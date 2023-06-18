Это все о мигрантах

Почему бы не взять белорусский опыт регулирования жизни и работы мигрантов? Японский? Арабских эмиратов? Кто развёл в этом вопросе бардак и кому это выгодно?

И не пора ли наводить порядок в этом вопросе. Сделать это можно элементарно. Достаточно посмотреть, как миграционные вопросы решают в Беларуси. Начинать надо с зачистки властных и правоохранительных структур от взяточников, коррупционеров и лоббистов либеральной тусни, всемерно пропихивающих и расширяющих эти потоки, которые скоро захлестнут и кремлёвскую стену.

И это только через системы быстрых платежей. Сколько страна, у которой сегодня на счету каждый рубль, потеряет в 2023?

Ещё одна из граней «бесплатного и бесправного» труда мигрантов. Суммы, ежемесячно выводимые из России. В 2022 году:

Родив в Москве, дама тут же получает от Правительства Москвы 20000 рублей (в год на мигрантов только по этой статье уходит свыше 700000000 рублей). имеешь ВНЖ или ВВП – получи оплачиваемый больничный. Причём выходцы из СНГ, в отличие от русских, получают право на пособие по нетрудоспособности с первого рабочего дня.

Это медицинская помощь экстренная. А значит, для мигрантов тоже бесплатная. А вот разовые и постоянные выплаты на ребёнка. Это давай.

Состояние здоровья мигранта, при пересечении границы, не контролирует никто. Даже формальную справочку с него не потребуют. Ибо у мигранта Натура тонкая. Обидятся,и не будут «ишачить» за копеечные 100000 рублей.

С ростом миграции в нашей стране произошёл колоссальный всплеск сифилиса, гепатита, ВИЧ, иных болезней, о которых мы забили ещё в прошлом веке.

Дорогим гостям даже страховые полисы можно не оформлять. Покажи иностранный паспорт и лечись бесплатно (кому-то из русских удалось, хоть раз, без полиса хоть температуру померять?) А зачем? Россия богатая. У неё бюджетный профицит... Был до апреля этого года.

Но этого нашим радетелям за интернациональную дружбу, мало. официально объявлено о рассмотрении проекта УВЕЛИЧИТЬ число бюджетных мест для мигрантов, за счёт их сокращения для граждан России. Умный русский чиновникам от власти не нужен. Он думать начинает. И вопросы задавать, «НЕПРАВИЛЬНЫЕ». Так можно и от кормушки быть отлучённым.

В исчезающей в 90- е русскоязычной среде среднеазиатских республик ходит такая шутка: «Ходжа Насреддин имел двоих сыновей: старшего по чётным, а младшего – по нечётным». Шутка эта возникла далеко не на пустом месте – обычай иметь и сыновей, и дочерей в задний проход был и остаётся одной из народных традиций на территории Узбекистана, Таджикистана, а также Азербайджана.

Девочек имеют в зад, чтобы не лишать их девственности, а вот насчёт мальчиков многие могут подумать, что такое невозможно в соответствии с нормами ислама. Однако в народе любой постулат ислама интерпретируют по-своему. Так, утверждение пророка Мухаммеда о том, что уже первая капля алкоголя является грехом, представители этих народов обходят так: выливают из стакана первую каплю, а потом пьют, сколько влезет.

То же самое и с запретом мужеложства – нельзя, мол, спать с мужчиной, а с мальчиком, у которого ещё не растёт борода, можно. И потому в бывших мусульманских республиках СССР, за исключением Казахстана и северной части Киргизии, педофилия в порядке вещей. Сексуальная эксплуатация мальчиков по-узбекски называется бача-бозлик, а сами эти мальчики называются бача. Красоту этих бача воспевал в своих стихах ещё средневековый поэт-моралист Муслихиддин Саади, живший в 1181-1291 годах и ставший одним из авторитетов суфизма.

До присоединения этих краёв к России кокандцы и бухарцы делали частые набеги на казахские аулы и даже русские сёла. Главной добычей во время таких набегов были мальчики, которых продавали в сексуальное рабство, а когда у них начинала расти борода, просто убивали. Ещё раньше с этой же целью делались на Русь набеги татар.

