Это все о мигрантах

По данным заместителя главы МИД нашей страны, за счёт российского бюджета сейчас обучается свыше 68000 студентов. А их общее число превысило 185000.
Но этого нашим радетелям за интернациональную дружбу, мало. официально объявлено о рассмотрении проекта УВЕЛИЧИТЬ число бюджетных мест для мигрантов, за счёт их сокращения для граждан России. Умный русский чиновникам от власти не нужен. Он думать начинает. И вопросы задавать, «НЕПРАВИЛЬНЫЕ». Так можно и от кормушки быть отлучённым.
На корочку хлеба трудолюбивый Джамшуд заработал, высшее образование сыну дал (встречай, радикал, новых полевых командиров).
За чей счёт?
За счёт нас
Дорогим гостям даже страховые полисы можно не оформлять. Покажи иностранный паспорт и лечись бесплатно (кому-то из русских удалось, хоть раз, без полиса хоть температуру померять?) А зачем? Россия богатая. У неё бюджетный профицит... Был до апреля этого года.
Сейчас начался жёсткий дефицит бюджета.
С ростом миграции в нашей стране произошёл колоссальный всплеск сифилиса, гепатита, ВИЧ, иных болезней, о которых мы забили ещё в прошлом веке.
Состояние здоровья мигранта, при пересечении границы, не контролирует никто. Даже формальную справочку с него не потребуют. Ибо у мигранта Натура тонкая. Обидятся,и не будут «ишачить» за копеечные 100000 рублей.
Многие женщины из республик Средней Азии специально едут в Россию, чтобы родить здесь.
Это медицинская помощь экстренная. А значит, для мигрантов тоже бесплатная. А вот разовые и постоянные выплаты на ребёнка. Это давай.
Родив в Москве, дама тут же получает от Правительства Москвы 20000 рублей (в год на мигрантов только по этой статье уходит свыше 700000000 рублей). имеешь ВНЖ или ВВП – получи оплачиваемый больничный. Причём выходцы из СНГ, в отличие от русских, получают право на пособие по нетрудоспособности с первого рабочего дня.
Прощайте доллары и евро
Ещё одна из граней «бесплатного и бесправного» труда мигрантов. Суммы, ежемесячно выводимые из России. В 2022 году:
казахи, по официальным данным, направили домой 357 млрд тенге ($776 миллионов);
грузины – более $ 2 миллиардов;
узбеки - $ 14,5 млрд;
армяне - $ 3,1 млрд;
киргизы - $ 2,6 млрд.
И это только через системы быстрых платежей. Сколько страна, у которой сегодня на счету каждый рубль, потеряет в 2023?
И не пора ли наводить порядок в этом вопросе. Сделать это можно элементарно. Достаточно посмотреть, как миграционные вопросы решают в Беларуси. Начинать надо с зачистки властных и правоохранительных структур от взяточников, коррупционеров и лоббистов либеральной тусни, всемерно пропихивающих и расширяющих эти потоки, которые скоро захлестнут и кремлёвскую стену.
Почему бы не взять белорусский опыт регулирования жизни и работы мигрантов? Японский? Арабских эмиратов? Кто развёл в этом вопросе бардак и кому это выгодно?
Сексуальные преступления мигрантов из Средней Азии и Закавказья против детей носят массовый характер в России
В исчезающей в 90- е русскоязычной среде среднеазиатских республик ходит такая шутка: «Ходжа Насреддин имел двоих сыновей: старшего по чётным, а младшего – по нечётным». Шутка эта возникла далеко не на пустом месте – обычай иметь и сыновей, и дочерей в задний проход был и остаётся одной из народных традиций на территории Узбекистана, Таджикистана, а также Азербайджана.
Девочек имеют в зад, чтобы не лишать их девственности, а вот насчёт мальчиков многие могут подумать, что такое невозможно в соответствии с нормами ислама. Однако в народе любой постулат ислама интерпретируют по-своему. Так, утверждение пророка Мухаммеда о том, что уже первая капля алкоголя является грехом, представители этих народов обходят так: выливают из стакана первую каплю, а потом пьют, сколько влезет.
То же самое и с запретом мужеложства – нельзя, мол, спать с мужчиной, а с мальчиком, у которого ещё не растёт борода, можно. И потому в бывших мусульманских республиках СССР, за исключением Казахстана и северной части Киргизии, педофилия в порядке вещей. Сексуальная эксплуатация мальчиков по-узбекски называется бача-бозлик, а сами эти мальчики называются бача. Красоту этих бача воспевал в своих стихах ещё средневековый поэт-моралист Муслихиддин Саади, живший в 1181-1291 годах и ставший одним из авторитетов суфизма.
