Как Василий Юшкевич обвинял К.К. Рокоссовского в связях с польской разведкой, а потом чуть не стал его подчиненным

Василий Юшкевич и Константин Рокоссовский

Кто только не доносил на Константина Рокоссовского, желая выслужиться перед высоким московским начальством, а заодно и прикрыть известное место.

Был среди них и командир Красной Армии В.А. Юшкевич, который дал обличительные показания против К.К. Рокоссовского. Впоследствии судьба за это сыграет с Юшкевичем злую шутку...

С чего все начиналось!

Ну а прежде, чем сотрудники НКВД вышли, так сказать, на след Юшкевича, против Рокоссовского выступили давние сослуживцы Рокоссовского по Забайкальскому военному округу: комкор И. Грязнов и корпусный комиссар В. Шестаков, экс-начальник разведывательного отдела штаба Забайкальского военного округа Я. Рубинов, а так же бывший военврач Забайкальского военного округа Кассиан Чайковский.

Все они поочередно обвиняли Рокоссовского то в связи с японской и польской разведками, то в разложении дисциплины во вверенном ему подразделении, то в участии в террористическом «троцкистском блоке».

Рокоссовский К.К.

Данных лжесвидетельств вполне хватило бы на расстрел. Сотрудники НКВД решили остановиться на версии, которая приписывала Рокоссовскому связь с иностранными разведками, тем более, что по происхождению он был поляк.

Тем более, что Политбюро утвердило приказ наркома внутренних дел Ежова «О ликвидации польских диверсионно-шпионских групп».

Сразу же среди сослуживцев Рокоссовского отыскали поляка Адольфа Казимировича Юшкевича, бывшего начальника Константана Константиновича еще по царской армии. Он идеально подходил на роль польского вербовщика.

Но вышла незадача. Адольф Юшкевич погиб еще в далеком 1920 году, командуя полком в дивизии Василия Блюхера.

Поскольку Юшкевич не мог свидетельствовать против Рокоссовского, с Рокоссовского стали выбивать показания.

Допросы и пытки

Во время бесконечных допросов ему выбили 9 зубов, сломали несколько ребер и молотком отбили пальцы ног.

В общем, допросы в лучших традициях НКВД.

Рокоссовский уже не надеялся выйти из тюрьмы живым. Он прекрасно понимал, что подписав бумаги, он подпишет себе смертный приговор.

После безуспешных попыток выбить показания, особисты решили возобновить поиски людей, которые смогли бы свидетельствовать против Рокоссовского.

И такой человек нашелся. По стечению обстоятельств им оказался командир Красной Армии и тоже по фамилии Юшкевич, который без проблем дал показания против К. Рокоссовского, обвинив его в связях с иностранными разведками. Лучшего подарка органы даже представить себе не могли.

Константин Рокоссовский

Но, к их несчастью, 22 марта 1940 года Рокоссовский был освобождён в связи с прекращением дела при ходатайстве Тимошенко, Буденного и Жукова к Сталину. К.К. Рокоссовский был реабилитирован, а так же восстановлен в должности и в партии.

Но судьба приготовила К.К. Рокоссовскому еще один сюрприз. Спустя несколько лет в подчинение Рокоссовскому прислали генерала Василия Александровича Юшкевича. Да, да, того самого Юшкевича, который выступил главным обвинителем Рокоссовского. Юшкевич было попытался оправдаться перед Рокоссовским, намекая на то, что его заставляли клеветать под страхом смерти.

Рокоссовский, конечно, выслушал Юшкевича, но наотрез отказался вместе с ним служить. Юшкевича перевели в другую армию.

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