Интересные моменты съемок «Джентльмены удачи»

13 декабря 1971 в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи». Критика картину встретила в штыки, однако у публики она имела огромный успех. Фильм посмотрели 65,2 миллиона зрителей! В советском прокате 1972 года «Джентльмены удачи» заняли первое место. Мало кто знает о том, что главные роли в «Джентльменах удачи» должны были сыграть совсем другие актеры, а во время съемок происходило немало забавных ситуаций.

Фильм «Джентльмены удачи» в 1972 году посмотрели около 65 миллионов человек.

Очевидцы рассказывают, что в первые дни после премьеры спекулянты с утра скупали все билеты, красная цена которых составляла 20 копеек, и перепродавали их за 3 рубля. По посещаемости фильм занимает 12-е место среди советских фильмов за всю историю советского кинематографа. Режиссером картины многие ошибочно считают Георгия Данелию. На самом деле «Джентльменов» снимал Александр Серый, а Данелия вместе с Викторией Токаревой был авторами сценария. «Из-за своего несдержанного, ревнивого нрава Саша оказался в тюрьме, — рассказывает Данелия.

— Ему дали 8 лет, но вышел он досрочно, через четыре года, не имея ни денег, ни работы. Мы с ним дружили, вместе учились еще на Высших режиссерских курсах, поэтому я ему предложил: пишу сценарий и становлюсь художественным руководителем картины, а снимает он. На том и порешили». Идею фильма подарил известный сценарист Валентин Ежов. Изначально, правда, сюжет был совсем иным: добрый капитан/лейтенант милиции силой убеждения перевоспитывал бандитов, но высшему милицейскому начальству эта задумка не понравилось. В итоге главным героем стал директор детского сада, а его антиподом — рецидивист по кличке Доцент.

Роль Доцента сразу планировалось отдать Евгению Леонову. Роль вора- рецидивиста была предложена Фрунзику Мктрчану. Мкртчян хотел сниматься, под него, собственно, и написали роль Василия Алибабаевича. Но его не отпустили из Армении: республика отмечала 50-летие образования и руководители страны не могли допустить, чтобы первый актер Армянской ССР отсутствовал на праздничных мероприятиях. Кстати, по поводу Василия Алибабаевича. Актер Раднэр Муратов случайно был выбран на эту роль. Поначалу планировалось, что он сыграет роль начальника тюрьмы. А Васей станет Фрунзик Мкртчян или Владимир Этуш. Первый не смог приехать, а второй показался мосфильмовскому руководству неубедительным. Подходящего актера все никак не могли найти, и когда Раднэр сам предложил сыграть Василия, киношники согласились, тем более времени для поиска нового кандидата совсем не было. А роль начальника тюрьмы была сокращена.

Окончательный состав актеров также отличался от первоначального.

Главная роль сразу была отдана Евгению Леонову. Изначально сценарий назывался «Рецидивист». В нем была шайка мошенников (фальшивомонетчик, альфонс, карманник и жулик) и противостоящий им сотрудник милиции.

Ролан Быков – фальшивомонетчик по кличке Миллиметр;

Юрий Никулин – профессиональный альфонс, многоженец;

Андрей Миронов – жулик по кличке Пижон. Ворует машины и продает их в Тбилиси;

Савелий Крамаров – мелкий карманник по кличке Косой.

Сценарная заявка еще не была утверждена, а почти все актеры уже отказались от участия в картине. Каждый – по своей уважительной причине. Миронова ждали другие съемки, Никулин не захотел вновь появляться на экранах в комедийной роли, у Быкова оказались более важные дела. Поэтому в киносценарии остался только жулик Косой. Все остальные персонажи были переписаны, а главным героем стал заведующий детским садом. На роль Хмыря сначала пробовался Лев Дуров, но исполнил этого персонажа Георгий Вицин. Неудачными поначалу были и кинопробы Савелия Крамарова, но Данелия уговорил начальство, и Савелий Викторович стал Косым.

«К тому времени Крамаров снялся у меня в нескольких фильмах, — рассказывал Данелия.

