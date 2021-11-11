Хватит врать! Зачем Россия ввозит уран из Франции

Без паники!
Недавно активисты Greenpeace провели акцию под лозунгами «Россия – не помойка» около офиса французской компании Orano, протестуя против отправки в нашу страну регенерированного урана. В самой России новость подхватили местные активисты и добавили в неё столько вымышленных подробностей, что от сути не осталось почти ничего.
«Росатом» выступил с официальными разъяснениями, где напомнил, что регенерированный уран – это сырьё для атомных электростанций, а не ядерные отходы, и весь он будет израсходован на территории России, а не захоронен. Это в свою очередь позволит использовать меньше природного урана, сохранив его для будущих поколений.
Для большего понимания объясним, максимально упрощая, – ядерное топливо в АЭС не сгорает полностью. Образуемое из него отработавшее ядерное топливо ещё содержит довольно много урана, и может использоваться повторно, для чего существует несколько хорошо зарекомендовавших себя технологий. Россия использует их уже 35 лет и применяет созданное из вторсырья топливо как для собственных нужд, так и активно продаёт его за рубеж.
Поэтому в панических сообщениях есть сразу два полностью недостоверных факта – о том, что мы ввозим отходы, и о том, что они будут закачиваться в ядерные могильники.
Два года назад мы уже разбирали очень похожую ситуацию с ввозом обеднённого урана из Германии. Тогда в российских городах даже прошли акции протеста, хотя суть происходившего была точно такая же, как и сегодня – мы ввозили не отходы, а сырьё для собственной промышленности. Отсылаем всех заинтересовавшихся к нашему выпуску №372 под названием «Стало известно, зачем Россия ввозит атомные отходы. Физика обогащения».
Однако в нынешней ситуации при всём сходстве с ситуацией 2019 года есть одна пикантная подробность, о которой все стороны предпочли умолчать. А ведь она ключевая. Разберём после сводки позитивных новостей.
Время новостей
На Окской судоверфи заложен сухогруз проекта RSD71.
Представлен инновационный трамвай «Витязь-Ленинград» с уникальной системой звукового информирования.
В Москве заработала первая межвузовская квантовая сеть с открытым доступом.
В Якутии введено в эксплуатацию крупное золоторудное месторождение.
В Новосибирской области – комплекс гидроочистки дизтоплива.
В Воронежской области – производство сельхозтехники.
В Свердловской области – производство комплектующих для общественного транспорта.
В Клину – завод светильников.
В Псковской области – крупнейшее в регионе производство мебельного щита.
На Дальнем Востоке запустили крупнейший в регионе мясоперерабатывающий комплекс.
В Адыгее – пищевое производство.
В Удмуртии – пищевое производство.
В Краснодарском крае – пищевое производство.
В Ивановской области – молочный комплекс.
Итак, регенерированный уран – это не отходы, а сырьё для производства нового топлива. Ещё одна ложь экозащитников заключается в том, что в России якобы накоплены гигантские запасы этого самого восстановленного урана, который никому не нужен. В реальности мы, действительно, и сами производим такой уран, но никаких запасов не храним, потому что весь он сразу идёт в дело. И «Росатом» нисколько не кривит душой, сообщая, что тем самым мы экономим природный уран в собственных недрах. Однако тут и начинается самое интересное.
После распада СССР основные уранорудные регионы остались за пределами России – главным образом в Казахстане, который занимает второе место в мире по запасам после Австралии. В России почти вся урановая руда добывается в Забайкалье, но объёмы добычи недостаточны. При добыче в 3 тыс. тонн в год наша реальная потребность составляет 4,5 тыс. тонн. Дефицит мы компенсируем за счёт складских запасов и импорта из того же Казахстана и других стран. Однако к середине века наши собственные запасы полностью истощатся. И именно с этим фактом связано особое внимание России к разработке технологий замкнутого ядерного цикла и повторного использования сырья.
Конечно, в наших недрах, наверняка, есть ещё неразведанные запасы, но долгое время геологоразведку и добычу тормозили низкие рыночные цены на уран. Однако прямо сейчас ситуация начала стремительно меняться.
Кому выгодно?
