Ремонтный завод, нужный фронту, ушёл с молотка на металл

Что началось дальше?

Данную тему Вячеслав Викторович поручил взять в работу. Благодарен за оказанное доверие. Она мне очень близка, на Локомотивном заводе работал директором, с деятельностью 9-го ЦАРЗа также хорошо знаком. Готов работать на результат.

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И вот тут начинаются вопросы

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