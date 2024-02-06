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10 шедевров Ивана Айвазовского

За свою долгую жизнь Айвазовский написал более шести тысяч картин, оказав колоссальное влияние на развитие мировой живописи.

Таким образом, представленные в этой статье десять шедевров мастера являются лишь каплей в необъятном море его творчества. Ведь как нетрудно посчитать, статей о 10 шедеврах Айвазовского можно написать аж 600, рассказывая каждый раз о новых картинах.

Ниже мы рассмотрим 10 картин Ивана Айвазовского на его любимую морскую тему. Среди них есть и спокойное море, и бури, и морские сражения.

Буря на море ночью (1849)Эта картина написана во время пребывания Айвазовского в Турции. Работа неоднократно появлялась на выставках, но продавать её художник не захотел: до конца жизни «Буря на море ночью» так и оставалась в его личной коллекции.

Картина создавалась в два этапа. Сначала автор изобразил корабль, потом море и окружающий фон. Море на полотне как бы сливается с небом в одно целое, яркая луна лишь проглядывает из-за туч и освещает небольшую часть моря. Возможно, её проблеск означает скорый конец бури. Волны получились объёмными и предельно реалистичными, так что у зрителя возникает ощущение, будто он сам находится в гуще событий где-то на соседнем корабле.

В настоящее время картина находится в музее-заповеднике «Павловск».

Гнев морей (1886)Картина изображает разгар шторма, сопровождающийся раскатами молнии. Атмосфера бури передана так реалистично, что зритель будто бы сам слышит шум моря и грохот грома.

Спасающиеся от гнева стихии после кораблекрушения моряки в лодке из всех сил гребут по направлению к берегу. Их в любой момент может бросить на скалы, но они не сдаются, вступив в неравное противостояние с самой природой. Воля к жизни, продолжение борьбы несмотря ни на что, столкновение гнева природы и силы воли человека — главные идеи этой картины.

Айвазовский в разные годы неоднократно изображал на своих картинах бурю. Фёдор Достоевский в одной из своих статей так отозвался о ней:

«В его буре есть упоение, есть та вечная красота, которая поражает зрителя в живой, настоящей буре… в изображении бесконечного разнообразия бури никакой эффект не может казаться преувеличенным».

В XX веке картина долгое время находилась в частной коллекции в Германии. В 2007 году она была продана на аукционе «Сотбис» в Лондоне за 513 тысяч фунтов стерлингов (на тот момент — около миллиона долларов).

Радуга (1873)«Радуга» стала своеобразным ответом художника на заявления критиков о том, что его творчество уже несовременно. Картина выполнена в умеренной цветовой гамме, что делает её более реалистичной, а живописное выполнение стало совершенно новым явлением в русской живописи 1870‑х годов. Не отказываясь от прежних позиций, Айвазовский тем не менее подверг их модернизации: на картине более сдержанные и тонко разработанные оттенки вместо прежних насыщенных красок. Передний план картины отличается от заднего эмоциональным и цветовым настроением.

На картине мы видим кораблекрушение и пытающихся спастись на шлюпке моряков. Начавший тонуть корабль уже не спасти, а сама шлюпка с моряками в любой момент может быть накрыта волной, перевернуться и лишить людей жизни. Однако среди морского хаоса моряки замечают едва заметные проблески радуги, которая означает скорый конец бури. Именно на радугу, как вестник спасения, направлены взоры людей. И теперь они уже не сомневаются, что смогут вернуться домой живыми.

В настоящее время «Радуга» хранится в Третьяковской галерее.

Чесменский бой в ночь с 25 на 26 июня 1770 года (1848)Картина «Чесменский бой» изображает морское сражение в ходе русско-турецкой войны 1768–1774 годов, которое закончилось полным разгромом вражеского флота. На картине изображён момент взрыва очередного турецкого корабля и возвращение шлюпки лейтенанта Дмитрия Ильина, который своим брандером и подорвал вражеский корабль.

