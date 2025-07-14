Профанация цифросектантов для дальнейшего разрушения русской школы?

Накануне в Общественной палате состоялся апофеоз имитации публичного обсуждения проекта Стратегии развития образования в РФ до 2036 г. Почему имитации? По той же причине, по которой мы назвали этот документ «тайным». Никто и не думал допускать до дискуссии независимых общественников и экспертов. Организаторы этого цирка пошли еще дальше - в последний момент сообщили активным и инициативным (задающим много неудобных вопросов) участникам рабочих групп, что им в ОП тоже выступить не дадут.

Как проходило «публичное обсуждение» Стратегии развития образования России до 2036 г.

10 июля в Общественной палате, мы уже сообщили вкратце во вводном абзаце. Дополним, как обсуждение делали непубличным прямо на наших глазах - в онлайн-трансляции "обсуждения" ВКонтакте вначале блокировали/удаляли неугодные комментарии граждан и онлайн-участников, потом начали глушить звук самой трансляции. Наконец, в 12:30 (спустя полтора часа после начала мероприятия), когда все-таки дошло дело до выступления людей с собственным мнением, трансляцию решили от греха подальше просто прекратить.

На данный момент видео трансляции полностью удалено ВК (https://vkvideo.ru/video-93005764_456247316), на сайте Общественной палаты нет НИКАКОГО упоминания о состоявшемся мероприятии, трансляции, естественно, тоже нет. Ну а что, на «нет» и суда нет.

Ответственный секретарь комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию на эл. почте прямо пишет членам рабочей группы накануне "публичного обсуждения", что "проект Стратегии имеет закрытый характер и не подлежит распространению". И это после почти года активной работы над заявленным документом стратегического значения и архиважности для страны, представьте себе! Звучит вдвойне нелепо, потому что утечки в сеть никто не отменял, и кому надо, уже ознакомились с разными версиями Стратегии.

Грустный смех вызывают официозные сообщения из серии "над Стратегией развития образования работают более 1000 экспертов". Потому что работа эта отцензурирована, криво, хотя и жестко, срежиссирована и максимально закрыта от народа, от родителей, педагогов, независимых экспертов. При таком подходе естественно рождаются самые мрачные опасения за этот документ, за будущее нашего образования и страны. Какие дела обычно делаются "под покровом ночи", хорошо известно.

Вот, что отмечают посмотревшие частичное «обсуждение» Стратегии в ОП, которым хотя бы формально удалось на нем присутствовать:

- «Незначительный дефицит кадров»: кривая арифметика от замминистра просвещения Андрея Николаева. В ходе полемики чиновники упорно игнорировали главную катастрофу: в школах не хватает 250–300 тысяч учителей. (см. аналитику от коллег ОУЗС)

Для сравнения:

- Русский язык и литература: 124 тыс. работающих вместо 202 тыс. ставок;

- Математика: 73 тыс. вакансий;

- Начальные классы: 100 тыс. пустых мест.

При этом в Стратегии сказано о дефиците в 2000 учителей по всей России (!).

Естественно, министр Кравцов-Браун нашел в этот день дела поважнее и не поехал в ОП, отказавшись признавать факт, что за 5 лет число педагогов сократилось на 20 тысяч, а 15% учителей — пенсионеры. Молодежь (учителя до 30 лет) — лишь 32% от общего состава.

Кроме того, в текущей версии Стратегии нет ни слова о реальных доходах учителей, зато упоминается, что их подняли до средней зарплаты в каждом регионе страны, в соответствии с Указами президента России.

На практике же все происходит так: в Москве почти всем педагогам автоматически дают 2 ставки + классное руководство, чтобы выйти на 40–45 тыс. рублей; в провинции учителя работают по 56 часов в неделю за 20–25 тыс. рублей. Петербургские педагоги здесь скорее исключение – они получают около 100 тыс. рублей, но это цена переработок и совмещения.

Неудивительно, что все больше педагогов внимают совету экс-президента Дмитрия Медведева и «уходят в бизнес». Как минимум, уходят из школы.

И естественно в Стратегии очевиден крен на акценте на ИИ и «новые цифровые технологии» в школе вместо решения кадрового коллапса.

Михаил Погосян (Московский авиационный институт) в ходе «обсуждения» в ОП расхваливал сетевые программы и цифровые платформы как «лекарство» от нехватки педагогов. Но умолчал при этом о свежих мировых исследованиях ОЭСР, Массачусетского технологического института (США), подтвердивших очевидное: у обучающихся, регулярно применяющих нейросети/цифровые платформы в обучении, разрушаются нейронные связи, они теряют способность творчески мыслить, а затем и вообще решать сколь бы то ни было сложные задачи без цифровых «помощников» (https://t.me/ouzs_ru/10599).

Апофеозом лицемерия стал тот факт, что единственный представитель Минпросвета Николаев очень торопился и отключился от ВКС сразу после своего выступления, вообще на экране было видно много пустых кресел – даже запланированные докладчики отказались выступать. А затем модераторы отключили возможность комментирования. А затем – и вовсе остановили трансляцию, как мы ранее отмечали.

Зато Николаев успел заявить, что что в разработке участвовали «1000 экспертов». В число этих «экспертов» вошли сотрудники Минцифры, «Росмолодежи», IT-корпораций. Очень интересно. Но где же голоса родительской общественности, независимых педагогов-практиков вроде Алексея Савватеева, Михаила Богданова, экспертов Общественного уполномоченного по защите семьи, чьи доказательные запросы в Минпросвет постоянно игнорируются? Где голоса ученых, бьющих в набат о недопустимости удаления живого учителя из обр. процесса?

Самое очевидное, и оттого очень печальное впечатление от цирка-профанации в ОП – «обсуждалась» стратегия без стратегов, образование без учителей, обучающихся и их родителей. Поэтому на данном пафосно заявленном Правительством документе прямо сейчас можно ставить жирный крест. Впрочем, обсуждения – обсуждениями, а содержимое документа обязательно надо представить на суд народа.

https://katyusha.org/obrazovanie/tajnaya-strategiya-razvitiy...