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Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9

Продолжим вспоминать ЛИХИЕ 90-е!

Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
1 октября 1992 введена в действие система приватизационных чеков. Анатолий Чубайс обещает две «Волги» за ваучер.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Выписка ваучера. Смоленск. 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Изготовление ваучеров в Московской типографии Госзнака, 1992.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Торговля ваучерами на улицах города. Фотограф А. Заев. Златоуст, Челябинская область. 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Куплю ваучер, 1992 год
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9«Курилы - русская земля». Демонстрация, организованная Всероссийским комитетом защиты Курил. 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9В начале 1992 года в России начались радикальные экономические реформы, был запущен процесс либерализации цен.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Перемены к лучшему в 1992-м?
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Президент России Борис Ельцин примиряет двух врагов — лидера абхазских сепаратистов Владислава Ардзинбу и президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе. 3 сентября 1992 года.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Посетитель Макдональдса, Москва, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Приднестровская Молдавская Республика. Июль 1992 года.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Распродажа советской военной формы на Арбате. Москва, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Лидер секты "Аум Синрикё" Сёко Асахара приветствует мэра Москвы Юрия Лужкова на открытии филиала секты. Москва, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Объявление в газете, июль 1992 года
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Игорь Симонов, Тусовка, 1992 год.
Крымские татары против милиции. Киев, март 1992 :
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Вырезка из газеты, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Витебский вокзал, Ленинград–Петербург, 1992 год.

Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Минск, 7 ноября 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Москва, 1 декабря 1992 г. Сторонники президента Бориса Ельцина утром накануне съезда Верховного Совета Российской Федерации в Кремле.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9На Сенной, эпоха перехода к рынку, Санкт-Петербург, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 912 сентября, 1992. Виолончелист Ведран Смайлович играет Штрауса на руинах разгромленной бомбардировками Национальной библиотеки в Сараево.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Девочка держит в руке фрагмент минометного снаряда. Сараево. Гражданская война в Югославии. 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Ополченцы Приднестровья, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 91 сентября в Южной Осетии, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Армянский солдат целует руки своей матери перед отправкой на фронт. Карабахская война, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Девочка и пломбир около универмага «Детский Мир» в Москве, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Очередь в Эстонии у пункта обмена валюты во время введения кроны, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Фотография Юрия Осетрова. Коми, Печора. Март 1992 года.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Пейзаж Норильска в 1992 году.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Российский ленинопад: снятие памятника Ленину в Томске, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Продажа журналов эротического содержания. Посмотреть - 5 рублей. 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Российская газета, 27 февраля 1992 года.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Барахолка на Лубянской площади, Москва, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Дамы с низкой социальной ответственностью, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Украинское село. 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Spirt Royal, Комсомольская правда, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Торговля с рук у «Детского мира», 1992
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Продажа беляшей с уличного прилавка, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Плакат на митинге у «Матросской тишины». Москва. 9 мая 1992 года.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9У пьедестала снесённого в августе 1991 года памятника основателю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому. Москва. 1992 г. Фото Даниэль Бискуп.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9"Комсомолка" 1992 года, рассуждение о влиянии грибов на революцию и кинематограф.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Участник антиправительственного митинга, организованного по инициативе движений "Трудовая Россия", "Трудовая Москва", "Ленин и Отечество". Москва. 9 февраля 1992
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Пикет Севастопольского дома офицеров. 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Украина. Одесса. 1 марта 1992 г.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Урок в неотапливаемой школе, "Темные годы" Армении. 1992-1995.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Минск, 7 ноября 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9День пограничника в Москве. 28 мая 1992 года.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Народный целитель лечит бесплодие, Санкт–Петербург, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Влад Листьев, Клара Новикова и Леонид Якубович на съёмке "Поле Чудес". 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Иван Демидов ведущий МузОбоза. Из журнала "Пульс". 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Несколько тысяч последователей корейской харизматической церкви "Дами Сонгехэ" пастора Хо собрались в нескольких Домах культуры, где пытались спастись коллективной молитвой. Октябрь 1992 года. Москва.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Объявления в газете, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Рижская площадь. Москва, 1992-1993 гг.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Торговля фруктами в Москве, 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Москва, Тверская. 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Ночной бизнес-клуб ВАТАН. 1992 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 91992. Осетино-ингушский конфликт.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Окончательное прощание - эвакуация российского посольства из Кабула в 1992 году под обстрелом наступающих моджахедов.

г. Барнаул, 1992 год:
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Как в 1992 году либералы представляли "красно-коричневых".
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Нагрудный знак Управления по борьбе с наркотиками (УНОН), которое существовало при МВД с 1992 по 2004 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Взорванный на Новокузнецкой улице Mercedes–Benz W140 600 SEL Бориса Березовского, Москва, 7 июня 1994 года.Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9

Санкционированный митинг в поддержку акционерного общества «МММ» Сергея Мавроди. 1994 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Женщина на митинге в поддержку арестованного Сергея Мавроди, 1994 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9"Друг Билл" в хлебном отделе продуктового магазина. Москва, 1994 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 91994 год. Ее Величество Елизавета II решила посетить Москву. Визит был первым и единственным за всю историю.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Королева Великобритании Елизавета II на Красной площади. Фотограф Дмитрий Соколов. Москва. 18 октября 1994 года.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Билл Клинтон в Минске, 1994 год.

Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9

Визит принца Чарльза в Санкт-Петербург. В мае 1994 года он стал первым из представителей британской королевской семьи, посетившим город после 1917 года.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Открытие ночного клуба Dolls в Москве, 1994 г.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Объявление о продаже, 1994 г.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Очередь в магазин джинсовой одежды, Москва, 1994 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9"Двойник" Ельцина из Запорожья, 1994 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Писатель и поэт Ярослав Могутин пытался выйти замуж за американского художника Роберта Филиппини, но их даже в ЗАГС не пустили. 12 апреля 1994.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Продавщица киоска, Россия, 1994 год.

Прилавки и цены в 1994 году. Фотографии Константина Ощепкова:
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Посёлок городского типа Никель, Мурманская область, 1994 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Строительство Храма Христа Спасителя в Москве, 1994 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Торговая палатка ТОО "ИТМ" возле Площади Победы в Москве, 1994 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Первая леди США Хиллари Клинтон с грузом гуманитарной помощи, привезённой в Беларусь в рамках операции Provide Hope («Подай надежду») 1994.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Пленные российские военные в Президентском дворце. Были захвачены при неудачном штурме Грозного 26 ноября 1994 года.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Харьков, 7 ноября 1994 года. Сожжение красного флага перед коммунистическим митингом. Все участники акции (около двух десятков активистов «Тризуб») были задержаны милицией.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Фотография Игоря Мухина из серии Жизнь города. Москва. 1994 - 1997 гг.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Балканская площадь, проход к станции метро "Купчино" в Санкт-Петербурге, 1994 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9 Объявление в газете "Двое", 1994 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Подросток сидит за компьютером, 1994 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9Гостиница «Интурист» на Тверской улице, 1994.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 91994 год.
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9«Два капитана». Фотограф Валерий Усманов. Москва. 1992 год.

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РОССИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД - 2,
РОССИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД - 3,
РОССИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД - 4,
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 1
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 2
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 3
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 4
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 5
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 6
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 7
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 8

Пока всё. Продолжение следует....

Чёшевалихие 90-ефотоностальгия
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