До присоединения этих краёв к России кокандцы и бухарцы делали частые набеги на казахские аулы и даже русские сёла. Главной добычей во время таких набегов были мальчики, которых продавали в сексуальное рабство, а когда у них начинала расти борода, просто убивали. Ещё раньше с этой же целью делались на Русь набеги татар.
В советские времена узбеки страшно обижались на то, что в официальных речах руководителей СССР русский народ назывался старшим братом. Дело в том, что если для нас старший брат это тот, кто вступиться за тебя в уличной драке, то у этих народов старший брат это тот, кто имеет тебя в задний проход. Дело в том, что в семьях у них чёткая иерархия – отец может иметь всех сыновей, дочерей и невесток, а старший брат всех младших братьев и сестёр, а также жён младших братьев. Если же младшие братья начинают иметь племянников – детей старших братьев, то за это уже наказывают, но, как правило, не сильно, но всё-таки, боясь наказания, такие подростки насилуют чужих детей, за что, правда, могут получить уже сильно. Поэтому они либо насилуют совсем маленьких, которые не смогут пожаловаться, либо прибегают к пользованию детской проституцией.
Детская проституция имеет в этих странах глубокие корни. Сутенёрами в ней выступают родители малолетних проституток и проститутов, но если девочку можно продать насовсем, под видом отдачи замуж, то мальчиков приходится сдавать в аренду.
В Душанбе малолетних проституток можно часто видеть на базарах, где их услугами активно пользуются базарные торговцы. Детей они имеют прямо под прилавком, расплачиваясь с родителями товаром на сумму 5-6 сомони (35-42 рубля).
Власти с этим никакой борьбы не ведут. Борьба ведётся лишь в Киргизии, но там традиционная педофилия распространена лишь в Ошской области, где много узбеков. В Узбекистане же это закрытая тема – об этом просто не говорят и не пишут, и для внешнего мира этого как будто бы и нет. Ещё одна местная поговорка гласит: «Делай все, что хочешь, но чтобы никто этого не видел».
Если в царские и в советские времена представители этих народов приезжали к нам лишь на время торговать дынями, то теперь многие из них проживают у нас практически постоянно, и от своих домашних привычек отказываться не собираются. Сообщениями о сексуальном насилии по отношению к детям пестрят новостные ленты. То в Питере 14-летний узбек изнасиловал девятилетнего мальчика, то 30-летний узбек изнасиловал убил и расчленил восьмилетнюю девочку в Набережных Челнах, то 52-летний узбек изнасиловал и убил 14-летнюю девочку на Камчатке, то таджик изнасиловал четырёхлетнюю девочку в Ростове-на-Дону, а в Иркутске один гастарбайтер умудрился изнасиловать даже котёнка.
Однако ни правительство, ни те, кто берут на работу выходцев из этих республик, не хотят замечать наличие такой национальной традиции, не только идущей вразрез с нашими моральными устоями, но и несущими для наших детей нешуточную опасность.
Статистика сексуальных преступлений мигрантов
Начнём с того, что в период с января по сентябрь 2013 года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 36,1 тыс. преступлений, что на 10,3% больше, чем за январь – сентябрь 2012 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 31 тысяча. преступлений (+7,4%).
Количество зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование за первые девять месяцев 2013 года составило 3312 случаев. 1202 (36,3%) из этих случаев было направлено против несовершеннолетних. 2996 из 3312 эпизодов было раскрыто. Из этих 2996 раскрытых сексуальных преступлений 2276 совершены иностранными гражданами и лицами без гражданства, что составляет 75,9% от общего числа сексуальных преступлений, а не «более половины», как уклончиво утверждается в прессе. При этом, правда, не указано, какая часть из оставшихся 34,1% таких преступлений совершена выходцами из Средней Азии и с Кавказа, уже получившими гражданство Российской Федерации, а также теми нацменами, которые таковое имели с рождения. При этом представители МВД в частных разговорах подтверждают, что статистика преступлений по национальностям в министерстве ведётся, но для публикации в открытых источниках она не предназначена.
Сегодня на территории России находятся около 12 миллионов нелегальных мигрантов, среди которых имеется около 600 тысяч рецидивистов, склонных к совершению повторных сексуальных преступлений. Из тех же мигрантов, кто совершил сексуальное преступление в России, 58% уже совершали подобные преступления у себя на родине и многие из них прибыли сюда не столько для того, чтобы подзаработать, сколько для того, чтобы скрыться от уголовного преследования на родине и, главное, от гнева родственников своих жертв.
