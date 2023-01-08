Ремонтный завод, нужный фронту, ушёл с молотка на металл

Несмотря на всю аргументацию и просьбы комитета по спасению завода во главе с бывшим директором полковником Александром Шинкаренко, «Ростех» продал 9-й ЦАРЗ для его дальнейшей утилизации.
Почему ГАБТУ не хочет ремонтировать военную технику? Да, веб-архив, потому что нам пришлось снять статью с публикации.
Что началось дальше?Дальше пошла волна, поднятая несколькими СМИ и саратовскими телеканалами, за завод вступился губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, дело дошло до Москвы.
Вообще все было довольно радостно и перспективно: губернатор «за» возрождение завода, это рабочие места, это деньги в бюджет, вообще все, кто боролся за ЦАРЗ №9 отмечали активную и направленную на положительный результат работу Романа Бусаргина. Он поднял депутатов Госдумы, депутаты включились в работу, была встреча с Володиным, который обещал поддержать земляков (сам Володин уроженец Саратовской области) и слово свое сдержал.
1 ноября 2022 года Председатель Госдумы Вячеслав Володин встречается с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
Много кто говорил об этом, нам достаточно того, что в своем телегамм-канале написал депутат Госдумы Николай Панков и еще один депутат, Александр Стрелюхин, которого Володин назначил курировать вопросы ЦАРЗ №9 и локомотивного завода, дал интервью, в котором так и сказал:
Данную тему Вячеслав Викторович поручил взять в работу. Благодарен за оказанное доверие. Она мне очень близка, на Локомотивном заводе работал директором, с деятельностью 9-го ЦАРЗа также хорошо знаком. Готов работать на результат.
О чем говорили Володин и Чемезов, мы никогда не узнаем. А результат был таков: в пожарном порядке ЦАРЗ №9 был продан.
Но перед этим, по результатам встречи на завод была направлена комиссия во главе с представителем АО «КамАЗ» Петрушенко Д.В., в комиссии принимали участие работники «Ремдизель».
Комиссия, побывав на заводе, представила отчет, из которого следовало, что на заводе кроме двух пьяных сторожей и трех собак ничего нет. Сведения получены инициатором возрождения завода полковником Шинкаренко от представителя АО «Высокоточные комплексы» Рязанцева, к которому тоже обращался с вопросом принятия ЦАРЗ №9 под крыло. Рязанцев был удивлен, когда Шинкаренко представил ему документы, свидетельствующие о наличии вместо одного завода ДВУХ, так как у ЦАРЗ №9 есть еще филиал в городе Самаре, бывший 16-й АРЗ. И пятьсот наименований оборудования и имущества.
В общем – не только стены.
АО «НПО Высокоточные комплексы» не поверило докладам «КамАЗа» и отправило свою комиссию во главе с А.В. Шевцовым. Правда, «Комплексам» нужен был бы завод с наличием высокотехнологичных станков для производства запасных частей, потому с ВТК не срослось, к огромному сожалению.
ПродажаИ вот 30.12.2022 года была опубликована (Прил.1) информация о том, что АО «9 ЦАРЗ» продан частному предпринимателю из Твери Зайцеву Николаю Кирилловичу.
ИП Зайцев Николай Кириллович было зарегистрировано 14 марта 2022 года.
Сложно судить, как велась заявленная розничная торговля через Интернет ИП Зайцевым, судя по всему – на зависть многим, потому что за завод Зайцев выложил как единственный участник торгов предложенные им 245 035 555 рублей 55 копеек.
Впрочем, из текста следует, что ИП Зайцев действует в интересах ООО «Энгельсский металл» (п.6 на листе №2).
Как следует из сайта, компания не занимается ремонтом техники. И завод приобретает исключительно для того, чтобы его уничтожить. Ибо «Энгельсский металл» «работает на рынке черных и цветных металлов с 2018 года и входит в финансово - промышленную группу компаний.
