Он должен был стать учителем, а стал разведчиком

Лишь через 30 лет после окончания Великой Отечественной разведчик Иван Иванович Утробин (1915-1993) рассказал кое-что из своей фронтовой биографии. Но – ограничился немногословным интервью, данными на встрече ветеранов, и всё. Он предпочитал не распространяться о военных годах – несмотря на то, что срок подписки о неразглашении у него давно закончился.

Более подробно рассказал о боевой работе Утробина его коллега – Михаил Георгиевич Пысин, в своей книге воспоминаний «Партизанской тропой». Утробин там не главный герой, лишь один из советских партизан и разведчиков-нелегалов. Но его операция – не рядовая.

Иван Утробин успешно внедрился в ряды врага и 2 года отслужил в Вермахте – как обер-лейтенант Иоганн Вебер, командир роты связи. Всё это время он добывал ценную информацию и передавал её через связных или партизанский тайник.

Немецкий – как свой родной

До войны Иван Утробин учился на истфаке Пермского пединститута. Увлёкся немецким языком, проявил выдающиеся способности и овладел им в совершенстве.Иван Утробин на срочной службе в РККА. 30 января 1940 г. Фото в свободном доступе.

Он говорил на немецком, как подлинный ариец. 24-летний Иван Утробин был внедрен во вражескую 124-ю мотодивизию в 1942 году.

До этого челнинец, добровольцем ушедший на фронт с третьего курса педагогического института, участвовал в разгроме немецких войск под Москвой. Молодого человека, прекрасно знавшего немецкий язык, отозвали с фронта и направили в высшую школу особого назначения, где готовили разведчиков для работы в тылу врага.

Как писал в воспоминаниях Иван Иванович, он с детства много читал. Любовь к творчеству Шиллера и Гете и желание читать их произведения в оригинале подтолкнули его к изучению немецкого. В 1938 году он поступил в Пермский педагогический институт на исторический факультет, днем у него были лекции, а вечером – занятия на факультативе по немецкому. В итоге к третьему курсу он блестяще знал немецкий язык.

Михаил Пысин пишет: проходя по коридору, он невольно обращал внимание на то, как из-за двери комнаты Ивана льётся настоящая немецкая речь.

«Причём такая натуральная, с лающими командами, слышать которые мне уже приходилось на задании в неприятельском тылу. Казалось: сейчас распахнётся дверь и выйдет на порог настоящий офицер Вермахта».

Когда операция была подготовлена и пятеро разведчиков летели на задание в тыл врага, то четверо из них были в обычном обмундировании и с вещмешками (в том числе и радист Пысин), а Иван – с немецким кожаным чемоданчиком.

«Не урони его с неба, переполошишь фашистов, – пошутил пилот, – пишет в книге М. Пысин. – А Иван прижал чемодан к груди и говорит: «Как можно! Без него мне хоть возвращайся». Уже после приземления, на партизанской базе, он переоделся в форму немецкого обер-лейтенанта. Так вот что он вез в чемоданчике!»

После приземления на партизанской базе Утробин надел форму немецкого обер-лейтенанта. А потом – с безупречными документами на имя связиста Иоганна Вебера вошёл в вагон на ж/д станции в Белоруссии и влился в компанию таких же молодых офицеров, ехавших на пополнение оккупационных войск.В разведшколе, начало 1942 г. Фото в свободном доступе.

Среди вещей Утробина, сохранился необычный документ: кусок парашютного шёлка (шелковка), на котором написано:

«Выдано ст. лейтенанту И. И. Утробину в том, что он штабом Западного фронта направляется на временно оккупированную территорию командиром разведывательной группы со специальным заданием. Всем партизанским отрядам оказывать ему содействие в выполнении возложенной задачи».

Сейчас этот документ, вместе с фотографиями и личными вещами разведчика, хранится в Музее истории города Набережные Челны (Утробин был родом из Орловки Челнинского р-на).

Долгая работа в тылу врага

Благодаря его донесениям, партизаны узнавали о планах карательных операций: когда и по каким деревням пойдут каратели, будут ли они в своей военной форме или переоденутся в партизан и начнут провоцировать местных жителей на опасные контакты, и тому подобное.

