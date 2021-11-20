Все зафиксировано: Россия вывела на чистую воду Германию и Францию по «Нормандскому формату»

Внешнеполитическое ведомство РФ предало огласке переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами стран-гарантов Минских соглашений. Так МИД продемонстрировал несостоятельность обвинений в адрес Москвы в саботаже соглашений

МИД РФ пошёл на беспрецедентный шаг, опубликовав дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова со своими коллегами из стран-гарантов Минских соглашений — и. о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маасом и министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Сделано это было, чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции на тему позиции Москвы, её роли во внутриукраинском урегулировании и подходах к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате», которые в последнее время подвергаются искажению.

На сайте МИД РФ опубликованы 3 письма Лаврова, направленные европейским дипломатам, и российский проект совместного заявления глав МИД «нормандской четвёрки», а также вербальная нота посольства ФРГ, совместное письмо послов Германии и Франции, совместный ответ Мааса и Ле Дриана с приложенным к нему альтернативным проектом итоговых договорённостей для возможной встречи глав МИД.

Предложение России

В письме от 29 октября Лавров отмечает важность посреднических усилий трёх стран-гарантов по урегулированию внутриукраинского кризиса и подчёркивает, что встреча министров иностранных дел должна быть хорошо подготовлена, в том числе совместное итоговое заявление с конкретными рекомендациями Киеву и народным республикам как сторонам конфликта.

В проекте совместного заявления глав МИД по итогам этой встречи, текст которого приложен к этому письму, выражена обеспокоенность сохраняющейся напряжённостью и глубокое разочарование невыполнением Минских соглашений и договорённостей лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.

Подчёркнуто, что Минские соглашения — это единственная и безальтернативная основа для урегулирования конфликта на Украине, а обязанность и ответственность за их выполнение лежат на органах государственной власти Украины и де-факто действующих органах власти отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Российская сторона в предложенном документе выражает заинтересованность в скорейшем завершении работы над «ключевыми кластерами» по выполнению «Минска» и приветствует разработку Контактной группой «дорожной карты» по всеобъемлющему урегулированию конфликта, дальнейшее утверждение которой властями Украины и народных республик позволит реализовать парижские договорённости лидеров четырех стран и будет способствовать урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

«Мы подтверждаем необходимость приступить к обсуждению всех правовых аспектов будущего особого режима (статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе Украины, в кратчайшие сроки согласовать и в соответствии с "формулой Штайнмайера" ввести в действие все необходимые законодательные акты, включая поправки в Конституцию Украины», — говорится в проекте итогового заявления министров.

Кроме того, как сказано в документе, необходимо прекратить законотворческую деятельность Киева, идущую вразрез с Минскими соглашениями. В частности, речь идёт о законе о государственном языке, образовании и правах коренных народов, а также о внесённом 9 августа 2021 года в Верховную Раду законопроекте «Об основах государственной политики переходного периода».

Альтернативный проект Германии и Франции

В ответном письме от 4 ноября главы МИД ФРГ и Франции полностью согласились с важностью активизации совместных усилий участников «нормандского формата» по политическому урегулированию конфликта в Донбассе и предложили провести встречу глав МИД «четвёрки» 11 ноября в Париже.

«В Вашем проекте нашло отражение большое количество оценок, с которыми Германия и Франция не могут согласиться: тезисы о "внутриукраинском" конфликте или посреднической роли России наряду с ОБСЕ в Контактной группе. В тексте также содержатся положения, которые, несомненно, не найдут поддержки среди стран "нормандского формата", в том числе "налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском"», — пишут Маас и Ле Дриан.