В советские времена узбеки страшно обижались на то, что в официальных речах руководителей СССР русский народ назывался старшим братом. Дело в том, что если для нас старший брат это тот, кто вступиться за тебя в уличной драке, то у этих народов старший брат это тот, кто имеет тебя в задний проход. Дело в том, что в семьях у них чёткая иерархия – отец может иметь всех сыновей, дочерей и невесток, а старший брат всех младших братьев и сестёр, а также жён младших братьев. Если же младшие братья начинают иметь племянников – детей старших братьев, то за это уже наказывают, но, как правило, не сильно, но всё-таки, боясь наказания, такие подростки насилуют чужих детей, за что, правда, могут получить уже сильно. Поэтому они либо насилуют совсем маленьких, которые не смогут пожаловаться, либо прибегают к пользованию детской проституцией.

Детская проституция имеет в этих странах глубокие корни. Сутенёрами в ней выступают родители малолетних проституток и проститутов, но если девочку можно продать насовсем, под видом отдачи замуж, то мальчиков приходится сдавать в аренду.

В Душанбе малолетних проституток можно часто видеть на базарах, где их услугами активно пользуются базарные торговцы. Детей они имеют прямо под прилавком, расплачиваясь с родителями товаром на сумму 5-6 сомони (35-42 рубля).

Власти с этим никакой борьбы не ведут. Борьба ведётся лишь в Киргизии, но там традиционная педофилия распространена лишь в Ошской области, где много узбеков. В Узбекистане же это закрытая тема – об этом просто не говорят и не пишут, и для внешнего мира этого как будто бы и нет. Ещё одна местная поговорка гласит: «Делай все, что хочешь, но чтобы никто этого не видел».

Если в царские и в советские времена представители этих народов приезжали к нам лишь на время торговать дынями, то теперь многие из них проживают у нас практически постоянно, и от своих домашних привычек отказываться не собираются. Сообщениями о сексуальном насилии по отношению к детям пестрят новостные ленты. То в Питере 14-летний узбек изнасиловал девятилетнего мальчика, то 30-летний узбек изнасиловал убил и расчленил восьмилетнюю девочку в Набережных Челнах, то 52-летний узбек изнасиловал и убил 14-летнюю девочку на Камчатке, то таджик изнасиловал четырёхлетнюю девочку в Ростове-на-Дону, а в Иркутске один гастарбайтер умудрился изнасиловать даже котёнка.

Однако ни правительство, ни те, кто берут на работу выходцев из этих республик, не хотят замечать наличие такой национальной традиции, не только идущей вразрез с нашими моральными устоями, но и несущими для наших детей нешуточную опасность.

Статистика сексуальных преступлений мигрантов

Начнём с того, что в период с января по сентябрь 2013 года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 36,1 тыс. преступлений, что на 10,3% больше, чем за январь – сентябрь 2012 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 31 тысяча. преступлений (+7,4%).

Количество зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование за первые девять месяцев 2013 года составило 3312 случаев. 1202 (36,3%) из этих случаев было направлено против несовершеннолетних. 2996 из 3312 эпизодов было раскрыто. Из этих 2996 раскрытых сексуальных преступлений 2276 совершены иностранными гражданами и лицами без гражданства, что составляет 75,9% от общего числа сексуальных преступлений, а не «более половины», как уклончиво утверждается в прессе. При этом, правда, не указано, какая часть из оставшихся 34,1% таких преступлений совершена выходцами из Средней Азии и с Кавказа, уже получившими гражданство Российской Федерации, а также теми нацменами, которые таковое имели с рождения. При этом представители МВД в частных разговорах подтверждают, что статистика преступлений по национальностям в министерстве ведётся, но для публикации в открытых источниках она не предназначена.

Сегодня на территории России находятся около 12 миллионов нелегальных мигрантов, среди которых имеется около 600 тысяч рецидивистов, склонных к совершению повторных сексуальных преступлений. Из тех же мигрантов, кто совершил сексуальное преступление в России, 58% уже совершали подобные преступления у себя на родине и многие из них прибыли сюда не столько для того, чтобы подзаработать, сколько для того, чтобы скрыться от уголовного преследования на родине и, главное, от гнева родственников своих жертв.

Средний возраст российских детей, ставших жертвами сексуальных преступников, ежегодно уменьшается от 16 лет в 1990 году к сегодняшним 14 годам, а 17% жертв сексуальных домогательств со стороны выходцев из мусульманских республик не успевает достичь 9-летнего возраста.

