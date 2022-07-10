Как смекалка помогала советским солдатам на поле боя

Зачастую для победы в сражениях солдату необходимо иметь не только развитые военно-профессиональные навыки, но также смекалку и хитрость. Именно последние нередко выручали советскую армию против превосходящих сил противника.

В 1942 году началась долгая и ожесточенная битва за Сталинград, ставшая без сомнения переломной в Великой Отечественной войне. Победа досталась Красной Армии, но каким трудом, ведь немцы имели не только численное преимущество, но занимали практически весь город.

Каждый дом становился труднопреодолимым и хорошо укрепленным препятствием. Выкурить фашистов удавалось только забросав гранатами, но для этого нужно было подкрадываться вплотную. Тем не менее, немцы несли ощутимые потери, что вынудило их искать оптимальный выход из ситуации. Каждый дом становился труднопреодолимым и хорошо укрепленным препятствием. Выкурить фашистов удавалось только забросав гранатами, но для этого нужно было подкрадываться вплотную. Тем не менее, немцы несли ощутимые потери, что вынудило их искать оптимальный выход из ситуации.

Поскольку в оконных проемах оставались только голые рамы, они стали заделывать их металлическими сетками. Так сохранялась возможность вести прицельный огонь, а брошенная граната отлетала обратно. Тут-то и пришла на помощь советская смекалка. К гранатам стали прикреплять самодельные крючки, сделанные из проволоки, которые удачно прикреплялись к натянутой сетке. Несмотря на то, что часть осколков разлеталась снаружи, число домов, покинутых немцами, резко увеличилось.

Для советских солдат оставался риск зацепиться во время броска крючком за одежду, но желание победить всё же было сильнее. И оно себя сполна оправдало. Были, конечно и другие хитрости. "Воюют не числом, а умением" – гласит старая солдатская мудрость.

Пни на плотах. Преследуя противника, батальон советской армии, вышел к реке. Здесь было решено, устроить переправу и закрепиться на правом берегу. С наступлением ночи, севернее берега, началась переправа, но когда первые плоты были почти у берега реки их местоположение осветили ракетами враги и начали огонь из всех орудий. Переправа была сорвана. Тогда командир батальона решил провести противника. Было решено, под прикрытием минометов, создать видимость переправы солдат, поставив на плоты пни и коряги, тем самым отвлекая внимание и огонь противника, а главные силы батальона, переправить западнее и атаковать врага. Таким образом, пока противник отвлекался и обстреливал плоты с пнями и корягами, а главный батальон сделал переправу западнее берега и зашел в тыл врага, застав его во врасплох и разбив остатки армии противника. Качающиеся сосны Передний край немецкой обороны проходил за высокими кустами и наблюдение было не возможно. Было принято решение производить наблюдение с верхушек сосен, но когда солдаты залазали на дерево, оно качалось и противник начинал вести беспорядочный огонь в их сторону. Командир, попросил привязать к деревьям веревки и протянуть их в окопы. Рано утром, мы начали трясти деревья с помощью веревок, не замедлительно раздался огонь противника. Так продолжалось 4 часа, затем немцы прекратили огонь, очевидно поняв в чем дело. Все остальное время, противник не произвел ни одного выстрела, а наши солдаты могли спокойно за ними наблюдать . Плав-палатка Переправляться через водные преграды, очень часто помогало изобретение старшего лейтенанта Просюника. Солдатскую плащ-палатку сворачивали в трубу и набивали соломой, а концы палатки собирали в узел. Две плащ-палатки ставили в плотную друг к другу и спускались на воду. Ну а в качестве весел использовали саперную лопату.

А с гранатами спустя десятилетия советская армия вновь продемонстрировала свою смекалку, только теперь во время войны в Афганистане. Дальность полета гранаты всегда ограничивалась таймером взрывателя, что снижало пользу их применения в горах. Если её полет увеличивается на несколько секунд, высока вероятность взрыва где-то в воздухе. Именно поэтому советские солдаты начали использовать простое устройство, прозванное «афганским тюльпаном». Чтобы увеличить дальность полета гранаты, её клали в граненый стакан с предварительно прижатым предохранителем. Тогда взрыв происходит только после его разбития. Разумеется, устройство не было совершенным, ведь граната могла неплотно сесть в стакан и вывалиться во время полета. Существовал риск и того, что стакан просто не разобьется, подарив противнику боевой припас, уже готовый к обратному применению. Тем не менее, «афганский тюльпан» нередко применялся во время боевых действий.

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