Средний возраст российских детей, ставших жертвами сексуальных преступников, ежегодно уменьшается от 16 лет в 1990 году к сегодняшним 14 годам, а 17% жертв сексуальных домогательств со стороны выходцев из мусульманских республик не успевает достичь 9-летнего возраста.
В Новокузнецке двое мигрантов из Таджикистана зарезали русского парня на детской площадке
В Новокузнецке двое мигрантов из Таджикистана зарезали русского парня на детской площадке
Мать рассказала, что 25 мая 2023 года ее сын Илья пошёл отдыхать со своей девушкой и друзьями. Они отдыхали, но тут его другу позвонил чурка-таджик и сходу начал оскорблять его. Её сын выхватил телефон и хотел урегулировать конфликт, но оскорбления со стороны мигрантов полетели и на него. Он не сдержался, взял с собой пистолет-пугач, вызвал такси и поехал на улицу, где находились иностранные специалисты. Когда завязалась драка, Илья успел выхватить одного из Таджиков, второй обошёл баки и подошёл сзади, где и нанёс первые четыре удара ножом.
Друг Ильи с места происшествия скрылся, остальные друзья с девушками сидели в кустах, наблюдая, как парня бьют ножом, но не позвонили в полицию. В это же время другие девушки-чернильницы (тёлки мигрантов) снимали на телефон видео и ржали, когда убивали русского парня.
Всего ударов было 15, парень умер от гемморагического шока.Сейчас один из таджиков сидит в СИЗО (другого мигранта отпустили якобы он не при делах). В СИЗО мигранту-убийце сидеть до суда, но оттуда он выходит на связь и говорит, что ни о чем не жалеет. Якобы всё схвачено, он отсидит 7 лет и всё! Его семья за всё платит. И якобы всё уже решено о хорошем пребывании его на СИЗО.
Я, понимаю, что моего сына мне не вернуть... И я не знаю, что всё таки решит суд, но мы ведь должны остановить эту ситуацию по безнаказанности. Думала, что в нашем законе есть такой пункт, чтобы их лишать гражданства РФ и выселять с территории эти СЕМЬИ, КОТОРЫЕ ВОСПИТЫВАЮТ ТАКИХ ЖИВОТНЫХ!!!!Этим обращением, я хочу хотя бы попытаться их поставить на место!" - пишет мать (орфография и пунктуация сохранена).
Если тезисно резюмировать ситуацию. То мать воспитала достойного сына, который всегда готов прийти на взаимовыручку. Однако к сожалению друзья у него оказались из категории - порядочное дерьмо . Мало того, что они испугались и фактически кинули его одного на растерзание таджикам, так еще не удосужились во время вызвать скорую и полицию. С такими друзьями и врагов не надо, все таки от врага вы знаете, что ожидать, а от друзей всегда ждете поддержку в трудную минуту. Больше всех в этой ситуации вымораживают чернильницы, которые смаковали как их вурдалаки забирают чужую жизнь, они прямо кайфовали от происходящего, вызывая у людей по ту сторону экрана зубной скрежет. Что же касается убийц, то ничего нового мы не увидели, дикие звери в очередной раз продемонстрировали свой звериный оскал.
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Следственным отделом по городу Новокузнецк следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Кемеровской области-Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») по факту обнаружения трупа 23-летнего жителя г. Новокузнецка с признаками насильственной смерти.
Тело потерпевшего с множественными колото-резаными ранами было обнаружено на детской площадке во дворе дома №7 по проспекту Кузнецкстроевскому 25 мая этого года. Жители соседних домов рассказали , что убийству предшествовал конфликт, а также слышали хлопки, из-за чего предположили, что потерпевший был застрелен, однако позже правоохранители опровергли факт стрельбы из огнестрельного оружия.
«По версии следствия, 23–летний житель г. Новокузнецка, находясь на открытом участке местности вблизи одного из домов, расположенного на территории Центрального района г. Новокузнецка, в ходе конфликта с потерпевшим, возникшего на почве личных неприязненных отношений с последним, нанёс потерпевшему множественные удары клинком ножа в область расположения жизненно-важных органов – грудной клетки и живота, а также верхних и нижних конечностей, тем самым причинив потерпевшему множественные колото-резанные ранения, в результате чего у последнего развился геморрагический шок, что и явилось причиной смерти» , - рассказала Сити-н Юлия Павловец, следователь по особо важным делам СО СУ СК РФ по городу Новокузнецк.
