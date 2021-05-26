Один из основателей КПРФ заявил о своем выходе из партии

Один из основателей КПРФ, коммунист с почти 50-летним стажем Иван Никитчук заявил о своем выходе из партии.

Этому предшествовало еще несколько скандалов среди рядовых членов, теперь волнения дошли до верхов в КПРФ. Что стало причиной конфликтов и почему Никитчук обвинил бывших соратников в сотрудничестве с "негодяями" — в материале "Известий".

Бывший депутат Госдумы РФ нескольких созывов и глава общественной организации "Российские ученые социалистической ориентации" (РУСО) Иван Никитчук заявил о своем выходе из партии. На состоявшемся 23 апреля XVIII съезде КПРФ, где было переизбрано руководство партии, коммунист выступил с разгромной речью. Соответствующее заявление он опубликовал и на официальном сайте РУСО.

"Не может быть в одной партии с мерзавцем"

Решение о выходе из партии Никитчук принял в знак протеста против переизбрания депутата Госдумы Павла Дорохина в ЦК КПРФ.

В своей речи он заявил: "Этот насквозь фальшивый коммунист при полном одобрении Зюганова выпускает книги, в которых выставляет Владимира Ленина русофобом, развратником и уничтожителем русского народа".

Дорохин действительно выпускает книги и является членом Союза писателей. Одно из его последних изданий — "Сталин и Церковь глазами современников: патриархов, святых, священников" (2012) вызвало особое негодование у коллеги.

В книге, по словам Никитчука, Дорохин "изобразил Иосифа Сталина лицемером, обманывавшим партию и коммунистов, скрывавшим свои религиозные убеждения: якобы он где-то в подвалах Кремля молился, причащался, замаливая свои грехи". Политик удивился: почему при этом того "тащат" в состав ЦК, и добавил, что честный коммунист "не может состоять в одной партии с такими людьми, как Павел Дорохин".

Никитчук подчеркнул, что вступал в партию в 1974 году, но это была другая партия.

"Я вижу, что оказался не в той партии, поэтому заявляю о выходе из КПРФ и покидаю съезд… Я вынужден заявить, что любой честный человек, а тем более коммунист, не может быть в одной партии с мерзавцем Дорохиным", — подчеркнул политик.

Он также заявил, что руководство КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым сотрудничает с различными "негодяями, мерзавцами и проходимцами".

В разговоре с изданием URA. RU Никитчук подтвердил свое решение о выходе из КПРФ. По словам бывшего депутата Госдумы, Дорохин не имеет никакого отношения к коммунистам.

"Он белогвардеец чистой воды, который обгадил всех: советскую власть, руководителей советского государства, Сталина, Ленина", — отметил Никитчук.

Он добавил, что в другие партии не собирается вступать и останется "беспартийным коммунистом".

Неправое дело

Впрочем, Павел Дорохин известен не только литературным творчеством. В посвященной ему справке ТАСС говорится не только о его высоком месте в структуре партии и давних связях с Геннадием Зюгановым, но и широких возможностях в бизнесе. В 1990-е годы Дорохин был топ-менеджером разного рода компаний, а позже — представителем ТПП РФ в Италии, одновременно руководил московским офисом итало-российской торговой палаты. В 2011–2012 годах был советником в компании "Рособоронэкспорт".

По данным издания Lenta. ru, коммунист также успешно занимается коммерческим лоббизмом. В 2014 году он в качестве депутата Госдумы от КПРФ направил официальные письма президенту Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), губернатору Камчатского края и главе администрации Тюменской области.

Из них, как пишет издание, в ОСК узнали, что для модернизации Северо-Восточного ремонтного центра в Вилючинске им лучше всего подойдет группа компаний АМК. А начальники субъектов Федерации получили заверения на думских бланках, что идеальным партнером для "рабочих и частных поездок по билетам, гостиницам, трансферам" тюменско-камчатских госслужащих является ООО "Таларии".

"Не исключено, что аналогичные послания могли рассылаться и в другие регионы. Так, в письме на Камчатку депутат Дорохин рекламировал услуги компании "Таларии" для обеспечения передвижений аппарата "губернатора, мэрии и администрации города Тюмень". Это ошибка, которая обычно возникает, когда штампуют много копий одного документа, меняя лишь несколько слов, связанных с адресатом", — заключает автор материала.

Тогда единственным следствием писем Дорохина стало привлечение внимания к этому ранее мало публичному лоббисту-коммунисту. Однако в Сети описаны и другие случаи продвижения парламентарием коммерческих интересов на высшем уровне. Несколько лет назад ИА Rusfond писало о том, что в свое время Дорохин, будучи зампредом комитета по промышленности Госдумы РФ, демонстрировал лояльность руководству компании "Сибирский цемент" и даже вмешивался в корпоративные конфликты.

"Сомнительная деятельность Дорохина уже бросала тень на Компартию, дискредитируя ее руководство, всех членов. Однако аппаратчик продолжает спекулировать интересами избирателей, обесценивая деятельность своих коллег и не желает останавливаться на достигнутом", — пишет Rusfond.

И именно Дорохин в 2014 году инициировал "Закон о промышленной политике РФ" в интересах ряда крупных предприятий и даже возглавил межведомственную рабочую группу по его подготовке. Законопроект был отклонен думским большинством "Единой России", но по мнению журналистов, законотворческой деятельностью депутат укрепил свое влияние в глазах крупных финансово-промышленных групп.

Не помешали политической карьере Дорохина и еще один период в биографии, напрямую связанный с нарушением УК РФ. В 2008 году он баллотировался на пост губернатора Тюменской области. Но был отстранен от участия в выборах, поскольку региональная избирательная комиссия обнаружила у Дорохина судимость (в 2000 году он был обвинен по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"). Позднее судимость была погашена, пишет ТАСС. И вскоре о скандале все забыли.

Массовый исход

Покровительство деятельности Дорохина высшим руководством КПРФ, вызвавшее выход из партии одного из ее старейших членов, — далеко не единственный скандал в рядах "красных". Ранее рядовые коммунисты пожаловались, что члены высшего руководства КПРФ развернули террор против первичных ячеек партии и региональных отделений. Тогда СМИ писали, что "идейных сторонников КПРФ выставляют из партии, а вместо них приходят карьеристы и представители криминалитета".

По мнению рядовых партийцев, давая запятнавшим себя коммунистам зеленый свет на самом высоком уровне, политическое объединение рискует остаться без избирателей.

Как указывалось в недавнем послании рядовых партийцев, "КПРФ имеет все шансы повторить судьбу КПСС. Народ отвернется от нас. И это будет новым тяжелым поражением коммунистической идеи в России. Ответственность за назревающее поражение будет полностью лежать на нынешнем руководстве КПРФ".

Антон Куликов

https://www.pravda.ru/politics/1615072-kprf/?rb_clickid=8849...