Картина удачно передаёт весь ужас боя. Глядя на неё, зритель будто бы сам слышит оглушительный звук взрыва и крики тонущих турецких моряков. Размеры оригинала внушительны: 193 × 183 см. Поэтому, глядя на неё с близкого расстояния, зритель сам погружается в атмосферу боя.

В настоящее время эта работа находится в Картинной галерее имени Айвазовского в Феодосии.

Наваринский бой (1846)Картина по своему содержанию похожа на предыдущую. На ней также мы видим крупное морское сражение со взрывающимися и горящими кораблями, залпами орудий и тонущими на обломках моряками. Но есть и особенности.

Если сведения о Чесменском сражении 1770 года Айвазовский мог изучать только по историческим источникам, то о сражении при Наварине, произошедшем в 1827 году, он узнавал уже в личных беседах с участниками боя. В дополнение художник посетил место события. Поэтому в исторической достоверности полотна можно не сомневаться.

На картине мы видим разгар сражения — взятие русским фрегатом «Азов» вражеского корабля на абордаж. На переднем плане — обломки уничтоженного турецкого корабля, на которых пытаются спастись выжившие моряки. Горящие на дальнем плане корабли и столбы дыма удачно передают атмосферу сражения. Однако, несмотря на хаос боя, техника написания остаётся чёткой и позволяет рассмотреть даже мелкие детали.

Наваринская битва стала центральным событием в истории борьбы Греции за независимость от Турции. Объединённый русско-англо-французский флот тогда нанёс сокрушительное поражение неприятелю, и уже спустя два года Греция стала независимым государством — впервые со времён Античности.

Картина «Наваринский бой» хранится в галерее военно-морского училища имени Дзержинского в Петербурге.

Тонущий корабль (1854)Эта картина выполнена в трагичных тонах, которые заставляют зрителя сопереживать терпящим крушение морякам. Корабль уже не в состоянии противостоять огромным волнам и сильному ветру, одна из его мачт оторвалась, и судно вот-вот перевернётся, похоронив в морской пучине всех членов экипажа.

Картина выполнена графитными и цветными карандашами. Единственный цветной элемент здесь — это флаг корабля, который один среди окружающей серости символизирует небольшой шанс команды пережить опасную бурю.

В настоящее время картина находится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

Неаполитанский залив (1841)В молодости Айвазовский побывал в Италии, где создал ряд полотен с местными пейзажами. Эта картина, как и большинство других, создавалась по памяти. Она смогла впечатлить европейцев и сделала имя молодого художника известным, появлялась на европейских выставках и получила положительные отзывы других живописцев.

В последующие годы художник неоднократно возвращался к теме неаполитанских пейзажей и создал ещё несколько полотен с похожими названиями. Так, Неаполитанский залив изображался Айвазовским утром, днём и в лунную ночь с разных ракурсов. На нескольких работах был изображён вулкан Везувий, который на дальнем плане виден и здесь.

Работая над пейзажем, Айвазовский использовал лишь синюю, жёлтую и коричневую краски. Однако благодаря мастерству он смог создать множество оттенков, в результате чего картина буквально «дышит» теплом и хорошей солнечной погодой.

В настоящее время картина хранится в музее-заповеднике «Петергоф».

Бриг «Меркурий», атакуемый двумя турецкими судами (1892)Полотно изображает морской бой одинокого брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского с двумя турецкими линейными кораблями у берегов Босфора в мае 1829 года. «Меркурий» обладал всего 18 орудиями, тогда как два турецких корабля в сумме имели 184 орудия, то есть располагали десятикратным преимуществом.

По всем законам морской тактики, у «Меркурия» не было никаких шансов на победу.

