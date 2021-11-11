Хватит врать! Зачем Россия ввозит уран из Франции

Россия начала завозить из Франции регенерированный уран, что вызвало протесты экологов в самой Франции и волну панических публикаций в России. «Росатом» ответил, что волноваться не стоит, так как ввозятся не отходы, а ценное сырьё. Однако о главном факте, позволяющем взглянуть на событие комплексно, умолчали как экологи, так и наши атомщики. Разберём всё по порядку в этом выпуске.

Без паники!

Недавно активисты Greenpeace провели акцию под лозунгами «Россия – не помойка» около офиса французской компании Orano, протестуя против отправки в нашу страну регенерированного урана. В самой России новость подхватили местные активисты и добавили в неё столько вымышленных подробностей, что от сути не осталось почти ничего.

«Росатом» выступил с официальными разъяснениями, где напомнил, что регенерированный уран – это сырьё для атомных электростанций, а не ядерные отходы, и весь он будет израсходован на территории России, а не захоронен. Это в свою очередь позволит использовать меньше природного урана, сохранив его для будущих поколений.

Для большего понимания объясним, максимально упрощая, – ядерное топливо в АЭС не сгорает полностью. Образуемое из него отработавшее ядерное топливо ещё содержит довольно много урана, и может использоваться повторно, для чего существует несколько хорошо зарекомендовавших себя технологий. Россия использует их уже 35 лет и применяет созданное из вторсырья топливо как для собственных нужд, так и активно продаёт его за рубеж.

Поэтому в панических сообщениях есть сразу два полностью недостоверных факта – о том, что мы ввозим отходы, и о том, что они будут закачиваться в ядерные могильники.

Два года назад мы уже разбирали очень похожую ситуацию с ввозом обеднённого урана из Германии. Тогда в российских городах даже прошли акции протеста, хотя суть происходившего была точно такая же, как и сегодня – мы ввозили не отходы, а сырьё для собственной промышленности. Отсылаем всех заинтересовавшихся к нашему выпуску №372 под названием «Стало известно, зачем Россия ввозит атомные отходы. Физика обогащения».

Однако в нынешней ситуации при всём сходстве с ситуацией 2019 года есть одна пикантная подробность, о которой все стороны предпочли умолчать. А ведь она ключевая. Разберём после сводки позитивных новостей.

Время новостей

На Окской судоверфи заложен сухогруз проекта RSD71.

Представлен инновационный трамвай «Витязь-Ленинград» с уникальной системой звукового информирования.

В Москве заработала первая межвузовская квантовая сеть с открытым доступом.

В Якутии введено в эксплуатацию крупное золоторудное месторождение .

В Новосибирской области – комплекс гидроочистки дизтоплива.

В Воронежской области – производство сельхозтехники.

В Свердловской области – производство комплектующих для общественного транспорта.

В Клину – завод светильников.

В Псковской области – крупнейшее в регионе производство мебельного щита.

На Дальнем Востоке запустили крупнейший в регионе мясоперерабатывающий комплекс .

В Адыгее – пищевое производство .

В Удмуртии – пищевое производство .

В Краснодарском крае – пищевое производство .

В Ивановской области – молочный комплекс .

Перспектива

Итак, регенерированный уран – это не отходы, а сырьё для производства нового топлива. Ещё одна ложь экозащитников заключается в том, что в России якобы накоплены гигантские запасы этого самого восстановленного урана, который никому не нужен. В реальности мы, действительно, и сами производим такой уран, но никаких запасов не храним, потому что весь он сразу идёт в дело. И «Росатом» нисколько не кривит душой, сообщая, что тем самым мы экономим природный уран в собственных недрах. Однако тут и начинается самое интересное.

После распада СССР основные уранорудные регионы остались за пределами России – главным образом в Казахстане, который занимает второе место в мире по запасам после Австралии. В России почти вся урановая руда добывается в Забайкалье, но объёмы добычи недостаточны. При добыче в 3 тыс. тонн в год наша реальная потребность составляет 4,5 тыс. тонн. Дефицит мы компенсируем за счёт складских запасов и импорта из того же Казахстана и других стран. Однако к середине века наши собственные запасы полностью истощатся. И именно с этим фактом связано особое внимание России к разработке технологий замкнутого ядерного цикла и повторного использования сырья.

Конечно, в наших недрах, наверняка, есть ещё неразведанные запасы, но долгое время геологоразведку и добычу тормозили низкие рыночные цены на уран. Однако прямо сейчас ситуация начала стремительно меняться.

Кому выгодно?

