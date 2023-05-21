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Новый Уренгой — газовая столица России с высоты

новый уренгой, ленинградский просепкт, с высотыНовый Уренгой расположен в Ямало-Ненецком автономном округе, примерно в 580 км от Салехарда и в 2400 км от Москвы. Это север Западной Сибири — от города всего 60 км до Северного Полярного круга. Тундра, вечная мерзлота, край с суровым климатом. Но именно здесь обнаружили крупнейшее газовое месторождение в России — и рядом с ним почти сразу появился целый город. Его начали строить одновременно с бурением первой скважины — в 1975 году. Сейчас здесь живёт около 120 тысяч человек — в 2,5 раза больше, чем в Салехарде, столице ЯНАО. А по площади Новый Уренгой в 3 раза его больше.

Сегодня Новый Уренгой лидирует по добыче газа в России. Когда месторождение обнаружили, оно было крупнейшим в мире. Сейчас занимает 3 место по запасам — после того, как в Иране и Катаре нашли гигантские месторождения. Город буквально стоит на огромном подземном резервуаре с газом. И именно за счёт добычи газа Новый Уренгой развивается.

1. Новый Уренгой построили с нуля — в 1966 году обнаружили месторождение, а в 1975 здесь уже был большой посёлок с собственным аэропортом. В 1980 году посёлок стал городом и получил название — Новый Уренгой. Сейчас это самый крупный город ЯНАО — он в разы больше столицы округа. Неофициально Новый Уренгой называют газовой столицей России.новый уренгой, застройка, с высоты2. Месторождение открыли случайно. Обнаружить залежи газа довольно сложно — они обычно находятся на глубине более километра. Первые сведения о месторождении получила бригада сейсморазведчиков, которая застряла в этой местности на зимовку и за время простоя решила проверить территорию. Приборы показали мощное поднятие осадочных пород — один из признаков газового месторождения.

Когда пробурили разведочную скважину, учёным даже показалось, что приборы неисправны — за сутки из скважины получили более 6,5 млн кубометров газа. После подсчёта запасов выяснилось, что геологи нашли крупнейшее на тот момент в мире газовое месторождение. Новый Уренгой появился в 1975 году. А через 3 года предприятие отметило добычу первого миллиарда кубометров газа.ночной, новый уренгой, вечерний, с высоты3. Сейчас на Уренгойском месторождении работает около 1300 скважин. Большая часть принадлежит ООО «Газпром добыча Уренгой» — дочернему предприятию ПАО «Газпром».новый уренгой, закат, с высоты4. Главный офис ООО «Газпром добыча Уренгой».

Газпром появился в 1990 году, когда Совет Министров СССР преобразовал Министерство газовой промышленности в государственный газодобывающий концерн. В 1993 году Газпром стал акционерным обществом. Кроме ООО «Газпром добыча Уренгой» на месторождении работают «Газпром добыча Ямбург», филиал «Уренгой бурение», «Газпром подземремонт Уренгой», а также «Роспан Интернешнл», «Арктикгаз», «Ачимгаз», «Роснефтегаз» и другие компании.новый уренгой, газпром, офис, с высоты5. Южная часть города. Это исторический центр Нового Уренгоя. Река Седэ-Яха делит город на две части — новоуренгойцы называют их «Южка» и «Северка».новый уренгой, с высоты6. Центральную городскую площадь в 2021 году обновили — высадили деревья на аллее, установили дизайнерские качели.новый уренгой, городская площадь, с высоты7. Самый заметный арт-объект на площади — надпись «Новый Уренгой» из металлических газовых труб. Оба слова образованы единой линией, без отрыва.буквы, новый уренгой, городская площадь, с высоты8. Аллея городской площади начинается с многоугольной арки.новый уренгой, городская площадь, арка, с высоты9. Зимы в Новом Уренгое затяжные и морозные, а лето короткое. Рекорды температур в Новом Уренгое — от -54°C до +40°C. Но обычно температура зимой держится в районе -30°C, а летом поднимается до +20°C.новый уренгой, аллея, лампочки, с высоты10. Этот дом фасадом выходит на Центральную площадь. В 2020 году стену украсили разноцветными линиями и надписями. Порядок линий кажется хаотичным, но на самом деле это картина голландского авангардиста Тео Ван Дусбурга «Ритм русского танца», которую он написал в 1918 году.новый уренгой, фасад, авангард, с высоты11. Слово «новый» в названии города появилось неслучайно. На расстоянии 75 км отсюда есть просто Уренгой — этот довольно крупный посёлок геологов появился почти на 10 лет раньше.новый уренгой, центр, городская площадь, с высоты12. Культурно-спортивный центр «Газодобытчик». Здесь есть залы для концертов и театральных постановок, выставок, занятий спортом. В «Газодобытчике» работает первый на Ямале профессиональный театр «Северная сцена».новый уренгой, Газодобытчик, с высоты13. Ленинградский проспект – главная улица Нового Уренгоя.новый уренгой, Ленинградский проспект, с высоты14. Гостиница «АМАКС Полярная звезда».новый уренгой, гостиница, амакс, полярная звезда15. Ленинградский проспект.новый уренгой, Ленинградский проспект, с высоты16. Детская площадка на территории четвертого микрорайона.новый уренгой, детская плоащдка, с высоты17. Железнодорожный вокзал Нового Уренгоя.

