Сколько их таких, неизвестных?

Каждый подвиг — бесценен. Но слишком часто они остаются незамеченными. И до конца мы про всех никогда не узнаем. И жизни не хватит! Доровских Павел Фёдорович (1918г.р.) Павел Фёдорович родился в Воронежской области в Голосновском районе. На службу поступил 1938 году. Воинская часть: 164 стрелковая дивизия, 494 артиллерийский полк, звание младший сержант.



Имеет награды:

— Орден Славы lll степени (30.07.1944)

«... В бою за железнодорожную станцию Замосточье 23 июня 1944г товарищ Доровских был ранен, но с поля боях не ушел. 26 июня 1944г в районе д. Волчкова из личного оружия отбивал контратаку немцев, стремившихся вырваться из окружения. При этом он убил 6 солдат, 8 немцев взял в плен и захватил в качестве трофей 6 винтовок, 2 автомата много гранат и патронов противника...»

— Орден Красной звезды (03.11.1944.)

"Обнаружил 3 станковых пулемёта и минометную батарею противника, чем дал возможность их уничтожить огнем батарей. Во время контратаки пехоты противника, обороняя подходы наблюдательного пункта, из автомата убил 5 немцев, чем обеспечил бесперебойную работу командира батареи...»

Орден Отечественной войны l степени (06.04.1985г.)

Автор: В.

«Обитательница моей машины», Крымский фронт, январь 1942 года

Это фото, сделанное в январе 1942 года на Крымском фронте, можно назвать одним из самых трогательных снимков военного времени. На нём командир взвода фоторазведки Василий Михайлович Арзамасцев (1919-1979 гг.) кормит своего питомца — маленького совёнка.

Нередко именно у ветеранов-разведчиков в послевоенные годы в альбомах хранилось немало фотографий.

Учитывая их специальность, они имели возможность делать кадры, на которых запечатлялись простые солдатские будни, забавные моменты или драматические события.

У многих советских солдат появлялись вот такие питомцы — в жестокое военное время каждому хотелось чего-то доброго, человечного.

Сегодня происходит тоже самое. Бочкарева (Яшинкина) Мария Дмитриевна (10.05.1928 - 10.06.2013 гг.)

Когда моей бабушке исполнилось 15 лет, шла война, повсюду был голод, мор и болезни. Они с сестрой пошли работать на рыбокомбинат имени Крупской. Она была труженицей тыла. Всё — для нужд фронта! Всё — для Победы! На заводе работали сменами, но так как они с сестрой были подростками, работали неполный рабочий день; им давали небольшой паёк, который они делили на троих вместе с прабабушкой, чтобы как-то продержаться, выжить.

Вместе с сестрой они были засольщицами рыбы. Было тяжело и не по‑детски трудно: от соли разъедало руки, от голода падали в обморок, но они делали свою работу наравне со взрослыми, чтобы помочь нашей Красной армии одержать Победу над врагом.

Имеет награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали «50 лет Победы», «65 лет Победы».

После войны работала мастером на лакокрасочном заводе, была наставницей и передовицей. 22 января 1946 года вышла замуж, вырастила трёх прекрасных дочерей. С дедушкой прожили 50 лет — душа в душу; отметили золотую свадьбу. Есть памятное фото, где они вдвоём с орденами и медалями — красивые, счастливые и радостные.

Из моих детских воспоминаний: мы часто собирались у бабушки с дедом всей семьёй; она пекла пироги с квашёной капустой, пирожки с картошкой, с рыбой. На столе была щучья икра и много других угощений. На Пасху самые вкусные бабушкины куличи по особому рецепту, который, к сожалению, утерян. Самые тёплые, светлые воспоминания! И всегда — подарки для всех внучек!

Мы были самые счастливые люди, росли в окружении любви и заботы родных. Бабушка и дедушка многому нас научили. Воспоминания о том счастливом времени, о бабушке и дедушке, которые были живы, останутся на всю жизнь в наших сердцах. Никто не забыт. Ничто не забыто.

Автор: Петрова Мария Юрьевна Ребёнок войны. Автор снимка: М. Трахман

В годы Великой Отечественной войны 15 % рабочих оборонных предприятий составляли именно дети и подростки до 18 лет.

Более 200 тысяч детей и подростков были награждены орденами и медалями за боевые заслуги. А четверо — Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова и Валя Котик — стали Героями Советского Союза. Все — посмертно. Как Юра Гагарин испортил немецкий танк. Я уже об этом как-то рассказывала, но напомнить, никогда не лишне!