Однако благодаря слаженным действиям экипажа русского корабля ход боя сложился иначе: «Меркурий» нанёс турецким кораблям такие повреждения, что те вынуждены были выйти из боя. И хотя бриг выдержал не менее 300 попаданий, потери его экипажа оказались минимальны: четверо убитых и шесть раненых. Один турецкий офицер впоследствии так вспоминал это сражение:

«Корабль капудан-паши и наш открыли тогда сильный огонь. Дело неслыханное и невероятное. Мы не могли заставить его сдаться: он дрался, ретируясь и маневрируя со всем искусством опытного военного капитана, до того, что, стыдно сказать, мы прекратили сражение, и он со славою продолжал путь…

В продолжение сражения командир русского фрегата говорил мне, что капитан сего брига никогда не сдастся, и если он потеряет всю надежду, то тогда взорвёт бриг свой на воздух. Ежели в великих деяниях древних и наших времён находятся подвиги храбрости, то сей поступок должен все оные помрачить, и имя сего героя достойно быть начертано золотыми литерами на храме Славы: он называется капитан-лейтенант Казарский, а бриг — „Меркурий“».

Сейчас картина хранится в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского. Её размер составляет 221 × 339 см.

Вид Константинополя и Босфора (1856)Картина «Вид Константинополя и Босфора» была написана Айвазовским после посещения Константинополя. В турецкой столице художник бывал неоднократно. Впоследствии османский султан Абдул-Азиз, увидев произведение, пришёл в восторг и в 1874 году пригласил Ивана Константиновича выполнить заказ ещё на десять картин с видами города и Босфорского пролива.

В итоге Айвазовский, подружившийся с султаном и живший в его дворце, написал более 30 картин с видами турецкой столицы и пролива. Абдул-Азиз был настолько доволен картинами, что наградил Айвазовского высшим турецким орденом «Османие». Впоследствии художник получил из рук султана ещё несколько орденов. А в 1878 году мирное соглашение между Россией и Турцией (Сан-Стефанский мир) подписали в зале, украшенном картинами Айвазовского. Но когда в 1890‑е годы в Турции начались армянские погромы, художник выбросил турецкие ордена в море и написал уже следующему султану, что точно так же тот может поступить и с его картинами. К счастью, султан этому совету не последовал и все картины остались целы.

Айвазовский считал Константинополь одним из красивейших городов мира. Если в большинстве других работ автор мастерски показывал движение, то здесь не менее талантливо показана неподвижность. Солнце медленно встаёт над мечетями и другими городскими постройками, корабли стоят или медленно идут, люди ведут размеренный восточный образ жизни, они никуда не спешат. И подобное положение дел в турецкой столице длилось многие века.

В 2012 году картина «Вид Константинополя и Босфора» была продана на аукционе «Сотбис» в Лондоне за 3,2 миллиона фунтов стерлингов и сейчас находится в частной коллекции. Её размер — 124,5×195,5 см.

Девятый вал (1850)«Девятый вал» — одна из самых известных картин Айвазовского. Название восходит к древнему народному поверью, согласно которому именно девятая по счёту волна во время шторма является самой мощной и опасной, а часто и роковой.

Картина изображает потерпевших крушение людей, спасающихся на обломке мачты после гибели корабля. Несмотря на то что берег далеко, а шторм ещё не прекратился и надвигается очередная волна, уцепившиеся за мачту герои картины не теряют надежду на спасение. И проблески солнца показывают, что какой-то шанс у них всё же есть.

Размер картины поражает: 221 × 332 см.

Александр Айвазовский, единственный из внуков, носящий фамилию знаменитого деда, посвятил картине такие стихотворные строки:

Ревело море… Вал седой
О скалы с шумом разбивался,
И с ветром вой его сливался,
Грозя несчастьем и бедой.
Утихло море… Даль манила
Простором, негой, тишиной…
Но и под стихнувшей волной
Таилась дремлющая сила…

Мы рассмотрели лишь десяток картин великого художника. Конечно, у него есть и сотни других полотен, не менее талантливых, которые можно разглядывать часами. Но даже эта небольшая подборка, думаю, показывает масштаб гения Айвазовского во всей его полноте.

Андрей Сарматов
https://vatnikstan.ru/culture/aivazovsky_top10/

Добавлю из своей копилочки:Вид на Москву с Воробьевых гор. 1851 г.

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