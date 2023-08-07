Илон Маск – PR-проект глобальных элит

В медийном пространстве, в том числе и в России, сформирован позитивный имидж Илона Маска. Он успешный предприниматель и владелец TESLA, SpaceX и STARLINK, визионер-покоритель космоса и эксцентричный продавец огнеметов от зомби. Но за этим красочным фасадом стоит технологическая империя, глубоко интегрированная в военно-промышленный комплекс США.

Основные этапы развития проекта

Амбициозный предприниматель заявил о себе в 2001 году, когда озвучил идею покорения космоса и полетов на Марс. Это само по себе очень необычно для человека, не имеющего профильного опыта и соответствующего финансирования. Следующий шаг был еще более интригующим, Маск приехал в Россию с целью купить ракету-носитель. Переговоры зашли в тупик, хотя вероятно целью визита была красивая медийная картинка. После визита Маск заявил о необходимости создать собственный двигатель.

В 2002 году создается компания SpaceX, руководство которой Маск передает Тому Мюллеру, который ранее возглавлял разработку водородного двигателя в военной компании TRW, впоследствии вошедшей в военный холдинг Northrop Grumman. Общественность убеждают, что без пяти минут вице-президент крупнейшего подрядчика Пентагона, работающий над самым перспективным проектом водородного двигателя финансируемого NASA и МО США просто так переходит в “гараж” к Илону Маску и начинает работать над кислородно-керосиновым двигателем, что является гораздо более низкой ступенью эволюции в ракетостроении.

Том Мюллер переходит не один. Он приводит с собой команду талантливых инженеров (имеющих допуск к секретной информации), приносит часть секретных технологий и информации, которая может быть запатентована. И все это происходит легко и непринужденно без каких-либо серьезных последствий для SpaceX.

У коллектива SpaceX под руководством Тома Мюллера получилось сделать свой двигатель Merlin за неполных 4 года. Для справки: создание ракетного двигателя с нуля требует несколько лет научных разработок, изготовления сотен прототипов и проведения множества циклических испытаний. При этом общественность убеждена, что Маск работает практически один в гараже на голом энтузиазме.

Впоследствии Маск заявил, что конструкция российского двигателя РД-180 является безупречной, и указал на пробелы в ракетостроении таким гигантам как Boeing и Lockheed Martin. Публичные упреки гигантам американского ракетостроения были озвучены владельцем относительно небольшого, на тот момент, стартапа. И они был вполне обоснованными, поскольку конгресс США в 2014 году запретил закупки российских двигателей, но спустя год запрет был снят ввиду отсутствия в США альтернативы. Это говорит о том, что создание ракетного двигателя является сложной задачей даже при неограниченных материальных, людских и финансовых ресурсах. Но у Маска появилась не только одна разработка. Он сразу представил общественности двигатель Merlin, ракету носитель Falcon и систему управления, полностью сопряженную с системами космодрома на мысе Канаверал и системами стартового комплекса базы ВВС США Vandenberg. Спроектировать систему управления, которая включает в себя сотни каналов управления через электронный интерфейс, трубопроводы, пневматику и гидравлику, не имея полного допуска к секретной военной документации в принципе нереально.

Далее последовали пять пусков ракет Falcon 1, из которых два успешных оплатило Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

После ухода Тома Мюллера и поглощения TRW оборонный гигант Northrop Grumman предъявил иск SpaceX относительно извлечения прибыли из интеллектуальной собственности TRW. Это было связано с переходом на работу в SpaceX коллектива инженеров, ранее работавших в TRW и использованием их опыта и знаний. Но небольшому стратапу удается отстоять свою позицию в суде, и урегулировать иск. Учитывая совершенно разные весовые категории и административный ресурс компаний, урегулирование выглядит крайне необычно.

Другие проекты Илона Маска

Мы уже рассматривали проект вживления чипов в мозг, за которым с большой вероятностью стоят наработки копании BlackRock Neurotech. Этот проект ориентирован на установление контроля мозговой активности людей. И Маск является одним из наиболее активных амбассадоров этой технологии.

Не менее интересным выглядит и проект Starlink. Применение сети спутников может быть использовано не только для разведывательных целей. В перспективе эту систему планируется сделать единственным шлюзом для доступа в интернет по цифровому удостоверению личности (digital ID). Еще одним применением сети Starlink является ее интеграция в обновленную американскую систему ПРО, для защиты от гиперзвуковых систем.

Гражданские и менее успешные проекты Маска, такие как Tesla, умный дом на солнечных панелях SolarCity, система скоростного перемещения Hyperloop, системы генерации и накопления “зеленой” энергии, хорошо укладываются в эко-повестку и позволяют привлечь не только внимание общественности, но и финансирование со стороны крупных фондов, заинтересованных в установлении контроля над мировым производством через контроль выбросов.

Что скрывается за фасадом?

Очевидно, что Илон Маск является успешным PR-проектом DARPA, научно-исследовательской организации разведсообщества США Institute, глобальных инвестофондов и финансовых элит, включая ВЭФ.

Если деятельность DARPA фокусируется только на военных проектах, то проекты Илона Маска охватывают и гражданский сектор. Фигура независимого предпринимателя, позволяет маскировать финансирование со стороны NASA, Министерства обороны США и крупных инвесторов. Позитивный имидж, который умело создается в медиа, в том числе и через покупку соцсетей и публичную манипуляцию криптовалютами, – новая форма идеального прикрытия в современном цифровом мире.

Линда Яккарино назначенная Маском на должность руководителя Твиттера параллельно работает в ВЭФ. Яккарино является председателем Целевой группы ВЭФ по вопросам будущего работы и входит в состав Руководящего комитета ВЭФ по вопросам индустрии СМИ, развлечений и культуры. Она также активно участвует в инициативе “Ценность в медиа”. Так что отсутствие цензуры в реформированной соцсети скорее всего является иллюзией.

Сам Илон Маск нет так давно в 2008 году входил в число Молодых глобальных лидеров (YGL) ВЭФ. Это подтверждают данные Bloomberg и Оксфордского университета.

С таким уровнем поддержки нет ничего удивительного в том, что у Илона Маска “неожиданно” получаются проекты, которые не по силам ветеранам аэрокосмического, оборонного и медийного бизнеса США.

https://rybar.ru/ilon-mask-pr-proekt-globalnyh-elit/