А армейское командование – знало о перемещениях войск противника в данном регионе.Перед отправкой на задание. Москва, 1942 г. Фото в свободном доступе.

Только спустя 31 год Михаил Пысин смог узнать всю правду об Иване Утробине. Встреча состоялась в Челнах – Иван Иванович пригласил его на праздник в честь 30-летия Великой Победы и рассказал, чем ему пришлось заниматься в тылу врага. Михаил Пысин изложил рассказ товарища в своей книге «Партизанской тропой».

Из воспоминаний разведчика Утробина:

«Весной 1943-го на фронтах было затишье. Обе стороны готовились к большим сражениям. Немцы решили нанести основной удар на Орловско-Курском направлении, и туда шли военные эшелоны.

Партизаны развернули «рельсовую войну». Партизанский отряд «13» под командованием Сергея Гришина в конце апреля подготовил диверсию на ж/д станции г. Смоленска.

Для этого нужно было пропустить через станцию Красное в Смоленск состав с горючим, а в Смоленске на цистернах укрепить магнитные мины с часовым механизмом. Пронести их на станцию было нельзя – гражданские туда не допускались. А железнодорожников, идущих на работу, обыскивали.

Выполнить это задание мне помогла секретарь Заднепровского РК ВЛКСМ Лиза Агильярова. Мы встретились на улице под часами, её сопровождал мой боевой друг в форме полицая. Лиза передала мне тяжёлый и опасный груз – магнитные мины, с которыми я потом прошёл на вокзал и отдал их Ксении Копенковой. Вечером мины, поставленные на цистерны с горючим, сработали. Станцию охватило пламя. Паника поднялась неописуемая», – рассказал Утробин.Утробин в немецкой форме. Фото в свободном доступе.

В целом, разведчик работал аккуратно и не лез на рожон. Когда Утробин-Вебер был завален работой в штабе дивизии Вермахта, и (или) его отлучки выглядели бы подозрительно – он не рисковал и откладывал встречи. Потому и остался не разоблачённым. После войны Иван Утробин закончил юридический факультет Минского университета и исторический – Могилевского пединститута, работал на руководящих должностях в Брестской, Иркутской областях, был директором школы в Свердловской области. Здесь познакомился со второй женой Галиной Петровной, тоже педагогом. В 1974 году они вернулись в Челны, где майор в отставке устроился заместителем начальника ЖЭК-1 КАМАЗа. Не расстался он с любимой педагогикой – по разрешению администрации еще и преподавал историю в заочной школе молодежи. Иван Иванович скончался в декабре 1993 года. Сейчас в Челнах живут его супруга Галина Петровна и две дочери.

– Иван Иванович часто читал мне стихи на немецком языке, который не забыл с годами, – делится воспоминаниями Галина Петровна. – Не пропускал фильмы о войне: переживал за наших, находил ошибки у артистов, игравших немцев. У него много боевых наград, но он всегда был скромным и о своих заслугах не любил распространяться.

Ивану Ивановичу было уже за 50 лет, когда они с Галиной Петровной взяли на воспитание из ленинградского детдома двоих ребятишек – Люду и Витю. Сегодня они уже сами родители.

– Отец остался в моей памяти уравновешенным, педантичным и интересным человеком – с ним можно было говорить на любую тему, – рассказывает Людмила. – Его любимым киногероем был Штирлиц, и о войне он нам часто рассказывал, показывал фотографии. Он был удивительно светлым человеком. И всю жизнь галантно ухаживал за мамой – дарил цветы, говорил комплименты. Сейчас у него восемь внуков и шесть правнуков. Вот на праздники домой из Москвы приезжала моя дочь Яна, которая вместе с бабулей посмотрела экспозицию, посвященную деду. Низкий поклон и спасибо всем, кто не забывает нашего отца.

Все, кто его знал, отмечали развитый интеллект Ивана Ивановича, готовность интересно пообщаться на любую тему. Кроме войны.

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