Рост мировых цен на газ, а вслед за ним на уголь и на нефть не мог не вызвать и роста цен на уран. За два последних месяца они увеличились более чем на 50%, и это далеко не предел. Конечно, такой рост обусловлен проснувшимся интересом к урану крупных инвестфондов, но он возник не на пустом месте. Всё очевиднее факт неизбежного атомного ренессанса, без которого не состоится декарбонизация и энергопереход. Хотя наш проект об этом твердит уже 10 лет, долгое время на Западе тема считалась маргинальной. Однако текущий энергокризис быстро меняет повестку – вот уже министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявляет , что защитить Европу от «волатильности цен на энергию» может только расширение объёмов ядерной энергетики. Его открыто поддерживают коллеги из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии и Чехии. В Германии группа из 25 известных учёных и экологов пишет открытое письмо в Правительство с призывом набраться храбрости и перенести остановку последних атомных электростанций на как можно более поздний период. Ещё недавно это было сложно представить.

И если 10 лет подряд генерация электричества на АЭС в мире, действительно, снижалась, то в 2019 году этот тренд развернулся. И в текущем 2021 году с большой вероятностью будет побит рекорд 2006 года по такой выработке по миру в целом. Следовательно, если не случится никаких катастроф, то атомный ренессанс неизбежен.

Теперь сопоставим всё сказанное.

«Росатом» приступает к реализации контракта с Францией на поставку регенерированного урана точно в тот момент, когда начинается рост цен на уран природный, и это становится экономически целесообразным. Тем самым, действительно, сохраняя ценное сырье в российских недрах для будущего. И получая возможность совершенствовать собственные технологии работы с восстановленным топливом. Которые вскоре ой как пригодятся, ведь если окончательный слом в сознании европейских политиков относительно необходимости использования атомной энергии состоится, то и отходов будет скапливаться всё больше и больше. Поэтому сейчас «Росатом» работает на будущее, хотя по понятным причинам и не даёт исчерпывающих пояснений в прессе.

А вот почему вдруг представители «Гринпис» так озаботились судьбой России и восстали против поставок нам ценного сырья – подумайте сами. А вместе с этим и о том, на кого по факту работают все наши российские крикуны, которые поднимают шум, основываясь на заведомо ложных утверждениях.

Впрочем, это уже политика. Далее поговорим о добре и нужных делах.

Нужное дело

«Уважаемые друзья, здравствуйте! В каждом выпуске нашей программы мы рассказываем вам о героях, которые спасли чью-то жизнь. Очень часто ими оказываются дети или подростки. Несколько лет назад мы с вашей помощью помогли поддержать проект издания замечательной книги о детях-героях. В этой книге в простой и красочной наглядной форме рассказывается об историях подвигов наших с вами маленьких соотечественников. Она стала настоящим помощником в воспитании тысяч семей в нашей стране.

Но сейчас издатели работают над новой книгой историй о детях-героях, в которой будут собраны в том числе и те истории, которые попадали в наши выпуски, и в том числе про тех героев, которых мы награждали в рамках нашего с вами проекта «Подарок герою».

Издатели снова открыли сбор на ресурсе planeta.ru и просят вас поддержать это благородное дело. Больше половины суммы уже собрано, но осталось не так много времени до окончания компании, поэтому прямо сейчас можно перейти по ссылке, которая указана в описании этого ролика, и поддержать издателей любой посильной суммой, либо оформить предзаказ на новую книгу, которая прибудет к вам при хорошем стечении обстоятельств как раз под Новый год и станет отличным подарком вам и вашим детям.

Давайте вместе поддержим этот проект и поможем появиться на свет ещё одной замечательной книге. Спасибо! А теперь о героях».

Время Человека

В конце сентября монтёр пути Игорь Игнатьев отдыхал на берегу Чёрного моря под Туапсе. На море начинался шторм, и вдруг маленький мальчик закричал, что тонет его бабушка. Женщину стремительно уносило в море, и она уже выбилась из сил, пытаясь совладать со стихией. Мужчина бросился в воду и поплыл на помощь. Игорь Игнатьев, чьё отчество, к сожалению, узнать пока не удалось, в молодости учился в мореходном училище и хорошо плавал. Но и он с трудом добрался до женщины, смог дотолкать её до пирса, где собравшиеся люди помогли поднять потерпевшую наверх. Сам он при этом настолько выбился из сил, что едва не ушёл ко дну, в беспамятстве доплыл до берега, где ему помогли очевидцы случившегося.

К счастью, в этой истории никто серьёзно не пострадал, а путеец Игорь Игнатьев и спасённая им пенсионерка теперь дружат семьями и ездят друг к другу в гости.

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