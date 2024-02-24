Скажите пожалуйста – вам знакомо творчество художника Валентина Губарева? Могу предположить, что у некоторых из вас сейчас возник вопрос – «А кто это!?»…

Вместе с тем, каждый, кто дружит с Интернетом, наверняка хоть раз в жизни видел работы этого замечательного автора. Мне лично они впервые попались лет пятнадцать назад.

Давайте я покажу вам несколько полотен Валентина Губарева, и вы тогда непременно воскликнете:

- Ах, да!.... действительно, я уже когда-то видел эти картины!... или...

- Хм-м, а ведь мне знаком этот стиль! Просто я не знал имя художника! О земном и возвышенном. Мужик на крыше. Всё будет хорошо. Зима. Вот и белые мухи полетели. Прогулка с собачкой. Вкручивание лампочки 200 ватт. Чайная церемония. Прощайте скалистые горы. Воспоминания о лете.

Картины Валентина Губарева вот уже много лет гуляют по всемирной Сети, вызывая у людей всевозможные положительные чувства: у наших пожилых сограждан – ностальгические воспоминания, у молодого поколения – неподдельное удивление, а у иностранцев – восторг вперемешку с восхищением от прикосновения к разгадке тайны загадочной русской души. И абсолютно у всех зрителей на лице появляется улыбка. И улыбка эта всегда добрая. Потому как все картины Валентина Губарева наполнены озорной добротой и пронизаны душевной теплотой. В гости к шурину. Радости обыденной жизни Примеры приятного времяпровождения

Даже те люди, которые ненавидят советское прошлое, не любят Советский Союз и называют его презрительным словом «совок» - даже они испытывают позитивные эмоции от разглядывания милых деталей: белокрылых ангелочков, милых котиков, плюшевых ковров с оленями, стопок взбитых подушек под тюлевым покрывалом, патефонов и гитар с бантиками на грифе. Ангел в городе Зимний вечер в Сморгони Запеканка с карамелью. Мама и сын на горшке. Утренние грёзы.

У меня лично во время просмотра этих зарисовок из повседневной жизни простых советских людей возникает добрая ностальгия по детству.

Ведь вот он – живописный уголок города моего детства: Скромное обаяние неразвитого социализма 2

… улица с водяной колонкой, которая упирается в площадь с памятником дедушке Ленину; бывшая церковь без куполов, перестроенная то ли в клуб, то ли в горком партии; плакат «Все на выборы!» и группа счастливых строителей социализма, судя по всему, идущих с этих самых выборов. Я даже помню очень популярную женскую причёску тех лет – как у дамы в зелёной одежде. Кстати, эта картина называется «Скромное обаяние неразвитого социализма».

А вот ещё одно полотно на эту тему, с тем же названием. Скромное обаяние неразвитого социализма 1

Эту картину можно рассматривать очень долго и всё это время находить множество интересных деталей. В том числе и пикантные фрагменты. Лучше всего о сюжете холста сказано в стихотворении Галины Пятисотских – почитательницы таланта художника.

Скромное обаяние неразвитого социализма. По одноимённой картине Валентина Губарева

В тесноте привольней даже

Можно жить да поживать.

И на крыше, как на пляже.

В панталонах загорать!

Так лежи себе и царствуй,

Ноги шире, руки врозь...

Всё удобно пролетарству,

В барстве жить не довелось.

Возле мусорки при доме

Шарик косточкой хрустит.

Евдокия на балконе

В одиночестве грустит.

Бабка, кислых щей отведав,

Смотрит пристально в окно.

Мужики козла с обеда

Забивают в домино.

Пётр, Игнатий, Саня ключник,

И безногий дед Иван.

Сане видно с ними скучно,

Хочет на бок, на диван.

А Григорий, нос направо,

Диво чует за версту...

Наклонилась к тазу Клава,

Обнажила красоту.

Вдалеке с серьёзным видом,

В галифе и с кобурой

Участковый Ваня Гнидов

Охраняет здесь покой.

Детвора играет в мячик,

Рыжий кот увидел мышь!

А в коляске громко плачет

Новорожденный малыш.

Взрослый братик первоклассник

Охраняет малыша.

Ранец у мальчонки классный,

Форма тоже хороша!

Этот тесный мир особый,

В нём бурлит, клокочет кровь.

У подъезда крышка гроба,

Наверху в окне - любовь!