Первая железная дорога здесь появилась гораздо раньше города — ещё в 1949 году начали строить пути Салехард-Игарка. Но после смерти Сталина работы свернули и в 1960-х дорога оказалась никому не нужна. Современная станция открылась после завершения строительства железной дороги Коротчаево-Новый Уренгой.новый уренгой, вокзал, с высоты18. Сейчас из Нового Уренгоя ходят поезда в Москву, Казань, Пермь, Тюмень, Оренбург, Уфу.новый уренгой, вокзал, рассвет, с высоты19. Путепровод проходит под виадуком, который соединяет южную часть города с северной. Рядом с мостом построили многофункциональный спорткомплекс «Виадук» — здесь можно тренироваться под открытым небом.новый уренгой, путепровод, с высоты20. Дома в Новом Уренгое стараются делать цветными — как и во многих северных городах, здесь не хватает ярких красок.новый уренгой, флаг, с высоты21. Центральный офис ООО «Газпром добыча Уренгой».новый уренгой, Газпром добыча, с высоты22. Северная часть Нового Уренгоя. Местные называют её «северка».новый уренгой, северка, с высоты23. Администрация города Новый Уренгой. В 2022 году перед зданием мэрии установили 35-метровый флагшток с полотнищем 9х13 метров. Теперь это самый большой на Ямале российский флаг.новый уренгой, мэрия, администрация, флаг россии, с высоты24. Дворец спорта «Звёздный».

Это самый большой спортивный комплекс в ЯНАО. Является домашней площадкой для волейбольного клуба «Факел». Кроме волейбольной арены, в комплексе есть тренажёрный зал, тир, бильярд. А на арене проходят концерты гастролирующих артистов.новый уренгой, дворец спорта, звездный25. Улица 70-летия Октября. Здесь расположена большая часть административных зданий северной части города.новый уренгой, северка, ночной, с высоты26. Административное здание «Новатэк». Эта компания занимает второе место по добыче газа в России.новый уренгой, Новатэк, офис, с высоты27. Офис газодобывающей компании «Ачимгаз». Офисное здание представляет собой монументальный куб, размещенный на конусообразном стилобате. Стилобат напоминает постамент для монументов, и придает масштаб кубическому объему здания.новый уренгой, Ачимгаз, офис, с высоты28. Здание ОАО «Севернефтегазпром». Это одно из основных добывающих предприятий Газпрома.новый уренгой, Севернефтегазпромс, офис29. Зима в Новом Уренгое долгая и длится втрое дольше календарной — около 9 месяцев. Иногда снег тут может пойти даже летом, но такое бывает редко.новый уренгой, ночной, северка, с высоты30. Площадь Памяти с одноимённым мемориалом на ней.новый уренгой, Площадь Памяти, с высоты31. Мемориал состоит из трёх колонн, которые увековечивают память о трёх поколениях воинов, погибших в Великой Отечественной Войне, в Афганистане и в боевых действиях в Чечне.новый уренгой, мемориал, памяти, вечнй огонь, с высоты32. Тактический разведчик, самолёт СУ-24МР.новый уренгой, самолёт, су-24, памяти, с высоты33. Вертолёт Ми-24.новый уренгой, вертолет, ми-24, с высоты34. Площадь Памяти.новый уренгой, площадь памяти, с высоты35. НУРМК. Новоуренгойский многопрофильный колледж (НУРМК). Здесь обучают работать на газовых и нефтяных месторождениях, обслуживать технику и автомобили. Есть факультеты КИПиА, медицинские и компьютерные направления.новый уренгой, НУРМК, колледж36. Улица Подшибякина.