— Мне поверили. Правда, когда актер эмигрировал, его пытались вырезать. Но я им написал, что они совершают идеологическую ошибку. Предложил посмотреть картину внимательнее, ведь актер Крамаров играет бандита и отщепенца. Подействовало! Оставили все как было». Самые большие проблемы были с ролью Василия Алибабаевича.

«Меня знаете, почему взяли? Потому что все беленькие, а Радик Муратов — он черный», — рассказывал потом Раднэр Муратов. Его сначала пригласили на эпизодическую роль начальника тюрьмы, но, когда стало понятно, что съемки надо начинать, а одного из главных героев нет, решили попробовать его.

Евгений Леонов, готовясь к съемкам и вживаясь в роль, посещал Бутырскую тюрьму и подглядывал за заключенными прямо в отверстие в двери тюремной камеры. Актер тщательно записывал все услышанное в тетрадку, подмечая при этом каждую деталь в их поведении. Кстати, тюремные сцены снимались в настоящей тюрьме строгого режима в Самарканде. Актеров и членов съемочной группы постоянно сопровождали сотрудники милиции. Вся блатная речь в картине появилась благодаря Александру Серому — пригодился его тюремный опыт. Плакаты, висевшие в камере: «На свободу — с чистой совестью», «Запомни сам, скажи другому, что честный труд — дорога к дому», а также воровской жаргон: «канай отсюда», «пасть порву, моргалы выколю» — это все оттуда, с зоны.

«Но про «мужика в пиджаке» (памятник Лермонтову) мы с Данелией сами придумали», — вспоминает Токарева.

Цензура очень серьезно раскритиковала диалоги в сценарии фильма. От авторов сценария потребовали максимально вычистить «блатной жаргон», в результате чего появились разные новые «квазиблатные» слова: «редиска», «сосиска», «Навуходоносор» и другие. А еще есть легенда, что от погребения «на полке» фильм спас глава МВД Николай Щелоков. В преддверии Дня милиции ему показали опальных «Джентльменов удачи», и он так хохотал, что иной раз заглушал реплики, доносящиеся с экрана.

Генсек Леонид Брежнев, который смеялся не меньше Щелокова, по поводу жаргонных словечек сказал: «Да половину этих слов у нас каждый уличный мальчишка знает». На некоторых ресурсах пишут, что с верблюдом возникла проблема: Евгений Леонов категорически отказался залезать на него во время съемок (то ли из-за того, что актер не мог взгромоздиться на «корабля пустыни», то ли из-за боязни подцепить блох).. Поэтому Крамаров и Вицин ехали на настоящем верблюде, а Леонов восседал на спине одного из членов съемочной группы. Тот спрятался за верблюда и шел с ним рядом с актером на плечах.

Кадр, когда Евгений Леонов едет на верблюде, снимался так: режиссер предложил дрессировщику посадить себе на плечи актера, спрятаться за верблюда и шагать с ним рядышком. Дело в том, что у Леонова никак не получалось взгромоздиться на верблюда Бориса.

Но это не так. В самом фильме видно, что он таки катался на верблюде. В период съемок с верблюдом произошла одна забавная история. Он жил в кузове грузовика, припаркованного во дворе гостиницы, в которой ночевали члены съемочной группы. Как-то утром киношники глянули на верблюда и не смогли сдержать хохот. Оказалось, одна его сторона была полностью выбрита. Сделал это хозяин животного, живший в кабине того же грузовика. Ему не заплатили суточные, и, чтобы прокормиться, он побрил верблюда и продал шерсть. Потому-то в кино животное показывают только с одной, небритой стороны.

Забавная история произошла, когда снимали сцену, в которой Борис плюет в Крамарова. На самом деле никакого плевка, конечно, не предполагалось. Планировалось так: в одном кадре верблюд вытягивает губы, а в следующем — показывают Крамарова, облитого пеной для бритья. Но Крамаров так гримасничал и дразнил Бориса, что тот плюнул в него по-настоящему, от души. Великий актер долго потом отмывался!