Дед играет на гармони,

Письма носит почтальон.

С магазина баба Тоня

Тащит рульки на бульон.

Жизни добрая картина,

Люди все - моя родня.

Вечной, кровной пуповиной

Привязала ты меня.

Одна важная деталь этой картины всколыхнула во мне детские воспоминания – это мужчина на инвалидной тележке. Не коляске, а именно тележке!

Я хорошо помню как в семидесятые годы по улицам и дворам наших городов передвигались на самодельных каталках безногие инвалиды Великой Отечественной Войны. Они отталкивались от земли деревянными рукоятками, представляли собой весьма печальное зрелище и вызывали в людях жалость. Вот… всего один персонаж, а в душе бушует мощная буря всевозможных эмоций.

Ещё одна трогательная картина под названием «30 лет вместе». 30 лет вместе. Муж с женой смотрят Лебединое озеро

В скромной советской квартире на одной простой табуретке вдвоём очень уютно разместились муж с женой, и, забыв про ужин, смотрят по телевизору балет «Лебединое Озеро». Вы не поверите – в моей семье был точно такой коврик с оленями, но только с бахромой на нижнем крае. Он висел над моей кроватью, и я однажды ночью втихую нашкодничал – срезал с ковра ножницами половину бахромы.

Зачем? А вот сам не знаю зачем. Бессознательный малолетний вандализм какой-то. За что потом отгрёб по полной от своих родителей.

Вот ещё один очень душевный семейный сюжет. Возвращение блудного мужа

Это блудный муж вернулся в свою семью. Стоит он весь такой виноватый на коленях, в порванных носках, а нагулянный на стороне чужой запах хозяйских брюк внимательно обнюхивает котёнок. В кроватке стоит маленький сынок и наверняка орёт: «Па-а-апа-а-а!»… И мама таки прощает покаянного гуляку. Вот она – доля женская.

Следующая картина, возможно, изображает предшествующие события. Ваша шляпа сэр

Обратите внимание – мужик в окне НЕ влезает к длиннокосой барышне в дом, а наоборот – покидает квартиру. И скорее всего, делает это спешно. Видать, для этого были весьма веские причины. Знаете, как можно понять – что ухажёр именно вылезает из окна? А по всего одной неприметной детали – девушка держит в руках шляпу. Картина называется «Ваша шляпа, сэр!».

Следующий очень жизненный сюжет. Как вы думаете – что ищет мужчина под столом и почему так скептически оценивает эти поиски его жена? Судьба носков

Если приглядеться внимательно, то станет понятно – мужик ищет второй носок. Очень знакомая ситуация, не правда ли!? Жена, скорее всего, говорит супругу: «Это потому что он не лежал, а валялся!». А вот если присмотреться ещё более пристально, то можно найти пропажу – носок на самом деле не лежит и не валяется, он – висит! Причем на люстре! Как он туда попал – полнейшая загадка, о которой знает только художник Валентин Губарев.

А знаете, как оригинально автор назвал вот эту свою картину? Эта картина называется «Лето везут». И это потрясающе красивая аллегория! Огромный стог душистого сена на санях, да зимой, да по скрипучему снегу, да в то время как народ катается на коньках и лыжах – это и есть символ ушедшего лета. И грядущего, кстати, тоже. Возможно, что дед на верхушке стога наигрывает на скрипке мелодию песни «Крепитесь люди, скоро лето!».

Своим необычным холстам Валентин Губарев даёт весьма необычные названия. И они создают дополнительную пищу для размышлений и толкований.

Вот, к примеру, как бы вы назвали сие полотно? А вот художник нарёк его «Молодая луна». Ну, ведь в самом деле – совсем ещё юная! Тут даже и не поспоришь.

А вот луна выросла и стала полной. Деревенский мужик, открыв рот, задумчиво взирает на неё и на рассыпанные по небу звёзды. Название безгранично как космос – «Петрович и Вселенная». Или вот ещё один холст на лунно-космическую тему. Называется он «Хранители Луны»… Очень нравится мне каламбур в имени следующей картины. ЛИЗА МОНИНА

Кстати, эта картина вам что-нибудь напоминает?... Правильно, очень похоже на знаменитую Мону Лизу, но только называется полотно сообразно среднерусскому пейзажу за спиной героини – это Лиза Монина.