Немногие знают, но свой крохотный вклад в нашу победу внес и восьмилетний Юра Гагарин. 1 сентября 1941 года будущий первый космонавт СССР пошел в первый класс, а 12 октября в деревню Клушино Смоленской области вошли немцы. В тот же день они устроили во дворе школы костер из букварей, обнаружив в них картинки с Кремлем, Красной площадью, портреты Ленина и Сталина. Затем сожгли и саму школу.

Семью Гагариных с четырьмя детьми выгнали из дома и больше полутора лет, до освобождения, они жили в землянке три на три метра, которую отец выкопал за огородами. Об оккупации у Юрия остались тяжелые детские воспоминания.

Однажды оккупанты сильно избили отца и порезали косой ноги матери. В отместку Юра набил тряпками выхлопную трубу мотоцикла и насыпал земли в заряжавшиеся в избе танковые аккумуляторы. Несколько дней ему пришлось после этого прятаться у соседей.

Вместе с друзьями он разбрасывал по дорогам гвозди и битое стекло. Юрий Алексеевич утверждал, что делали они это по примеру взрослых.

Незадолго до отступления старшего брата Юры, 17-летнего Валентина Гагарина, и 15 летнюю сестру Зою увезли в Германию. Валентин бежал уже в Белоруссии, а Зою освободили из лагеря на территории Польши, до конца войны она работала в госпитале. В семье Гагариных никто не погиб, все пережили войну. Алиев Ибрагим Исламханович (1915 – 2002 гг.)

Ибрагим Исламханович одним из первых добровольцем ушёл на фронт. Был зачислен в 529-й стрелковый полк 163-й стрелковой дивизии (Фокшанский полк). Проявив себя как храбрый и умелый командир, дослужился до звания гвардии младшего лейтенанта.

Участник многих боёв. Освобождал Украину, Румынию, Югославию, Венгрию, Чехословакию и Австрию.

Боевые награды:

- Орден Александра Невского (1945) — за умелое командование и личную отвагу в боях;

- Орден Отечественной войны I степени;

- Орден Отечественной войны II степени — за героизм, проявленный в сражениях;

- Медаль "За взятие Будапешта" — за участие в тяжёлых боях при освобождении Венгрии;

- Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." — за вклад в разгром нацизма.

Эти награды свидетельствуют о его мужестве и значимой роли в ключевых операциях войны.

В архивных документах, кратких изложениях личного боевого подвига Алиева Ибрагима написано:

«Товарищ Алиев участник многих боев на Юго-Западном Юкном, Воронежском и 2-м Украинском фронтах, где показал себя как подлинный патриот нашей Родины. Он трижды был ранен и по излечению вновь возвращался в строй и в настоящее время продолжает храбро сражаться с немецко-фашистскими захватчиками. в боях за город Лученец 3-го по 7.01-45 года, товарищ Алиев еще раз показал себя стойким и мужественным. Он с небольшой горсткой бойцов сумел удержать важную высоту на подступах к городу Лученец ...»

Перед Победой Ибрагим получил ранение под городом Тимешоара. Победу встретил в эвакуационном госпитале в Тимешоаре. С июня 1945 по сентябрь 1946 года он командовал 528-м полком 25-й мотострелковой дивизии в Каменце‑Подольском. Вернулся с Победой.

Мы гордимся тобой. Твой подвиг во имя жизни не знает срока давности. Спасибо за Победу!

Автор: Тома Андрей Егорович Боровых (30.10.1921 - 07.11.1989 гг.) —советский военный лётчик и военачальник, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации.

С декабря 1941 года Андрей Егорович Боровых на фронтах Великой Отечественной войны.

За два года войны (1942 и 1943) на Калининском и Центральном фронтах совершил 341 боевой вылет, проявляя в воздушных боях мужество и отвагу, лично сбил 12 самолётов противника и 14 самолётов в группе За эти подвиги 24 августа 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1077).

А за образцовое выполнение заданий командования, совершённые ещё 132 успешных боевых вылета, в которых было сбито 19 самолётов противника, проявленный при этом героизм капитану Боровых Андрею Егоровичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года была вручена вторая медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 62).

Всего за годы войны совершил более 470 боевых вылетов, провёл свыше 130 воздушных боёв, сбил лично 32 и в группе 14 вражеских самолётов. По данным исследований М.Ю. Быкова, распределение личных и групповых побед выдающегося аса по отчетным и оперативным документам его полка несколько иное – 27 личных и 17 групповых.