Почему-то все решили, что с верблюдами там проблем не будет, однако найти «актера» удалось только в зоопарке. Но есть и другие сведения, что плевать в Крамарова верблюду совсем не хотелось, поэтому «плевок» нарисовали с помощью вспененного шампуня. Кстати, верблюд дожил до 2009 года (сейчас не знаю) - ему тогда было уже 40 лет и звали его Алмаз. Он по-прежнему жил в самаркандском зоопарке. Опять-таки некоторые ресурсы утверждают, что роль воспитанника московского детского сада № 83 Игорька (который в маске волка делал «р-р-р-р-р») была сыграна Игорем Угольниковым, в будущем ставшим известным артистом. Угольников не запомнился по этой роли, и узнать по ней будущего ведущего телевизионного шоу «Оба-на!» и звезду фильма «Ширли-мырли» почти невозможно.

Это неправда.

Во-первых, на момент съемок комедии Угольникову было 8 лет (согласитесь, малышу из фильма можно дать года 4, максимум 5 лет).

Во-вторых, эту легенду придумал и озвучил сам телеведущий в одной из своих передач «Оба-на».

А в фильме снялся Игорь Дрыга. Его мама сохранила на память комбинезон, в котором играл ее сын. Для съемок в машине с цементом долго не могли подобрать подходящий раствор.

Раднэр Муратов так рассказывал о съемках этого эпизода:

«Наступил день, когда нас стали туда опускать. Подкатила цистерна с обыкновенной хлебной закваской, подкрашенной зеленой луковой эссенцией. Состав был такой терпкий, липкий… Вылезли мы после съемок из этого раствора и быстрее мыться, кое-как от себя отскребли его. Смотрим, а Вицина и нет. Оказалось, что он продолжает сидеть в цистерне, потому что узнал, что этот состав на 23 лекарственных травах и на 15 лет продлевает молодость».

В цистерну с лжецементом категорически отказался лезть Савелий Крамаров. У него была клаустрофобия.

«Кадр, в котором в цементе плавают все актёры, снят в павильоне, а в машине Крамарова не было, - рассказал «АиФ. ТВ Гиду» оператор картины Георгий Куприянов.

- Если внимательно посмотреть фильм, это можно заметить. Из цистерны вылезает сначала Леонов, затем - Вицин, а когда очередь доходит до Крамарова, в кадре появляется верблюд. Потом камера вновь показывает машину, с которой спрыгивает Крамаров. Признаюсь, перебивка верблюдом получилась не самой удачной, но по-другому скрыть отсутствие актёра в цистерне не представлялось возможным». А вот одежду, которую снимали и пытались высушить главные герои, окунули в настоящий цемент. Он, как помните, застыл, и преступникам пришлось бежать голышом».

Когда собирались снимать сцену зарядки на снегу в 17-градусный мороз, Леонов, Вицин и Крамаров договорились, что вопреки желанию режиссера выйдут в фуфайках. Муратов опоздал на съемки и не знал о договоренности. Он выбежал в плавках первым, ну а за ним всем остальным тоже пришлось раздеваться. Кстати, сцена, в которой герои растирают друг друга снегом и орут, – это актерский экспромт: Крамаров решил отомстить Муратову - подкрался к нему и начал натирать снегом. Алибабаевич завопил от неожиданности, а Вицин подхватил игру и угостил снегом Крамарова. В таком виде дубль и вошёл в картину.

Кадр из фильма *Джентльмены удачи*, 1971 Р. Муратов в фильме *Джентльмены удачи*, 1971

Московские сцены снимали в феврале и марте, но в столице, как назло, лил дождь. Съёмочная группа уехала в Самарканд, начала там работать, как вдруг в конце марта приходит телеграмма:

«В Москве выпал снег, срочно приезжайте!»

За неделю заново отсняли часть зимних сюжетов: как герои изучают английский на заснеженной даче, делают зарядку и как Доцент достаёт из проруби золотой шлем Александра Македонского.