В Новокузнецке двое мигрантов из Таджикистана зарезали русского парня на детской площадке

В Новокузнецке двое мигрантов из Таджикистана зарезали русского парня на детской площадке Мать рассказала, что 25 мая 2023 года ее сын Илья пошёл отдыхать со своей девушкой и друзьями. Они отдыхали, но тут его другу позвонил чурка-таджик и сходу начал оскорблять его. Её сын выхватил телефон и хотел урегулировать конфликт, но оскорбления со стороны мигрантов полетели и на него. Он не сдержался, взял с собой пистолет-пугач, вызвал такси и поехал на улицу, где находились иностранные специалисты. Когда завязалась драка, Илья успел выхватить одного из Таджиков, второй обошёл баки и подошёл сзади, где и нанёс первые четыре удара ножом. Друг Ильи с места происшествия скрылся, остальные друзья с девушками сидели в кустах, наблюдая, как парня бьют ножом, но не позвонили в полицию. В это же время другие девушки-чернильницы (тёлки мигрантов) снимали на телефон видео и ржали, когда убивали русского парня. Всего ударов было 15, парень умер от гемморагического шока.Сейчас один из таджиков сидит в СИЗО (другого мигранта отпустили якобы он не при делах). В СИЗО мигранту-убийце сидеть до суда, но оттуда он выходит на связь и говорит, что ни о чем не жалеет. Якобы всё схвачено, он отсидит 7 лет и всё! Его семья за всё платит. И якобы всё уже решено о хорошем пребывании его на СИЗО. Я, понимаю, что моего сына мне не вернуть... И я не знаю, что всё таки решит суд, но мы ведь должны остановить эту ситуацию по безнаказанности. Думала, что в нашем законе есть такой пункт, чтобы их лишать гражданства РФ и выселять с территории эти СЕМЬИ, КОТОРЫЕ ВОСПИТЫВАЮТ ТАКИХ ЖИВОТНЫХ!!!!Этим обращением, я хочу хотя бы попытаться их поставить на место!" - пишет мать (орфография и пунктуация сохранена). Если тезисно резюмировать ситуацию. То мать воспитала достойного сына, который всегда готов прийти на взаимовыручку. Однако к сожалению друзья у него оказались из категории - порядочное дерьмо . Мало того, что они испугались и фактически кинули его одного на растерзание таджикам, так еще не удосужились во время вызвать скорую и полицию. С такими друзьями и врагов не надо, все таки от врага вы знаете, что ожидать, а от друзей всегда ждете поддержку в трудную минуту. Больше всех в этой ситуации вымораживают чернильницы, которые смаковали как их вурдалаки забирают чужую жизнь, они прямо кайфовали от происходящего, вызывая у людей по ту сторону экрана зубной скрежет. Что же касается убийц, то ничего нового мы не увидели, дикие звери в очередной раз продемонстрировали свой звериный оскал. ----------------------------------------------------------------------- Следственным отделом по городу Новокузнецк следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Кемеровской области-Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») по факту обнаружения трупа 23-летнего жителя г. Новокузнецка с признаками насильственной смерти. Тело потерпевшего с множественными колото-резаными ранами было обнаружено на детской площадке во дворе дома №7 по проспекту Кузнецкстроевскому 25 мая этого года. Жители соседних домов рассказали , что убийству предшествовал конфликт, а также слышали хлопки, из-за чего предположили, что потерпевший был застрелен, однако позже правоохранители опровергли факт стрельбы из огнестрельного оружия. «По версии следствия, 23–летний житель г. Новокузнецка, находясь на открытом участке местности вблизи одного из домов, расположенного на территории Центрального района г. Новокузнецка, в ходе конфликта с потерпевшим, возникшего на почве личных неприязненных отношений с последним, нанёс потерпевшему множественные удары клинком ножа в область расположения жизненно-важных органов – грудной клетки и живота, а также верхних и нижних конечностей, тем самым причинив потерпевшему множественные колото-резанные ранения, в результате чего у последнего развился геморрагический шок, что и явилось причиной смерти» , - рассказала Сити-н Юлия Павловец, следователь по особо важным делам СО СУ СК РФ по городу Новокузнецк. Следственными органами подозреваемый был задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ. В последующем ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии не признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Центральным районным судом города Новокузнецка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. https://vk.com/video-209950118...

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