По окончании Великой Отечественной войны командовал авиационным полком, дивизией, корпусом. Женщины конвоируют пленных фашистов. Разгром немцев под Москвой. Январь - март 1942 года. Автор снимка: Темин Виктор Антонович

Факт: в Великой Отечественной войне участвовало более 8 миллионов женщин.

Они работали в тылу и на фронте, служа в различных частях Красной армии и в партизанских отрядах. Более 490 тысяч женщин были призваны на военную службу, а около 600 тысяч служили в армии, в том числе в медицинских и противовоздушных частях. Попович Алексей Алексеевич (23.10.1920 - 04.12.1987 гг.)

Мой прадед, Попович Алексей Алексеевич, ушел добровольцем на фронт в 1941 году. Начал войну рядовым солдатом. Воевал под командованием генерала Жукова. Продолжал службу будучи танкистом.

В одном из многочисленных боев танк дедушки был подбит фашистами, горел, дедушка получил многочисленные ранения. Была повреждена вся правая сторона, переломы, ожоги. После этого не смог продолжать воевать танкистом.

Мой дедушка Попович Алексей знал в оригинале русский, казахский, уйгурский, французский, узбекский, таджикский языки. Оправившись от ранения, пошел добровольцем в разведку. В 1944 году следы дедушки пропали… Пришла весть, о том, что Попович Алексей числится как без вести пропавший. Или в плену, или убит…

Попал в плен, в фашистский лагерь, но бежал с группой военнопленных во Францию. Год работал во французском подполье. Геройски дошел до Берлина, Красная армия завладела столицей нацистской Германии. Победа. После помогли вернуться в союз.

Я очень горжусь своим дедушкой! Он мой герой. Мы не видели друг друга, он умер в старости, но до моего рождения. Все члены нашей семьи, да и все его знакомые, уважают его и любят. Дедушка — настоящий мужчина! Я безумно благодарна ему за жизнь, которой мы сейчас живем. Никто не забыт, ничто не забыто.

В 1947 году дедушку вызвали в Москву на парад 9 мая «День Победы». Поскольку он некоторое время числился без вести пропавшим, после восстановления в военкомате ему вернули все воинские звания, медали и орден Красной Звезды.

Автор: Катерина Баденко Можно ли выжить, если вызвать огонь на себя?

Мы привыкли читать о таких подвигах: обычно герой в них погибает. Но, как оказалось, встречались и редкие исключения. Начальник наблюдательного пункта 1864-го зенитного артиллерийского полка ПВО, младший сержант Нестеркин Я. Ф. совершил подобный подвиг.

Ночью 8 августа 1944 года он заметил группу из 30–35 бандеровцев. Открыв по ним огонь, он вступил в неравный бой. Он вызвал огонь батареи на свой НП, постоянно корректируя его. Понеся потери, бандеровцы отступили, но через 35 минут снова начали атаку. Яков Федорович повторно вызвал огонь на себя — атака была отбита.

Это крайне редкий случай в истории войны: дважды, вызывая огонь на себя, боец выжил.

При описании такого подвига трудно найти наградной лист с формулировкой «Разведчик в неравном бою вышел победителем». За этот подвиг он был представлен к ордену Отечественной войны II степени, в итоге награждён орденом Красной Звезды. Валя, не понимая значимости ордена, заплакала, хотела поменять его на медаль... Валентина Андреевна Пономарева (1928 - 2010 гг.) родилась в селе Платава Конышевского района Курской области. Сейчас местная школа носит её имя. В 1942 году 13-летняя девочка стала связной партизанского отряда, разведчицей. Валявезде успевала. Надо — и она становилась связной. Погибал санитар, она проворно ползла по полю боя, оказывая помощь раненым и вынося их в безопасное место.

В 1943 году Валя Пономарева была назначена санинструктором 705-го полка 121-й стрелковой дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта. Вместе с однополчанами участвовала в форсировании Днепра. Во время переправы через Днепр Валентина спасла около ста раненых бойцов. В октябре 1943 года ей вручили первую награду — орден Красной Звезды. Валя, не понимая значимости ордена, заплакала, хотела поменять его на медаль, так как считала, что медаль важнее ордена.