Названа в честь советского геолога, который участвовал в открытии месторождений природного газа в северных районах Западной Сибири. В том числе и Уренгойского газового месторождения. В 1976 году Василий Тихонович Подшибякин стал начальником Ямальского производственного геологического объединения по разведке нефти и газа «Ямалнефтегазгеология» Главного Тюменского производственного геологического управления. И до 1997 года Подшибякин руководил этим объединением.новый уренгой, Подшибякина, с высоты37. Деловой центр «Строитель».новый уренгой, Строитель, бц38. Храм Серафима Саровского — деревянная церковь, построенная в традициях русского деревянного зодчества.новый уренгой, храм, Серафима Саровского, церковь39. «Виадук» — спорткомплекс под открытым небом. Расположен рядом с мостом, который соединяет южную и северную части города. В комплекс входит лыжероллерная трасса, хоккейный корт (летом — поле для мини-футбола), тренажёры, скейтпарк, площадки для волейбола и баскетбола, беговая дорожка. Спорткомплекс построили в 2018 году.новый уренгой, с высоты, виадук, спорткомлекс, площадка40. Полярной ночи в Новом Уренгое нет, но зимой световой день очень короткий. Самый короткий день в году здесь длится 1 час 7 минут. Зато летом солнце светит долго, а ночи короткие.новый уренгой, с высоты41. Православный Богоявленский собор.новый уренгой, Богоявленский собор, храм, церковь, с высоты42. Высота храма — 36 метров. Собор построен из красного кирпича в византийском стиле. На колокольне 9 колоколов весом от 6 до 1200 килограммов.новый уренгой, Богоявленский собор, храм, церковь, с высоты43. ​Торгово-развлекательный центр «Солнечный» — самый крупный ТРЦ Ямала. Таких проектов в регионе до этого не было, он даже получил престижную федеральную премию в области коммерческой недвижимости Rex Marketing Awards. С открытием ТРЦ были сложности, но сейчас всё позади и «Солнечный» работает.новый уренгой, тц, солнечный44. Говорят, что «Солнечный» — самый крупный в мире торговый центр, построенный на сваях.новый уренгой, тц, солнечный45. Микрорайон Оптимистов. Именно так называлась первая улица, которая официально появилась в Новом Уренгое.новый уренгой, с высоты, Оптимистов46. Жилой комплекс «Твой» с закрытой территорией. Проект разрабатывали архитекторы бюро DA project. За этот проект разработчики получили диплом Союза архитекторов России.новый уренгой, с высоты, жк твой47. Микрорайон Энтузиастов.новый уренгой, с высоты48. ЖК «Твой» — первый в Новом Уренгое жилой комплекс с собственной системой отопления.новый уренгой, с высоты,жк твой49. Северная часть города.новый уренгой, с высоты, северка50. Микрорайон Славянский.новый уренгой, Славянский, микрорайон51. В строящемся микрорайоне появятся три больших жилых комплекса для более 1500 семей.новый уренгой, Славянский, микрорайон52. Фасад здания на проспекте Губкина украшен изображением российского флага.новый уренгой, российский флаг53. Торговый центр «Вертолёт» известен тем, что на крыше установлена настоящая воздушная машина Ми-8.новый уренгой, тц, вертолёт54.новый уренгой, с высоты55. Центральный офис ООО «Газпром добыча Ямбург». Это дочерняя компания Газпрома, которая ведет разработку Ямбургского и Заполярного месторождений. Ямбургское занимает 5 место в мире по объему запасов газа.новый уренгой, Газпром добыча Ямбург, офис56. ​Спортивно-оздоровительный комплекс «Газпром добыча Ямбург». Внутри есть полноценный бассейн на 25 метров, залы для тренировок.новый уренгой, спорткомплекс, Газпром добыча Ямбург57. Ось Ленинградского проспекта. Город строился с нуля, поэтому улицы здесь прокладывали идеально прямыми.новый уренгой, с высоты, ленинградский проспект58. Детская площадка на 4-ом микрорайоне.новый уренгой, с высоты, Детская площадка59. Пешеходная улица Интернациональная – Городская площадь.новый уренгой, с высоты60. Мурал «Открывая Арктику» на пересечении улиц Юбилейная и 26 Съезда КПСС.новый уренгой, Открывая Арктику, мурал61. Ночью на надписи «Новый Уренгой» включается подсветка.новый уренгой, с высоты, городская площадь62. Центр Нового Уренгоя.новый уренгой, с высоты63. Деловой центр «Ямал».новый уренгой, с высоты64. Местные жители часто называют город сокращённо — «НУР». В 2025 году Новый Уренгой отмечает 50-летие.новый уренгой, с высоты65.новый уренгой, центр, с высоты66. Спортивно-оздоровительный комплекс «Звёздный».новый уренгой, спорткомплекс, звездный67. Офис газодобывающей компании «Ачимгаз».новый уренгой, ачимгаз, офис68. «Новатэк».новый уренгой, новатэк, офис69. В Новым Уренгое уже почти 50 лет добывают газ. За эти годы посёлок превратился в крупнейший город ЯНАО и уверенно удерживает неофициальный статус газовой столицы России. И, судя по прогнозам экспертов, в ближайшие 100 лет ситуация сохранится.новый уренгой, с высоты, закат
https://gelio.livejournal.com/283838.html

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