Дом, в котором прятались «джентльмены удачи», на самом деле предназначался под снос. Помните сцену, когда Василий Алибабаевич зажигает керосинку, из-за чего возникает пожар? Так вот, оператор картины Михаил Агранович хотел снять отблеск огня в глазах Муратова. Для этого огненный факел подносили к глазам актера. Но киношники переусердствовали и поднесли его слишком близко к лицу Муратова. Он получил ожог радужной оболочки, но, к счастью, врачи смогли его вылечить.Дом, в котором прятались «джентльмены удачи», на самом деле предназначался под снос.

Помните, как в фильме «повар» Василий Алибабаевич («Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!») зажигает керосинку, после чего раздаётся взрыв и загорается весь дом? Эту сцену снимали в одном из московских домов, который предназначался под снос. Поэтому сначала в него без проблем пустили киношников, а потом дали возможность его спалить.

«Всё горело по-настоящему, - рассказывает Александра Демидова.

- К счастью, Раднэр Муратов во время взрыва не пострадал, все меры предосторожности были приняты. Но беда подкралась с другой стороны: съёмочная группа настолько увлеклась процессом, что перестала замечать опасность. В результате операторов и ассистентов буквально за шиворот вытаскивали из пламени». Помните, как в фильме «повар» Василий Алибабаевич («Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!») зажигает керосинку, после чего раздаётся взрыв и загорается весь дом? Эту сцену снимали в одном из московских домов, который предназначался под снос. Поэтому сначала в него без проблем пустили киношников, а потом дали возможность его спалить.«Всё горело по-настоящему, - рассказывает Александра Демидова.- К счастью, Раднэр Муратов во время взрыва не пострадал, все меры предосторожности были приняты. Но беда подкралась с другой стороны: съёмочная группа настолько увлеклась процессом, что перестала замечать опасность. В результате операторов и ассистентов буквально за шиворот вытаскивали из пламени».

Помните, когда «преступники» убегают от женщины-дворника, они скатываются по ледяной горке? Спустя годы директор комедии Александра Демидова рассказала, что эту самую горку не делали специально для съемок, а воспользовались готовой. Примечательно, что и спустя десятилетия местные жители по-прежнему зимой ее заливают и детвора на ней катается. А вот в этой сцене Крамаров набрал в рот настоящий шампунь. Потому что киношники не могли придумать какую-то замену этой жидкости. Олег Видов, исполнивший роль старшего лейтенанта милиции, несколько раз срывал съемку сцены поездки на такси. Потому что буквально плакал от смеха, когда смотрел на Крамарова и слушал его фразы. Особенно он не мог сдерживаться после слов Косого: «Карту купи, лапоть! О! Нашел, нашел! Вон мужик в пиджаке! А вон оно, дерево!» Поэтому в фильме большую часть своих фраз Видов проговаривал, практически не глядя на Крамарова. Шлем Александра Македонского, из-за которого в фильме разгораются нешуточные страсти, сделали в бутафорском цехе «Мосфильма». После съёмок его взяла на память директор картины Александра Демидова. «Однажды его попросила нарисовать одна моя знакомая художница, - призналась она.

- Когда женщина внезапно скончалась, выяснилось, что шлем был отдан ещё кому-то. Как я ни пыталась найти следы «главного героя» «Джентльменов удачи», ничего не получилось. В общем, золотой шлем Александра Македонского опять исчез».

«Джентльменов удачи» сняли всего за три месяца - с февраля по апрель 1971 г. Дачу профессора археологии - в Серебряном Бору (это была дача одного из членов съёмочной группы), детский сад, театр и заброшенный дом, в котором прятались сбежавшие герои, - в Москве, тюрьму и побег - в Самарканде. В городе Джамбул (Казахстан), который упоминает Василий Алибабаевич Алибаба, ныне переименованном в Тараз, установлен памятник «Джентльменам удачи». Только вот в скульптурной композиции отсутствует один «джентльмен» — Хмырь.

Еще интересная подробность, связанная с этим городом: эстрадная певица Лариса Израилевна Мондрус, исполнившая для фильма песню «Проснись и пой», родилась именно в Джамбуле.

В конце хочется рассказать о судьбе режиссера этой картины.

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