Что делает грустный, немного испуганный чёрный щенок посреди белых сугробов и почему он так тревожно косится в нашу сторону? Ответ на эти вопросы нам дают всего два слова в названии этой работы – «Открывая мир». И тогда сразу становится понятно, что малыш впервые удрал от мамы, выбрался из своего двора, бродит по зимней улице и открывает для себя этот огромный, полный запахов мир. А косит тревожным взглядом потому, что не знает чего именно можно от нас ожидать. Хорошо, если угостим колбаской.

А вот картинка из деревенской жизни. Ну, идёт себе девушка с козой, и что? Ну, разве что по мобильному телефону болтает. Самая что ни есть обыденная сценка нашей современности. Всё было бы прозаично, если бы не название картины, которое даёт широчайший простор для полёта фантазии. Полотно называется «Звонок из Хайфы». И вот тут можно домыслить какой угодно сюжет и самый невероятный жизненный поворот. Поэтесса Галина Пятисотских придумал следующий сценарий разговора с уехавшей в Израиль подругой героини полотна:

- Приезжай, ты слышишь, Маш,

Брось свой Первомайский!

Хоть посмотришь город наш,

Дивный сад Бахайский.

Сколько можно жить в дыре,

Грязь месить ногами?

Буду с мужем в сентябре,

Собирайся с нами!

- Некогда мне, слышишь, Люсь,

Выросла картоха.

На бухгалтера учусь,

Мне и здесь неплохо.

Здесь родимая земля,

Сразу затоскую...

Да и как оставлю я

Милку дорогую?

Ну и пусть и грязь, и пыль,

И навозом веет...

Что мне их персидский стиль,

Мне родной милее.

Когда я прочёл название следующей картины – «Обдумывая теорию Дюркгейма», то… … то признаюсь честно, на некоторое время завис и долго не мог понять – какая связь между не очень ухоженным частным подворьем и сложной теорией французского социолога и философа Эмиля Дюркгейма?

К разгадке этой мудрёной учёной тайны меня подтолкнули две маленькие детали – книга в кармане телогрейки, и газетка, зажатая в руках хозяина. А теперь обратите внимание – куда он направляется. Узнали сооружение? Правильно, именно там простой русский мужик в ватнике и будет философствовать о смысле бытия.

Ещё одно забавное название картины Валентина Губарева меня изрядно позабавило и рассмешило. Посмотрите на неё внимательно и включите воображение! Это ведь не просто толстый дядька в майке, безвольно висящий на турнике. Вы не поверите, но это «Неизвестный дублёр космонавта № 1». И в этой осенней зарисовке скрывается целая интрига! Моя версия такова: именно так – засекреченным дублёром Юрия Гагарина – и представляется этот мужик в своём маленьком провинциальном городке. Своим друзьям и соседям он уже ужасно надоел космическими россказнями и небылицами, они ему уже не верят, а вот в других районах города (особенно в парке культуры и отдыха, и особенно в тамошней пивной) бывший дублёр доверительно рассказывает простодушным слушателям о том, как и почему его демобилизовали из отряда космонавтов.

В следующей картине жизнь не просто кипит, она – бурлит и бьёт ключом! Называется это произведение как всегда у Губарева весьма оригинально – «Явные преимущества точки кругового обзора». Для того, чтобы рассмотреть все подробности этого кругового обзора потребуется время: соседи у маляра целуются, красивая молодка достаёт из колодца воду, злая жена выбивает из мужа пыль, мужики расслабляются у местной забегаловки; над бабкой, торгующей рыбкой, дядька в майке завалил на грядку тётку и любит её не снимая штанов; какой-то мужик тащит на горбу газовую плиту, соседи выкопали картошку и очень этим довольны, а ещё одни соседушки закололи кабанчика и обжигают его паяльной лампой.

Но самая забавная на мой взгляд мелкая деталь – это чёрная кошка на свежеокрашенном козырьке крыши. Мне почему-то кажется, что киса должна была прилипнуть попой к крыше. Вот именно этим вопросом и озадачен хозяин дома, а не тем, что красить он стал неправильно – не с той стороны. Надо было ему при покраске всё-таки сверху-вниз идти.

Следующая картина под названием «Овощи и люди» схожа по наполнению и по динамике с предыдущей. В ней тоже очень много действующих лиц и персонажей, которые занимаются разнообразной дачной деятельностью на своих 6-ти сотках. Кто-то вкалывает сил не жалея, а кто-то бездельничает и загорает.

