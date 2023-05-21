Новый Уренгой — газовая столица России с высоты

Новый Уренгой расположен в Ямало-Ненецком автономном округе, примерно в 580 км от Салехарда и в 2400 км от Москвы. Это север Западной Сибири — от города всего 60 км до Северного Полярного круга. Тундра, вечная мерзлота, край с суровым климатом. Но именно здесь обнаружили крупнейшее газовое месторождение в России — и рядом с ним почти сразу появился целый город. Его начали строить одновременно с бурением первой скважины — в 1975 году. Сейчас здесь живёт около 120 тысяч человек — в 2,5 раза больше, чем в Салехарде, столице ЯНАО. А по площади Новый Уренгой в 3 раза его больше.

Сегодня Новый Уренгой лидирует по добыче газа в России. Когда месторождение обнаружили, оно было крупнейшим в мире. Сейчас занимает 3 место по запасам — после того, как в Иране и Катаре нашли гигантские месторождения. Город буквально стоит на огромном подземном резервуаре с газом. И именно за счёт добычи газа Новый Уренгой развивается.

1. Новый Уренгой построили с нуля — в 1966 году обнаружили месторождение, а в 1975 здесь уже был большой посёлок с собственным аэропортом. В 1980 году посёлок стал городом и получил название — Новый Уренгой. Сейчас это самый крупный город ЯНАО — он в разы больше столицы округа. Неофициально Новый Уренгой называют газовой столицей России. 2. Месторождение открыли случайно. Обнаружить залежи газа довольно сложно — они обычно находятся на глубине более километра. Первые сведения о месторождении получила бригада сейсморазведчиков, которая застряла в этой местности на зимовку и за время простоя решила проверить территорию. Приборы показали мощное поднятие осадочных пород — один из признаков газового месторождения.

Когда пробурили разведочную скважину, учёным даже показалось, что приборы неисправны — за сутки из скважины получили более 6,5 млн кубометров газа. После подсчёта запасов выяснилось, что геологи нашли крупнейшее на тот момент в мире газовое месторождение. Новый Уренгой появился в 1975 году. А через 3 года предприятие отметило добычу первого миллиарда кубометров газа. 3. Сейчас на Уренгойском месторождении работает около 1300 скважин. Большая часть принадлежит ООО «Газпром добыча Уренгой» — дочернему предприятию ПАО «Газпром». 4. Главный офис ООО «Газпром добыча Уренгой».

Газпром появился в 1990 году, когда Совет Министров СССР преобразовал Министерство газовой промышленности в государственный газодобывающий концерн. В 1993 году Газпром стал акционерным обществом. Кроме ООО «Газпром добыча Уренгой» на месторождении работают «Газпром добыча Ямбург», филиал «Уренгой бурение», «Газпром подземремонт Уренгой», а также «Роспан Интернешнл», «Арктикгаз», «Ачимгаз», «Роснефтегаз» и другие компании. 5. Южная часть города. Это исторический центр Нового Уренгоя. Река Седэ-Яха делит город на две части — новоуренгойцы называют их «Южка» и «Северка». 6. Центральную городскую площадь в 2021 году обновили — высадили деревья на аллее, установили дизайнерские качели. 7. Самый заметный арт-объект на площади — надпись «Новый Уренгой» из металлических газовых труб. Оба слова образованы единой линией, без отрыва. 8. Аллея городской площади начинается с многоугольной арки. 9. Зимы в Новом Уренгое затяжные и морозные, а лето короткое. Рекорды температур в Новом Уренгое — от -54°C до +40°C. Но обычно температура зимой держится в районе -30°C, а летом поднимается до +20°C. 10. Этот дом фасадом выходит на Центральную площадь. В 2020 году стену украсили разноцветными линиями и надписями. Порядок линий кажется хаотичным, но на самом деле это картина голландского авангардиста Тео Ван Дусбурга «Ритм русского танца», которую он написал в 1918 году. 11. Слово «новый» в названии города появилось неслучайно. На расстоянии 75 км отсюда есть просто Уренгой — этот довольно крупный посёлок геологов появился почти на 10 лет раньше. 12. Культурно-спортивный центр «Газодобытчик». Здесь есть залы для концертов и театральных постановок, выставок, занятий спортом. В «Газодобытчике» работает первый на Ямале профессиональный театр «Северная сцена». 13. Ленинградский проспект – главная улица Нового Уренгоя. 14. Гостиница «АМАКС Полярная звезда». 15. Ленинградский проспект. 16. Детская площадка на территории четвертого микрорайона. 17. Железнодорожный вокзал Нового Уренгоя.

Первая железная дорога здесь появилась гораздо раньше города — ещё в 1949 году начали строить пути Салехард-Игарка. Но после смерти Сталина работы свернули и в 1960-х дорога оказалась никому не нужна. Современная станция открылась после завершения строительства железной дороги Коротчаево-Новый Уренгой. 18. Сейчас из Нового Уренгоя ходят поезда в Москву, Казань, Пермь, Тюмень, Оренбург, Уфу. 19. Путепровод проходит под виадуком, который соединяет южную часть города с северной. Рядом с мостом построили многофункциональный спорткомплекс «Виадук» — здесь можно тренироваться под открытым небом. 20. Дома в Новом Уренгое стараются делать цветными — как и во многих северных городах, здесь не хватает ярких красок. 21. Центральный офис ООО «Газпром добыча Уренгой». 22. Северная часть Нового Уренгоя. Местные называют её «северка». 23. Администрация города Новый Уренгой. В 2022 году перед зданием мэрии установили 35-метровый флагшток с полотнищем 9х13 метров. Теперь это самый большой на Ямале российский флаг. 24. Дворец спорта «Звёздный».