Валентина Пономарева участвовала в освобождении Украины, Польши, Румынии, Чехословакии. В наступательных боях 1944 года, невзирая на опасность, 16-летняя девушка вынесла с поля боя 164 раненых бойца. В одном из боёв на Львовском направлении в 1944 году Валя, раненная осколком снаряда, потерявшая много крови, была спасена из-под гусениц фашистского танка командиром пулемётного взвода 887-го стрелкового полка 211-й стрелковой дивизии Павлом Куприным. К концу войны она волей случая попала в этот полк и прошла с ним до Победы.

В 1944 года награждена медалью «За отвагу», в 1945 году – орденом Отечественной войны 2-й степени, а в 1985 году — орденом Отечественной войны 1-й степени. После войны Валентина Андреевна Пономарева переехала жить в Ленинград. Проводила большую патриотическую работу. Умерла в 2010 году. Курдюков Ефим Степанович (07.01.1914 - 17.11.1982 гг.)

Ефим Степанович начал службу в 1935 году и завершил её в 1947 году. Во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Ленинграда и пережил блокаду. Дошёл до Берлина и принимал участие во взятии города. Был неоднократно ранен и контужен; имел боевые награды и благодарственные грамоты.

Он не любил вспоминать и рассказывать о войне. Всегда говорил: «Мы выстояли в той страшной войне и возродили израненную страну. Живите мирно, долгой и счастливой жизнью! Не дай бог вам это пережить!»

Я была совсем маленькой, но помню кое-какие его редкие рассказы и помню, что у него были медали и книжки к ним. К сожалению, после смерти дедушки в их дом вломились воры и унесли все медали...

Автор: Светлана История Люси Радыно — одной из самых юных защитниц Сталинграда К началу Великой Отечественной войны Люсе было всего одиннадцать. Она жила в Ленинграде и училась в четвёртом классе. Отец ушёл на фронт, а мать вскоре умерла от голода в осаждённом городе. Девочка осталась одна, и лишь по счастливой случайности её эвакуировали в Сталинград.

В Сталинграде уже 13‑летняя Люся добровольно стала разведчицей. Однажды в сталинградский детский приёмник пришёл офицер, который искал детей для работы в разведке. Так Люся оказалась в боевой части. Командиром у них был капитан, который учил и наставлял, как вести наблюдения, что отмечать в памяти и как вести себя в плену.

Первое задание Люся получила в сентябре 1942 года: ей нужно было пробраться в фашистский лагерь и выяснить, сколько танков прорвалось к Волге. Но её задержали немцы; Люсе пришлось выдать себя, спасая подругу.

Её привели на допрос, но она не дрогнула. Немцы поверили, что она просто шла за картошкой, и оставили работать на кухне. В основном её заставляли чистить лук — очень много. Девочке щипало глаза, она плакала... Однажды вместе с луком ей дали для чистки ещё и картошку. По количеству картошки Люся высчитала число солдат, которые её съедали. Она прикинула, сколько порций помещается в одном контейнере (с этими контейнерами‑ранцами танкисты приходили за едой) и сколько ёмкостей было заполнено во время обеда, перемножила — и всё получилось точно.

Как девочке‑разведчице удалось сбежать из фашистского лагеря, остаётся загадкой. Главное — она вернулась.

За годы войны Люся семь раз переходила линию фронта, добывая новые сведения о противнике. За образцовое выполнение заданий командования награждена медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

После войны Люся вернулась в Ленинград, окончила институт, создала семью и много лет работала в школе, обучая младших школьников Гродненской школы № 17.

Ученики знали её как Людмилу Владимировну Бесчастнову. Её не стало в 2001 году. Анисимков Фёдор Николаевич (1902 - 1944 гг.) Я открыла новые, трепетные страницы истории нашей семьи по маминой линии на сайте «Память народа»

Так я узнала о своём родственнике — фронтовике, старшем брате моего прадеда, Анисимкове Фёдоре Николаевиче. Ознакомившись с его боевым путём и местом захоронения, я почувствовала глубокую связь с его судьбой. К сожалению, он не успел оставить после себя детей.

В этом году, участвуя в шествии «Бессмертного полка», в том числе онлайн, я с гордостью несла его портрет — чтобы сохранить память и отдать дань его подвигу.

Автор: Ольга Березина Ольга Николаевна Ямщикова (06.06.1914 - 31.08.1982 гг.) — лётчик-истребитель, командир эскадрильи 586 ИАП, женщина, ставшая легендой ещё при жизни. Первая, кто села за штурвал реактивного МиГа, первая, кто обучал других прыгать с парашютом, первая, кто прошла через небо и огонь как лётчик-испытатель.

