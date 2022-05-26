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Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России

Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения РоссииЭтот северный город расположен на берегу Белого моря, в 30 км от Архангельска. Северодвинск представляет собой главную базу российского атомного судостроения. На предприятиях этой отрасли занято более половины всего трудоспособного населения города. Фактически Северодвинск – это город-спутник двух предприятий: «Севмаш», специализирующегося на строительстве и ремонте атомных подводных лодок, надводных кораблей как военного, так и гражданского назначения, техники для освоения шельфовых месторождений; Центра судоремонта «Звездочка», имеющего аналогичное назначение и дополнительно строящего буровые установки.

1. Северодвинск основан в 1936 году как рабочий посёлок Судострой, который в 1938 году был преобразован в город Молотовск, а уже в 1957 году обрёл своё современное название. Сегодня здесь проживает около 180 тысяч человек. Жители традиционно делят город на три зоны: так называемый «город», «кварталы» и остров «Ягры».Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России2. Название Северодвинск дано городу в связи с его расположением. Берега его омывает Двинский залив, который впадает в Белое море, а то, в свою очередь, впадает в Баренцево море и, наконец, в Северный Ледовитый океан.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России3. Площадь Егорова.

Евгений Павлович Егоров — инженер-кораблестроитель, учёный в области подводного судостроения, доктор технических наук , профессор, Герой Социалистического Труда.

С 1952 по 1972 год — директор Севмаша.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России4. Центр Северодвинска.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России5. «Дом Корабелов».

Один из центров культурной жизни Северодвинска выполняет функции городского дворца культуры. Это самый известных концертный зал города, место проведения мероприятий различной направленности. Раньше это был дворец Культуры им. Ленинского Комсомола.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России6. Площадь Победы.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России7. Администрация Северодвинска.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России8. Проспект Ленина.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России9. Площадь Ломоносова на пересечении проспекта Ленина и улицы Ломоносова.

На постаменте, выполненном в традиционном стиле XVIII века, ученый стоит в полный рост, держа в руке свиток. По задумке этот свиток является проектом освоения Севера России, в который входит Архангельская область.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России10. Проспект Ленина — главная улица Северодвинска.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России11. «Севмаш» (ПО Северное машиностроительное предприятие).

Крупнейший в России судостроительный комплекс, единственная верфь в стране, главная задача которой – строительство атомных подводных лодок для ВМФ. Предприятие занимается строением самых разнообразных видов судов: военных, пассажирских, рыболовных, способных перевозить грузы до 100 тыс. тонн. Здесь трудится около 28 000 человек, то есть 15% населения города.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России12. За свою историю Завод дал жизнь кораблям, установившим рекорды подводной скорости, глубины погружения, подводного водоизмещения. Атомные ракетоносцы, созданные корабелами верфи, стали основой морской составляющей ядерных сил России. С распадом Советского Союза Севмаш фактически остался единственным предприятием в России и на постсоветском пространстве, осуществляющем весь цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России13. С 1939 года Севмаш передал Военно-морскому флоту страны 136 атомных подводных лодок, 40 дизельных подводных лодок и 45 надводных кораблей.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России14. На Севмаше была построена первая в СССР атомная подводная лодка. В 1970-х «Севмаш» выпускал самые большие атомные подводные лодки в мире (класса «Акула»), которые были занесены в книгу рекордов Гиннесса.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России15. В настоящее время ведется строительство кораблей по проектам «Борей-А» и «Ясень-М». Обеспечивается сервисное обслуживание АПЛ 4 поколения.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России16. Автостоянка для работников Севмаша.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России17. Центр судоремонта «Звездочка» – ведущая судоремонтная верфь России. Основой компетенции компании является ремонт, модернизация, переоборудование и утилизация кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России18. С начала производственной деятельности центр судоремонта «Звездочка» выполнил ремонт, модернизацию и переоборудование 127 подводных лодок, из которых 91 – с атомной энергетической установкой. Отремонтированы 87 надводных кораблей и судов, в том числе ледоколы, научно-исследовательские, гидрографические суда, траулеры, танкеры, пароходы, буксиры и др. Построено 250 судов, плавсредств и сооружений.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России19. Остров Ягры с одноимённым районом на берегу Белого моря.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России20. Набережная Александра Зрячева вдоль ягринского пляжа.

Протяженная песчаная полоса приблизительной длиной 4 км не имеет определенных границ, так как пляж считается диким. Участки с песчаными дюнами обрамлены сосновым бором. В летнее время, при средней температуре воздуха +23 градуса, максимальная температура воды у беломорского побережья достигает +15 градусов. Но горожане все равно купаются в море.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России21. Ягринский мост – единственная переправа с материка на остров Ягры через Никольское устье. Параллельно существующему мосту, который эксплуатируется с 1954 года, строится новый мост.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России22. Панорама Северодвиснка.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России23. Площадь Давида Пашаева.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России24. Скульптурно-монументальная композиция «Мир и Труд». Композиция установлена в честь 50-летия г. Северодвинска.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России25. Заозёрный округ, представляющий собой классические спальные районы с типовой застройкой.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России26. Храм Владимирской иконы Божией Матери.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России27. Кварталы «В», «Г», «Д», «И» и «К».Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России28. Северодвинский Драмтеатр.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России29.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России30. Жилой дом по адресу, проспект Ленина, 5. 10 лет назад здесь обрушился целый подъезд дома, но жильцов успели выселить накануне.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России31. Улица Карла Маркса.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России32. Заводоуправление ОАО «ПО «Севмаш».Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России33. Благодаря северному расположению города в нём иногда можно наблюдать полярное сияние.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России34. Проспект Ленина.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России35.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России36. Северодвинск расположен в месте впадения реки Северная Двина в Белое море. Это место называется Никольским устьем.Северодвинск с высоты — центр атомного судостроения России
https://gelio.livejournal.com/270285.html

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