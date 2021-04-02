Медицинские тайны Сталина

Чудо, что Сталин смог дожить до 73 лет — серьезные проблемы со здоровьем с самого рождения, обострения ещё в 1920-х, два инсульта после войны. Третий инсульт, случившийся в ночь с 28 февраля на 1 марта 1953 года, оказался смертельным. Впрочем, Сталин мог бы и в ту ночь выжить, если бы не преступное бездействие его соратников, которые, судя по-всему, оставили Сталина умирать. Истории болезней Сталина многократно переделывали и переписывали. По непонятной логике ряд документов дублируется, но при этом обнаружены различные анализы, сделанные во время болезней, записи о которых отсутствуют. Историк Иван Чигирин, например, обращает внимание на ряд «заболеваний», случившихся со Сталиным в 1946, 1947 и в 1950 году. Для них всех характерны кровавые поносы (до 20 раз в сутки) и рвоты кровью. Последний симптом проявился и в последней болезни во время инсульта 2-5 марта 1953 года.

Болезненный с детства

С детства у Сталина было врождённое уродство – сохнущая левая рука, следствие неизлечимой генетической болезни Эрба. Еще в детстве Сталин переболел оспой, оставившей следы на его лице, а через несколько лет попал под конный экипаж, получив травму руки, которая неправильно срослась и стала короче. С детства у Сталина было врождённое уродство – сохнущая левая рука, следствие неизлечимой генетической болезни Эрба. Еще в детстве Сталин переболел оспой, оставившей следы на его лице, а через несколько лет попал под конный экипаж, получив травму руки, которая неправильно срослась и стала короче.

Также на одной ступне у Сталина были сросшиеся пальцы, из-за чего одна нога была короче другой. В ссылках Сталин переболел туберкулезом и тифом. В феврале 1917 года, когда Сталина, отбывавшего очередную ссылку, вызвали на призывную комиссию в Красноярск, то лишь благодаря искривленной руке и врожденному уродству ноги он был признан негодным к военной службе.

Лечебные курорты спасали от болей

Серьёзные проблемы со здоровьем – боли в мышцах рук и ног, частые простуды, бессонница – начались у него в конце 1920-х. Он страдал от полиартрита, и, начиная с 1926-27 гг., сначала ездил лечиться в Мацесту, где принимал тёплые сероводородные ванны из естественных источников. Затем Сталин ежегодно ездил на южные курорты. Опубликованы 17 писем Сталина к жене за период 1929-31 гг., где он делится своими переживаниями во время отпуска. Таких писем было около 30, остальные до сих пор засекречены. Но и в этих 17 письмах есть упоминания о болезни Сталина. Серьёзные проблемы со здоровьем – боли в мышцах рук и ног, частые простуды, бессонница – начались у него в конце 1920-х. Он страдал от полиартрита, и, начиная с 1926-27 гг., сначала ездил лечиться в Мацесту, где принимал тёплые сероводородные ванны из естественных источников. Затем Сталин ежегодно ездил на южные курорты. Опубликованы 17 писем Сталина к жене за период 1929-31 гг., где он делится своими переживаниями во время отпуска. Таких писем было около 30, остальные до сих пор засекречены. Но и в этих 17 письмах есть упоминания о болезни Сталина.

Вот часть из них:

1 сентября 1929 г. «В Нальчике я был близок к воспалению лёгких. У меня «хрип» в обоих лёгких и всё ещё не покидает кашель».

2 сентября 1930 г. «Я понемногу оправляюсь».

14 сентября 1931 г. «Здоровье у меня поправляется. Медленно, но поправляется».

Вплоть до 1937 года Сталин ежегодно выезжал для лечения на южные курорты. Затем в Москве стартовали политические судебные процессы, войны – с японцами и финнами, начало Второй мировой войны, постоянные переговоры, напряжение вблизи советских границ — всё это вынудило его безвылазно находиться в столице.

Война сильно подкосила

В ночь на 22 июня 1941 года Сталин спал не более двух часов. В первый день войны прибыв в Кремль в 5:45 утра, он беспрерывно работал 12 часов, ничего не ел и выпил за день только стакан крепкого чая с сахаром. В таком режиме он работал все дни войны, иногда по 15 часов в сутки. Нередко охрана находила его спящим на диване, одетым и обутым. Четыре напряжённых года без выходных и отпуска для пенсионера. Четыре года!!! В ночь на 22 июня 1941 года Сталин спал не более двух часов. В первый день войны прибыв в Кремль в 5:45 утра, он беспрерывно работал 12 часов, ничего не ел и выпил за день только стакан крепкого чая с сахаром. В таком режиме он работал все дни войны, иногда по 15 часов в сутки. Нередко охрана находила его спящим на диване, одетым и обутым. Четыре напряжённых года без выходных и отпуска для пенсионера. Четыре года!!!

