции был репрессирован большевиками.

Диего Веласкес «Менины» Героиня одного из самых известных полотен Веласкеса — инфанта Маргарита, или полностью — Маргарита Мария Тереза Испанская. В 14 лет девочку выдали замуж за 26-летнего Леопольда I, родственника как матери, так и отца невесты. Поэтому она часто называла его «дядюшкой», что вполне соответствовало действительности.

Леопольд был некрасивым, но добродушным мужчиной, поэтому свою юную супругу не обижал. У пары родились четверо детей, но трое из них умерли, очевидно, из-за наследственных болезней, вызванных многократным кровосмешением. В возрасте 21 года покинула этот мир и сама инфанта, здоровье которой было подорвано многочисленными тяжелыми родами. Героиня одного из самых известных полотен Веласкеса — инфанта Маргарита, или полностью — Маргарита Мария Тереза Испанская. В 14 лет девочку выдали замуж за 26-летнего Леопольда I, родственника как матери, так и отца невесты. Поэтому она часто называла его «дядюшкой», что вполне соответствовало действительности.Леопольд был некрасивым, но добродушным мужчиной, поэтому свою юную супругу не обижал. У пары родились четверо детей, но трое из них умерли, очевидно, из-за наследственных болезней, вызванных многократным кровосмешением. В возрасте 21 года покинула этот мир и сама инфанта, здоровье которой было подорвано многочисленными тяжелыми родами.

Василий Андреевич Тропинин «Голова мальчика»

На портрете изображен сын художника Арсений Васильевич Тропинин. Как и отец, мальчик был крепостным графа Моркова и был освобожден вместе с матерью, когда ему было 20 лет. Сам художник стал свободным человеком на пять лет раньше и приложил немало усилий, чтобы выкупить свою семью у помещика.

Сам Арсений также увлекался живописью и был официально признан художником, что помогло ему получить свободу. Тропинин-младший всю жизнь писал картины и дожил до глубокой старости.

Франсиско Гойя «Дон Мануэль Осорио Манрике де Зунига» Мальчик, которого испанский художник изобразил в странной компании с сорокой и котами — это младший сын графа и графини Альтамира. Живность изображена на полотне совсем не просто так. Сорока символизирует детскую невинность и непосредственность, а настороженные коты — мирские соблазны, подстерегающие ребенка во взрослой жизни. К сожалению, потомок графов Альтамира прожил очень короткую жизнь — он умер в 8 лет.

Семен Афанасьевич Чуйков «Дочь советской Киргизии» Девочку с картины Чуйкова звали Аимжамал Огобаева и она была родом из киргизского селения Орто-Сай. После того как картина была закончена, художник предложил 14-летней девочке поехать с ним в Москву на учебу. Но мать Аимжамал не одобрила переезд и та осталась дома.

В довольно юном возрасте девушка вышла замуж за местного егеря, позднее ставшего колхозным пастухом. Она не получила ни образования, ни профессии и всю жизнь была домохозяйкой. У Огобаевой было четверо детей, а умерла она в 70 лет.

Орест Кипренский «Портрет мальчика Челищева» Мальчику с портрета Ореста Кипренского, Александру Челищеву, на момент написания картины было 12 лет. А всего через три года он уже участвовал в битве с наполеоновскими войсками под Малоярославцем. В 17 лет Челищев уже получил знание подпоручика и считался бравым офицером и удалым рубакой.

Александр сочувствовал декабристам, но непосредственно в заговоре против власти не участвовал. Из-за своей неблагонадежности в 1825 году попал под негласный надзор, что разрушило его блестящую карьеру. Эти обстоятельства вынудили подпоручика Челищева подать в отставку в 30 лет.

Бывший военный уехал в свое маленькое поместье, где жил с супругой и четырьмя детьми. Двое из отпрысков Челищева стали известными — один из сыновей опального офицера дослужился до генеральских эполет, а дочь стала нигилисткой.

Илья Ефимович Репин «Стрекоза» Художник Илья Репин изобразил свою дочь, Веру Ильиничну. Девочка после развода родителей осталась жить с матерью и отец виделся с ней нечасто. Именно поэтому многие эксперты склонны считать, что картину писали по памяти, без позирования.

Позднее Вера возобновила общение с отцом, и он написал с ней еще одну известную работу — «Осенний букет». Дочь Ильи Репина стала актрисой, и даже одно время играла в Александровском театре. Завершив театральную карьеру, она переехала в фамильное поместье Репиных «Пенаты», где после смерти отца 9 лет работала хранительницей музея-усадьбы.

Вера Ильинична покинула Россию в самом начале советско-финской войны и переехала вместе с мужем в Хельсинки. Из эмиграции семья домой уже не вернулась и до конца жизни дочь великого русского художника прожила на чужбине.

Уильям Мосман «Мальчики Макдональдов в национальных костюмах» Картина шотландского живописца, на которой, как считают многие, изображены мальчик с клюшкой и девочка с ружьем, на самом деле два брата — сэр Джеймс и сэр Александр Макдональды. Старший брат, Джеймс, трагически погиб в возрасте 24 лет, а младший — Александр, прожил долгую и насыщенную жизнь.

Он женился на девушке из другого старинного рода — Босуэллов, которая произвела на свет целых десять Макдональдов. В семье было три девочки и семь мальчиков. Сам Александр сделал блестящую военную карьеру и вышел в отставку бригадным генералом.

Есть немало и других картин, на которых изображены дети (я не имею ввиду детей самих художников, о жизни которых можно найти данные). Увы, мы никогда не узнаем имен молодых людей, вдохновивших художников на создание многие интересных картин.