По их мнению, в российском проекте совместного заявления есть положения, выходящие за рамки компетенции «нормандского формата». Европейские дипломаты «с целью обеспечения конструктивной дискуссии на встрече» предложили собственный проект договорённостей, в котором предложено незамедлительно предпринять ряд мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта:

1. Повторное подтверждение решения Контактной группы от 22 июля 2020 года о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня и налаживание верификационного механизма по отслеживанию нарушений перемирия;

2. Выполнение рамочного решения о разминировании;

3. Имплементация дополнения к рамочному соглашению Контактной группы от 21 сентября 2016 года о разведении сил и тяжёлой техники и приложения к нему, в котором отражены 4 дополнительных района разведения сил с целью разведения сил и техники в этих районах с 1 по 31 декабря 2021 года;

4. Достижение нового соглашения об освобождении и обмене по принципу «всех на всех» к 30 ноября 2021 года;

5. Устранение к 1 декабря 2021 года препятствий для доступа международных организаций, в том числе Красного креста, ко всем удерживаемым лицам;

6. Открытие новых пунктов перехода — Золотое и Счастье — на линии соприкосновения и всех существующих пунктов не позднее, чем через 10 дней после встречи глав МИД стран «нормандской четвёрки»;

7. Обеспечить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доступ на неподконтрольные Киеву территории.

В документе также сказано, что министры иностранных дел признали необходимость проведения саммита лидеров стран «нормандского формата» для обмена мнениями по вопросам: вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, наёмников, разоружение всех незаконных групп, проведение конституционной реформы на Украине, предусматривающей децентрализацию власти и особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с «формулой Штайнмайера».

Лавров разложил всё по полочкам

Ознакомившись с этим посланием, Лавров 6 ноября направил своим коллегам второе письмо, в котором прямо заявил: «Не буду скрывать: ваш ответ разочаровал».

В частности министр указал на фразу, что в российском проекте итогового заявления есть положения, которые наверняка не будут приняты в «нормандском формате», например, об организации прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском. В связи с этим глава МИД РФ напомнил, что требование согласования с народными республиками всех вопросов, связанных с особым статусом региона, конституционной реформой на Украине и подготовки местных выборов, прописаны в пунктах 9, 11 и 12 Минского комплекса мер, а в 13 говорится о необходимости создания рабочих групп в Контактной группе по реализации этих пунктов Минских соглашений.

«Поэтому ваше заявление о неприятии прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по документу от 12 февраля 2015 года («Минск-2». — Ред.)», — подчёркивает Лавров.

По словам дипломата, в своём проекте Германия и Франция продвигают желательную для себя повестку из 4 пунктов:

1. Стабилизация режима прекращения огня

Эта тема, как отмечает глава МИД РФ, регулярно обсуждается в рамках Контактной группы, где работают политические и военные представители Киева и Донбасса, от них и зависит соблюдение режима тишины. Если народные республики давно издали приказы о соблюдении «дополнительных мер по укреплению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года и строго им следуют, то Киев принял эти обязательства после длительных увиливаний, а в прошлом месяце (в октябре 2021 года) руководство ВСУ и вовсе дезавуировало это решение — командиры на местах, а среди них немало ультрарадикалов, могут сами решать, когда и как открывать огонь.

«Поэтому для реализации поставленной вами задачи нужно лишь заставить Киев выполнять "дополнительные меры" от 22 июля 2020 года. Все другие связанные с обеспечением безопасности вопросы, перечисленные в вашем проекте совместного заявления, также относятся к компетенции Контактной группы, однако вы формулируете их в повелительном, императивном ключе, фактически игнорируя закреплённую в Комплексе мер необходимость согласования в Донецком и Луганском», — заявил Лавров.

2. Перефокусировка на полное выполнение заключений Парижского саммита

«И для этого, уважаемые коллеги, нет необходимости собирать встречу министров. Единственное, что требуется — это чтобы Берлин и Париж заставили своих подопечных в Киеве выполнить то, под чем подписались наши лидеры 9 декабря 2019 года», — указал глава МИД РФ.

3. Рассмотреть «правовые аспекты и политические положения, перечисленные в Минских соглашениях»

В этом контексте Лавров вновь обратил внимание на пункты «Минска», предусматривающие установление диалога между сторонами конфликта.

«Напомню, раз уж вы апеллируете к праву, то этот Комплекс мер был одобрен Советом Безопасности ООН и обрёл статус юридически обязывающего документа. Ваше безапелляционное заявление, что прямой диалог неприемлем, может (не хочу в это верить) означать, что вы хотите переписать Минские договорённости», — заявил Лавров.