217 боевых вылетов, 93 воздушных боя, сбитые фашистские самолёты — и всё это она. Женщина с холодным взглядом и горячим сердцем, сильнее многих мужчин. «Когда закончилась речь Молотова, я заплакала» — Ирина Вячеславовна Ракобольская, начштаба 46-го Гвардейского Таманского полка ночных бомбардировщиков, «ночная ведьма» (22 июня 1941 года ей был 21 год).

Воспоминания о первом дне войны:

22 июня мы сидели дома у моей подружки Лены Талалаевой и готовились сдавать экзамен по теоретической физике. Это ведь было время сессии, конец третьего курса. Вдруг позвонил один мой приятель и говорит: «Девушки, включите радио, сейчас будет говорить Молотов. Кажется, о войне с немцами». Мы включили радио и услышали речь Молотова о том, что немцы напали на Советский Союз. Когда она закончилась, я заплакала.

Вышел Ленкин отец (он был известный врач, профессор, доктор наук) и говорит: «Что?» Я отвечаю: «Вот, война началась». И мы поехали в университет на Моховую. Там в большой аудитории собралась вся молодежь — комсомольцы, не комсомольцы, после заявления Молотова приехали все. На собрании мы приняли решение: признаем себя мобилизованными партией и правительством. Мы же уже взрослыми были, поэтому родителей не спрашивали.

Мама в это время была в деревне с внуком, моим племянником, и ничего не знала. Поэтому мне не с кем было делиться. А через день у нас в университете открылась школа медсестер. Мы же не имели никакой военной специальности. А кому во время войны нужны физики, математики, историки? Никому. Нужно идти воевать.

Ощущения войны не было, оно появилось позже, когда над Москвой летали белые фонари, город был затемненным, а на площадях рисовали улицы и крыши, чтобы ввести противника в заблуждение. Но обстановка с каждым днем становилась всё более военизированной.

Только прошла первая неделя, нас всех собрали и отправили в Рязанскую область. Колхозники были призваны на фронт, сено гнило, и кто-то должен был его убирать. Приехали в Рязанскую область, а там — полчища комаров, началась малярия. Первым заболел мой будущий муж Дима Линде, он тоже был студентом физфака, потом — друг Мишка. Я малярию подхватила позже, уже на фронте...

Полк под руководством Ирины Ракобольской около 24.000 боевых вылетов, летчицы уничтожили или повредили 17 переправ, 9 железнодорожных поездов, 2 железнодорожные станции, 176 автомобилей, 26 складов, 12 цистерн с горючим, 86 огневых точек, 11 прожекторов.

За успешные операции по разгрому немцев на Ирина Вячеславовна Ракобольская была награждена орденом «Красная Звезда», и орденом «Отечественная война I степени», орденом «Отечественная война II степени», медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За оборону Кавказа»,, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Козел Малыш и партизаны

16 июля 1944 года в освобожденном Минске прошел парад партизан, среди участников парада находился необычный гость — козел по кличке Малыш?

В 1943 году, после разгрома немецкого гарнизона на станции Куренец, партизанский отряд «Борьба» из бригады «Народные мстители», среди прочих трофеев, захватил с собой и козла. Животное должно было пойти на обед партизанам, но приглянулось бойцам и вскоре козёл, получивший кличку Малыш, стал любимцем и талисманом партизанского отряда «Борьба».

Козел был не только талисманом — во время пеших переходов по лесам он таскал навьюченную сумку с медикаментами. А 16 июля 1944 года Малыш оказался среди участников парада.

«Мы решили, что Малыш заслужил, чтобы быть с нами в этот торжественный момент. — вспоминал Василий Давжонак. — Партизанки из нашего отряда его хорошенько почистили, принарядили в ленту, украшенную немецкими орденами. Гитлеровские награды достались нам в качестве трофея, когда мы захватили немецкую штабную машину, — решили, что на шее у Малыша им самое место. Парад начался, и наш принаряженный козёл сразу занял уже привычное для себя место – впереди колонны. Помню, я заметил, как Черняховский удивленно смотрел на наше "домашнее животное" и, оживлённо жестикулируя, о чем-то говорил своим помощникам. В общем, по-моему, начальству наша инициатива понравилась…» История Бори Новикова В начале Великой Отечественной войны Боря вместе с мамой был эвакуирован в Ярославскую область, в город Рыбинск. Мама Бори, Мария Ивановна, работала на заводе и сутками не покидала цех.