После Потсдамской конференции (17 июля – 2 августа) возможности отдохнуть не было – 6 августа американцы сбрасывают ядерную бомбу на Хиросиму, а 8 августа СССР вступает в войну с Японией.

Результат постоянного напряжения дал о себе знать — инстульт, настигший Сталина в октябре 1945-го, едва не убил его.

Из журналов посетителей Сталина видно, что в период с 8 октября до 17 декабря 1945-го Сталин в Кремле отсутствовал. Два месяца он ни с кем из руководства не общался, не разговаривал по телефону. Этот инсульт не привёл к кровоизлиянию в мозг, была только закупорка мелкого сосуда мозга.

После этой болезни врачи настоятельно рекомендовали Сталину уезжать осенью из Москвы на южное побережье. Этому указанию он следовал вплоть до 1952 года.

Постепенно Сталин старел и болел все сильнее

1946 год стал переломным: Сталин больше не мог выносить прежние нагрузки, он все больше находился на даче. Его дочь Светлана вспоминала: 1946 год стал переломным: Сталин больше не мог выносить прежние нагрузки, он все больше находился на даче. Его дочь Светлана вспоминала:

«Летом 1947 года он пригласил меня отдыхать в августе вместе с ним в Сочи. Он постарел. Ему хотелось покоя. Он не знал порою сам, чего ему хотелось… Последние годы ему хотелось здоровья, хотелось дольше жить».

Теперь Сталин страдал от сильной гипертонии, головокружения и одышки, часто простужался, и охрана вынуждена была иногда прибегать к крайним мерам. Телохранитель Рыбин, рассказывая о похоронах Жданова, состоявшихся 2 сентября 1948 года, вспоминает, как охранники, по указанию Молотова, заперли Сталина в комнате и не выпустили его в сад полить цветы.

В октябре 1949 года Сталина настиг второй инсульт, сопровождавшийся потерей речи. В 1951 году у Сталина начались провалы в памяти. Болезнь прогрессировала. Летом 1952 года, осмотрев Сталина, его личный врач, академик Виноградов, обнаружил резкое ухудшение здоровья (прогрессирующий атеросклероз мозга). Он рекомендовал ему отказаться от политической деятельности и уйти на покой. Но дальше пошло дело врачей.

Хрущёв, Берия и Маленков советовали Сталину не обращать внимания на врачей, заниматься самолечением. Светлана Аллилуева вспоминала:



«Я была у него 21 декабря 1952 года, когда ему исполнилось 73 года. Он плохо выглядел в тот день. Он неожиданно бросил курить, и очень гордился этим. Он принимал сам какие-то пилюли, капал в стакан с водой несколько капель йода – откуда-то он сам брал эти фельдшерские рецепты. Он стал регулярно ходить в русскую баню, по старой сибирской привычке. При его гипертонии ни один врач не разрешил бы этого, но врачей не было».

Осенью 1952-го Сталин уже падал в обмороки и не мог без посторонней помощи подняться на второй этаж.

Последний раз в Кремле Сталин был 17 февраля 1953 года. Из дневника приёмов было видно, сколько длился тогда его рабочий день: 30 минут на встречу индийской делегации, 15 минут на беседу с Берией, Булганиным и Маленковым. Всего 45 минут. 21 февраля — это был последний день, когда Сталин принимал кого-либо по работе. К нему на приём пришёл генерал-лейтенант МГБ Судоплатов:



«То, что я увидел, меня поразило. Я увидел уставшего старика. Его волосы сильно поредели, и хотя он всегда говорил медленно, теперь он произносил слова как бы через силу, а паузы между словами стали длиннее. Видимо, слухи о двух инсультах были верны».

27 февраля 1953 года в сопровождении охранника Кириллина Сталин появился в своей ложе в Большом театре, на представлении балета «Лебединое озеро». Весь спектакль он был один. По окончании уехал на дачу, а дальше вы знаете.

https://cccp.temadnya.com/2105798998520236117/meditsinskie-t...