Следственными органами подозреваемый был задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ. В последующем ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии не признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Центральным районным судом города Новокузнецка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.
https://cont.ws/@ivansirota/2571770
Пошли на "штурм": Обнаглевшие гастарбайтеры устроили беспредел в Подмосковье
Не хотелось возвращаться к теме мигрантов, но после того как стало известно о том, что эти ребята, вместо того что бы засунуть язык в известное место, решили потягаться с нашим правосудием, пришлось вновь её поднять.
Речь идет о все тех же набивших оскомину Подмосковных Котельниках.
Немного напомним предысторию. В середине прошлого месяца в Котельниках была закрыта мечеть, осуществлявшая незаконную деятельность на территории РФ.
СК РФ тогда возбудил уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ.
Не сказать что этот шаг властей был уж совсем своевременным, тем не менее под напором местных жителей он был сделан. Жалобы от россиян сводились к одному - в располагавшейся рядом с многоэтажкой нежилой пристройке, осуществляет свою деятельность религиозная организация, которая явно функционировала с нарушением российского законодательства.
В принципе понять жителей Котельников можно. Когда рядом с твоим домом, детскими садами и школами, ходят малообразованные, "стреляющие" глазами, неопрятные и плохо говорящие по-русски представители среднеазиатских республик, большая часть из которых мужского пола, приятного мало. Тем более для женщин и детей.
Естественно никто бы не обращал на них внимания, если бы ни одно "НО" - уж очень по-хамски эти граждане стали себя вести в последнее время. Вообще выходцы из среднеазиатских республик всегда славились своей наглостью и хитростью. Они всегда очень тонко чувствует, когда можно что-то делать, а когда нужно попридержать "коней".
Несанкционированные торговые точки стали плодится как грибы после дождя, национальная музыка стала звучать из открытых окон авто громче, скопление в общественных местах стало напоминать демонстрации, а кривая преступлений стала расти пропорционально их самомнению.
Итог оказался закономерен. Устав стучатся в глухие двери родной администрации, жители Котельников записали видеообращение к Путину, в котором попросили главу государства решить проблему с обнаглевшими гастарбайтерами.
В результате, после обращения представителей местного населения правоохранителями был проведен рейд.
В ходе мероприятия, состоявшегося 17 мая текущего года, был получен весьма неплохой "улов" - силовиками было составлено 34 административных материалов.
А уже в начале июне Люберецкой прокуратурой была окончена проверка деятельности той самой мечети, которую "прихожане" называли "молельным домом". Результатом проверки стало установление факта того, что организация осуществляла противоправную миссионерскую деятельность.
В частности надзорным ведомством было установлено отсутствие в некоторых книгах необходимой маркировки, а на входе к месту "паломничества" были нанесены запрещенные символы.
Вроде всё ясно и понятно - прикрыта очередная "шарага" которая занималась всем чем угодно, кроме привития своим прихожанам духовных ценностей.
Однако вместо того что бы смириться, пришлые мусульмане решили проигнорировать решение властей, в том числе и об уплате штрафа. Они просто подключили к решению этого вопроса адвоката, в купе с местной диаспорой.
Как стало известно, духовным управлением мусульман Подмосковья, было направлено обращение в прокуратуру по факту прекращения деятельности мечети.
С формулировкой, по примеру руководства Таджикистана, "заморачиваться" на стали - просто обвинили в неправомерных действиях российских правоохранителей, дополнив это классическим - "ущемлением прав верующих".
Руководит организацией некто Салават Ибатуллин, известный как владелец нескольких торговых фирм.
Причём этот иноземный гражданин даже не скрывает, что в "молельном доме" вновь прибывшим землякам помогали "адаптироваться" к российским условиям, а детей обучали арабскому языку и ряду иных предметов, которые мусульманские дети "обязаны знать" Что это за предметы, остается лишь догадываться. Но явно речь шла не об истории Государства Российского.
А вообще здесь вопрос прежде всего к местным властям, Кто в принципе позволил нахождение мусульманской молельной, вблизи с многоэтажным домом. Любой объект связанный с религией, должен располагаться на отдельной территории.
Слабо представляется себе ситуация, когда среди многоэтажек в Душанбе, располагался бы Православный Храм.
https://rusonline.org/v-strane/poshli-na-shturm-obnaglevshie...
https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43604575178/Belorusski...
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