Он несколько раз сбегал из дома и пытался уехать к месту боевых событий, но его постоянно снимали с поезда и возвращали домой.

Летом 1941 года он смог проехать до станции Бологое, где его снова сняли. Чтобы разжалобить комбата, он придумал легенду о том, что его эвакуировали из Ленинграда, а он сам теперь едет на фронт, чтобы мстить захватчикам за его погибшую от голода мать. План не сработал — юного вояку накормили и посадили обратно в поезд, однако Новиков смог перебраться в другой состав и вернулся. Солдаты 380-го стрелкового полка приютили мальчишку — так юный рыбинец стал сыном полка и получил прозвище «Гаврош».

Наравне со взрослыми Боря Новиков сражался под Ленинградом. За два месяца он вывел с поля боя 18 раненых с оружием, под огнём противника перевязал 26 человек, вынес 12 винтовок, 3 ручных пулемета, 2 автомата, а также доставил много документов, собранных с тел убитых немецких солдат. За это 4 июля 1942 года мальчик был представлен к медали «За отвагу» и присвоению воинского звания ефрейтора.

Однако награду Боре так и не удалось увидеть. 12 июля 1942 года он запрыгнул на броню танка, который должен был вытащить подбитую машину из протекающей поблизости речки. Немцы начали миномётный обстрел. Одна из мин разорвалась рядом с танком, на котором сидел мальчик, — осколками от взрыва Борю убило, ему было лишь 12 лет. Подвиг мужества и милосердия В 1941 году во время оккупации Смоленщины немецко-фашистскими захватчиками Прасковья Захаровна Каретникова (1865 - 1942 гг.) жила в деревне Ризское Вяземского района. Она вынесла с полей боев 14 раненных советских солдат и спрятала в своем доме. Только чудом немцы, жившие в соседнем доме, не обнаружили бойцов, так как не обращали внимания на обветшалый старый домик, крытый соломой.

Чтобы прокормить солдат, Прасковья Захаровна вынуждена была зарезать единственную корову. По мере выздоровления, солдаты покидали дом и уходили в партизанские соединения.

П.З. Каретникова умерла в оккупации в 1942 году и был похоронена на кладбище около церкви Положения ризы Христа Спасителя. В 1971 году в Ризское приехал Георгий Николаевич Недомерков, один из спасенных ею солдат. Он нашел могилу Прасковьи Захаровны и установил на ней памятник, который и стоит до сегодняшнего дня. Куклин Иван Михайлович (28.05.1924 - 28.11.1989 гг.) Из воспоминаний сына Куклина Ивана:

«Мой отец, Куклин Иван Михайлович, родился в деревне Торопово Шарангского района Кировской области. Отучился 4 класса. В 18 лет ушел на фронт, где служил с 1942 года по 9 декабря 1946 года.

Его боевой путь начался в береговой охране северного флота. Затем воевал на разных фронтах: 1943 г. –Волховский, 1944г. – Ленинградский и 2-ой Прибалтийский. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда и в боях за Синявинские высоты. В 1945 году служил в контрразведке «Смерш» 3-го Прибалтийского фронта. Был ранен в спину, контужен, частично потерял зрение.

Война для него закончилась в польском городе Бреслау. С 8 июня по 13 июля 1946 год находился на лечении в госпитале. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны. Про войну отец рассказывал мало, плакал, благодарил капитана Родимцева, который в последние минуты откопал его, заваленного взрывом».

«После войны, 20 января 1947 года женился на Анне Егорьевне, в браке родилось 4 сыновей: Николай, Василий, Леонид, Иван. Отец 20 лет работал конюхом, видимо, сказалась наследственная любовь к лошадям. Работа была тяжелая, мы все ему помогали. Днем пастушили, вечером вместе с матерью доили коров.

Когда не было света, мне доводилось доить по 8 коров вручную, а полная группа была 20 голов. Так родители всю жизнь трудились на проходных работах, без выходных. Мама была в отпуске один раз в жизни, когда ее наградили путевкой в санаторий в город Нальчик.» - воспоминания сына Ивана.

В семье ветерана создана Родовая фото-книга, в которой отражены фотографии и подвиги ветерана Куклина Ивана Михайловича, а так же составлено Родовое древо предков ветерана, его семьи, детей, внуков и правнуков.

Автор: Куклина Татьяна Ивановна Это весьма маленькая часть большого подвига народа