В одном из своих интервью Валентин Губарев сказал, что у него нет отрицательных персонажей: «Я их всех люблю и отношусь к ним с сочувствием. Просто люди на моих картинах – не плакатные герои, у них часто не всё хорошо, они не всегда счастливы. Вот, например, в картине «Медляк» мужчина с женщиной танцуют дома... ... На столе стоят шампанское и конфеты. Меня часто спрашивают, а почему мужчина танцует в носках? А разве в жизни не так? Наш человек приходит в гости к даме, которой хочет понравиться, и, конечно, снимает обувь, остаётся в носках. А мужчина в носках сразу становится не героическим, а ручным. Его можно брать и делать с ним что угодно. Мужчина в носках — это находка для женщины»....

Лично мне в этой картине (помимо вышеперечисленного) очень нравятся два её небольших фрагмента: удобно расположившийся на диване в вольготной позе рыжий кот и плакат с Жан-Клод Ван Даммом на стене.

Дабы не отнимать у вас слишком много времени, я прекращаю свои личные толкования, и покажу вам несколько картин в режиме «Без комментариев». Просто полотна и их остроумные названия. Итак, короткий блиц-обзор для поднятия настроения.

«Ангелочки тоже любят колбаску» А вот почти по Шекспиру: «Бить или не бить» Ещё одна шекспировская тема: «Её Величество» Могу поспорить, что вы сейчас заулыбаетесь! Картина называется «Один дома». Вот знакомая многим семейная ситуация: «Прошу тебя, Вася, только не напивайся!». Но, судя по хитрому лицу Васи, он таки не намерен слушаться свою супругу. Следующий персонаж тоже сам себе на уме. «Пасха ожидается ранней, но продолжительной». Картину под названием «Ода мужским страстям» можно рассматривать долго. Больше всего мне в ней нравится грустный медведь с пчелиным уликом в лапах. Спёр его Потапыч, а что дальше делать – явно не знает. Мужик в семейных трусах, курящий на балконе при Луне – это на самом деле «Вдохновение»! А вот совершенно потрясающее и неожиданное название у картины – «Зря ты не хотел исполнять желание добровольно!» Ещё один дед-морозовский сюжет, но только не столь леденящий мужскую душу как прошлый, а наоборот, очень даже тёплый и душевный – «Песня про ёлочку» На следующей картине, могу предположить – продолжение темы длинных новогодних праздников – «Засиделись или походка домиком» Музыкально-кулинарное полотно «Слушать подано или пища духовная». И мужское философское полотно с котиком с красноречивым названием «Не спится» Утончённые искусствоведы называют Валентина Губарева художником-примитивистом. И в этом слове нет ничего обидного. Есть такая изобразительная техника – примитивизм – в ней работает несколько известных мастеров. Но у Губарева имеется свой личный самобытный и очень узнаваемый стиль. Он нашёл свою неповторимость и творческую харизму. Я просто уверен, что у него появятся последователи и подражатели. Валентин Губарев. Валентин Губарев Яблоки на снегу. Валентин Губарев

Несколько слов об этом талантливом художнике.

Валентин Губарев родился в городе Горьком – сейчас это Нижний Новгород. Учился художеству там же, в Горьком, а позже в Москве. В середине 70-х годов переехал в Баларусь, и до сих пор живёт в её столице - в городе Минске. Валентин Губарев Лучшее средство от моли.

Работы Губарева размещены в музеях, галереях и в частных собраниях Беларуси, России, Америки, Германии, Швейцарии, Британии, Испании, Японии и Израиля. Вот уже более 20 лет его картины украшают залы знаменитой французской галереи «Les Tournesols», что в переводе означает «Подсолнухи». За работами Губарева выстраивается очередь из зарубежных любителей живописи. Так что сделать общую выставку его картин на Родине крайне сложно - практически все они находятся в частных коллекциях и национальных музеях по всему миру. Обозреватель. Деревенский боди-арт. Валентин Губарев. Посмотри как танцуют снежинки. Каток.

Однажды один корреспондент спросил у мастера:

- Как вы познакомились с представителями французской галереи?