Демонтаж металлоконструкций, зданий и сооружений является неотъемлемой частью процесса реализации металлопроката, заготовки и переработки лома. «ЭМ» имеет большой опыт в этом направлении».
А как в прошлом году меня уверяли девушки из пресс-службы «РТ-Капитал»… Как они стараются найти покупателя на совершенно ненужный и убыточный завод так, чтобы сохранить и преумножить, продолжить эксплуатацию и так далее.
Завод продан для последующего уничтожения. Если пройти по ссылке №1, то там, в тексте документа, можно увидеть ссылку на перечень всего, что входит в лот.
И там можно увидеть более 400 позиций. Здания, техника, станки, краны… Стоит окинуть взглядом список, чтобы оценить, насколько соответствует «пустым стенам».
Начальная цена Лота №1 – 288 274 901,40 рублей. ИП Зайцев предложил 23.12.2022 года 245 035 555,55 рублей и его предложение тут же (26.12.2022) было принято, о чем был составлен протокол, заверенный и печатью, и электронной подписью организатора торгов.
И вот тут начинаются вопросыСогласно справке, представленной губернатору Саратовской области, уставный капитал АО «9 ЦАРЗ» вместе с филиалом в Самаре составляет 817 668,0 млн. руб.
Кредиторская задолженность составляет: 1 211 137 996 руб. Огромная цифра, но:
- долг перед ФНС РФ - 738 531 229 руб;
- долг перед ГК «РосТех» - 450 816 061 руб;
- на долю остальных кредиторов приходится 21 790 675 руб.
Получается, что предложенная за ликвидацию завода сумма составляет около пятой части всей задолженности.
Завод, который мог бы ремонтировать согласно справке, подписанной полковником Александром Шинкаренко, мощности завода даже после того, как их прошерстил конкурсный управляющий, оставались такими, что можно было бы ремонтировать в год до 300 машин БМП-1 или БМП-2 при работе в одну смену и 450-500 машин при работе в две смены.
Шинкаренко уверен в том, что завод реально укомплектовать для работы в две смены. И тогда боевые машины можно будет ремонтировать на небольшом удалении от линии фронта.
Возьмем за точку отправки железнодорожный узел станции Лихая, как места, способного осуществлять погрузку техники на платформы с максимальной скоростью и удобством и имеющий возможности отправки техники в разные регионы страны.
От Лихой до Энгельса по железной дороге около 650 км. Посмотрим на заводы, которые смогут осуществить ремонт тех же БМП.
Ближайший – 163 БТРЗ в ст. Кущевская Краснодарского края. Но этот сравнительно новый ремзавод (2009 года) – структурное подразделение «Уралвагонзавода», то есть – ориентирован в первую очередь на танки.
Далее у нас 114-й БТРЗ в городе Екатеринбурге. От Лихой почти 2000 км.
И последнее место – это 560 БТРЗ в селе Возжаевка Белогорского района Амурской области. Около 6 000 км.
«КурганМашЗавод» по определенным причинам (госзаказ на выпуск новой техники) мы даже не рассматриваем.
Очевидно, что завод в Энгельсе мог бы сэкономить просто кучу денег и (что не менее важно) – времени на транспортировке битой техники до места ремонта.
Ах, да, забыл. У нас же будут строить два новых ремонтных завода! И через пару-тройку лет точно построят.
***Я очень признателен судьбе за то, что она дала мне возможность хоть чем-то помочь настоящим людям с большой буквы – совету ветеранов 9-го ЦАРЗ, возглавляемых настоящим офицером. Товарищ полковник Александр Шинкаренко навсегда останется для меня примером чести и служения своей армии. Очень рад был оказаться с ним в одной траншее.
И очень рад за жителей Саратовской области, у которых такой губернатор. Роман Бусаргин – пример того, как надо бросаться в бой за интересы своей области. К сожалению, даже полномочий и возможностей губернатора не хватает.
Ссылки:
Результаты торгов.
ИП Зайцев, купивший завод
Энгельсский металл
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