4. Обсуждение амбициозного дальнейшего процесса

«Какого-либо смысла не несёт, по крайней мере, если вы не разъясните, что имели ввиду. Судя по соответствующему разделу вашего проекта заявления, нам предлагается одобрить проведение в ближайшем будущем "нормандского" саммита, чтобы лидеры "обменялись мнениями" по тем вопросам, которые уже были согласованы ими 12 февраля 2015 года. Создаётся впечатление, что речь опять же идёт о попытке создать условия для радикального пересмотра Комплекса мер в угоду Киева, который официально и публично отказывается его выполнять», — пишет министр иностранных дел РФ.

Лавров отметил, что его коллеги ничего не упомянули о прекращении законодательной деятельности украинских властей, противоречащей Минских соглашениям, притом что в телефонном разговоре 11 октября и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заверили российского лидера Владимира Путина в том, что будут добиваться от президента Украины Владимира Зеленского отзыва законопроекта «О госполитике переходного периода». Однако этого не произошло, и главы МИД двух европейских стран хорошо об этом знают, пишет Лавров.

Что касается предложенной даты проведения министерской встречи, российский дипломат, во-первых, подчеркнул, что любые дискуссии должны быть наполнены содержанием, а не подменяться протокольными мероприятиями, во-вторых, он напомнил, что ещё 30 октября на полях саммита G20 в Риме говорил Ле Дриану, что на 11 ноября у него запланированы переговоры в Москве с одним из коллег.

Через 10 дней — 16 ноября — Лаврову пришлось отправить ещё одно письмо, в котором проинформировал глав МИД ФРГ и Франции, что их переписка будет предана огласке в связи с искажением позиции России и её роли по урегулированию украинского конфликта. В качестве примера он привёл совместное заявление Мааса и Ле Дриана «В поддержку Украины», сделанное в Брюсселе 15 ноября по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«В нём вы пригрозили нам некими "последствиями" за якобы предпринимаемые попытки подорвать территориальную целостность Украины, обвинили нас в "очередном отказе" от участия в министерской встрече "нормандского формата". Вам прекрасно известно, что ни то, ни другое не соответствует действительности. В то же время вы продолжаете игнорировать саботаж Киевом Минских соглашений, забывая о том, что именно их выполнение призвано привести к возвращению Донбасса в состав Украины и восстановлению тем самым её территориальной целостности», — добавил Лавров.

Как сказал глава МИД РФ на пресс-конференции 17 ноября, ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчёте на то, что заграница нам поможет, как говорил Остап Бендер, причём это прекрасно понимают все мало-мальски осведомленные и следящие за развитием событий западные эксперты.

«И откровенно думаю, что и наши коллеги, главы внешнеполитических ведомств в большинстве стран ЕС, тоже всё прекрасно понимают. Просто единожды вложившись в этот русофобский проект, основанный на антиконституционном государственном перевороте, и поддержав его, им уже теперь как-то не очень с руки отходить на позиции правды и на позиции объективного рассмотрения того, что происходит», — подчеркнул Лавров.

На следующий день Кулеба на брифинге прокомментировал предание огласке переписки о подготовке консультаций «нормандской четвёрки»: «Хочется саркастично пошутить и потроллить, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. Россия своими действиями просто добивает "нормандский формат", демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии, и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Я могу сказать, мы договорились с немецким и французским коллегой, что не подарим России роскошь уничтожить "нормандский формат" чужими руками».

Несколькими часами ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» подчеркнула, что публикация переписки Лаврова с коллегами из Германии и Франции ломает версию о саботаже Россией Минских соглашений. По её словам, ведомство пошло на этот шаг для того, чтобы у широкой общественности, международного сообщества и у самих граждан Украины, которым всё это выдавалось за чистую монету, не оставалось никаких сомнений.

«Рассказывать о том, что Россия занимала неконструктивную позицию, ничего не предлагала и только все блокировала, будет невозможно. <…> Москва оперативно реагировала на запросы партнёров из Берлина и Парижа, инициировала многочисленные предложения, по которым стоило бы пойти. Почему и на каком основании в публичном пространстве рассказывали совершенно иное, мы с вами ответ знаем: для того чтобы создавать ощущение некооперабельности, недоговороспособности и, самое главное, чтобы возложить вину и ответственность за невыполнение Минских договорённостей именно на Москву, выгородить Киев, дать возможность киевскому режиму вот за этой ширмой творить всё, что пожелает», — заявила Захарова.

Евгения Кондакова