Рост мировых цен на газ, а вслед за ним на уголь и на нефть не мог не вызвать и роста цен на уран. За два последних месяца они увеличились более чем на 50%, и это далеко не предел. Конечно, такой рост обусловлен проснувшимся интересом к урану крупных инвестфондов, но он возник не на пустом месте. Всё очевиднее факт неизбежного атомного ренессанса, без которого не состоится декарбонизация и энергопереход. Хотя наш проект об этом твердит уже 10 лет, долгое время на Западе тема считалась маргинальной. Однако текущий энергокризис быстро меняет повестку – вот уже министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявляет, что защитить Европу от «волатильности цен на энергию» может только расширение объёмов ядерной энергетики. Его открыто поддерживают коллеги из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии и Чехии. В Германии группа из 25 известных учёных и экологов пишет открытое письмо в Правительство с призывом набраться храбрости и перенести остановку последних атомных электростанций на как можно более поздний период. Ещё недавно это было сложно представить.
И если 10 лет подряд генерация электричества на АЭС в мире, действительно, снижалась, то в 2019 году этот тренд развернулся. И в текущем 2021 году с большой вероятностью будет побит рекорд 2006 года по такой выработке по миру в целом. Следовательно, если не случится никаких катастроф, то атомный ренессанс неизбежен.
Теперь сопоставим всё сказанное.
«Росатом» приступает к реализации контракта с Францией на поставку регенерированного урана точно в тот момент, когда начинается рост цен на уран природный, и это становится экономически целесообразным. Тем самым, действительно, сохраняя ценное сырье в российских недрах для будущего. И получая возможность совершенствовать собственные технологии работы с восстановленным топливом. Которые вскоре ой как пригодятся, ведь если окончательный слом в сознании европейских политиков относительно необходимости использования атомной энергии состоится, то и отходов будет скапливаться всё больше и больше. Поэтому сейчас «Росатом» работает на будущее, хотя по понятным причинам и не даёт исчерпывающих пояснений в прессе.
А вот почему вдруг представители «Гринпис» так озаботились судьбой России и восстали против поставок нам ценного сырья – подумайте сами. А вместе с этим и о том, на кого по факту работают все наши российские крикуны, которые поднимают шум, основываясь на заведомо ложных утверждениях.
Впрочем, это уже политика. Далее поговорим о добре и нужных делах.
Нужное дело
«Уважаемые друзья, здравствуйте! В каждом выпуске нашей программы мы рассказываем вам о героях, которые спасли чью-то жизнь. Очень часто ими оказываются дети или подростки. Несколько лет назад мы с вашей помощью помогли поддержать проект издания замечательной книги о детях-героях. В этой книге в простой и красочной наглядной форме рассказывается об историях подвигов наших с вами маленьких соотечественников. Она стала настоящим помощником в воспитании тысяч семей в нашей стране.
Но сейчас издатели работают над новой книгой историй о детях-героях, в которой будут собраны в том числе и те истории, которые попадали в наши выпуски, и в том числе про тех героев, которых мы награждали в рамках нашего с вами проекта «Подарок герою».
Издатели снова открыли сбор на ресурсе planeta.ru и просят вас поддержать это благородное дело. Больше половины суммы уже собрано, но осталось не так много времени до окончания компании, поэтому прямо сейчас можно перейти по ссылке, которая указана в описании этого ролика, и поддержать издателей любой посильной суммой, либо оформить предзаказ на новую книгу, которая прибудет к вам при хорошем стечении обстоятельств как раз под Новый год и станет отличным подарком вам и вашим детям.
Давайте вместе поддержим этот проект и поможем появиться на свет ещё одной замечательной книге. Спасибо! А теперь о героях».
Время Человека
В конце сентября монтёр пути Игорь Игнатьев отдыхал на берегу Чёрного моря под Туапсе. На море начинался шторм, и вдруг маленький мальчик закричал, что тонет его бабушка. Женщину стремительно уносило в море, и она уже выбилась из сил, пытаясь совладать со стихией. Мужчина бросился в воду и поплыл на помощь. Игорь Игнатьев, чьё отчество, к сожалению, узнать пока не удалось, в молодости учился в мореходном училище и хорошо плавал. Но и он с трудом добрался до женщины, смог дотолкать её до пирса, где собравшиеся люди помогли поднять потерпевшую наверх. Сам он при этом настолько выбился из сил, что едва не ушёл ко дну, в беспамятстве доплыл до берега, где ему помогли очевидцы случившегося.
К счастью, в этой истории никто серьёзно не пострадал, а путеец Игорь Игнатьев и спасённая им пенсионерка теперь дружат семьями и ездят друг к другу в гости.
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