Это самый большой спортивный комплекс в ЯНАО. Является домашней площадкой для волейбольного клуба «Факел». Кроме волейбольной арены, в комплексе есть тренажёрный зал, тир, бильярд. А на арене проходят концерты гастролирующих артистов. 25. Улица 70-летия Октября. Здесь расположена большая часть административных зданий северной части города. 26. Административное здание «Новатэк». Эта компания занимает второе место по добыче газа в России. 27. Офис газодобывающей компании «Ачимгаз». Офисное здание представляет собой монументальный куб, размещенный на конусообразном стилобате. Стилобат напоминает постамент для монументов, и придает масштаб кубическому объему здания. 28. Здание ОАО «Севернефтегазпром». Это одно из основных добывающих предприятий Газпрома. 29. Зима в Новом Уренгое долгая и длится втрое дольше календарной — около 9 месяцев. Иногда снег тут может пойти даже летом, но такое бывает редко. 30. Площадь Памяти с одноимённым мемориалом на ней. 31. Мемориал состоит из трёх колонн, которые увековечивают память о трёх поколениях воинов, погибших в Великой Отечественной Войне, в Афганистане и в боевых действиях в Чечне. 32. Тактический разведчик, самолёт СУ-24МР. 33. Вертолёт Ми-24. 34. Площадь Памяти. 35. НУРМК. Новоуренгойский многопрофильный колледж (НУРМК). Здесь обучают работать на газовых и нефтяных месторождениях, обслуживать технику и автомобили. Есть факультеты КИПиА, медицинские и компьютерные направления. 36. Улица Подшибякина.

Названа в честь советского геолога, который участвовал в открытии месторождений природного газа в северных районах Западной Сибири. В том числе и Уренгойского газового месторождения. В 1976 году Василий Тихонович Подшибякин стал начальником Ямальского производственного геологического объединения по разведке нефти и газа «Ямалнефтегазгеология» Главного Тюменского производственного геологического управления. И до 1997 года Подшибякин руководил этим объединением. 37. Деловой центр «Строитель». 38. Храм Серафима Саровского — деревянная церковь, построенная в традициях русского деревянного зодчества. 39. «Виадук» — спорткомплекс под открытым небом. Расположен рядом с мостом, который соединяет южную и северную части города. В комплекс входит лыжероллерная трасса, хоккейный корт (летом — поле для мини-футбола), тренажёры, скейтпарк, площадки для волейбола и баскетбола, беговая дорожка. Спорткомплекс построили в 2018 году. 40. Полярной ночи в Новом Уренгое нет, но зимой световой день очень короткий. Самый короткий день в году здесь длится 1 час 7 минут. Зато летом солнце светит долго, а ночи короткие. 41. Православный Богоявленский собор. 42. Высота храма — 36 метров. Собор построен из красного кирпича в византийском стиле. На колокольне 9 колоколов весом от 6 до 1200 килограммов. 43. ​Торгово-развлекательный центр «Солнечный» — самый крупный ТРЦ Ямала. Таких проектов в регионе до этого не было, он даже получил престижную федеральную премию в области коммерческой недвижимости Rex Marketing Awards. С открытием ТРЦ были сложности, но сейчас всё позади и «Солнечный» работает. 44. Говорят, что «Солнечный» — самый крупный в мире торговый центр, построенный на сваях. 45. Микрорайон Оптимистов. Именно так называлась первая улица, которая официально появилась в Новом Уренгое. 46. Жилой комплекс «Твой» с закрытой территорией. Проект разрабатывали архитекторы бюро DA project. За этот проект разработчики получили диплом Союза архитекторов России. 47. Микрорайон Энтузиастов. 48. ЖК «Твой» — первый в Новом Уренгое жилой комплекс с собственной системой отопления. 49. Северная часть города. 50. Микрорайон Славянский. 51. В строящемся микрорайоне появятся три больших жилых комплекса для более 1500 семей. 52. Фасад здания на проспекте Губкина украшен изображением российского флага. 53. Торговый центр «Вертолёт» известен тем, что на крыше установлена настоящая воздушная машина Ми-8. 54. 55. Центральный офис ООО «Газпром добыча Ямбург». Это дочерняя компания Газпрома, которая ведет разработку Ямбургского и Заполярного месторождений. Ямбургское занимает 5 место в мире по объему запасов газа. 56. ​Спортивно-оздоровительный комплекс «Газпром добыча Ямбург». Внутри есть полноценный бассейн на 25 метров, залы для тренировок. 57. Ось Ленинградского проспекта. Город строился с нуля, поэтому улицы здесь прокладывали идеально прямыми. 58. Детская площадка на 4-ом микрорайоне. 59. Пешеходная улица Интернациональная – Городская площадь. 60. Мурал «Открывая Арктику» на пересечении улиц Юбилейная и 26 Съезда КПСС. 61. Ночью на надписи «Новый Уренгой» включается подсветка. 62. Центр Нового Уренгоя. 63. Деловой центр «Ямал». 64. Местные жители часто называют город сокращённо — «НУР». В 2025 году Новый Уренгой отмечает 50-летие. 65. 66. Спортивно-оздоровительный комплекс «Звёздный». 67. Офис газодобывающей компании «Ачимгаз». 68. «Новатэк». 69. В Новым Уренгое уже почти 50 лет добывают газ. За эти годы посёлок превратился в крупнейший город ЯНАО и уверенно удерживает неофициальный статус газовой столицы России. И, судя по прогнозам экспертов, в ближайшие 100 лет ситуация сохранится.

https://gelio.livejournal.com/283838.html

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