И Валентин Губарев ответил очень остроумно:

- Мне позвонили и спросили осторожно: а жив ли художник Губарев? Я задумался, что ответить, ведь картины мертвого художника можно продать более выгодно. Но потом решил сознаться, что я жив. Валентин Губарев Жаркий июль. Парк культуры и отдыха. Забытый полустанок. Забытое танго.

Ещё в одном своём интервью художник признался, что персонажи его картин – это «Простые люди, которые не читали Гегеля и Канта, но зато они бескорыстны, и чисты сердцем. И пусть у них нет коммерческой жилки, но зато есть стремление к счастью».

Вот это его авторское выражение – люди, которые не читали Гегеля и Канта, но зато бескорыстные и чистые сердцем – это наилучшее определение нарисованных персонажей. В нашем современном корыстном мире, помешанном на жажде наживы, художник Валентин Губарев стоит особняком. Так же, как и его герои, он не гонится за славой и просто делает то, что любит. Не всё покупается и продаётся. Скоро весна. Жизнь прекрасна. Колонка водяная. Мотоцикл с коляской. Инфлюенция.

Удивительное дело – его картины, которые должны быть понятны только гражданам, вышедшим из Советского Союза, очень нравятся западной публике. Его творчество безумно популярно за рубежом, но мало знакомо нам – его соотечественникам. Надеюсь, что своей заметкой я немного подстегнул ваш интерес к этому замечательному человеку. Поищите его интервью в Сети – он очень интересный и остроумный собеседник. Валентин Губарев Валентин Губарев с Валерием Тодоровским. Валентин Алексеевич Губарев с актером Борисом Щербаковым. Завершить свой живописный обзор я хочу стихами Галины Пятисотских, которые посвящены её любимому художнику Валентину Губареву:

А мы становимся мудры,

Порой угрюмы.

Нас помнят старые дворы,

Красивых, юных.

Из узких окон в сердце взгляд

Вопросом: - Ты ли?

Да, сорок лет тому назад

Мы здесь вот жили!

Как параллели, все миры

Пересекутся.

Все дети в старые дворы

Опять вернутся!

А бег за счастьем и судьбой

Так надоевший.

И ты уже почти седой

И постаревший.

Вернёшься в старый двор опять,

Как будто к храму...

И так захочется узнать

В окошке маму.

За занавесочкой в цветах,

Её, родную!

С улыбкой нежной на устах

И молодую.

Птаха. Детство. Дворик. Звезда упала. Золотая пора детства. Свет далёкой звезды. Про тех кто остался. Распилка дров. Осень.

P.S.

Дабы вы, мои дорогие читатели, не тратили своё драгоценное время на поиски в Сети работ Валентина Губарева, я предлагаю вашему вниманию подборку его самых известных картин. Дорога в рай. Зимнее воскресенье. С Новым Годом. Бабье лето. Осень в Олехновичах. Осенняя прогулка. На дальней станции. Любовь в небольшом городе. Песня о море. Я тебя никогда не забуду. Титаник. Я обаятельная и привлекательная. Рыбный день. Женский роман. Муза в красном. Волшебные звуки. У рояля. Двое на кровати. Демонстрация мужской одежды весенне-летнего сезона. НЕ ЖДАЛИ. Баба Авдотья. Джек-пот. Тандем. Созвездие Близнецов. Созвездие Водолея. Созвездие Рыб. Совместных не хватало им усилий. Празднование Нового года 2. Пока не поймаем - домой не поплывем. Уроки плавания в ожидании глобального потепления. Кстати о птичках. 2018 год. Гербарий. 1996 год. Хорошее настроение. 2013 год. Ужин на траве. 2011 год. Говорят, что зима будет долгой. 2017 год. До свидания, зима. 2019 год. И Вас также! 2016 год. Ты кто? 2006 год. Давайте дружить собаками. На лоне природы, или Тоска по графству Рыбачок и купальщица. 2019 год. Тихие минуты счастья. ЧАИ ГОНЯЮТ. 2019 год. Я еду в пятом вагоне. Макушка лета. Жнецы, а кому и отдых.... Летний вечер в беседке. СЧАСТЬЕ. 2019 год. Мандарины. Дачная идиллия. 2020 год. На районе. 2022 год. Смородина и крыжовник. 2023 год. Прекрасное одиночество. Гараж. На охоту. Почему зайцы не летают? Не спится. Зима в провинции. Свадьба 2.